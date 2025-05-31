Описание тура
Во время тура мы:
поднимемся на высоту 1500 метров, чтобы оказаться У подножия ханской крепости одно из древнейших аварских поселений аул-призрак Гамсутль;
распахнём Ворота чудес. Именно так называют Карадахскую теснину тёмное ущелье длиной около 400 м, а шириной всего от 2 до 5 м;
спустимся под землю, чтобы увидеть природную загадку Салтинский водопад;
посетим Страну башен аул Гоор, где попробуем покорить неприступный оборонительный комплекс;
ощутим мощь одного из самых глубоких в мире каньонов Сулакского, который впечатлил даже Льва Толстого;
очаруемся неземной красотой и головокружительными видами с вершины плато Матлас;
увидим конец Вселенной. Такое впечатление складывается, когда Хунзахское плато обрывается ущельем, в которое срываются потоки реки Тобот, образуя водопад;
станем гостями столицы аварского ханства высокогорного посёлка Хунзах.
Программа тура по дням
Сулакский каньон
Утром из Махачкалы отправляемся по маршруту (прилетать лучше за день до тура или до 09:00).
Отправляемся в пещеру Нокъо, где прогуляемся по подвесному мосту над рекой Сулак, выпьем кофе в скале и прыгнем с тарзанки (по желанию).
Обед проведем в самом крупном форелевом хозяйстве, где нас угостят вкуснейшей рыбой на мангале. Следующим пунктом нашего путешествия станет посёлок Дубки, где расположена самая живописная смотровая площадка на глубочайший каньон Европы — Сулакский. По глубине он превосходит знаменитый Гранд-каньон в Сша. С выступа, нависшего над каньоном, видна бирюзовая река Сулак.
Далее ещё одна смотровая на Сулакский каньон и закрытую территорию самой крупной Гэс Северного Кавказа — Чиркейская. Это первая и одновременно самая высокая плотина арочного типа. Кроме того, она имеет двоякую кривизну, т. е. изогнута и по вертикали, и по горизонтали.
Отправляемся на берег крупнейшего на Северном Кавказе Чиркейского водохранилища и с ветерком прокатимся по морю в горах на катере, заплывая в ущелья и любуясь небольшими пещерами.
Затем по живописной дороге отправимся в сторону самого длинного в России Гимринского автодорожного туннеля. Он обеспечил транспортную связь между девятью районами. За ним начинается нагорная часть Дагестана. По пути мы увидим суровую оборонительное сооружение — Гимринская башня, которая была построена для обороны села Гимры. Считается, башня является свидетельницей гибели Гази-Магомеда — первого имама Дагестана. Далее наша поездка пройдёт вдоль 20-километрового берега Ирганайского водохранилища. Его изумрудная водная гладь зажата между каменных стен и изрезана многочисленными бухтами. Оно по праву считается одним из самых красивых мест Дагестана.
И конечная точка первого дня в селе серебряников Малый Гоцатль. Там мы и проведём спокойный вечер за вкусным домашним ужином.
Подъём на Гамсутль
Второй день мы начнём со вкусного завтрака и потом отправимся в новое приключение.
По пути к таинственному аулу-призраку Гамсутль мы увидим спрятанное среди гор Гунибское плато и село Гуниб, которое имеет огромное значение для истории не только Дагестана, но и всего Северного Кавказа. Здесь 25 августа 1859 года закончилась Кавказская война.
Увидим настоящее природное чудо — рукотворные чохские террасы, которые сохранились с древнейших времён. Масштабы террасного земледелия Дагестана поистине впечатляют взор. Интересно, что чохские террасы является частью великой мировой системы.
Вот мы и у главного героя сегодняшнего дня — дагестанский Мачу-Пикчу — заброшенный аулу Гамсутль, точнее у его подножия. Мы предлагаем два варианта: подняться все 4 км к вершине пешком или проехать половину пути на Уазике. Каждая группа выбирает совместным решением.
