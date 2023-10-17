Вас ждет посещение этноцентра, где Вам расскажут о традициях и ремеслах многонационального Дагестана, обеды национальной кухней, два из которых будут проходить в этнодоме с музейным пространством и прекрасными видами.
Вы прокатитесь на катере по Чиркейскому водохранилищу, со смотровой площадки более 900 метров восхититесь красотами Сулакского каньона, а смельчаки смогут прокатиться на аттракционе Зиплайн.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Заезд, обзорная экскурсия по г. Махачкала
Трансфер с аэропорта и/или ЖД заказывается отдельно при бронировании тура.
Заселение в отель в 14:00.
После заселения, в 14:10 состоится обед в ресторане отеля (ресторан может быть заменен на равнозначный в случае непредвиденных обстоятельств).
15:00 Трансфер от отеля на Обзорную экскурсию по г. Махачкала.
В 1844 году на холмистом взгорье Анджи-Арка, что в переводе с кумыкского значит «Спина (горб) Анджи», было заложено укрепление Петровское, названное так в память о пребывании в этих местах Петра I в 1722 году во время Персидского похода.
В 1857 году оно получило статус города и название Петровск.
В 1921 после гражданской войны Порт Петровск был переименован в Махачкалу.
Остановка возле памятника русской учительницы с видом на озеро АК Гель.
В ХХ веке в Дагестане стали открываться школы, сюда приехали русские учителя, русский язык распространился по всей республике.
Все дагестанцы смогли общаться между собой и очень признательны за это всем русским учителям. Благодаря учителям русский язык объединил и сплотил народы Дагестана.
На самом деле, название «памятник русской учительнице» — неофициальное.
Это памятник не только учителям, но и всем специалистам, которые внесли вклад в развитие Дагестана: врачам, агрономам, инженерам и другим.
Посещение этноцентра, современного культурного пространства, где можно получить исчерпывающую информацию о традициях и ремеслах многонационального Дагестана.
Но главное даже не раритетные находки и старинные сокровища.
Главное — вам тут искренне рады.
Рады рассказать, показать, объяснить, поделиться. Девушки-консультанты очень любят традиции родного края, причем, что здорово, умеют преподнести их в рамках общемировой культуры Далее осмотр Джума мечети, расположенной в самом центре столицы Дагестана.
Это одно из самых больших и красивых религиозных строений в Европе.
Мечеть постоянно расширяют, но она сохраняет эстетичный внешний вид и геометрические пропорции.
Джума-мечеть не только образец великолепной архитектуры, украшающий город, но и место, куда люди приходят побыть наедине со своим Богом.
Пешая экскурсия по городу (1,5-2 часа).
Мы пройдемся по центральному проспекту столицы спустимся к исторической части города.
По пути маршрута увидим: Русский театр, национальную библиотеку, памятники Расулу Гамзатову и Сулейману Стальскому, Аварский театр, спуск к морю, далее к Дому с Атлантами, где расположен краеведческий музей, знакомство с историей Дагестана, прогулка по первой улице города.
Возвращение в Отель, примерно в 20:00.
Ужин (опция)
В стоимость экскурсии включено:
Трансфер, гид-экскурсовод, обед в ресторане отеля, посещение музея Тахо Годи.
Экскурсия в г. Дербент
В 08:00 после завтрака, вы отправитесь с нашим гидом в г. Дербент.
Экскурсия в самый южный город России Дербент с обедом в Этно-Доме.
Первая наша остановка у «Каспийского монстра» — Лунь.
Экраноплан, получивший на Западе название «Каспийский монстр», был произведен на заводе «Волга» и являлся единственным полностью построенным кораблем проекта 903 из восьми планировавшихся.
Основное предназначение «Луня» — борьба с надводными кораблями с использованием противокорабельных ракет «Москит».
Высота полета составляла от 1 до 5 м, а дальность — до 2 тыс. км.
Далее экскурсия по крепости Нарын-Кала, которая является частью огромной фортификационной системы, куда кроме цитадели входили городские стены, морские укрепления и 40-километровая горная стена (Даг-бары), направленная в сторону Кавказского хребта.
Оборонительные сооружения были возведены в самом уязвимом месте — узком трехкилометровом участке равнины между горами и морем, откуда начиналось любое нападение кочевых племен с север посмотрим окрестности одной из старейших мечетей России — Джума мечети (8 век).
Это старейшая мечеть не только на территории современной России, но и всего СНГ. Начало, от которой исламская вера распространилась по Дагестану.
Возвел ее в 733 году арабский полководец Маслама ибн Абд-ал-Малик, который был завоевателем Дербента.
В Дербенте были еще мусульманские храмы, но эта мечеть стала самой главной.
Далее отправление в г. Махачкала в Отель, ориентировочное время прибытия 20:30.
Ужин (опция).
В стоимость экскурсии включено:
Трансфер, гид-экскурсовод, обед в Этно – Доме, услуги гида при посещении крепости Нарын – Кала, входные билеты на территорию крепости Нарын – Кала.
