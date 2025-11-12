Программа тура по дням
Прибытие. Махачкала
После прибытия вы отправляетесь в отель, заселяетесь и отдыхаете.
Тайминг дня:
- 09:00-19:00 встреча в аэропорту;
- трансфер в отель.
Размещение в Махачкале.
Бархан Сарыкум, Сулакский каньон, катание на катере по Чиркейскому водохранилищу
Сегодняшний день начнем с посещения, наверное, самого теплого места в Дагестане, это и не мудрено, ведь в пустыне и должно быть тепло, даже жарко.
Погуляем по бархану босиком, а потом отправимся к глубочайшему каньону — Сулакскому.
Через горный хребет протянулась тоненькая голубая ниточка реки — это и есть Сулакский каньон.
Изумительное зрелище, когда ты стоишь на высоте 800 метров над уровнем моря и видишь у себя под ногами, на головокружительной глубине реку, по которой снуют маленькие суденышки.
Но, мы и сами покатаемся на таких суденышках, только наше катание будет по огромному рукотворному морю — Чиркейскому водохранилищу.
Тайминг дня:
- 9:00 выезд;
- 9:40 бархан Сары-Кум;
- 12:00 Сулакский каньон;
- 15:00 катание на катере по водохранилищу;
- 18:30 размещение в Махачкале.
Размещение: Махачкала.
Питание: завтрак в гостинице.
Гуниб
Селение Гуниб расположилось на высокой горе необычной формы, ее края приподняты, а в центре — впадине.
По склону этой горы взбирается аул Гуниб.
Судьба этого небольшого селения такова, что здесь побывали многие известные люди и даже, некоторое время жил один из представителей императорской семьи.
Обо всем, что связано с историей этого аула, нам расскажут в местном музее, а после, мы сами прогуляемся по его достопримечательностям.
После знакомства с высокогорным аулом, спустимся вниз и побываем у очень необычного водопада.
Тайминг дня:
- 8:00 выезд;
- 12:30 экскурсии;
- 20:00 размещение в Махачкале.
Размещение: Махачкала.
Питание: завтрак в гостинице.
Хунзах, Каменная чаша, посещение цеха по изготовлению урбеча
Дагестан напоминает огромную шкатулку, до краев наполненную завораживающими вещами.
Хунзахское плато, раскинувшееся на высоте около двух километров, привлекает путешественников своими водопадами.
Здесь мы побываем в доме, где вырос Расул Гамзатов.
Каменная чаша — еще одна загадка этих мест, когда и почему она появилась?
Ну и, как же не попробовать одно из вкуснейших и полезнейших блюд Дагестана — урбеч!
Сегодня вы побываете в цеху, где его делают по старинным технологиям и узнаете о его полезных качествах.
Тайминг дня:
- 8:00 выезд;
- 11:30 экскурсия;
- 20:00 размещение в Махачкале.
Размещение: Махачкала.
Питание: завтрак в гостинице.
Экскурсия по Дербенту, крепость Нарын-Кала
Крепость Нарын-Кала возникает на древнем торговом пути еще в IV веке и с тех пор неизменно возвышается над раскинувшимся у ее подножия городом.
Много веков пронеслось над древним городом, но он продолжает жить и развиваться, будучи одновременно древним и юным.
Не каждому городу уготована такая история.
Тайминг дня:
- 9:00 выезд на маршрут;
- 12:00 Дербент;
- 14:30 экскурсия по крепости Нарын-Кала, прогулка по магалам, набережная;
- 20:00 размещение в Махачкале.
Размещение: Махачкала.
Питание: завтрак в гостинице.
Кахиб и Гоор
Сегодня наш путь лежит к двум старинным селениям Кахиб и Гоор.
Здесь мы попробуем аутентичную местную кухню, приготовленную с любовью и традицией, жителями аула.
Узнаем не только об их традиционных блюдах, но и о жизни местных жителей, их обычаях и культуре, и посетим знаменитый язык Тролля.
Тайминг дня:
- 8:00 выезд;
- 12:00 Кахиб;
- 14:00 обед у местных жителей;
- 15:00 Гоор. Язык Тролля;
- 20:00 размещение в Махачкале.
Размещение: Махачкала.
Питание: завтрак в гостинице.
Ирганайское водохранилище, Унцукуль с мастер-классом по изготовлению подвески
Среди огромного множества традиционных ремесел, пожалуй, одно выделяется своей необычностью, это — унцукульская насечка металлом по дереву.
