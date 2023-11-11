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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Махачкала
Встреча в аэропорту или ж/д вокзале с 9:00 до 19:00, размещение, обзорная экскурсия по Махачкале.
После встречи в Махачкале, вы отправляетесь в отель, заселяетесь и отдыхаете.
Чуть позже мы отправимся на обзорную экскурсию по Махачкале. Это город с удивительной судьбой, его основателем считается Петр I.
15:30-18:30 Обзорная экскурсия по Махачкале.
Город, основанный как военная крепость, довольно быстро стал торговым городом, он был разрушен сильнейшим землетрясением, но заново вырос, отстроился и сейчас является самым крупным городом на Северном Кавказе.
Мы прогуляемся по проспектам и бульварам города, посмотрим на него с высоты горы Тарки-Тау, а потом отправимся в ресторан-музей, чтобы поужинать и познакомиться поближе.
19:00 Приветственный ужин в ресторане.
21:00 Возвращение в отель.
Размещение в Махачкале.
Питание: ужин.
Бархан Сарыкум, Сулакский каньон, катание на катере по Чиркейскому водохранилищу
9:00 Выезд.
Сегодняшний день начнем с посещения бархана Сарыкум — наверное, самого теплого места в Дагестане. Погуляем по бархану босиком, а потом отправимся к глубочайшему каньону — Сулакскому.
9:40 Бархан Сарыкум.
12:00 Сулакский каньон.
Через горный хребет протянулась тоненькая голубая ниточка реки — это и есть Сулакский каньон.
Изумительное зрелище, когда ты стоишь на высоте 800 метров над уровнем моря и видишь у себя под ногами, на головокружительной глубине, реку, по которой снуют маленькие суденышки.
Но, мы и сами покатаемся на таких суденышках, только наше катание будет по огромному рукотворному морю — Чиркейскому водохранилищу.
15:00 Катание на катере по водохранилищу.
18:30 Размещение в Махачкале.
Размещение: Махачкала.
Питание: завтрак в гостинице и обед на маршруте.
Гуниб, Салтинский водопад
8:00 Выезд.
Селение Гуниб расположилось на высокой горе необычной формы, ее края приподняты, а в центре — впадина. По склону этой горы взбирается аул Гуниб.
Судьба этого небольшого селения такова, что здесь побывали многие известные люди и даже некоторое время жил один из представителей императорской семьи.
Обо всем, что связано с историей этого аула, нам расскажут в местном музее, а после мы сами прогуляемся по его достопримечательностям.
12:30 Экскурсия по Гунибу.
После знакомства с высокогорным аулом, спустимся вниз и побываем у очень необычного водопада. Вам когда-нибудь доводилось видеть подземные водопады? Нет? Тогда срочно нужно восполнить этот пробел! Вперед, за чудесами!
20:00 Размещение в Махачкале.
Размещение: Махачкала.
Питание: завтрак в гостинице и обед на маршруте.
Хунзах, водопад Тобот, Цада, музей р. Гамзатова, Каменная чаша, посещение цеха по изготовлению урбеча
Дагестан напоминает огромную шкатулку, до краев наполненную завораживающими вещами.
8:00 Выезд.
Хунзахское плато, раскинувшееся на высоте около двух километров, привлекает путешественников своими водопадами.
11:30 Экскурсия.
Здесь мы побываем в доме, где вырос Расул Гамзатов. Горы, люди, горный воздух, окружающая красота — вот что служило вдохновением для поэта.
Каменная чаша — еще одна загадка этих мест, когда и почему она появилась? Возможно вы сможете разгадать эту загадку…
Ну и как же не попробовать одно из вкуснейших и полезнейших блюд Дагестана — урбеч! Сегодня вы побываете в цеху, где его делают по старинным технологиям и узнаете о его полезных качествах.
20:00 Размещение в Махачкале.
Размещение: Махачкала.
Питание: завтрак в гостинице и обед на маршруте.
Экскурсия по Дербенту, крепость Нарын-Кала
9:00 Выезд на маршрут.
12:00 Экскурсия по Дербенту.
14:30 Экскурсия по крепости Нарын-Кала, прогулка по магалам, набережная.
Крепость Нарын-Кала возникает на древнем торговом пути еще в IV веке и с тех пор неизменно возвышается над раскинувшимся у ее подножия городом.
Много веков пронеслось над древним городом, но он продолжает жить и развиваться, будучи одновременно древним и юным. Не каждому городу уготована такая история.
20:00 Размещение в Махачкале.
Размещение: Махачкала.
Питание: завтрак в гостинице и обед на маршруте.
Хучни, мастер-класс, Крепость семи братьев и одной сестры, посещение аварского театра
8:00 Выезд.
Сегодня вас ждет увлекательное путешествие в одно из самых древних сел Южного Дагестана — Хучни.
Много веков назад здесь располагался настоящий средневековый город, а в нынешнее время Хучни известен искусством ковроткачества, мастерицы передают секреты мастерства из поколения в поколение.
У вас сегодня будет возможность обучиться азам этого старинного ремесла.
