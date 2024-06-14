По Дагестану в женской компании: фотосессии без спешки в лучших локациях и вкуснейшая еда

Проснуться с видом на горы, заглянуть на обед к местным и привезти из тура море кадров
Приглашаем в идеальный тур для девушек! Вы побываете в лучших локациях Дагестана: от песчаных дюн бархана Сарыкум до аула-призрака Гамсутль с пустующими домами.

На каждую локацию мы закладываем по несколько часов,
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чтобы вы без спешки успели пофотографироваться, снять видео и получить эффектные кадры.

Вам не придётся ни о чём беспокоиться: вкусное 3-разовое питание и комфортабельное проживание уже включены в стоимость.

Осталось лишь собрать чемоданы и приехать в край высоких гор, невероятных закатов, шумных водопадов и гостеприимных жителей.

По Дагестану в женской компании: фотосессии без спешки в лучших локациях и вкуснейшая еда
По Дагестану в женской компании: фотосессии без спешки в лучших локациях и вкуснейшая еда
По Дагестану в женской компании: фотосессии без спешки в лучших локациях и вкуснейшая еда
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание тура

Организационные детали

Тур проводится только для девушек.

Проживание. Будем жить в гостевом доме «Добрый дом» в селе Чалда и гостевом доме «Релакс» в селе Гергебиль, 2-местное размещение. Возможно размещение в аналогичных по комфорту гостевых домах.

Питание. В программу включено 3-разовое питание с блюдами национальной кухни.

Дети. Можно с детьми с 8 лет.

Программа тура по дням

1 день

Бархан Сарыкум, пещеры «Нохъо» и Сулакский каньон

Встретим вас в Махачкале в 09:00 и отправимся на бархан Сарыкум, напоминающий Сахару. Вы побываете в месте, где снимали фильмы «Белое солнце пустыни» и «Бременские музыканты». Это одно из самых тёплых мест в Дагестане: даже зимой температура здесь поднимается до 10-15 градусов. Сделаем эффектные фото и видео и поедем дальше.

Следующая локация — пещеры «Нохъо». Здесь желающие смогут выпить чашечку кофе с видом на горы, прыгнуть с тарзанкой или прокатиться на зиплайне.

Пообедаем свежей рыбкой на форелевом хозяйстве. Затем побываем на лучших видовых точках, откуда открывается головокружительная панорама Сулакского каньона. Мы застанем ещё более эффектное зрелище, потому что проводим здесь закат. Будем много снимать, фотографироваться и просто любоваться пейзажами.

На ночь остановимся в гостевом домике в селе Чалда в горах. Поужинаем национальными блюдами и, по вашему желанию, проведём время вместе или разойдёмся по комнатам для отдыха.

Бархан Сарыкум, пещеры «Нохъо» и Сулакский каньонБархан Сарыкум, пещеры «Нохъо» и Сулакский каньонБархан Сарыкум, пещеры «Нохъо» и Сулакский каньонБархан Сарыкум, пещеры «Нохъо» и Сулакский каньонБархан Сарыкум, пещеры «Нохъо» и Сулакский каньонБархан Сарыкум, пещеры «Нохъо» и Сулакский каньонБархан Сарыкум, пещеры «Нохъо» и Сулакский каньонБархан Сарыкум, пещеры «Нохъо» и Сулакский каньон
2 день

Хунзахское плато, Каменная чаша и плато Матлас

День начнём со вкусного завтрака и невероятного вида на горные хребты. Затем поедем на Ирганайское водохранилище. Сфотографируемся на фоне лазурного водоёма и посетим село Хунзах.

Полюбуемся Хунзахским плато, самым высокогорным в Европе, и увидим водопады Тобот и Итлятляр, срывающиеся прямо в пропасть. Здесь у вас будет много времени для фотосессии, а желающие смогут прыгнуть с тарзанкой.

Затем прогуляемся по каменному лабиринту Каменной Чаши, любуясь поросшими мхом и цветами скалами. А ещё здесь находится смотровая площадка с видами на горы. Желающие смогут прокатиться верхом и получить крутые снимки на память.

Переместимся на плато Матлас, пройдёмся по живописному ущелью и, конечно, будем много фотографироваться. Желающие смогут посетить местный экстрим-парк.

Вернёмся в гостевой дом и поужинаем. Вечер проведём за совместными активностями или отдохнём в номерах.

Хунзахское плато, Каменная чаша и плато МатласХунзахское плато, Каменная чаша и плато МатласХунзахское плато, Каменная чаша и плато МатласХунзахское плато, Каменная чаша и плато МатласХунзахское плато, Каменная чаша и плато МатласХунзахское плато, Каменная чаша и плато МатласХунзахское плато, Каменная чаша и плато МатласХунзахское плато, Каменная чаша и плато МатласХунзахское плато, Каменная чаша и плато Матлас
3 день

Чохские террасы, аул-призрак Гамсутль и Салтинское ущелье

После завтрака отправимся в горы. Посетим село Чох и полюбуемся знаменитыми Чохскими террасами, напоминающими гигантские зелёные ступени. На эту локацию мы отводим достаточно времени, чтобы вы не спеша пофотографировались и поснимали красивые видео.

Следующая локация — аул-призрак Гамсутль. Часть пути до заброшенного селения предстоит пройти пешком. Подъём займёт 20-40 минут. Желающие смогут за доплату прокатиться до аула верхом. Будем бродить по пустующим улочкам, заглядывать в дома и делать атмосферные фотографии.

На обед заглянем к настоящим горцам и попробуем традиционную кухню. Дальше поедем в Салтинское ущелье, чтобы увидеть удивительный подземный водопад, струи которого стекают через отверстие в пещеру.

После прогулки отвезём вас в аэропорт Махачкалы. Если вы планируете задержаться в одном из городов Дагестана для самостоятельного отдыха, просим сообщить об этом заранее.

Чохские террасы, аул-призрак Гамсутль и Салтинское ущельеЧохские террасы, аул-призрак Гамсутль и Салтинское ущельеЧохские террасы, аул-призрак Гамсутль и Салтинское ущельеЧохские террасы, аул-призрак Гамсутль и Салтинское ущелье

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет38 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание
  • Трансфер на комфортабельных авто на протяжении всего тура
  • Проживание в современных гостевых домах по маршруту следования
  • Фотосессии и красивые фото на память
  • Услуги гида и водителя
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Помощь в подборе авиабилетов
  • Чат с участниками и организаторами тура на период поездки с поддержкой 24/7
  • Тур проводится только для девушек
Что не входит в цену
  • Билеты до Махачкалы и обратно
  • Личные расходы и дополнительные активности по желанию (катание на лошадях, зиплайн, тарзанка)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Махачкала, 09:00. Встретим вас в городе или заберём из аэропорта
Завершение: Аэропорт Махачкалы, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Махачкалы

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе турыСулакский каньонПрирода и пейзажиПопулярные места3-дневные турыБархан СарыкумГамсутльСалтинский водопадХунзахКаменная чашаАул ЧохГорыГастрономическиеФотопрогулкиС обедом

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