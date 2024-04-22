Горы, солнце и история: выходные в Дагестане
Авторский тур в Махачкале

Надышаться горным воздухом, увидеть подземный водопад и подняться в аул-призрак

5
1 отзыв
Приглашаем провести выходные в удивительном месте, где шумят водопады, высятся горные хребты и ярко светит солнце.

За 3 дня побываем в самых главных локациях Дагестана: заглянем в пещеру «Нохъо» и пофотографируемся в песчаных дюнах Сарыкума, прогуляемся по извилистым лабиринтам Каменной чаши, поросшим мхом и цветами, и пройдём по пустующим улочкам аула Гамсутль. Тур возможно провести в индивидуальном формате для 2 человек.
Горы, солнце и история: выходные в Дагестане
Горы, солнце и история: выходные в Дагестане
Горы, солнце и история: выходные в Дагестане
Ближайшие даты:
3
мая
11
мая
12
мая
13
мая
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет23 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Пожалуйста, выбирайте одежду, закрывающую колени и плечи: ваше уважительное отношение к обычаям нашего региона — залог дагестанского гостеприимства.

Проживание. Будем жить в гостинице «Журавли» или в гостевых домах.

Питание. Не включено в стоимость.

Транспорт. Передвигаться будем на комфортабельном внедорожнике УАЗ Patriot.

Дети. Возможно участие детей с любого возраста.

Программа тура по дням

1 день

Бархан Сарыкум и Сулакский каньон и Чиркейское водохранилище

Встретим вас в аэропорту Махачкалы или в центре города в 08:00 и отправимся в настоящую пустыню посреди гор — на бархан Сарыкум. Сделаем необычные кадры в песчаных дюнах, а затем прокатимся на катере по Сулакскому каньону мимо отвесных скал, шумных водопадов и села Старый Зубутли.

Полюбуемся каньоном с высоты и пообедаем прямо на краю Сулака. Заглянем в пещеру «Нохъо» и пофотографируемся на «Языке тролля» — узком скальном выступе над пропастью. Вы увидите Чиркейское водохранилище и плотину самой крупной на Кавказе ГЭС, а затем заселимся в гостиницу в посёлке Дубки.

Бархан Сарыкум и Сулакский каньон и Чиркейское водохранилищеБархан Сарыкум и Сулакский каньон и Чиркейское водохранилищеБархан Сарыкум и Сулакский каньон и Чиркейское водохранилищеБархан Сарыкум и Сулакский каньон и Чиркейское водохранилище
2 день

Карадахская теснина, Хунзахское плато и Каменная чаша

В 08:00 отправимся в путь. Проедем по Гимринскому тоннелю, самому длинному автомобильному тоннелю в России. По желанию и предварительному договору можем заехать в село Унцукль, где для вас проведут мастер-класс по насечкам по дереву.

Доберёмся до Ирганайского водохранилища и пройдём по заброшенному селу Ирганай. Дальше посетим Карадахскую теснину. Ширина ущелья здесь достигает всего 5 метров! Пройдём по узким проходам, протянувшимся на 1,5 километра, и поедем дальше.

По желанию и предварительному заказу можем заехать в «аул ювелиров» Гоцатль, где для вас проведут мастер-класс по обработке серебра.

Дальше поедем на Хунзахское плато, полюбуемся водопадами Тобот и Итлятляр. На обед отправимся в гости к моей маме в село Ках, она угостит угостит вкуснейшими домашними блюдами.

Побываем в экстрим-парке на плато Матлас, где по желанию и за доплату вы сможете прокатиться на зиплайне. Прогуляемся по скальным лабиринтам Каменной чаши, переходя из одного сводчатого зала в другой, любуясь поросшими мхом стенами. Покажется, будто мы не в ущелье, а в настоящем сказочном замке!

По желанию и за доплату можем посетить дом-музей Расула Гамзатова в селе Цада, побывать на мастер-классе по приготовлению урбеча и выпечке хлеба и поужинать с только что испечёнными изделиями и другими вкусностями.

Ночевать будем гостевом доме в селе Ках.

