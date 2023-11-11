Завораживающий Дагестан

Групповой тур в Махачкале
5
3 отзыва
В одном туре вы посетите города, памятники истории и культуры и природные чудеса: крепость Нарын-Кала, живописный аул Гуниб, Чиркейскую ГЭС и водохранилище, Сулакский каньон, водопад Тобот и бархан Сарыкум! Попробуете в обилии блюда кавказской национальной кухни, посетите мастер-класс по изготовлению подвески и приобщитесь к атмосфере покоя и уюта древних высокогорных аулов.
Завораживающий Дагестан
Завораживающий Дагестан
Завораживающий Дагестан
Ближайшие даты:
5
мая
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мая
19
мая
26
мая
2
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даты

Что вас ожидает:

История древнего Дербента
История древнего Дербента
Город, переживший не одно тысячелетие, сумел сохранить свое «лицо» и сейчас поражает своей красотой
Водная прогулка
Водная прогулка
Покатаемся по глади крупнейшего на Кавказе водохранилища
Вкусная экскурсия
Вкусная экскурсия
Зайдем в цех, где делают урбеч по старинным технологиям, узнаем историю и продегустируем

Программа тура по дням

1 день

Махачкала

Встреча в аэропорту или ж/д вокзале с 9:00 до 19:00, размещение, обзорная экскурсия по Махачкале.

После встречи в Махачкале, вы отправляетесь в отель, заселяетесь и отдыхаете.

Чуть позже мы отправимся на обзорную экскурсию по Махачкале. Это город с удивительной судьбой, его основателем считается Петр I.

15:30-18:30 Обзорная экскурсия по Махачкале.

Город, основанный как военная крепость, довольно быстро стал торговым городом, он был разрушен сильнейшим землетрясением, но заново вырос, отстроился и сейчас является самым крупным городом на Северном Кавказе.

Мы прогуляемся по проспектам и бульварам города, посмотрим на него с высоты горы Тарки-Тау, а потом отправимся в ресторан-музей, чтобы поужинать и познакомиться поближе.

19:00 Приветственный ужин в ресторане.

21:00 Возвращение в отель.

Размещение в Махачкале.

Питание: ужин.

МахачкалаМахачкалаМахачкалаМахачкала
2 день

Бархан Сарыкум, Сулакский каньон, катание на катере по Чиркейскому водохранилищу

9:00 Выезд.

Сегодняшний день начнем с посещения бархана Сарыкум — наверное, самого теплого места в Дагестане. Погуляем по бархану босиком, а потом отправимся к глубочайшему каньону — Сулакскому.

9:40 Бархан Сарыкум.

12:00 Сулакский каньон.

Через горный хребет протянулась тоненькая голубая ниточка реки — это и есть Сулакский каньон.

Изумительное зрелище, когда ты стоишь на высоте 800 метров над уровнем моря и видишь у себя под ногами, на головокружительной глубине, реку, по которой снуют маленькие суденышки.

Но, мы и сами покатаемся на таких суденышках, только наше катание будет по огромному рукотворному морю — Чиркейскому водохранилищу.

15:00 Катание на катере по водохранилищу.

18:30 Размещение в Махачкале.

Размещение: Махачкала.

Питание: завтрак в гостинице и обед на маршруте.

Бархан Сарыкум, Сулакский каньон, катание на катере по Чиркейскому водохранилищуБархан Сарыкум, Сулакский каньон, катание на катере по Чиркейскому водохранилищуБархан Сарыкум, Сулакский каньон, катание на катере по Чиркейскому водохранилищуБархан Сарыкум, Сулакский каньон, катание на катере по Чиркейскому водохранилищу
3 день

Гуниб, Салтинский водопад

8:00 Выезд.

Селение Гуниб расположилось на высокой горе необычной формы, ее края приподняты, а в центре — впадина. По склону этой горы взбирается аул Гуниб.

Судьба этого небольшого селения такова, что здесь побывали многие известные люди и даже некоторое время жил один из представителей императорской семьи.

Обо всем, что связано с историей этого аула, нам расскажут в местном музее, а после мы сами прогуляемся по его достопримечательностям.

12:30 Экскурсия по Гунибу.

После знакомства с высокогорным аулом, спустимся вниз и побываем у очень необычного водопада. Вам когда-нибудь доводилось видеть подземные водопады? Нет? Тогда срочно нужно восполнить этот пробел! Вперед, за чудесами!

20:00 Размещение в Махачкале.

Размещение: Махачкала.

Питание: завтрак в гостинице и обед на маршруте.

Гуниб, Салтинский водопадГуниб, Салтинский водопадГуниб, Салтинский водопадГуниб, Салтинский водопад
4 день

Хунзах, водопад Тобот, Цада, музей р. Гамзатова, Каменная чаша, посещение цеха по изготовлению урбеча

Дагестан напоминает огромную шкатулку, до краев наполненную завораживающими вещами.