Вы увидите Крепость семи братьев и одной сестры, которая была построена в 7-8 веке, насладитесь великолепными пейзажами окрестностей и узнаете легенду этих мест.
Вечером, по возвращении в Махачкалу, нам предстоит отправиться в театр.
В Махачкале театров множество и один из них мы с вами посетим. Это — аварский театр.
20:00 Размещение в Махачкале.
Размещение: Махачкала.
Питание: завтрак в гостинице и обед на маршруте.
Ирганайское водохранилище, Унцукуль с мастер-классом по изготовлению подвески
9:00 Выезд.
11:30 Ирганайское водохранилище.
Ирганайское водохранилище — искусственный водоем, который появился благодаря строительству одной из многочисленных ГЭС, но оно настолько красиво, что никто не может проехать мимо и не полюбоваться им.
Среди огромного множества традиционных ремесел, пожалуй, одно выделяется своей необычностью, это — унцукульская насечка металлом по дереву. Сегодня вы не только посмотрите, как это все изготавливается, но и сами попробуете что-нибудь сделать.
12:30 Унцукуль с мастер-классом по изготовлению подвески.
18:00 Размещение в Махачкале.
Размещение: Махачкала.
Питание: завтрак в гостинице и обед на маршруте.
Махачкалинский рынок, отъезд домой
Мы очень надеемся, что Дагестан сумел вас заворожить и влюбить в себя.
А чтобы расставить все точки окончательно, мы предлагаем посетить местный рынок, где от ароматов фруктов, трав, кружится голова. А при виде разных вкусностей начинают течь слюнки.
Побалуйте своих близких щедрыми дарами местной природы, а сами возвращайтесь к нам за новой порцией интересных историй.
Трансфер из Махачкалы в аэропорт с 12:00 до 19:00.
Питание: завтрак в гостинице.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах в 2-/3-местных номерах со всеми удобствами в гостинице г. Махачкала.
Дополнительные условия проживания уточняйте при бронировании.
Доплата за одноместное размещение — 18 600 руб.
Варианты проживания
Отель «Метрополь», г. Махачкала
До пляжа можно дойти всего за 6 минут. Отель “Метрополь” расположен в Махачкале, в 10 минутах ходьбы от побережья Каспийского моря. К услугам гостей настольный теннис, крытый плавательный бассейн и бесплатный фитнес-центр. Гостям предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Отель располагает комфортабельными номерами, оформленными в теплых тонах и оснащенными кондиционером и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. Собственная ванная комната с душем укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. В некоторых номерах в распоряжении гостей балкон.
В отеле «Метрополь» работают бар и ресторан. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации помогут гостям воспользоваться прачечной и гладильными услугами. Автомобиль можно бесплатно оставить на частной парковке.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостиницах в 2-/3-местных номерах со всеми удобствами
- Питание: приветственный ужин, завтраки, обеды на маршруте
- Катание по водохранилищу на катере
- Услуги гида-экскурсовода
- Транспортное обслуживание на маршруте
- Трансфер аэропорт - гостиница - аэропорт
- Входные билеты в объекты культуры и отдыха по программе тура
- Экологические сборы
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Махачкала и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Одноместное размещение: 18 600 руб. за весь период тура
- Входные билеты в объекты культуры и отдыха вне программы тура
- Индивидуальный трансфер
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- наличные деньги (в горах плохо ловит сеть);
- личную аптечку и средство от укусов насекомых (при необходимости);
- легкая рубашка с длинным рукавом (рубашка защитит от обгорания руки и шею);
- кепка / панамка;
- удобную спортивную туристическую обувь по сезону (не путать с кедами и балетками!);
- куртка (температура воздуха рано утром и поздно вечером +8… +12С);
- для девушек по желанию: платье для фотосессии;
- плащ-дождевик (лучше не одноразовый) или мембранная куртка;
- солнцезащитные очки;
- солнцезащитный крем, гигиеническая помада.
Просьба не брать с собой излишне декольтированную одежду, шорты не должны быть выше колена, мужчинам обходиться лёгкими спортивными штанами. Женщинам рекомендуется взять лёгкое платье, длиной до колен с закрытыми плечами для прогулок, экскурсий и переездов.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка от несчастного случая?
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие особенности тура?
Тур проходит в высокогорной местности, есть большой перепад высот. Это особенно следует учитывать при поездке с детьми.
Где происходит начало и окончание тура?
Место и время сбора группы: г. Махачкала, суббота.
Групповой трансфер осуществляется с 9:00 до 19:00 от ж/д вокзала и аэропорта. Рекомендуемое время прибытия до 14:30.
Место и время завершения тура: г. Махачкала, суббота.
Обратный трансфер осуществляется с 9:00 до 19:00.
Какие есть особенности организации тура в период Рамадана?
Месяц Рамадан в 2024 году будет проходить с 11 марта по 9 апреля. В этот период не будут проводиться массовые развлекательные мероприятия, а также не все точки питания будут работать (преимущественно в горах). Просим туристов отнестись с понимаем и придерживаться правил нахождения в мусульманских республиках.