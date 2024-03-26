Отправимся к высокогорному озеру Кезеной-Ам, которое является самым большим и глубоким на Северном Кавказе.
Прогулка на катере по бирюзовым водам Чиркейского водохранилища оставит неожиданные и яркие впечатления.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие. Махачкала - Сулакский каньон - Избербаш
- 10:30 сбор группы от центрального отеля в Махачкале: ЖАК, ул. Ирчи Казака, д. 31А.
- 11:00 сбор группы на ж. д. вокзале в Махачкале.
- 11:45 сбор группы в аэропорту Махачкалы.
Начало 11:30.
Махачкала — Сулакский каньон, Дубки — Янтарное — бархан Сарыкум — Избербаш.
Километраж: 260 км., продолжительность 9 часов.
Неповторимый Дагестан приветствует и готов с радушием раскрыть Вам тайны древних легенд, познакомить с историей, традициями, местной кухней и гостеприимством.
Программа дня: переезд к Сулакскому каньону — смотровые площадки с видами на Сулакский каньон, прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу — рыбное хозяйство «Янтарное».
Внимание: катание по Чиркейскому водохранилищу временно заменяется на посещение пещер Нохьо.
Обед (вкл. в стоимость).
Бархан Сарыкум.
Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.
Карадахская теснина - Гамсутль/ Хунзах (зависит от сезона)
Программа второго дня в даты тура с декабря по февраль:
Избербаш — водопад Тобот — Матлас — Хунзах — Карадахская теснина — Избербаш.
Завтрак 07:00.
Начало программы дня 07:30.
Километраж за день: 335 км., продолжительность 9 часов.
Программа дня: водопад Тобот — Каменная чаша — плато Матлас — аул Хунзах.
Обед (вкл. в стоимость).
Карадахская теснина.
Переезд и размещение в гостинице в г. Избербаш/Каспийск.
Программа второго дня в даты тура с 03 марта:
Избербаш — Гамсутль — Чох — Карадахская теснина — Избербаш.
Ккилометраж за день: 315 км., продолжительность 9 часов.
Завтрак 07:00.
Начало программы дня 07:30: переезд в Гунибский район — аул-призрак Гамсутль — панорама высокогорного аула Чох — Карадахская теснина.
Обед (вкл. в стоимость).
Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.
Очередность проведения экскурсий второго и третьего дня программы может изменяться.
Избербаш - экраноплан Лунь - Дербент - Избербаш
Начало 08:00.
Километраж за день: 190 км., продолжительность 8-9 часов.
Программа дня: переезд в Южный Дагестан — экраноплан Лунь.
Обзорная экскурсия по Дербенту: крепостная стена Даг-Бары, Джума-мечеть, прогулка по магалам старого города — цитадель Нарын-кала.
Обед (вкл. в стоимость).
Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.
Очередность проведения экскурсий второго и третьего дня программы может изменяться.
Обзорная экскурсия по Махачкале - Грозный
Завтрак 07:30.
Начало программы дня 08:00.
Переезд в Махачкалу: (километраж за день: 70 км., продолжительность 4 часа).
Обзорная экскурсия по Махачкале — город-порт, молодая столица.
Посещение рынка.
Покупка сувениров в дорогу.
12:00 переезд из Махачкалы в Грозный, прибытие ориентировочно к 16:00.
Продолжительность 170 км, время в пути 3 часа.
17:00 Обзорная экскурсия в Грозном: Грозный-Сити — Цветочный парк — мечеть Сердце Чечни — Храм Архангела Михаила — проспект М. Эсамбаева — Аллея Славы.
Размещение в Грозном/Шали, отели: Тийналла 3*/Беркат 3*/Шали-сити 3*.
Кезеной Ам - Хой - Шали
Грозный — Кезеной Ам — Хой — Шали — Грозный.
Продолжительность 9 часов, 235 км.
Начало 08:00.
Программа дня: Веденское ущелье — с. Харачой — озеро Кезеной-Ам — руины древнего селения «Хой».
Обед (вкл. в стоимость).
Мечеть "Гордость мусульман", Шали.
Размещение в Грозном/Шали, отели: Тийналла 3*/Беркат 3*/Шали-сити 3*.
Отъезд
Заключительный день в Грозном.
Групповой трансфер в аэропорт/вокзал г. Грозный в 11:00 от отеля.
Проживание
Тур предусматривает размещение в отелях/туркомплексах.
