В Дагестан за вкусами и видами: всё включено

Погрузиться в гастрономию республики, каждый день пробуя национальные блюда, и приготовить урбеч
В нашем туре вы не просто побываете в популярных и живописных местах Дагестана, но и каждый день будете наслаждаться вкусами с видами на горы, озёра и закат.

На столе будут разнообразные
национальные блюда: домашние, приготовленные на углях и по традиционным рецептам.

Вы отведаете рыбки, мяса, овощей и зелени с огорода, горячего хлеба, чуду, хинкал, научитесь готовить абрикосовую кашу и урбеч. Также заедем на обед в гости к местному жителю.

Гастрономическое наслаждение соединим с посещением одних из лучших локаций Дагестана, среди которых Сулакский каньон, бархан Сарыкум, Хунзах, Матлас, Гамсутль и Гоор.

А ещё у вас будет день отдыха у озера Мочох, когда вы сможете неспешно прокатиться на катамаранах и погрести на сапах.

5
5 отзывов
В Дагестан за вкусами и видами: всё включено
В Дагестан за вкусами и видами: всё включено
В Дагестан за вкусами и видами: всё включено
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Погода в горах часто меняется, берите с собой и тёплую одежду. Но много вещей с собой брать не нужно. С большим чемоданом вам будет неудобно в горах. Просим соблюдать традиции и дресс-код (шорты, короткое, откровенное, просвечивающее брать с собой не надо).

Питание. Всё включено: 4 завтрака, 5 обедов и 4 ужина. На вашем столе будут национальные блюда. Также в программе 2 кулинарных мастер-класса.

Транспорт. Минивэн.

Возраст участников. 7+.

Уровень сложности. Активный тур с пешими прогулками (до 15 км), особая физическая подготовка не требуется.

Программа тура по дням

1 день

Бархан Сарыкум, Сулакский каньон и первое знакомство с дагестанскими вкусами

Утром выезжаем из Махачкалы. В этот день увидим крупнейшую песчаную дюну Евразии — бархан Сарыкум. Затем заглянем в пещеру, где можно прокатиться на зиплайне и тарзанке или выпить кофе в необычной кофейне в скале (за доплату). На обед попробуем традиционные дагестанские блюда.

Во второй половине дня отправимся к смотровой площадке Сулакского каньона, одного из самых глубоких в мире. Нас ждёт катание на катере по Чиркейскому водохранилищу или по самому каньону.

К 19:00-20:00 прибудем в гостевой дом, где для нас накроют стол с сытными и разнообразными домашними блюдами. Вы почувствуете себя дорогими гостями и отведаете национальной кухни.

Бархан Сарыкум, Сулакский каньон и первое знакомство с дагестанскими вкусами
2 день

Чохские террасы, Гамсутль, Салтинский водопад и национальная кухня

После завтрака направимся к Чохским террасам (выезд в 9:00) — рукотворной системе земледелия, созданной горцами. Далее поднимемся в аул-призрак Гамсутль, покинутый жителями много лет назад. Подъём займёт около часа (4-5 км), поэтому удобная обувь обязательна. Специальная физическая подготовка не требуется, набор высоты и километраж несущественные. А виды со всех сторон превосходные!

На обед вновь отведаем дагестанских блюд и обязательно закончим трапезу чаем из традиционных чашек.

Далее посетим единственный подземный водопад Дагестана — Салтинский. После чего вернёмся в гостевой дом на ужин.

Чохские террасы, Гамсутль, Салтинский водопад и национальная кухня
3 день

День на природе у озёра, кулинарный мастер-класс, активности по желанию и домашний ужин

Этот день проведём у озера. Можно пожарить шашлыки, покататься на сапах и катамаранах, примерить национальные наряды для фотосессии, отправиться на конную прогулку или взять в аренду квадроцикл, чтобы добраться до Красной скалы — смотровой площадки с потрясающим видом. Также заглянем в подземное строение 19 века, а затем приготовим абрикосовую кашу и чуду. Завершим кулинарный мастер-класс дегустацией на свежем воздухе с созерцанием пейзажей.

Вечером соберёмся за столом и попробуем другие традиционные блюда.

День на природе у озёра, кулинарный мастер-класс, активности по желанию и домашний ужин
4 день

Хунзахский район, село Цада, Матлас и продолжение гастропогружения

Сегодня отправимся в Хунзахский район, где увидим крепость на высоте 1700 метров. Желающие смогут получить дозу адреналина, прыгнув с тарзанкой в пропасть и прокатившись на зиплайне за дополнительную плату.

Далее побываем в селе Цада, посетим музей Расула Гамзатова и мемориальный комплекс «Журавли». Затем увидим водопады Тобот и Итлятляр, высота которых достигает 100 метров, выпьем кофе с видом на Матласские водопады и прогуляемся по Каменной чаше — природному памятнику Дагестана.

На обед остановимся в одном из кафе, где продолжим гастропогружение. Затем вернёмся в гостевой дом. Чуть позже для нас вновь накроют стол с национальными блюдами.

