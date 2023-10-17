Дагестан стал ближе

Групповой тур в Махачкале
4.7
3 отзыва
Насыщенный пятидневный тур по Дагестану, в котором Вы посетите самые любимые места туристов, такие как Джума-мечеть, крепость Нарын-Кала, «Каспийский монстр» Лунь, Сулакский каньон, бархан Сарыкум, водопад Тобот.

Вас ждет посещение этноцентра, где Вам расскажут о традициях и ремеслах многонационального Дагестана, обеды национальной кухней, два из которых будут проходить в этнодоме с музейным пространством и прекрасными видами.

Вы прокатитесь на катере по Чиркейскому водохранилищу, со смотровой площадки более 900 метров восхититесь красотами Сулакского каньона, а смельчаки смогут прокатиться на аттракционе Зиплайн.
Дагестан стал ближе
Дагестан стал ближе
Дагестан стал ближе
Ближайшие даты:
19
мая
16
июн
14
июл
11
авг
15
сен
6
окт

Что вас ожидает:

Водная прогулка
Водная прогулка
Покатаемся на катерах по голубым водам Чиркейского водохранилища
Обед в этнодоме
Обед в этнодоме
Полакомимся национальными блюдами, посмотрим музейное пространство и при желании покатаемся на лошадях
Форелевое хозяйство
Форелевое хозяйство
Посетим ресторан с блюдами из фирменной форели, а также нас ждут разнообразные развлечения на любой вкус
Колорит древнего города
Колорит древнего города
Прогуляемся по стенам крепости Нарын-Кала, наслаждаясь открывающейся панорамой Дербента
Знаменитый экраноплан Лунь
Знаменитый экраноплан Лунь
Увидите ракетоносец, получивший на Западе название «Каспийский монстр»

Программа тура по дням

1 день

Заезд, обзорная экскурсия по г. Махачкала

Трансфер с аэропорта и/или ЖД заказывается отдельно при бронировании тура.

Заселение в отель в 14:00.

После заселения, в 14:10 состоится обед в ресторане отеля (ресторан может быть заменен на равнозначный в случае непредвиденных обстоятельств).

15:00 Трансфер от отеля на Обзорную экскурсию по г. Махачкала.

В 1844 году на холмистом взгорье Анджи-Арка, что в переводе с кумыкского значит «Спина (горб) Анджи», было заложено укрепление Петровское, названное так в память о пребывании в этих местах Петра I в 1722 году во время Персидского похода.

В 1857 году оно получило статус города и название Петровск.

В 1921 после гражданской войны Порт Петровск был переименован в Махачкалу.

Остановка возле памятника русской учительницы с видом на озеро АК Гель.

В ХХ веке в Дагестане стали открываться школы, сюда приехали русские учителя, русский язык распространился по всей республике.

Все дагестанцы смогли общаться между собой и очень признательны за это всем русским учителям. Благодаря учителям русский язык объединил и сплотил народы Дагестана.

На самом деле, название «памятник русской учительнице» — неофициальное.

Это памятник не только учителям, но и всем специалистам, которые внесли вклад в развитие Дагестана: врачам, агрономам, инженерам и другим.

Посещение этноцентра, современного культурного пространства, где можно получить исчерпывающую информацию о традициях и ремеслах многонационального Дагестана.

Но главное даже не раритетные находки и старинные сокровища.

Главное — вам тут искренне рады.

Рады рассказать, показать, объяснить, поделиться. Девушки-консультанты очень любят традиции родного края, причем, что здорово, умеют преподнести их в рамках общемировой культуры Далее осмотр Джума мечети, расположенной в самом центре столицы Дагестана.

Это одно из самых больших и красивых религиозных строений в Европе.

Мечеть постоянно расширяют, но она сохраняет эстетичный внешний вид и геометрические пропорции.

Джума-мечеть не только образец великолепной архитектуры, украшающий город, но и место, куда люди приходят побыть наедине со своим Богом.

Пешая экскурсия по городу (1,5-2 часа).

Мы пройдемся по центральному проспекту столицы спустимся к исторической части города.

По пути маршрута увидим: Русский театр, национальную библиотеку, памятники Расулу Гамзатову и Сулейману Стальскому, Аварский театр, спуск к морю, далее к Дому с Атлантами, где расположен краеведческий музей, знакомство с историей Дагестана, прогулка по первой улице города.