8:00 Выезд.

Хунзахское плато, раскинувшееся на высоте около двух километров, привлекает путешественников своими водопадами.

11:30 Экскурсия.

Здесь мы побываем в доме, где вырос Расул Гамзатов. Горы, люди, горный воздух, окружающая красота — вот что служило вдохновением для поэта.

Каменная чаша — еще одна загадка этих мест, когда и почему она появилась? Возможно вы сможете разгадать эту загадку…

Ну и как же не попробовать одно из вкуснейших и полезнейших блюд Дагестана — урбеч! Сегодня вы побываете в цеху, где его делают по старинным технологиям и узнаете о его полезных качествах.

20:00 Размещение в Махачкале.

Размещение: Махачкала.

Питание: завтрак в гостинице и обед на маршруте.

Хунзах, водопад Тобот, Цада, музей р. Гамзатова, Каменная чаша, посещение цеха по изготовлению урбечаХунзах, водопад Тобот, Цада, музей р. Гамзатова, Каменная чаша, посещение цеха по изготовлению урбечаХунзах, водопад Тобот, Цада, музей р. Гамзатова, Каменная чаша, посещение цеха по изготовлению урбечаХунзах, водопад Тобот, Цада, музей р. Гамзатова, Каменная чаша, посещение цеха по изготовлению урбеча
5 день

Экскурсия по Дербенту, крепость Нарын-Кала

9:00 Выезд на маршрут.

12:00 Экскурсия по Дербенту.

14:30 Экскурсия по крепости Нарын-Кала, прогулка по магалам, набережная.

Крепость Нарын-Кала возникает на древнем торговом пути еще в IV веке и с тех пор неизменно возвышается над раскинувшимся у ее подножия городом.

Много веков пронеслось над древним городом, но он продолжает жить и развиваться, будучи одновременно древним и юным. Не каждому городу уготована такая история.

20:00 Размещение в Махачкале.

Размещение: Махачкала.

Питание: завтрак в гостинице и обед на маршруте.

Экскурсия по Дербенту, крепость Нарын-КалаЭкскурсия по Дербенту, крепость Нарын-КалаЭкскурсия по Дербенту, крепость Нарын-КалаЭкскурсия по Дербенту, крепость Нарын-Кала
6 день

Хучни, мастер-класс, Крепость семи братьев и одной сестры, посещение аварского театра

8:00 Выезд.

Сегодня вас ждет увлекательное путешествие в одно из самых древних сел Южного Дагестана — Хучни.

Много веков назад здесь располагался настоящий средневековый город, а в нынешнее время Хучни известен искусством ковроткачества, мастерицы передают секреты мастерства из поколения в поколение.

У вас сегодня будет возможность обучиться азам этого старинного ремесла.

Вы увидите Крепость семи братьев и одной сестры, которая была построена в 7-8 веке, насладитесь великолепными пейзажами окрестностей и узнаете легенду этих мест.

Вечером, по возвращении в Махачкалу, нам предстоит отправиться в театр.

В Махачкале театров множество и один из них мы с вами посетим. Это — аварский театр.

20:00 Размещение в Махачкале.

Размещение: Махачкала.

Питание: завтрак в гостинице и обед на маршруте.

Хучни, мастер-класс, Крепость семи братьев и одной сестры, посещение аварского театраХучни, мастер-класс, Крепость семи братьев и одной сестры, посещение аварского театраХучни, мастер-класс, Крепость семи братьев и одной сестры, посещение аварского театраХучни, мастер-класс, Крепость семи братьев и одной сестры, посещение аварского театра
7 день

Ирганайское водохранилище, Унцукуль с мастер-классом по изготовлению подвески

9:00 Выезд.

11:30 Ирганайское водохранилище.

Ирганайское водохранилище — искусственный водоем, который появился благодаря строительству одной из многочисленных ГЭС, но оно настолько красиво, что никто не может проехать мимо и не полюбоваться им.

Среди огромного множества традиционных ремесел, пожалуй, одно выделяется своей необычностью, это — унцукульская насечка металлом по дереву. Сегодня вы не только посмотрите, как это все изготавливается, но и сами попробуете что-нибудь сделать.

12:30 Унцукуль с мастер-классом по изготовлению подвески.

18:00 Размещение в Махачкале.

Размещение: Махачкала.

Питание: завтрак в гостинице и обед на маршруте.

Ирганайское водохранилище, Унцукуль с мастер-классом по изготовлению подвескиИрганайское водохранилище, Унцукуль с мастер-классом по изготовлению подвескиИрганайское водохранилище, Унцукуль с мастер-классом по изготовлению подвескиИрганайское водохранилище, Унцукуль с мастер-классом по изготовлению подвески
8 день

Махачкалинский рынок, отъезд домой

Мы очень надеемся, что Дагестан сумел вас заворожить и влюбить в себя.

