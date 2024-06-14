Встретим вас в Махачкале в 09:00 и отправимся на бархан Сарыкум, напоминающий Сахару. Вы побываете в месте, где снимали фильмы «Белое солнце пустыни» и «Бременские музыканты». Это одно из самых тёплых мест в Дагестане: даже зимой температура здесь поднимается до 10-15 градусов. Сделаем эффектные фото и видео и поедем дальше.

Следующая локация — пещеры «Нохъо». Здесь желающие смогут выпить чашечку кофе с видом на горы, прыгнуть с тарзанкой или прокатиться на зиплайне.

Пообедаем свежей рыбкой на форелевом хозяйстве. Затем побываем на лучших видовых точках, откуда открывается головокружительная панорама Сулакского каньона. Мы застанем ещё более эффектное зрелище, потому что проводим здесь закат. Будем много снимать, фотографироваться и просто любоваться пейзажами.

На ночь остановимся в гостевом домике в селе Чалда в горах. Поужинаем национальными блюдами и, по вашему желанию, проведём время вместе или разойдёмся по комнатам для отдыха.