Экскурсия на Сулакский Каньон, катание на катерах, посещение аттракциона Зиплайн и Висячий мост, Бархан Сары Кум
В 07:00 после завтрака, выезд в Казбековский район, где находится один из самых глубоких каньонов в мире и самый глубочайший в Европе — Сулакский каньон.
Его глубина достигает до 1920 метров, а протяжённость 53 километра.
Это самое известное и посещаемое всеми путешественниками мира место в Дагестане.
По пути на каньон есть место, которое невозможно проехать мимо — Чиркейское водохранилище, образованное на реке Сулак в результате строительства Чиркейской ГЭС — самой мощной гидроэлектростанции на Северном Кавказе.
Чиркейская ГЭС имеет вторую по высоте плотину в России и самую высокую в стране арочную плотину.
Здесь состоится катание на водных катерах.
Далее мы продолжаем наше путешествие прибытием к главной смотровой площадке Сулакского каньона, которая расположена на высоте более 900 метров.
Вас ожидает потрясающий панорамный вид и фотосессия на фоне живописной природы.
После того как вся группа насладится потрясающими видами, мы дружно отправимся к новому туристическому объекту.
В Казбековском районе Дагестана для туристов отрыли комплекс «Нокъо», который объединяет три пещеры.
Одна расположена на левом берегу реки Сулак и две — на правом.
Общая длина лабиринтов — несколько сот метров.
Соединяются пещеры подвесным мостом, который оборудован в 60 метрах над водой.
Здесь смельчаки могут испытать себя на аттракционе Зиплайн, который расположен поперек каньона.
Катание на аттракционе платное (500 р. /чел. по желанию).
Далее мы отправимся в комплекс «ГлавРыба».
«Главрыба» — это возможность выйти за пределы шумного, суетливого города и окунуться в атмосферу семейного праздника, имеющего место быть в живописном уголке Дагестана, у самого подножия Сулакского каньона!
Здесь на форелевом хозяйстве и состоится обед плавно переходящий в полдник.
После трапезы мы отправимся в г. Махачкала к отелю.
По дороге осуществим заезд на Бархан Сары Кум (в переводе с кумыкского означает «жёлтые пески») позволяет путешественникам полюбоваться песчаным наносным холмом, не выезжая за пределы России.
Интерес подогревает и то, что природная достопримечательность находится не в пустыне, а в предгорьях Дагестана.
На севере огромная дюна соседствует с равнинными территориями, на юге и западе — хребтами Нарат-Тюбе, на востоке, на удалении в 26 километров, с Каспийским морем.
Неподалёку протекает река Шура-Озень.
Прибытие в отель в 20:00.
Ужин (опция).
В стоимость экскурсии включено:
Трансфер, гид-экскурсовод, входные билеты в пещерный комплекс «Нокхъо», входные билеты на посещение бархана «Сары Кум», обед в ресторане «Главрыба», прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу.
Экскурсия «Гимринская башня - Ирганайское водохранилище - водопад Тобот - Матлас - Мочохское озеро» с обедом
В 07:00 после завтрака вы отправитесь в Хунзах — село в Дагестане, находится в самом сердце горного Дагестана на живописном Хунзахском плато — высота 2000 метров над уровнем моря и в 140 километрах от Махачкалы.
Хунзах считается древней столицей Аваристана, родиной воинов и поэтов.
Первой нашей остановкой станет Гимринская башня, молчаливая свидетельница гибели первого имама Дагестана Гази-Мухаммада.
Он построил со своими мюридами среди которых был Шамиль после неудачного похода на Хунзах в 1830 году для обороны родного аула.
Далее Ирганайское водохранилище — второй по величине водоём в Дагестане, образованный на реке Аварское Койсу в результате строительства Ирганайской ГЭС.
Строительство плотины было начато в 1977 году и закончено только в 2008 году.
На берегу водохранилища мы организуем второй завтрак с чаепитием.
Подкрепившись, отправимся дальше в наше путешествие к самому большому водопаду в Хунзахском районе.
Водопад Тобот.
Этот водопад — самый большой по высоте своей и объему воды, какой только есть в этой части гор.
Матлас.
На сравнительно небольшой территории района есть самые разнообразные и неповторимые уголки природы.
Глубочайшие каньоны, изумительные по красоте высокогорные озера и водопады, сложные по строению горные массивы.
На Матласе несколько водопадов.
По преданию, в одном из них, закрытом природой от обзора, любили купаться знойным летом дочери хунзахских ханов.
Для этого в скалах была прорублена тропа, которой люди пользуются и поныне.
Каменная чаша — тайное место, скрытое от посторонних глаз.
Теснина представляет из себя несколько сводчатых скалистых залов, переходящих один в другой, соединенных пещерами и узкими проходами.
Пробираться приходиться по узким тропинкам, вдоль стены.
Скальные лабиринты теснины, похожие на огромные и холодные комнаты, простираются на сто метров в длину и смыкаются над головой на такой же высоте.
