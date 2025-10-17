На столе будут разнообразные
Описание тура
Организационные детали
Погода в горах часто меняется, берите с собой и тёплую одежду. Но много вещей с собой брать не нужно. С большим чемоданом вам будет неудобно в горах. Просим соблюдать традиции и дресс-код (шорты, короткое, откровенное, просвечивающее брать с собой не надо).
Питание. Всё включено: 4 завтрака, 5 обедов и 4 ужина. На вашем столе будут национальные блюда. Также в программе 2 кулинарных мастер-класса.
Транспорт. Минивэн.
Возраст участников. 7+.
Уровень сложности. Активный тур с пешими прогулками (до 15 км), особая физическая подготовка не требуется.
Программа тура по дням
Бархан Сарыкум, Сулакский каньон и первое знакомство с дагестанскими вкусами
Утром выезжаем из Махачкалы. В этот день увидим крупнейшую песчаную дюну Евразии — бархан Сарыкум. Затем заглянем в пещеру, где можно прокатиться на зиплайне и тарзанке или выпить кофе в необычной кофейне в скале (за доплату). На обед попробуем традиционные дагестанские блюда.
Во второй половине дня отправимся к смотровой площадке Сулакского каньона, одного из самых глубоких в мире. Нас ждёт катание на катере по Чиркейскому водохранилищу или по самому каньону.
К 19:00-20:00 прибудем в гостевой дом, где для нас накроют стол с сытными и разнообразными домашними блюдами. Вы почувствуете себя дорогими гостями и отведаете национальной кухни.
Чохские террасы, Гамсутль, Салтинский водопад и национальная кухня
После завтрака направимся к Чохским террасам (выезд в 9:00) — рукотворной системе земледелия, созданной горцами. Далее поднимемся в аул-призрак Гамсутль, покинутый жителями много лет назад. Подъём займёт около часа (4-5 км), поэтому удобная обувь обязательна. Специальная физическая подготовка не требуется, набор высоты и километраж несущественные. А виды со всех сторон превосходные!
На обед вновь отведаем дагестанских блюд и обязательно закончим трапезу чаем из традиционных чашек.
Далее посетим единственный подземный водопад Дагестана — Салтинский. После чего вернёмся в гостевой дом на ужин.
День на природе у озёра, кулинарный мастер-класс, активности по желанию и домашний ужин
Этот день проведём у озера. Можно пожарить шашлыки, покататься на сапах и катамаранах, примерить национальные наряды для фотосессии, отправиться на конную прогулку или взять в аренду квадроцикл, чтобы добраться до Красной скалы — смотровой площадки с потрясающим видом. Также заглянем в подземное строение 19 века, а затем приготовим абрикосовую кашу и чуду. Завершим кулинарный мастер-класс дегустацией на свежем воздухе с созерцанием пейзажей.
Вечером соберёмся за столом и попробуем другие традиционные блюда.
Хунзахский район, село Цада, Матлас и продолжение гастропогружения
Сегодня отправимся в Хунзахский район, где увидим крепость на высоте 1700 метров. Желающие смогут получить дозу адреналина, прыгнув с тарзанкой в пропасть и прокатившись на зиплайне за дополнительную плату.
Далее побываем в селе Цада, посетим музей Расула Гамзатова и мемориальный комплекс «Журавли». Затем увидим водопады Тобот и Итлятляр, высота которых достигает 100 метров, выпьем кофе с видом на Матласские водопады и прогуляемся по Каменной чаше — природному памятнику Дагестана.
На обед остановимся в одном из кафе, где продолжим гастропогружение. Затем вернёмся в гостевой дом. Чуть позже для нас вновь накроют стол с национальными блюдами.
Датунский храм, Гоор, обед у местного жителя и Карадахская теснина
Финальный день тура начнём с посещения церкви Датуна — древнего христианского памятника. Далее направимся в Гоор, откуда открываются панорамные виды на горы, а смельчаки смогут сфотографироваться на выступе, известном как Язык Тролля. По желанию организуем джип-поездку.
На обед нас сегодня ждут в гостях. Побываем в доме местного жителя, пообщаемся и отведаем традиционных блюд.
Затем посетим Карадахскую теснину. Обратите внимание, что при неблагоприятных погодных условиях данная локация будет недоступна.
Тур завершится в Махачкале.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|40 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание (4 завтрака, 5 обедов и 4 ужина)
- Трансферы по маршруту
- Входные билеты
- Катание на катере
- Катание на катамаранах и сапах
- Мастер-класс по приготовлению любого национального блюда (3-й день)
- Мастер-класс по приготовлению урбеча
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты до Махачкалы и обратно в ваш город
- Дополнительные развлечения (прыжок в пропасть, полёт над пропастью в Хунзахе, зиплайн, катание на квадроциклах и лошадях, подвесной мост в Сулакском каньоне, пещера Нохъо, парная)
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Виды - просто что-то нереальное, кормят вкуснейшей едой.
У нас остались только самые лучшие впечатления. Как только появится возможность - обязательно приедем еще раз в Дагестан!
Всё очень понравилось и обязательно буду рекомендовать друзьям и знакомым!
Отдельное спасибо хочу сказать гиду Магомеду, за проведенное с нами время.
Тем кто сомневается, обязательно езжайте, это незабываемое приключение!
1. Дагестан великолепен
2. Гостеприимство, уважение к своей земле, народу, памяти, традициям - очень много чему надо поучиться
3. Кухня отменная,