Хунзахский район, село Цада, Матлас и продолжение гастропогружения
5 день

Датунский храм, Гоор, обед у местного жителя и Карадахская теснина

Финальный день тура начнём с посещения церкви Датуна — древнего христианского памятника. Далее направимся в Гоор, откуда открываются панорамные виды на горы, а смельчаки смогут сфотографироваться на выступе, известном как Язык Тролля. По желанию организуем джип-поездку.

На обед нас сегодня ждут в гостях. Побываем в доме местного жителя, пообщаемся и отведаем традиционных блюд.

Затем посетим Карадахскую теснину. Обратите внимание, что при неблагоприятных погодных условиях данная локация будет недоступна.

Тур завершится в Махачкале.

Датунский храм, Гоор, обед у местного жителя и Карадахская теснина

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет40 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание (4 завтрака, 5 обедов и 4 ужина)
  • Трансферы по маршруту
  • Входные билеты
  • Катание на катере
  • Катание на катамаранах и сапах
  • Мастер-класс по приготовлению любого национального блюда (3-й день)
  • Мастер-класс по приготовлению урбеча
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Билеты до Махачкалы и обратно в ваш город
  • Дополнительные развлечения (прыжок в пропасть, полёт над пропастью в Хунзахе, зиплайн, катание на квадроциклах и лошадях, подвесной мост в Сулакском каньоне, пещера Нохъо, парная)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Махачкала, ул. Имама Шамиля 31 г «Россия моя история», 7:40
Завершение: Махачкала, вечером
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Магомед
Магомед — ваша команда гидов в Махачкале
Провели экскурсии для 1154 туристов
Доброго времени суток. Меня зовут Магомед, работаю в туризме более 5 лет. Представляю коллектив лучших аккредитованных гидов по Дагестану. Мы постоянно повышаем квалификацию, разрабатываем новые маршруты, идём в ногу со временем, при этом используя опыт и лучшие разработки прошлых лет. Ждём вас на наших экскурсиях и в многодневных турах!
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
А
Анастасия
17 окт 2025
Съездили вместе с подружками в тур в Дагестан и остались очень довольны, тур полностью оправдал наши ожидания, увидели много невероятно красивых мест, покатались на лошадях, квадрациклах с красивым видом на горы, катере, зиплайне и сапах, все, что мы хотели. Гид учитывал все наши пожелания, подстраивался под группу.
Съездили вместе с подружками в тур в Дагестан и остались очень довольны, тур полностью оправдал наши ожидания, увидели много невероятно красивых мест, покатались на лошадях, квадрациклах с красивым видом на горы, катере, зиплайне и сапах, все, что мы хотели. Гид учитывал все наши пожелания, подстраивался под группу.
И
Инесса
3 окт 2025
Огромное спасибо Магомеду! Замечательный гид,заряжающий своими знаниями и позитивом, юмором, влюбленный в свой край,и умеющий показать его необыкновенно увлекательно! Потрясающий человек,приятный в общении,с которым нам было легко и интересно путешествовать
по Дагестану. Благодаря Магомеду мы открыли для себя красоты горного Дагестана,национальную кухню и их удивительное гостеприимство, доброжелательность. Это были живые экскурсии,наполненные фактами и событиями. И обязательно хочется отметить высокий профессионализм вождения Магомеда в сложных климатических условиях,его аккуратность. Программа тура была насыщенная,при этом темп вполне комфортный. Ещё раз спасибо Магомеду,будем рекомендовать всем своим друзьям.

С
Светлана
12 сен 2025
Огромное спасибо организатору за этот тур. Это был лучший отдых в моей жизни, сколько всего удалось за 5 дней посмотреть и попробовать.
Виды - просто что-то нереальное, кормят вкуснейшей едой.
У нас остались только самые лучшие впечатления. Как только появится возможность - обязательно приедем еще раз в Дагестан!
М
Максим
6 сен 2025
Прекрасный тур, прекрасный гид, прекрасная природа и конечно же гостеприимство!
Всё очень понравилось и обязательно буду рекомендовать друзьям и знакомым!
Отдельное спасибо хочу сказать гиду Магомеду, за проведенное с нами время.
Тем кто сомневается, обязательно езжайте, это незабываемое приключение!
И
Иван
14 мая 2025
Посетил с семьей Дагестан, был первый раз в жизни, давно хотел, решился.
1. Дагестан великолепен
2. Гостеприимство, уважение к своей земле, народу, памяти, традициям - очень много чему надо поучиться
3. Кухня отменная,
моя помидорная душа плачет по вашим помидорам
4. Экстримальный активный отдых (зип-лайн, тарзанки, катера и т. п) - 10/10 как по мне
Отдельно хочу отметить нашего гида Магомеда. Воспитанный, образованный, не душный, с отличным чувством юмора и стальными нервами Аварец -10/10.
Всем рекомендую.
СПАСИБО, ДАГЕСТАН!!!

