В 20:00 ждем всех в нашем кафе около камина , будем знакомиться, обсуждать нюансы предстоящих приключений, пить чай на горных травах – в общем, наслаждаться вечером в горах!

15.00 Сбор группы для объединенного трансфера в аэропорту г. Краснодара.

Дольмены Кавказа. Легкий треккинг по лесу/музей и вольерный комплекс заповедника

После завтрака отправляемся на маршрут.

Дорога в поселок Гузерипль поражает сменой ландшафтов.

Начнем с обзора долины Дегуака (в этой долине расположено около 200 дольменов), затем спускаемся в долину к Гранитному ущелью.

Он имеет протяженность чуть более 4-х км.

Мы не просто любуемся бегущей внизу горной рекой, мы подъодим к ее узким теснинам, вода здесь зажата Гранитными тисками.

Далее перед поселком Гузерипль поднимаемся к подножию горы Оштен.

Перед нами открывается вид на скальный пояс горного хребта «Каменное море».

Мы приближаемся к цунами, преломляющемуся почти под прямым углом в своей наивысшей точке, эта гора имеет название Нагой-Кош и возвышается на 300 метров.

Здесь предлагаем совершить прогулку по лесным тропам среди пихтовых гигантов.

После легкого треккинга спускаемся вниз к самому большому дольмену Западного Кавказа.

Этот «гигант» производит довольно сильное впечатление.

Мы поговорим об истории и загадках, о технологии строительства мегалитов и исчезновении грандиозной культуры дольменостроителей.

Изучаем экспонаты музея природы, общаемся с животными вольерного комплекса заповедника.

Вечером, после ужина, ждем вас в нашем уютном кафе, где можно пообщаться с новыми знакомыми, послушать музыку, поиграть в настольные игры или дружно попеть песни под гитару.

В общем, хорошо провести вечер в приятной компании!