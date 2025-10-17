Утром выезжаем из Махачкалы. В этот день увидим крупнейшую песчаную дюну Евразии — бархан Сарыкум. Затем заглянем в пещеру, где можно прокатиться на зиплайне и тарзанке или выпить кофе в необычной кофейне в скале (за доплату). На обед попробуем традиционные дагестанские блюда.

Во второй половине дня отправимся к смотровой площадке Сулакского каньона, одного из самых глубоких в мире. Нас ждёт катание на катере по Чиркейскому водохранилищу или по самому каньону.

К 19:00-20:00 прибудем в гостевой дом, где для нас накроют стол с сытными и разнообразными домашними блюдами. Вы почувствуете себя дорогими гостями и отведаете национальной кухни.