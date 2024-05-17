Погулять по улочкам города-призрака, увидеть Сулак с воды и с высоты и найти водопад в пещере
Вы полюбуетесь изгибами и оттенками Сулакского каньона с высоты и с воды, если будет желание прокатиться на катере. Прогуляетесь по древним аулам — Гамсутлю и Чоху.
Заглянете в Салтинскую теснину, где царствует пещерный водопад, и насладитесь панорамами гор и ущелий с водопадами на двух плато — Хунзах и Матлас. Окажетесь в окружении скал, уходящих в небо и покрытых мхом, в «Каменной чаше». А гостеприимство местных жителей и дагестанская кухня ещё никого не оставляли равнодушными.
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даты
Описание
Организационные детали
- Возможно участие с детьми любого возраста.
- Просьба соблюдать дресс-код республики Дагестан
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Тур проводится только для вашей компании
Проживание. В гостевых домах в горах и в квартире.
Питание. Оплачивается дополнительно. Будем заезжать в кафе. Сможем попробовать местные блюда. Приятный презент для каждого — кофе, сваренный в турке на природе.
Дети. С любого возраста.
Программа тура по дням
Чиркейская и Миатлинская ГЭС, Сулакский каньон и прогулка на катере
Автотур по Дагестану начнётся с поездки на машине на смотровую площадку на Чиркейской ГЭС на реке Сулак у посёлка Дубки. Это мощнейшая гидроэлектростанция на Северном Кавказе, а посёлок был основан для строителей и работников станции. Посмотрим на объект человеческой инженерной мысли, поражающий масштабом, и полюбуемся красивыми пейзажами. Затем отправимся на Миатлинскую ГЭС, где тоже увидим бирюзовые воды реки в окружении отвесных скал и рукотворных сооружений.
Маршрут включает в себя посещение смотровой площадки в Дубках, откуда открывается самый известный по фотографиям из Дагестана, головокружительный вид на Сулакский каньон. В завершении дня зарядимся эмоциями, прокатившись на катере в Сулакском ущелье: брызги, скорость, невероятный цвет воды и каменные стены над нами подарят незабываемые ощущения.
Тобот, Матлас, «Каменная чаша», Аранинская крепость
В этот день на машине направляемся в Хунзахский район на живописное одноимённое плато. С него открывается впечатляющая панорама горных хребтов и вершин. Вы полюбуетесь водопадом Тобот, самым высоким не только в горном Дагестане, но и на всей территории Северного Кавказа. Посмотрите, как мощная струя срывается на дно глубокого каньона. Желающие испытать свою смелость, могут прыгнуть с тарзанки — этот опыт запомнится на всю жизнь! Заглянем в историко-краеведческий музей, где вы познакомитесь с местным укладом жизни в древности, и побываем у фортификационной Аранинской крепости 19-го века, напоминающей двухэтажный жилой дом.
Посетим Матлас на высоте 1800 метров — плато, которое окружают изрезанные ущельями каньоны, водопады и озёра. Пройдёмся по «Каменной чаше» — теснине, скалы которой скрывают удивительный мир из поросших мхом каменных стен, уходящих в небо, и узких проходов. Так закончится второй день автомобильного тура по Дагестану.
Древние аулы Чох и Гамсутль, Салтинская теснина
Сегодня на машине исследуем древние горные селения. Проедем через Гимринский тоннель, длиннейший автомобильный тоннель в России (4304 метра), и направимся в аулы Гамсутль, Чох. Первый называют аулом-призраком из-за того, что в нём не осталось ни одного жителя, а во втором по-прежнему кипит жизнь. Погуляем по узким улочкам, осмотрим дома, поразимся тому, как можно было построить целые сёла в сложных условиях высокогорья. Вы услышите истории, связанные с аулами, посмотрите на их достопримечательности и сравните, одинаковая ли атмосфера в них царит, или каждое оставляет уникальное послевкусие.
Во второй половине дня, любуясь по дороге просторными садами и плавными линиями изумрудных рукотворных террас, отправимся изучать Салтинскую теснину. Её начало — широкий каньон, который затем постепенно сужается, оставляя для прохода несколько метров. А в конце — пещера, куда почти не проникают лучи солнца, и куда во время таяния снегов в горах и обильных дождей сквозь отверстие низвергается Салтинский водопад. Осмотрим каменные стены, местами похожие на слоёный пирог, местами гладкие или покрытые бархатным мхом, насладимся прохладой и послушаем гулкое эхо наших собственных голосов.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Все трансферы на машине по программе, начиная от Махачкалы (машина с кондиционером)
- Услуги водителя-гида
- Кофе, сваренный в турке на природе
- Путешествие проводится только для вашей компании
Что не входит в цену
- Билеты до Махачкалы и обратно
- Питание
- Трансфер из/в аэропорт
- Дополнительные развлечения (прогулки на лошадях, зиплайн и т. д.)
- Прыжок с тарзанки на водопаде Тобот - 4500 руб. с человека, если заказать заранее, и 5500 руб., если решите прыгнуть на месте
- Прогулка на катере в Сулакском ущелье - 5000 руб. на группу
- Джиппинг до катеров - 5000 руб. на группу
- Возможно проведение тура для 3-7 человек. Стоимость - по согласованию с организатором