Возвращение в Отель, примерно в 20:00.

Ужин (опция)

В стоимость экскурсии включено:

Трансфер, гид-экскурсовод, обед в ресторане отеля, посещение музея Тахо Годи.

Заезд, обзорная экскурсия по г. МахачкалаЗаезд, обзорная экскурсия по г. МахачкалаЗаезд, обзорная экскурсия по г. МахачкалаЗаезд, обзорная экскурсия по г. Махачкала
2 день

Экскурсия в г. Дербент

В 08:00 после завтрака, вы отправитесь с нашим гидом в г. Дербент.

Экскурсия в самый южный город России Дербент с обедом в Этно-Доме.

Первая наша остановка у «Каспийского монстра» — Лунь.

Экраноплан, получивший на Западе название «Каспийский монстр», был произведен на заводе «Волга» и являлся единственным полностью построенным кораблем проекта 903 из восьми планировавшихся.

Основное предназначение «Луня» — борьба с надводными кораблями с использованием противокорабельных ракет «Москит».

Высота полета составляла от 1 до 5 м, а дальность — до 2 тыс. км.

Далее экскурсия по крепости Нарын-Кала, которая является частью огромной фортификационной системы, куда кроме цитадели входили городские стены, морские укрепления и 40-километровая горная стена (Даг-бары), направленная в сторону Кавказского хребта.

Оборонительные сооружения были возведены в самом уязвимом месте — узком трехкилометровом участке равнины между горами и морем, откуда начиналось любое нападение кочевых племен с север посмотрим окрестности одной из старейших мечетей России — Джума мечети (8 век).

Это старейшая мечеть не только на территории современной России, но и всего СНГ. Начало, от которой исламская вера распространилась по Дагестану.

Возвел ее в 733 году арабский полководец Маслама ибн Абд-ал-Малик, который был завоевателем Дербента.

В Дербенте были еще мусульманские храмы, но эта мечеть стала самой главной.

Далее отправление в г. Махачкала в Отель, ориентировочное время прибытия 20:30.

Ужин (опция).

В стоимость экскурсии включено:

Трансфер, гид-экскурсовод, обед в Этно – Доме, услуги гида при посещении крепости Нарын – Кала, входные билеты на территорию крепости Нарын – Кала.

Экскурсия в г. ДербентЭкскурсия в г. ДербентЭкскурсия в г. ДербентЭкскурсия в г. Дербент
3 день

Экскурсия на Сулакский Каньон, катание на катерах, посещение аттракциона Зиплайн и Висячий мост, Бархан Сары Кум

В 07:00 после завтрака, выезд в Казбековский район, где находится один из самых глубоких каньонов в мире и самый глубочайший в Европе — Сулакский каньон.

Его глубина достигает до 1920 метров, а протяжённость 53 километра.

Это самое известное и посещаемое всеми путешественниками мира место в Дагестане.

По пути на каньон есть место, которое невозможно проехать мимо — Чиркейское водохранилище, образованное на реке Сулак в результате строительства Чиркейской ГЭС — самой мощной гидроэлектростанции на Северном Кавказе.

Чиркейская ГЭС имеет вторую по высоте плотину в России и самую высокую в стране арочную плотину.

Здесь состоится катание на водных катерах.

Далее мы продолжаем наше путешествие прибытием к главной смотровой площадке Сулакского каньона, которая расположена на высоте более 900 метров.

Вас ожидает потрясающий панорамный вид и фотосессия на фоне живописной природы.

После того как вся группа насладится потрясающими видами, мы дружно отправимся к новому туристическому объекту.

В Казбековском районе Дагестана для туристов отрыли комплекс «Нокъо», который объединяет три пещеры.

Одна расположена на левом берегу реки Сулак и две — на правом.

Общая длина лабиринтов — несколько сот метров.

Соединяются пещеры подвесным мостом, который оборудован в 60 метрах над водой.

Здесь смельчаки могут испытать себя на аттракционе Зиплайн, который расположен поперек каньона.

Катание на аттракционе платное (500 р. /чел. по желанию).

Далее мы отправимся в комплекс «ГлавРыба».

«Главрыба» — это возможность выйти за пределы шумного, суетливого города и окунуться в атмосферу семейного праздника, имеющего место быть в живописном уголке Дагестана, у самого подножия Сулакского каньона!

