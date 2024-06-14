На каждую локацию мы закладываем по несколько часов,
Описание тура
Организационные детали
Тур проводится только для девушек.
Проживание. Будем жить в гостевом доме «Добрый дом» в селе Чалда и гостевом доме «Релакс» в селе Гергебиль, 2-местное размещение. Возможно размещение в аналогичных по комфорту гостевых домах.
Питание. В программу включено 3-разовое питание с блюдами национальной кухни.
Дети. Можно с детьми с 8 лет.
Программа тура по дням
Бархан Сарыкум, пещеры «Нохъо» и Сулакский каньон
Встретим вас в Махачкале в 09:00 и отправимся на бархан Сарыкум, напоминающий Сахару. Вы побываете в месте, где снимали фильмы «Белое солнце пустыни» и «Бременские музыканты». Это одно из самых тёплых мест в Дагестане: даже зимой температура здесь поднимается до 10-15 градусов. Сделаем эффектные фото и видео и поедем дальше.
Следующая локация — пещеры «Нохъо». Здесь желающие смогут выпить чашечку кофе с видом на горы, прыгнуть с тарзанкой или прокатиться на зиплайне.
Пообедаем свежей рыбкой на форелевом хозяйстве. Затем побываем на лучших видовых точках, откуда открывается головокружительная панорама Сулакского каньона. Мы застанем ещё более эффектное зрелище, потому что проводим здесь закат. Будем много снимать, фотографироваться и просто любоваться пейзажами.
На ночь остановимся в гостевом домике в селе Чалда в горах. Поужинаем национальными блюдами и, по вашему желанию, проведём время вместе или разойдёмся по комнатам для отдыха.
Хунзахское плато, Каменная чаша и плато Матлас
День начнём со вкусного завтрака и невероятного вида на горные хребты. Затем поедем на Ирганайское водохранилище. Сфотографируемся на фоне лазурного водоёма и посетим село Хунзах.
Полюбуемся Хунзахским плато, самым высокогорным в Европе, и увидим водопады Тобот и Итлятляр, срывающиеся прямо в пропасть. Здесь у вас будет много времени для фотосессии, а желающие смогут прыгнуть с тарзанкой.
Затем прогуляемся по каменному лабиринту Каменной Чаши, любуясь поросшими мхом и цветами скалами. А ещё здесь находится смотровая площадка с видами на горы. Желающие смогут прокатиться верхом и получить крутые снимки на память.
Переместимся на плато Матлас, пройдёмся по живописному ущелью и, конечно, будем много фотографироваться. Желающие смогут посетить местный экстрим-парк.
Вернёмся в гостевой дом и поужинаем. Вечер проведём за совместными активностями или отдохнём в номерах.
Чохские террасы, аул-призрак Гамсутль и Салтинское ущелье
После завтрака отправимся в горы. Посетим село Чох и полюбуемся знаменитыми Чохскими террасами, напоминающими гигантские зелёные ступени. На эту локацию мы отводим достаточно времени, чтобы вы не спеша пофотографировались и поснимали красивые видео.
Следующая локация — аул-призрак Гамсутль. Часть пути до заброшенного селения предстоит пройти пешком. Подъём займёт 20-40 минут. Желающие смогут за доплату прокатиться до аула верхом. Будем бродить по пустующим улочкам, заглядывать в дома и делать атмосферные фотографии.
На обед заглянем к настоящим горцам и попробуем традиционную кухню. Дальше поедем в Салтинское ущелье, чтобы увидеть удивительный подземный водопад, струи которого стекают через отверстие в пещеру.
После прогулки отвезём вас в аэропорт Махачкалы. Если вы планируете задержаться в одном из городов Дагестана для самостоятельного отдыха, просим сообщить об этом заранее.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|38 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание
- Трансфер на комфортабельных авто на протяжении всего тура
- Проживание в современных гостевых домах по маршруту следования
- Фотосессии и красивые фото на память
- Услуги гида и водителя
- Входные билеты на объекты экскурсий
- Помощь в подборе авиабилетов
- Чат с участниками и организаторами тура на период поездки с поддержкой 24/7
- Тур проводится только для девушек
Что не входит в цену
- Билеты до Махачкалы и обратно
- Личные расходы и дополнительные активности по желанию (катание на лошадях, зиплайн, тарзанка)