А чтобы расставить все точки окончательно, мы предлагаем посетить местный рынок, где от ароматов фруктов, трав, кружится голова. А при виде разных вкусностей начинают течь слюнки.

Побалуйте своих близких щедрыми дарами местной природы, а сами возвращайтесь к нам за новой порцией интересных историй.

Трансфер из Махачкалы в аэропорт с 12:00 до 19:00.

Питание: завтрак в гостинице.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах в 2-/3-местных номерах со всеми удобствами в гостинице г. Махачкала.

Дополнительные условия проживания уточняйте при бронировании.

Доплата за одноместное размещение — 18 600 руб.

Варианты проживания

Отель «Метрополь», г. Махачкала

7 ночей

До пляжа можно дойти всего за 6 минут. Отель “Метрополь” расположен в Махачкале, в 10 минутах ходьбы от побережья Каспийского моря. К услугам гостей настольный теннис, крытый плавательный бассейн и бесплатный фитнес-центр. Гостям предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Отель располагает комфортабельными номерами, оформленными в теплых тонах и оснащенными кондиционером и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. Собственная ванная комната с душем укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. В некоторых номерах в распоряжении гостей балкон.

В отеле «Метрополь» работают бар и ресторан. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации помогут гостям воспользоваться прачечной и гладильными услугами. Автомобиль можно бесплатно оставить на частной парковке.

Отель «Метрополь», г. МахачкалаОтель «Метрополь», г. МахачкалаОтель «Метрополь», г. МахачкалаОтель «Метрополь», г. МахачкалаОтель «Метрополь», г. Махачкала

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостиницах в 2-/3-местных номерах со всеми удобствами
  • Питание: приветственный ужин, завтраки, обеды на маршруте
  • Катание по водохранилищу на катере
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Транспортное обслуживание на маршруте
  • Трансфер аэропорт - гостиница - аэропорт
  • Входные билеты в объекты культуры и отдыха по программе тура
  • Экологические сборы
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Махачкала и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Одноместное размещение: 18 600 руб. за весь период тура
  • Входные билеты в объекты культуры и отдыха вне программы тура
  • Индивидуальный трансфер
Место начала и завершения?
г. Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • наличные деньги (в горах плохо ловит сеть);
  • личную аптечку и средство от укусов насекомых (при необходимости);
  • легкая рубашка с длинным рукавом (рубашка защитит от обгорания руки и шею);
  • кепка / панамка;
  • удобную спортивную туристическую обувь по сезону (не путать с кедами и балетками!);
  • куртка (температура воздуха рано утром и поздно вечером +8… +12С);
  • для девушек по желанию: платье для фотосессии;
  • плащ-дождевик (лучше не одноразовый) или мембранная куртка;
  • солнцезащитные очки;
  • солнцезащитный крем, гигиеническая помада.

Просьба не брать с собой излишне декольтированную одежду, шорты не должны быть выше колена, мужчинам обходиться лёгкими спортивными штанами. Женщинам рекомендуется взять лёгкое платье, длиной до колен с закрытыми плечами для прогулок, экскурсий и переездов.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка от несчастного случая?

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие особенности тура?

Тур проходит в высокогорной местности, есть большой перепад высот. Это особенно следует учитывать при поездке с детьми.

Где происходит начало и окончание тура?

Место и время сбора группы: г. Махачкала, суббота.

Групповой трансфер осуществляется с 9:00 до 19:00 от ж/д вокзала и аэропорта. Рекомендуемое время прибытия до 14:30.

Место и время завершения тура: г. Махачкала, суббота.

Обратный трансфер осуществляется с 9:00 до 19:00.

Какие есть особенности организации тура в период Рамадана?

Месяц Рамадан в 2024 году будет проходить с 11 марта по 9 апреля. В этот период не будут проводиться массовые развлекательные мероприятия, а также не все точки питания будут работать (преимущественно в горах). Просим туристов отнестись с понимаем и придерживаться правил нахождения в мусульманских республиках.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
К
11 ноя 2023
Всё понравилось
М
10 окт 2022
Чрезвычайно интересный и познавательный тур. Со всех точек зрения. Действительно завораживающий Дагестан: природа, горы и быт местных жителей. Очень много истории и артефактов. Хочется вернуться туда снова.
В
26 сен 2022
Великолепная поездка в Дагестан, интересная программа и отличная организация тура, как всегда! Замечательный гид Гамид. Понравилось всё!

Тур входит в следующие категории Махачкалы

Можно с детьмиВсе турыНа автобусе

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