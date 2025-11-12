Мои заказы

Завораживающий осенне-зимний Дагестан

Города, памятники истории и культуры и природные чудеса Дагестана в насыщенном туре: Махачкала и Дербент, крепость Нарын-Кала, Сулакский каньон и знаменитый бархан Сарыкум! Попробуете в блюда кавказской национальной кухни, посетите мастер-класс по изготовлению подвески и приобщитесь к атмосфере покоя и уюта древних высокогорных аулов.
Завораживающий осенне-зимний ДагестанФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Завораживающий осенне-зимний ДагестанФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Завораживающий осенне-зимний ДагестанФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Махачкала

После прибытия вы отправляетесь в отель, заселяетесь и отдыхаете.

Тайминг дня:

  • 09:00-19:00 встреча в аэропорту;
  • трансфер в отель.

Размещение в Махачкале.

Прибытие. МахачкалаПрибытие. МахачкалаПрибытие. МахачкалаПрибытие. Махачкала
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Бархан Сарыкум, Сулакский каньон, катание на катере по Чиркейскому водохранилищу

Сегодняшний день начнем с посещения, наверное, самого теплого места в Дагестане, это и не мудрено, ведь в пустыне и должно быть тепло, даже жарко.

Погуляем по бархану босиком, а потом отправимся к глубочайшему каньону — Сулакскому.

Через горный хребет протянулась тоненькая голубая ниточка реки — это и есть Сулакский каньон.

Изумительное зрелище, когда ты стоишь на высоте 800 метров над уровнем моря и видишь у себя под ногами, на головокружительной глубине реку, по которой снуют маленькие суденышки.

Но, мы и сами покатаемся на таких суденышках, только наше катание будет по огромному рукотворному морю — Чиркейскому водохранилищу.

Тайминг дня:

  • 9:00 выезд;
  • 9:40 бархан Сары-Кум;
  • 12:00 Сулакский каньон;
  • 15:00 катание на катере по водохранилищу;
  • 18:30 размещение в Махачкале.

Размещение: Махачкала.

Питание: завтрак в гостинице.

Бархан Сарыкум, Сулакский каньон, катание на катере по Чиркейскому водохранилищуБархан Сарыкум, Сулакский каньон, катание на катере по Чиркейскому водохранилищуБархан Сарыкум, Сулакский каньон, катание на катере по Чиркейскому водохранилищуБархан Сарыкум, Сулакский каньон, катание на катере по Чиркейскому водохранилищу
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Гуниб

Селение Гуниб расположилось на высокой горе необычной формы, ее края приподняты, а в центре — впадине.

По склону этой горы взбирается аул Гуниб.

Судьба этого небольшого селения такова, что здесь побывали многие известные люди и даже, некоторое время жил один из представителей императорской семьи.

Обо всем, что связано с историей этого аула, нам расскажут в местном музее, а после, мы сами прогуляемся по его достопримечательностям.

После знакомства с высокогорным аулом, спустимся вниз и побываем у очень необычного водопада.

Тайминг дня:

  • 8:00 выезд;
  • 12:30 экскурсии;
  • 20:00 размещение в Махачкале.

Размещение: Махачкала.

Питание: завтрак в гостинице.

ГунибГунибГунибГуниб
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Хунзах, Каменная чаша, посещение цеха по изготовлению урбеча

Дагестан напоминает огромную шкатулку, до краев наполненную завораживающими вещами.

Хунзахское плато, раскинувшееся на высоте около двух километров, привлекает путешественников своими водопадами.

Здесь мы побываем в доме, где вырос Расул Гамзатов.

Каменная чаша — еще одна загадка этих мест, когда и почему она появилась?

Ну и, как же не попробовать одно из вкуснейших и полезнейших блюд Дагестана — урбеч!

Сегодня вы побываете в цеху, где его делают по старинным технологиям и узнаете о его полезных качествах.

Тайминг дня:

  • 8:00 выезд;
  • 11:30 экскурсия;
  • 20:00 размещение в Махачкале.

Размещение: Махачкала.

Питание: завтрак в гостинице.

