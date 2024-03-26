Шестидневное путешествие по ярким и самобытным республикам Кавказа — Дагестану и Чечне! Увидим Грозный — очень красивый и гостеприимный город, возрожденный из пепла уже далекой войны. Отправимся к высокогорному озеру Кезеной-Ам, которое является самым большим и глубоким на Северном Кавказе. Прогулка на катере по бирюзовым водам Чиркейского водохранилища оставит неожиданные и яркие впечатления.

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Отправимся по следам кинематографа, в пустыню, где снимали "Белое солнце пустыни"

Групповой трансфер в аэропорт/вокзал г. Грозный в 11:00 от отеля.

Заключительный день в Грозном.

17:00 Обзорная экскурсия в Грозном: Грозный-Сити — Цветочный парк — мечеть Сердце Чечни — Храм Архангела Михаила — проспект М. Эсамбаева — Аллея Славы.

Продолжительность 170 км, время в пути 3 часа.

12:00 переезд из Махачкалы в Грозный , прибытие ориентировочно к 16:00.

Переезд в Махачкалу: (километраж за день: 70 км., продолжительность 4 часа).

Очередность проведения экскурсий второго и третьего дня программы может изменяться.

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.

Обзорная экскурсия по Дербенту: крепостная стена Даг-Бары, Джума-мечеть, прогулка по магалам старого города — цитадель Нарын-кала.

Километраж за день: 190 км., продолжительность 8-9 часов.

Очередность проведения экскурсий второго и третьего дня программы может изменяться.

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.

К километраж за день: 315 км., продолжительность 9 часов.

Программа второго дня в даты тура с 03 марта:

Переезд и размещение в гостинице в г. Избербаш/Каспийск.

Километраж за день: 335 км., продолжительность 9 часов.

Программа второго дня в даты тура с декабря по февраль:

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.

Внимание: катание по Чиркейскому водохранилищу временно заменяется на посещение пещер Нохьо.

Программа дня: переезд к Сулакскому каньону — смотровые площадки с видами на Сулакский каньон, прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу — рыбное хозяйство «Янтарное».

Неповторимый Дагестан приветствует и готов с радушием раскрыть Вам тайны древних легенд, познакомить с историей, традициями, местной кухней и гостеприимством.

Проживание

Тур предусматривает размещение в отелях/туркомплексах.

Стоимость тура за номер в зависимости от размещения с 17.12.2023-06.04.2024, руб:

Размещение Период действия цены/ даты заезда Dbl Двухм-ое Twin Двухм-ое Single Одном-ое Triple* Трех-ое DBL+СH 2вз+1реб ГК Океан, Избербаш 3* - Беркат 3*/ Тийналла 3*/ Шали-сити 3* 17.12.2023-06.04.2024 76600 76600 49900 109800 104800 AZIMUT 4*, Каспийск - Беркат 3* */ Тийналла 3* 26.12. 2023, 02.01, 04.01, 18.02, 21.02, 03.03, 06.03, 10.03, 17.03, 24.03, 31.03.2024 83520 83520 56115 117885 112665

Twin— двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).

Double (DBL) — двухместный номер (одна двухспальная кровать).

Single — одноместный номер.

Triple— при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

DBL+СH — номер на двух взрослых и ребенка, от 7 до 12 лет включительно.