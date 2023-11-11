1 день

Махачкала

Встреча в аэропорту или ж/д вокзале с 9:00 до 19:00, размещение, обзорная экскурсия по Махачкале.

После встречи в Махачкале, вы отправляетесь в отель, заселяетесь и отдыхаете.

Чуть позже мы отправимся на обзорную экскурсию по Махачкале. Это город с удивительной судьбой, его основателем считается Петр I.

15:30-18:30 Обзорная экскурсия по Махачкале.

Город, основанный как военная крепость, довольно быстро стал торговым городом, он был разрушен сильнейшим землетрясением, но заново вырос, отстроился и сейчас является самым крупным городом на Северном Кавказе.

Мы прогуляемся по проспектам и бульварам города, посмотрим на него с высоты горы Тарки-Тау, а потом отправимся в ресторан-музей, чтобы поужинать и познакомиться поближе.

19:00 Приветственный ужин в ресторане.

21:00 Возвращение в отель.

Размещение в Махачкале.

Питание: ужин.