Кстати, в переводе с аварского слова gamall означает у подножия Ханской крепости. Это древнейшее село Дагестана, примерный возраст которого составляет 2 000 лет. На его территории были найдены артефакты различных эпох и религий, а на фасадах домов можно и сегодня различить арабскую вязь.
Покидать село люди начали в 60-х годах Xx века, а с 2015 года, когда умер последний и единственный житель аула, Гамсутль полностью опустел.
Спускаясь вниз, любители острых ощущений могут преодолеть часть пути на zip-line (1500).
После полученных впечатлений и затраченной на подъём энергии, конечно, необходим плотный обед.
Далее мы отправимся на единственный в Дагестане подземный Салтинский водопад. Является уникальным памятником природы регионального значения. К нему ведёт узкая и извилистая Салтинская теснина, которая иногда заполняется водой. Пройдя по руслу реки Салтинка через живописную теснину, перед нами открывается 20-метровый водопад, который буквально проваливается сквозь портал в скале.
Сделав много красивых фотографий, отправляемся в обратный путь в Гостевой дом, где нас уже ждёт горячий и ароматный ужин.
Аварское ханство
Пятый день и снова вкусный завтрак.
Затем отправляемся на высоту более 2000 над уровнем моря на территорию бывшего Аварского ханства, где ныне расположен административный центр — село Хунзах.
Согласно исследованиям учёных, Хунзах — одно из древнейших поселений Кавказа и насчитывает почти две с половиной тысячи лет.
С раскинувшегося до горизонта Хунзахского плато в Цолотлинский каньон спадает река Тобот, образуя 100-метровый водопад.
Неподалеку от водопада возвышается фортификационное сооружение девятнадцатого столетия — Хунзахская крепость.
Конечно, не забудем вкусно пообедать.
Затем отправимся на живописное плато Матлас. Со смотровой площадки открываются завораживающий вид на ущелье и ярусный Ханский водопад. Чуть в стороне находится небольшая древняя мечеть и мемориальный комплекс Льву Толстому и Хаджи-Мурату.
Скажите, вы в детстве мечтали найти тайных ход в другой мир? Если да, то в этот день детская мечта сбудется! Мы окунёмся в фантастическую атмосферу, зайдя в с виду неприметную теснину. Несколько сводчатых скалистых залов образуют замкнутую систему Каменной чаши. Её пещеры соединены узкими проходами. Кстати, один из них носит название Проход грешников. В нашем туре расскажем почему.
Уникальность Каменной чаши состоит в том, что после сильных дождей всё пространство меж скал заполняется водой.
Совершим незабываемую конную прогулку по горному плато.
К пятому дню Вы уже узнаете, что такое урбеч. Именно в Хунзахе у нас будет возможность попробовать дагестанскую нутеллу прямо на мельнице. Её хозяин расскажет и, конечно же, покажет процесс изготовления.
На этой приятной и вкусной ноте наше пятидневное путешествие подходит к концу и мы возвращаемся в аэропорт Махачкалы. Если кто-то из гостей остаётся, то мы с радостью довезём до Махачкалы или Каспийска.
Старый Гоор
По традиции начинаем день со вкусного завтрака.
Выезжаем к Карадахской теснине. Войдя через Ворота чудес, мы попадаем в ущелье шириной всего 5 м, а в некоторых местах до 2 м и высотой около 150 м. Кажется, что каменные стены теснины вот-вот сомкнутся, а нависающие высоко над головой валуны сорвутся со своих мест. В солнечную погоду в ущелье пробиваются лучи, что придаёт ещё большую загадочность.
(!) Отметим, что не всегда есть возможность посетить данную локацию. Это зависит от погодных условий. Даже после небольшого дождя уровень воды в реке внутри теснины резко поднимается на 3-4 м, сила потока увеличивается в несколько раз и несёт по ущелью огромные валуны. Жизнь и здоровье наших гостей нам дороже, чем несколько красивых фотографий.