Карадахская теснина, Хунзахское плато и Каменная чашаКарадахская теснина, Хунзахское плато и Каменная чашаКарадахская теснина, Хунзахское плато и Каменная чашаКарадахская теснина, Хунзахское плато и Каменная чашаКарадахская теснина, Хунзахское плато и Каменная чашаКарадахская теснина, Хунзахское плато и Каменная чашаКарадахская теснина, Хунзахское плато и Каменная чаша
3 день

Гамсутль, село Гуниб и возвращение в Махачкалу

Утром увидим Салтинский подземный водопад. Доберёмся до него по узкому ущелью и окажемся в пещере, через потолок которой пробиваются струи воды.

Затем посетим Гунибскую ГЭС, пообедаем и поедем в село Чох. Здесь полюбуемся Чохскими террасами, горными хребтами и бесконечными полотнами садов.

Следующая локация — заброшенный аул Гамутль на высоте 1420 метров. Побродим по пустующим улочкам селения, рассмотрим старинные дома и сделаем атмосферные фотографии.

Дальше отправимся в село Гуниб, где солнце светит более 300 дней в году! Это удивительное место, где шумят водопады, повсюду раскиданы альпийские луга, а посреди них — архитектурные памятники. Аул ещё называют «парящим в небесах» — он расположен на высоте 1500 метров.

К вечеру вернёмся в Махачкалу.

Гамсутль, село Гуниб и возвращение в МахачкалуГамсутль, село Гуниб и возвращение в МахачкалуГамсутль, село Гуниб и возвращение в МахачкалуГамсутль, село Гуниб и возвращение в Махачкалу

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трансферы по программе
  • Услуги гида-водителя
Что не входит в цену
  • Питание
  • Трансфер от аэропорта до места проживания
  • Дополнительные развлечения (по желанию)
  • Билеты до Махачкалы и обратно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Махачкала, аэропорт или центр города, выезд в 08:00
Завершение: Махачкала, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
3
2
1
Александра
22 апр 2024
Мы провели прекрасные три дня в компании Магомеда! Красоту Дагестана не передать словами, дух захватывает от невероятных горных пейзажей и масштабности.
Очень понравилась пунктуальность и тактичность гида: мы не слишком торопились, но везде успели; Магомед подсказывал, где лучше остановиться, что заказать в кафе, откуда будет самый красивый вид) Интересно рассказывал об истории и культуре Дагестана и своей семьи. Очень понравилась квартира и отель, где нас разместили. На обед, ужин и завтрак мы заезжали в дом к маме Магомеда и были очарованы гостеприимством их семьи. Даже научились сами печь дагестанские лепешки:)) У меня был день рождения, и мне подготовили приятный сюрприз, это было очень неожиданно и очень приятно)
Очень рекомендую и гида, и этот тур — в нем собрано самое лучшее, то что надо для первого знакомства с Дагестаном. Надеемся вернуться еще и обязательно снова обратимся к Магомеду. Спасибо!
Мы провели прекрасные три дня в компании Магомеда! Красоту Дагестана не передать словами, дух захватывает отМы провели прекрасные три дня в компании Магомеда! Красоту Дагестана не передать словами, дух захватывает отМы провели прекрасные три дня в компании Магомеда! Красоту Дагестана не передать словами, дух захватывает отМы провели прекрасные три дня в компании Магомеда! Красоту Дагестана не передать словами, дух захватывает отМы провели прекрасные три дня в компании Магомеда! Красоту Дагестана не передать словами, дух захватывает отМы провели прекрасные три дня в компании Магомеда! Красоту Дагестана не передать словами, дух захватывает отМы провели прекрасные три дня в компании Магомеда! Красоту Дагестана не передать словами, дух захватывает отМы провели прекрасные три дня в компании Магомеда! Красоту Дагестана не передать словами, дух захватывает отМы провели прекрасные три дня в компании Магомеда! Красоту Дагестана не передать словами, дух захватывает отМы провели прекрасные три дня в компании Магомеда! Красоту Дагестана не передать словами, дух захватывает от

Тур входит в следующие категории Махачкалы

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