Сегодня вы не только посмотрите, как это все изготавливается, но и сами попробуете что-нибудь сделать.
Ирганайское водохранилище — искусственный водоем, который появился благодаря строительству одной из многочисленных ГЭС, но оно настолько красиво, что никто не может проехать мимо и не полюбоваться им.
Тайминг дня:
- 9:00 выезд;
- 11:30 Ирганайское водохранилище;
- 12:30 Унцукуль с мастер-классом по изготовлению подвески;
- 18:00 размещение в Махачкале.
Размещение: Махачкала.
Питание: завтрак в гостинице.
Махачкалинский рынок. Отъезд
Мы предлагаем посетить местный рынок, где от ароматов фруктов, трав, кружится голова.
Побалуйте своих близких щедрыми дарами местной природы, а сами возвращайтесь к нам за новой порцией интересных историй.
Трансфер из Махачкалы в аэропорт с 09:00 до 19:00.
Питание: завтрак в гостинице.
Если есть желание самостоятельно посетить местный рынок, то рекомендуем выезжать в 12:00 и позднее.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах в 2-, 3-местных номерах со всеми удобствами в гостинице Махачкалы.
Стоимость тура на человека в зависимости от даты заезда:
- с 27.04 по 05.10 — 90 000 руб.;
- с 12.10 по 21.12 — 80 000 руб.
Дополнительные условия проживания уточняйте при бронировании.
Доплата за 1-местное размещение — 18 600 руб.
Ниже указан возможный вариант размещения. Возможна замена на аналогичные.
Варианты проживания
Метрополь
До пляжа можно дойти всего за 6 минут. Отель «Метрополь» расположен в Махачкале, в 10 минутах ходьбы от побережья Каспийского моря. К услугам гостей настольный теннис, крытый плавательный бассейн и бесплатный фитнес-центр. Гостям предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Отель располагает комфортабельными номерами, оформленными в теплых тонах и оснащенными кондиционером и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. Собственная ванная комната с душем укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. В некоторых номерах в распоряжении гостей балкон.
В отеле «Метрополь» работают бар и ресторан. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации помогут гостям воспользоваться прачечной и гладильными услугами. Автомобиль можно бесплатно оставить на частной парковке.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание: завтраки
- Проживание в гостинице в 2-, 3-местных номерах со всеми удобствами
- Транспортное обслуживание на маршруте
- Услуги гида-экскурсовода
- Трансфер аэропорт - гостиница - аэропорт
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Махачкалы и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Входные билеты в объекты культуры и отдыха по программе тура
- Мастер класс по изготовлению подвески
- Экологические сборы
- Катание по водохранилищу на катере
- Входные билеты в объекты культуры и отдыха вне программы тура
- Индивидуальный трансфер
- Доплата за 1-местное размещение - 18 600 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- наличные деньги (в горах плохо ловит сеть);
- личная аптечка и средство от укусов насекомых (при необходимости);
- легкая рубашка с длинным рукавом (рубашка защитит от обгорания руки и шею);
- кепка / панамка;
- купальники;
- удобная спортивная туристическая обувь по сезону (не путать с кедами и балетками!);
- куртка (температура воздуха рано утром и поздно вечером +8… +12С);
- для девушек по желанию: платье для фотосессии;
- плащ-дождевик (лучше не одноразовый) или мембранная куртка;
- солнцезащитные очки;
- солнцезащитный крем, гигиеническая помада.
Просьба не брать с собой излишне декольтированную одежду, шорты не должны быть выше колена, мужчинам обходиться лёгкими спортивными штанами. Женщинам рекомендуется взять лёгкое платье, длиной до колен с закрытыми плечами для прогулок, экскурсий и переездов.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка от несчастного случая?
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие есть особенности тура?
Тур проходит в высокогорной местности, есть большой перепад высот. Это особенно следует учитывать при поездке с детьми.
Где происходит начало и окончание тура?
Место и время сбора группы: г. Махачкала, групповой трансфер осуществляется с 9:00 до 19:00 от ж/д вокзала и аэропорт (рекомендуемое время прибытия до 14:30).
Место и время завершения тура: г. Махачкала. Групповой трансфер осуществляется с 9:00 до 19:00 до ж/д вокзала и аэропорта.