Стоимость тура за номер в зависимости от размещения с 17.12.2023-06.04.2024, руб:
|Размещение
|Период действия цены/ даты заезда
Dbl
Двухм-ое
Twin
Двухм-ое
Single
Одном-ое
Triple*
Трех-ое
DBL+СH
2вз+1реб
|ГК Океан, Избербаш 3* - Беркат 3*/ Тийналла 3*/ Шали-сити 3*
|17.12.2023-06.04.2024
|76600
|76600
|49900
|109800
|104800
|AZIMUT 4*, Каспийск - Беркат 3* */ Тийналла 3*
|26.12. 2023, 02.01, 04.01, 18.02, 21.02, 03.03, 06.03, 10.03, 17.03, 24.03, 31.03.2024
|83520
|83520
|56115
|117885
|112665
Twin— двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).
Double (DBL) — двухместный номер (одна двухспальная кровать).
Single — одноместный номер.
Triple— при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).
DBL+СH — номер на двух взрослых и ребенка, от 7 до 12 лет включительно.
Варианты проживания
Гостиница «Беркат»
Гостиница "Беркат" с рестораном и садом расположена в Грозном, в 5 км от стадиона «Ахмат-Арена». В номерах этой 3-звездочной гостиницы к услугам гостей собственная ванная комната. Из окон открывается вид на город.
Во всех номерах отеля установлен письменный стол. В числе удобств шкаф для одежды.
Каждое утро для гостей накрывают завтрак «шведский стол».
Сотрудники круглосуточной стойки регистрации говорят на русском и английском языках.
Расстояние до аэропорта Грозный составляет 6 км.
Отель «Тийнала»
Отель "Тийнала" расположен в Грозном, в 12 км от стадиона «Ахмат-Арена». К услугам гостей отеля Tiynalla ресторан, бесплатная частная парковка и сад. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, трансфер от/до аэропорта, камера хранения багажа и бесплатный Wi-Fi.
Каждое утро в отеле сервируют континентальный завтрак и завтрак «шведский стол».
Гостиница «Океан»
Гостиница "Океан" расположена на берегу моря в Избербаше, в 100 метрах от городского пляжа. На территории работает бар и обустроена терраса. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Производится доставка еды и напитков в номер. Гости могут забронировать семейные номера.
Все номера со шкафом для одежды оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, холодильником, чайником и феном. В числе удобств душ. Во всех номерах отеля есть гостиная зона.
В гостинице «Океан» можно сыграть в настольный теннис.
AZIMUT 4
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Ответы на вопросы
Что включено
- Групповые трансферы из аэропорта Махачкалы в первый день тура по прибытии по воскресеньям в 11:30
- Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Грозного по отъезду в заключительный день тура в пятницу в 11:00
- Размещение в отелях/туркомплексах по программе тура
- Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
- Питание: завтраки в отеле + 4 обеда/пикник-ланч по маршруту экскурсий
- Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Махачкалы и обратно из г. Грозный
- Питание, не указанное в программе
- Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура, курортный сбор
- Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Махачкалы и Грозного, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.
Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.
Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.
При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Будет ли в моём номере кондиционер?
Наличие кондиционера в номере не гарантировано. Более подробную информацию уточняйте при бронировании.
Нужно ли будет брать с собой наличные или везде можно будет оплатить картой?
Необходимо брать наличные. Оплата картой в регионах слабо распространена. Можно снять наличные с карты в банкоматах в крупных городах.
Денежная единица - российский рубль.
На каком автомобиле проводятся экскурсии?
В зависимости от места и локаций проведения экскурсий транспорт может предоставляться различной вместимости:
- Микроавтобусы вместимостью до 19 человек и туристические автобусы вместимостью до 50 человек.
В групповых турах к рассадке предлагаются все имеющиеся в транспортных средствах посадочные места.
Рассадка в автобусах произвольная.
Может ли состав и численность группы меняться на протяжении тура?
Да, состав и численность группы может меняться на протяжении тура.
Группу сопровождает один гид на протяжении всего тура?
Гиды могут меняться на протяжении тура, однако координатор тура всегда один.
Можно ли учесть индивидуальные особенности питания в туре?
Индивидуальные особенности питания НЕ учитываются в туре.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Огромное спасибо нашему гиду Арсену Г. за дивные красоты, за вкусные приёмы,за знакомство с традициями и обычаями Дагестана, прекрасный молодой человек, интересный собеседник! Наш водитель Кадырбек-ас дорог,с ним хоть на Луну(в тумане ориентируется как рыба в воде)!
В Чечне отдельное спасибо гиду Анзору! Его голова-дом советов! Много и интересно рассказывает,за маской грозного горца,скрывается тонкий организации человек!
Спасибо большое!