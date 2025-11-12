2 день

Бархан Сарыкум, Сулакский каньон, катание на катере по Чиркейскому водохранилищу

Сегодняшний день начнем с посещения, наверное, самого теплого места в Дагестане, это и не мудрено, ведь в пустыне и должно быть тепло, даже жарко.

Погуляем по бархану босиком, а потом отправимся к глубочайшему каньону — Сулакскому.

Через горный хребет протянулась тоненькая голубая ниточка реки — это и есть Сулакский каньон.

Изумительное зрелище, когда ты стоишь на высоте 800 метров над уровнем моря и видишь у себя под ногами, на головокружительной глубине реку, по которой снуют маленькие суденышки.

Но, мы и сами покатаемся на таких суденышках, только наше катание будет по огромному рукотворному морю — Чиркейскому водохранилищу.

Тайминг дня:

9:00 выезд;

9:40 бархан Сары-Кум;

12:00 Сулакский каньон;

15:00 катание на катере по водохранилищу;

18:30 размещение в Махачкале.

Размещение: Махачкала.

Питание: завтрак в гостинице.