Хунзах, Каменная чаша, посещение цеха по изготовлению урбечаХунзах, Каменная чаша, посещение цеха по изготовлению урбечаХунзах, Каменная чаша, посещение цеха по изготовлению урбечаХунзах, Каменная чаша, посещение цеха по изготовлению урбеча
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Экскурсия по Дербенту, крепость Нарын-Кала

Крепость Нарын-Кала возникает на древнем торговом пути еще в IV веке и с тех пор неизменно возвышается над раскинувшимся у ее подножия городом.

Много веков пронеслось над древним городом, но он продолжает жить и развиваться, будучи одновременно древним и юным.

Не каждому городу уготована такая история.

Тайминг дня:

  • 9:00 выезд на маршрут;
  • 12:00 Дербент;
  • 14:30 экскурсия по крепости Нарын-Кала, прогулка по магалам, набережная;
  • 20:00 размещение в Махачкале.

Размещение: Махачкала.

Питание: завтрак в гостинице.

Экскурсия по Дербенту, крепость Нарын-КалаЭкскурсия по Дербенту, крепость Нарын-КалаЭкскурсия по Дербенту, крепость Нарын-КалаЭкскурсия по Дербенту, крепость Нарын-Кала
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
6 день

Кахиб и Гоор

Сегодня наш путь лежит к двум старинным селениям Кахиб и Гоор.

Здесь мы попробуем аутентичную местную кухню, приготовленную с любовью и традицией, жителями аула.

Узнаем не только об их традиционных блюдах, но и о жизни местных жителей, их обычаях и культуре, и посетим знаменитый язык Тролля.

Тайминг дня:

  • 8:00 выезд;
  • 12:00 Кахиб;
  • 14:00 обед у местных жителей;
  • 15:00 Гоор. Язык Тролля;
  • 20:00 размещение в Махачкале.

Размещение: Махачкала.

Питание: завтрак в гостинице.

Кахиб и ГоорКахиб и ГоорКахиб и ГоорКахиб и Гоор
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
7 день

Ирганайское водохранилище, Унцукуль с мастер-классом по изготовлению подвески

Среди огромного множества традиционных ремесел, пожалуй, одно выделяется своей необычностью, это — унцукульская насечка металлом по дереву.

Сегодня вы не только посмотрите, как это все изготавливается, но и сами попробуете что-нибудь сделать.

Ирганайское водохранилище — искусственный водоем, который появился благодаря строительству одной из многочисленных ГЭС, но оно настолько красиво, что никто не может проехать мимо и не полюбоваться им.

Тайминг дня:

  • 9:00 выезд;
  • 11:30 Ирганайское водохранилище;
  • 12:30 Унцукуль с мастер-классом по изготовлению подвески;
  • 18:00 размещение в Махачкале.

Размещение: Махачкала.

Питание: завтрак в гостинице.

Ирганайское водохранилище, Унцукуль с мастер-классом по изготовлению подвескиИрганайское водохранилище, Унцукуль с мастер-классом по изготовлению подвескиИрганайское водохранилище, Унцукуль с мастер-классом по изготовлению подвескиИрганайское водохранилище, Унцукуль с мастер-классом по изготовлению подвески
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
8 день

Махачкалинский рынок. Отъезд

Мы предлагаем посетить местный рынок, где от ароматов фруктов, трав, кружится голова.

Побалуйте своих близких щедрыми дарами местной природы, а сами возвращайтесь к нам за новой порцией интересных историй.

Трансфер из Махачкалы в аэропорт с 09:00 до 19:00.

Питание: завтрак в гостинице.

Если есть желание самостоятельно посетить местный рынок, то рекомендуем выезжать в 12:00 и позднее.

Махачкалинский рынок. ОтъездМахачкалинский рынок. ОтъездМахачкалинский рынок. ОтъездМахачкалинский рынок. Отъезд
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах в 2-, 3-местных номерах со всеми удобствами в гостинице Махачкалы.

Стоимость тура на человека в зависимости от даты заезда:

  • с 27.04 по 05.10 — 90 000 руб.;
  • с 12.10 по 21.12 — 80 000 руб.