А после едем в Гоор — один из самых живописных аулов Дагестана. Когда-то здесь был неприступный оборонительный комплекс из семи башен, а в комплекс вела лишь едва заметная дорога. Три башни и по сей день горделиво стоят на вершине и всматриваются вдаль. Расположение башен на вершине горы на краю отвесной пропасти захватывает дух даже у самого искушённого туриста.
Именно здесь раскинулся дагестанский Язык Тролля. С него открывается фантастический вид на всегда заснеженные вершины кавказского хребта, а внизу расстилается долина реки Аварское Койсу.
Сделав массу фотографий и видео на дрон, мы спускаемся в Новый Гоор, где нас уже ждёт домашний обед.
После обеда отправимся в аул-призрак Кахиб. За всю многовековую историю Дагестана врагам лишь раз удалось прорваться сюда и было это ещё во времена татаро-монгольского нашествия. Стоя на высоте, вы увидите великолепные панорамы, которые могли бы быть достойными декорациями для Властелина колец.
Завершаем этот день домашним ужином в гостевом доме.
Гуниб
Сегодня вкусный завтрак и в путь.
Мы отправляемся в один из самых живописных уголков Дагестана — Гуниб.
По дороге мы остановимся на Гунибской Гэс им. Расула Гамзатова. Она построена по плотинной схеме с бетонной арочной плотиной и является одной из немногих гидроэлектростанций такого типа в России.
Рядом с плотиной восстановлена сигнальная башня Историко-архитектурный комплекс Андалал. Она воспроизводит архитектуру большинства башен горного Дагестана.
Далее мы поднимаемся в небольшое село, расположенное на Гунибском плато на высоте 1 500 м над уровнем моря, несёт большую историческую значимость. Именно в Гунибе 25 августа 1859 года закончился самый длительный военный конфликт с участием Российской империи — Кавказская война.
Беседка-ротонда, в которой происходило обсуждение условий и подписание мирного договора князем Барятинским и имамом Шамилём сохранилась до сих пор.
Ещё один уникальный исторический мемориал времен Кавказской войны — Царская поляна. В 1871 году император Александр Ii приезжал в Гуниб, и в его честь был дан званый обед. Интересно, что в то время в Гунибе не использовали столы и стулья, и для императора и офицеров были оборудованы горские лавки, т. е. столами и стульями стали канавы и бугры, вырытые в земле.
Кроме того, в Гунибе сохранилась Гунибская крепость. Её стены растянулись более чем на 3 км и заканчиваются на кромке отвесного склона.
Помимо исторической, Гуниб хранит и природную ценность. На территории плато раскинулся естественный горно-ботанический сад с уникальным микроклиматом, растительным и животным миром. Несколько видов реликтовых деревьев, в т. ч. береза Радде.
Водопады и родники, леса и субальпийские луга, а также целебный воздух создают благотворную атмосферу для неспешных прогулок.
Спустившись с Гунибского плато мы отправляемся на обед.
Затем по Вашему желанию можно отправиться на sup-прогулку (1 500) по Ирганайскому водохранилищу или вернуться в Гостевой дом и провести спокойный вечер за настольными играми и приятными разговорами.
Обязательно отведаем вкусный ужин.
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
4-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Увлекательное сопровождение
- Комфортное проживание
- Национальная кухня (завтраки, обеды, ужины)
- Ароматный чай/кофе со вкусом горного воздуха
- Конная прогулка
- Сапы
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Личные расходы (например, сувениры)
- Тарзанка в пещере Нокъо
О чём нужно знать до поездки
Удобную одежду (закрытую) и обувь (желательно треккинговую).
И, конечно, не забудьте хорошее настроение.
Пожелания к путешественнику
Заинтересованные увидеть прекрасные места Дагестана.
Путешествовать по региону нужно с уважением к местным традициям, вере и культуре!
В Дагестане действует дресс-код: просьба не надевать короткие юбки, шорты выше колен, майки, одежду с разрезами!
Девушкам не рекомендуется курить в общественных местах!
P.S. И, пожалуйста, будьте готовы, что Дагестан украдет Ваше сердце! Потом не говорите, что мы не предупреждали.