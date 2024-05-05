Друзья, приглашаю вас совершить путешествие по горам Южного Дагестана! Наш тур — оптимальный вариант проведения выходных в горах, вдали от цивилизации.
Вы увидите секретные места Дагестана, известные не каждому — заброшенное село Старый Филя, пик горы Гитиндаг. Мы будем ночевать в палатках под звездным небом и наслаждаться невероятными природными пейзажами. Гарантируем безопасность и комфорт!
Вы увидите секретные места Дагестана, известные не каждому — заброшенное село Старый Филя, пик горы Гитиндаг. Мы будем ночевать в палатках под звездным небом и наслаждаться невероятными природными пейзажами. Гарантируем безопасность и комфорт!
Описание тураЧто вас ожидает: Восхождение на вершину горы Гитиндаг 2778 м. относительно не сложное, то есть подходит для новичков без горного опыта, но при этом завораживающие виды не оставят равнодушным даже опытного альпиниста! Выезд в субботу рано утром из Махачкалы, приезд — в воскресенье вечером, ориентировочно в 22:00. Чем мы займемся в туре:
- увидим нетуристические и секретные места Дагестана;
- посетим древний аул Филя;
- поднимемся на пик Гитиндаг, с которого открываются завораживающие виды на 2 долины — Самурскую и Бахцугскую;
- переночуем в палатках под звездным небом;
- попьем свежесваренный кофе и покушаем свежие чуду.
По выходным. Выезд в субботу рано утром из Махачкалы, приезд — в воскресенье вечером, ориентировочно в 22:00.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гора Гитиндаг
- Заброшенное село Старый Филя
- Главный Кавказский хребет
- Вершины Шалбуздаг, Базардюзю, Ярыдаг
Что включено
- Проезд
- Питание
- Сопровождение
- Сертификат о восхождении
- Общее снаряжение (палатки, рации, альп. веревка, карабины, посуда)
Что не входит в цену
- Личное снаряжение: рюкзак, спальник, коврик, палки треккинговые (можно взять в аренду за доп. плату)
Место начала и завершения?
Махачкала, ул. Аметхан Султана 150 (юж. автост)
Когда и сколько длится?
Когда: По выходным. Выезд в субботу рано утром из Махачкалы, приезд — в воскресенье вечером, ориентировочно в 22:00.
Экскурсия длится около 1 дня 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 54 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
5 мая 2024
Все супер!
Горная вершина была покорена!
Горная вершина была покорена!
Тур входит в следующие категории Махачкалы
Похожие туры из Махачкалы
От гор к морю: главные достопримечательности Дагестана
Полюбоваться горными районами, заглянуть в гости к местной семье и прогуляться по побережью
Начало: Махачкала, 9:00
3 ноя в 09:30
15 дек в 09:00
41 900 ₽ за человека
По основным достопримечательностям Дагестана на машине в мини-группе
Подняться в горы, спуститься к подземному водопаду и насладиться видами знаменитых мест республики
Начало: Махачкала или Каспийск, время и место - по договор...
26 сен в 10:00
3 окт в 10:00
18 500 ₽ за человека
Открывая секреты Дагестана: барханы, каньон и много гор
Увидеть природные чудеса Дагестана и поддаться кавказскому очарованию с восточной перчинкой
Начало: Ж/д вокзал в Махачкале, главный вход, напротив пам...
28 сен в 08:00
1 окт в 08:00
25 000 ₽ за человека