Здесь на форелевом хозяйстве и состоится обед плавно переходящий в полдник.

После трапезы мы отправимся в г. Махачкала к отелю.

По дороге осуществим заезд на Бархан Сары Кум (в переводе с кумыкского означает «жёлтые пески») позволяет путешественникам полюбоваться песчаным наносным холмом, не выезжая за пределы России.

Интерес подогревает и то, что природная достопримечательность находится не в пустыне, а в предгорьях Дагестана.

На севере огромная дюна соседствует с равнинными территориями, на юге и западе — хребтами Нарат-Тюбе, на востоке, на удалении в 26 километров, с Каспийским морем.

Неподалёку протекает река Шура-Озень.

Прибытие в отель в 20:00.

Ужин (опция).

В стоимость экскурсии включено:

Трансфер, гид-экскурсовод, входные билеты в пещерный комплекс «Нокхъо», входные билеты на посещение бархана «Сары Кум», обед в ресторане «Главрыба», прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу.

Экскурсия на Сулакский Каньон, катание на катерах, посещение аттракциона Зиплайн и Висячий мост, Бархан Сары КумЭкскурсия на Сулакский Каньон, катание на катерах, посещение аттракциона Зиплайн и Висячий мост, Бархан Сары КумЭкскурсия на Сулакский Каньон, катание на катерах, посещение аттракциона Зиплайн и Висячий мост, Бархан Сары КумЭкскурсия на Сулакский Каньон, катание на катерах, посещение аттракциона Зиплайн и Висячий мост, Бархан Сары КумЭкскурсия на Сулакский Каньон, катание на катерах, посещение аттракциона Зиплайн и Висячий мост, Бархан Сары Кум
4 день

Экскурсия «Гимринская башня - Ирганайское водохранилище - водопад Тобот - Матлас - Мочохское озеро» с обедом

В 07:00 после завтрака вы отправитесь в Хунзах — село в Дагестане, находится в самом сердце горного Дагестана на живописном Хунзахском плато — высота 2000 метров над уровнем моря и в 140 километрах от Махачкалы.

Хунзах считается древней столицей Аваристана, родиной воинов и поэтов.

Первой нашей остановкой станет Гимринская башня, молчаливая свидетельница гибели первого имама Дагестана Гази-Мухаммада.

Он построил со своими мюридами среди которых был Шамиль после неудачного похода на Хунзах в 1830 году для обороны родного аула.

Далее Ирганайское водохранилище — второй по величине водоём в Дагестане, образованный на реке Аварское Койсу в результате строительства Ирганайской ГЭС.

Строительство плотины было начато в 1977 году и закончено только в 2008 году.

На берегу водохранилища мы организуем второй завтрак с чаепитием.

Подкрепившись, отправимся дальше в наше путешествие к самому большому водопаду в Хунзахском районе.

Водопад Тобот.

Этот водопад — самый большой по высоте своей и объему воды, какой только есть в этой части гор.

Матлас.

На сравнительно небольшой территории района есть самые разнообразные и неповторимые уголки природы.

Глубочайшие каньоны, изумительные по красоте высокогорные озера и водопады, сложные по строению горные массивы.

На Матласе несколько водопадов.

По преданию, в одном из них, закрытом природой от обзора, любили купаться знойным летом дочери хунзахских ханов.

Для этого в скалах была прорублена тропа, которой люди пользуются и поныне.

Каменная чаша — тайное место, скрытое от посторонних глаз.

Теснина представляет из себя несколько сводчатых скалистых залов, переходящих один в другой, соединенных пещерами и узкими проходами.

Пробираться приходиться по узким тропинкам, вдоль стены.

Скальные лабиринты теснины, похожие на огромные и холодные комнаты, простираются на сто метров в длину и смыкаются над головой на такой же высоте.

Хунзахский район еще и родина всемирно известного дагестанского поэта Расула Гамзатова и героя Кавказской войны Хаджимурата.

Мочохское озеро — горное озеро в республике Дагестан, недалеко от аула Мочох. Оно находится на высоте более 1600 метров над уровнем моря. Возникло озеро только в 1963 году в результате того, что оползень перекрыл ущелье на пути реки Мочохтлар, создав естественную плотину.

