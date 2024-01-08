2 день

Пешая прогулка по ущелью реки Руфабго

09:00 Завтрак.

10:00 Пешая прогулка по ущелью реки Руфабго (входные билеты за доп. плату) – одному из самых живописных и известных достопримечательностей Республики Адыгея.

Здесь расположен десяток водопадов в окружении каменистых склонов.

Мы увидим самые красивые и живописные из них: «Шум», «Каскадный», «Сердце Руфабго», «Девичья коса».

14:00 Обед.

15:00 Потрясающий каньон и бурная река Белая извивается в этом каменном лабиринте, а после, на выходе из каньона, разливается за несколько десятков метров.

Также, на территории теснины в вольерах живут знаменитые символы этого объекта – 2 бурых медведя, Тимофей и Маня.

Они уже не первый год радуют гостей своими умениями и не откажутся от лакомств.

18:00 Ужин.