Дополнительные условия проживания уточняйте при бронировании.

Доплата за 1-местное размещение — 18 600 руб.

Ниже указан возможный вариант размещения. Возможна замена на аналогичные.

Варианты проживания

Метрополь

7 ночей

До пляжа можно дойти всего за 6 минут. Отель «Метрополь» расположен в Махачкале, в 10 минутах ходьбы от побережья Каспийского моря. К услугам гостей настольный теннис, крытый плавательный бассейн и бесплатный фитнес-центр. Гостям предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Отель располагает комфортабельными номерами, оформленными в теплых тонах и оснащенными кондиционером и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. Собственная ванная комната с душем укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. В некоторых номерах в распоряжении гостей балкон.

В отеле «Метрополь» работают бар и ресторан. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации помогут гостям воспользоваться прачечной и гладильными услугами. Автомобиль можно бесплатно оставить на частной парковке.

МетропольМетропольМетропольМетропольМетропольМетрополь
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание: завтраки
  • Проживание в гостинице в 2-, 3-местных номерах со всеми удобствами
  • Транспортное обслуживание на маршруте
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Трансфер аэропорт - гостиница - аэропорт
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Махачкалы и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Входные билеты в объекты культуры и отдыха по программе тура
  • Мастер класс по изготовлению подвески
  • Экологические сборы
  • Катание по водохранилищу на катере
  • Входные билеты в объекты культуры и отдыха вне программы тура
  • Индивидуальный трансфер
  • Доплата за 1-местное размещение - 18 600 руб
Место начала и завершения?
Г. Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • наличные деньги (в горах плохо ловит сеть);
  • личная аптечка и средство от укусов насекомых (при необходимости);
  • легкая рубашка с длинным рукавом (рубашка защитит от обгорания руки и шею);
  • кепка / панамка;
  • купальники;
  • удобная спортивная туристическая обувь по сезону (не путать с кедами и балетками!);
  • куртка (температура воздуха рано утром и поздно вечером +8… +12С);
  • для девушек по желанию: платье для фотосессии;
  • плащ-дождевик (лучше не одноразовый) или мембранная куртка;
  • солнцезащитные очки;
  • солнцезащитный крем, гигиеническая помада.

Просьба не брать с собой излишне декольтированную одежду, шорты не должны быть выше колена, мужчинам обходиться лёгкими спортивными штанами. Женщинам рекомендуется взять лёгкое платье, длиной до колен с закрытыми плечами для прогулок, экскурсий и переездов.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка от несчастного случая?

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие есть особенности тура?

Тур проходит в высокогорной местности, есть большой перепад высот. Это особенно следует учитывать при поездке с детьми.

Где происходит начало и окончание тура?

Место и время сбора группы: г. Махачкала, групповой трансфер осуществляется с 9:00 до 19:00 от ж/д вокзала и аэропорт (рекомендуемое время прибытия до 14:30).

Место и время завершения тура: г. Махачкала. Групповой трансфер осуществляется с 9:00 до 19:00 до ж/д вокзала и аэропорта.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Махачкалы

Похожие туры из Махачкалы

Открывая секреты Дагестана: барханы, каньон и много гор
На машине
На катере
4 дня
4 отзыва
Открывая секреты Дагестана: барханы, каньон и много гор
Увидеть природные чудеса Дагестана и поддаться кавказскому очарованию с восточной перчинкой
Начало: Ж/д вокзал в Махачкале, главный вход, напротив пам...
12 ноя в 08:00
16 ноя в 08:00
25 000 ₽ за человека
Дагестан стал ближе. Осенний тур
На автобусе
5 дней
3 отзыва
Дагестан стал ближе. Осенний тур
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
16 ноя в 10:00
4 окт в 10:00
от 58 975 ₽ за человека
Гостеприимный Дагестан. Осенний экскурсионный тур по средам
На автобусе
4 дня
3 отзыва
Гостеприимный Дагестан. Осенний экскурсионный тур по средам
Начало: Г. Махачкала
19 ноя в 10:00
26 ноя в 10:00
от 24 900 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Махачкале
Все туры из Махачкалы