В стоимость экскурсии включено:

Трансфер, гид-экскурсовод, входные билеты в места посещения по программе тура, обед в Этно-Доме.

Вечером вы вернетесь в отель, ориентировочное время прибытия 20:00.

Ужин (опция).

Экскурсия «Гимринская башня - Ирганайское водохранилище - водопад Тобот - Матлас - Мочохское озеро» с обедомЭкскурсия «Гимринская башня - Ирганайское водохранилище - водопад Тобот - Матлас - Мочохское озеро» с обедомЭкскурсия «Гимринская башня - Ирганайское водохранилище - водопад Тобот - Матлас - Мочохское озеро» с обедомЭкскурсия «Гимринская башня - Ирганайское водохранилище - водопад Тобот - Матлас - Мочохское озеро» с обедом
5 день

Отъезд

В 12:00 выезд из отеля.

Далее Вы сможете провести время на свое усмотрение, прогуляться по улочкам старого города, приобрести на память сувенирную продукцию в лавках города и т. д.

Трансфер в Аэропорт/ЖД оплачивается дополнительно при бронировании тура и/или бронируется такси.

ОтъездОтъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле или в других отелях Республики Дагестан (по запросу), одно/двух/трех местное размещение с завтраками (при заявке на бронирование в случае отсутствия мест в отеле, компания может предложить другие отели г. Махачкала с равнозначными условиями проживания).

Стоимость тура за номер, руб:

Размещение КатегорияTwin*Double*Singl**Triple***DBL+CH***QuadBreakfast/Завтрак
Jaqueshotel 4*Стандарт101 976101 97667 988141 964140 900по запросуМеню
Hotelmonto 4*Стандарт101 976101 97667 988141 964140 900по запросуМеню

*Цена указанна за двух человек при двухместном размещении;

**Цена указанна за одного человека при одноместном размещении;

***Цена указанна за троих человек при трехместном размещении.

Варианты проживания

Jaques hotel 4

4 ночи

Рядом располагается Fuerte de Rapitan (2,4 км), что превращает Отель Хакес в отличное место для проживания для тех, кто хочет посетить эту популярную достопримечательность Хака. Гостям предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Номера в Отель Хакес оборудованы кондиционером.

Во время пребывания здесь воспользуйтесь такими услугами, как круглосуточная стойка регистрации. К услугам гостей Отель Хакес также лобби.

Отель «Монто» 4

4 ночи

Отель «Монто» находится в Махачкале. Для удобства гостей предоставляется круглосуточная стойка регистрации, трансфер, бесплатный Wi-Fi на всей территории комплекса.

Разместиться гости могут в комфортабельных номерах разной категории. Каждый номер оснащен всем необходимым, в том числе современной техникой, удобной мебелью, кондиционером, индивидуальной ванной комнатой с набором гигиенических принадлежностей и полотенцами. Приятным бонусом станут сейф и мини-бар.

Пообедать постояльцы могут в ресторане на крыше отеля, либо посетив расположенные поблизости кафе кавказской и европейской кухни, стильные кофейни и кондитерские.

В шаговой доступности от отеля «Монто» находится торговый центр, детский комплекс «Мультиленд», а также множество продуктовых и вещевых магазинов.

Отель «Монто» 4Отель «Монто» 4Отель «Монто» 4Отель «Монто» 4Отель «Монто» 4

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение г. Махачкала Jaqueshotel 4*/Hotelmonto 4* одно/двух/трех местное
  • Экскурсии по программе тура с высококвалифицированными гидами
  • Питание: завтраки в отеле + обеды по программе тура
  • Входные билеты на объекты посещений по программе тура и экскурсий, экологические сборы на маршрутах
  • Катание на катере в Чиркейском водохранилище
Что не входит в цену
  • Авиа-и ж/д билеты до г. Махачкалы и обратно
  • Трансфер (индивидуальный) из аэропорта и ж/д вокзала до гостиницы заказывается отдельно
  • Экскурсии, входные билеты на «объекты» не включенные в программу тура
  • Ужины
Место начала и завершения?
Республика Дагестан, Махачкала
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

На каком транспорте будут перемещаться туристы?