Хунзахский район еще и родина всемирно известного дагестанского поэта Расула Гамзатова и героя Кавказской войны Хаджимурата.
Мочохское озеро — горное озеро в республике Дагестан, недалеко от аула Мочох. Оно находится на высоте более 1600 метров над уровнем моря. Возникло озеро только в 1963 году в результате того, что оползень перекрыл ущелье на пути реки Мочохтлар, создав естественную плотину.
В стоимость экскурсии включено:
Трансфер, гид-экскурсовод, входные билеты в места посещения по программе тура, обед в Этно-Доме.
Вечером вы вернетесь в отель, ориентировочное время прибытия 20:00.
Ужин (опция).
Отъезд
В 12:00 выезд из отеля.
Далее Вы сможете провести время на свое усмотрение, прогуляться по улочкам старого города, приобрести на память сувенирную продукцию в лавках города и т. д.
Трансфер в Аэропорт/ЖД оплачивается дополнительно при бронировании тура и/или бронируется такси.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле или в других отелях Республики Дагестан (по запросу), одно/двух/трех местное размещение с завтраками (при заявке на бронирование в случае отсутствия мест в отеле, компания может предложить другие отели г. Махачкала с равнозначными условиями проживания).
Стоимость тура за номер, руб:
|Размещение
|Категория
|Twin*
|Double*
|Singl**
|Triple***
|DBL+CH***
|Quad
|Breakfast/Завтрак
|Jaqueshotel 4*
|Стандарт
|101 976
|101 976
|67 988
|141 964
|140 900
|по запросу
|Меню
|Hotelmonto 4*
|Стандарт
|101 976
|101 976
|67 988
|141 964
|140 900
|по запросу
|Меню
*Цена указанна за двух человек при двухместном размещении;
**Цена указанна за одного человека при одноместном размещении;
***Цена указанна за троих человек при трехместном размещении.
Варианты проживания
Jaques hotel 4
Рядом располагается Fuerte de Rapitan (2,4 км), что превращает Отель Хакес в отличное место для проживания для тех, кто хочет посетить эту популярную достопримечательность Хака. Гостям предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Номера в Отель Хакес оборудованы кондиционером.
Во время пребывания здесь воспользуйтесь такими услугами, как круглосуточная стойка регистрации. К услугам гостей Отель Хакес также лобби.
Отель «Монто» 4
Отель «Монто» находится в Махачкале. Для удобства гостей предоставляется круглосуточная стойка регистрации, трансфер, бесплатный Wi-Fi на всей территории комплекса.
Разместиться гости могут в комфортабельных номерах разной категории. Каждый номер оснащен всем необходимым, в том числе современной техникой, удобной мебелью, кондиционером, индивидуальной ванной комнатой с набором гигиенических принадлежностей и полотенцами. Приятным бонусом станут сейф и мини-бар.
Пообедать постояльцы могут в ресторане на крыше отеля, либо посетив расположенные поблизости кафе кавказской и европейской кухни, стильные кофейни и кондитерские.
В шаговой доступности от отеля «Монто» находится торговый центр, детский комплекс «Мультиленд», а также множество продуктовых и вещевых магазинов.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение г. Махачкала Jaqueshotel 4*/Hotelmonto 4* одно/двух/трех местное
- Экскурсии по программе тура с высококвалифицированными гидами
- Питание: завтраки в отеле + обеды по программе тура
- Входные билеты на объекты посещений по программе тура и экскурсий, экологические сборы на маршрутах
- Катание на катере в Чиркейском водохранилище
Что не входит в цену
- Авиа-и ж/д билеты до г. Махачкалы и обратно
- Трансфер (индивидуальный) из аэропорта и ж/д вокзала до гостиницы заказывается отдельно
- Экскурсии, входные билеты на «объекты» не включенные в программу тура
- Ужины
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
На каком транспорте будут перемещаться туристы?
Mercedes Benz Sprinter 18 мест (трансфер может быть заменен на минивен класса комфорт в зависимости от кол-ва человек в группе).
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Вид на Сулакский каньон впечатляющий, но поразило то, что никакого ограждения не было. Случайное неловкое движение, и головокружительное падение обеспечено.
Природные локации интересные и красивые, но есть места красивее этих.
Люди доброжелательные и приветливые.
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.
Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
Я служил в Буйнакске и Ботлихе по пол года с 2017 по 2018 и это были две совсем разные для меня локации по своему ландшафту и атмосфере. Эти горы не давали мне покоя - очень тянуло обратно, но уже в качестве туриста)))
Это было незабываемое путешествие! Обязательно вернёмся ещё!
Наш водитель - Ибрагим - лучший пилот))
Гиды - Самира, Найира и Стелла - каждая со своей изюминкой и мастера своего дела. Чтобы хоть на минутку мы заскучали… Ни в коем случае!)) Чертовски интересно было слушать их и погружаться в богатую историю настолько многоликого Дагестана)))
Огромное спасибо организаторам и администраторам! Этот отпуск удался благодаря вам!))))