Mercedes Benz Sprinter 18 мест (трансфер может быть заменен на минивен класса комфорт в зависимости от кол-ва человек в группе).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
О
17 окт 2023
Очень понравилась гостиница "Жак". Вкусные завтраки, вкусный кофе и выпечка. Прекрасный вид на город с 10 этажа.
Вид на Сулакский каньон впечатляющий, но поразило то, что никакого ограждения не было. Случайное неловкое движение, и головокружительное падение обеспечено.
Природные локации интересные и красивые, но есть места красивее этих.
Люди доброжелательные и приветливые.
А
13 авг 2023
Все бы хорошо. Но кажется сами организаторы поняли в чем недостаток. Тур должен быть дольше и должен быть финальный вечер.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Александр!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.

Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
А
17 июля 2023
Я просто поражен организацией и качеством нашего первого с супругой тура))) Принимающая сторона, Дагестан в нашем сердце навсегда!
Я служил в Буйнакске и Ботлихе по пол года с 2017 по 2018 и это были две совсем разные для меня локации по своему ландшафту и атмосфере. Эти горы не давали мне покоя - очень тянуло обратно, но уже в качестве туриста)))
Это было незабываемое путешествие! Обязательно вернёмся ещё!
Наш водитель - Ибрагим - лучший пилот))
Гиды - Самира, Найира и Стелла - каждая со своей изюминкой и мастера своего дела. Чтобы хоть на минутку мы заскучали… Ни в коем случае!)) Чертовски интересно было слушать их и погружаться в богатую историю настолько многоликого Дагестана)))
Огромное спасибо организаторам и администраторам! Этот отпуск удался благодаря вам!))))
Я просто поражен организацией и качеством нашего первого с супругой тура))) Принимающая сторона, Дагестан в нашем сердце навсегда!Я просто поражен организацией и качеством нашего первого с супругой тура))) Принимающая сторона, Дагестан в нашем сердце навсегда!Я просто поражен организацией и качеством нашего первого с супругой тура))) Принимающая сторона, Дагестан в нашем сердце навсегда!Я просто поражен организацией и качеством нашего первого с супругой тура))) Принимающая сторона, Дагестан в нашем сердце навсегда!Я просто поражен организацией и качеством нашего первого с супругой тура))) Принимающая сторона, Дагестан в нашем сердце навсегда!Я просто поражен организацией и качеством нашего первого с супругой тура))) Принимающая сторона, Дагестан в нашем сердце навсегда!Я просто поражен организацией и качеством нашего первого с супругой тура))) Принимающая сторона, Дагестан в нашем сердце навсегда!Я просто поражен организацией и качеством нашего первого с супругой тура))) Принимающая сторона, Дагестан в нашем сердце навсегда!Я просто поражен организацией и качеством нашего первого с супругой тура))) Принимающая сторона, Дагестан в нашем сердце навсегда!Я просто поражен организацией и качеством нашего первого с супругой тура))) Принимающая сторона, Дагестан в нашем сердце навсегда!

Тур входит в следующие категории Махачкалы

Можно с детьмиВсе туры5-дневные турыНа автобусе

Похожие туры из Махачкалы

Отдых на побережье Каспийского моря и основные достопримечательности Дагестана
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
10 отзывов
Отдых на побережье Каспийского моря и основные достопримечательности Дагестана
Жить в лучшем отеле Дагестана и путешествовать по горным аулам
Аэропорт Махачкалы, 12:00
2 мая
4 мая
9 мая
16 мая
65 900 за человека
Открывая секреты Дагестана: барханы, каньон и много гор
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
Открывая секреты Дагестана: барханы, каньон и много гор
Увидеть природные чудеса Дагестана и поддаться кавказскому очарованию с восточной перчинкой
Ж. - д. вокзал в Махачкале, главный вход, напротив...
5 мая
8 мая
12 мая
15 мая
25 000 за человека
Редкие локации Дагестана: высокогорные сёла, аулы-призраки и восхождение на Шалбуздаг
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
1 отзыв
Редкие локации Дагестана: высокогорные сёла, аулы-призраки и восхождение на Шалбуздаг
Пожить в окружении гор, исследовать заброшенные селения и потоптать облака на священной горе
Встретим вас в Махачкале/Дербенте/Избербаше в 9:00
10 июня
20 июня
30 июня
10 июля
38 000 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Махачкале
Все туры из Махачкалы
All Airlines
ХорошоТам