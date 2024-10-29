Туры на горячие термальные источники в Майкопе

Найдено 3 тура в категории «Термальные источники» в Майкопе, цены от 70 000 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Термальные источники в Адыгее. Весеннее путешествие
На автобусе
Конные прогулки
3 отзыва
8 дней
Термальные источники в Адыгее. Весеннее путешествие
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«15:00 Посещение термальных источников (2 часа)»
2 мар в 10:00
9 мар в 10:00
от 70 000 за человека
Лето на термальных источниках в Адыгее
На автобусе
Конные прогулки
скидка
14%
3 отзыва
8 дней
Лето на термальных источниках в Адыгее
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Во второй половине дня релакс в термальных источниках»
1 июн в 10:00
8 июн в 10:00
8100070 000 за человека
Термальные источники в Адыгее. Осеннее путешествие
На автобусе
Конные прогулки
скидка
15%
3 отзыва
8 дней
Термальные источники в Адыгее. Осеннее путешествие
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«15:00 Посещение термальных источников (2 часа)»
31 авг в 10:00
7 сен в 10:00
от 8200070 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Алина
    29 октября 2024
    Термальные источники в Адыгее. Осеннее путешествие
    Спасибо большое за этот замечательный тур, в котором мы впервые познакомились с Адыгеей. Все экскурсии были интересные и информативные, а
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    где то даже экстремальными, так же мы посещали каждый день термокомплекс, в котором релаксировали после экскурсий. Заселились мы в тур базе белая река, прекрасный вид сопровождал нас каждый день, кормили вкусно и сытно! Отдельное спасибо нашим гидам, были профессионалами своего дела!

    Спасибо большое за этот замечательный тур, в котором мы впервые познакомились с Адыгеей. Все экскурсии былиСпасибо большое за этот замечательный тур, в котором мы впервые познакомились с Адыгеей. Все экскурсии былиСпасибо большое за этот замечательный тур, в котором мы впервые познакомились с Адыгеей. Все экскурсии былиСпасибо большое за этот замечательный тур, в котором мы впервые познакомились с Адыгеей. Все экскурсии былиСпасибо большое за этот замечательный тур, в котором мы впервые познакомились с Адыгеей. Все экскурсии былиСпасибо большое за этот замечательный тур, в котором мы впервые познакомились с Адыгеей. Все экскурсии былиСпасибо большое за этот замечательный тур, в котором мы впервые познакомились с Адыгеей. Все экскурсии былиСпасибо большое за этот замечательный тур, в котором мы впервые познакомились с Адыгеей. Все экскурсии былиСпасибо большое за этот замечательный тур, в котором мы впервые познакомились с Адыгеей. Все экскурсии былиСпасибо большое за этот замечательный тур, в котором мы впервые познакомились с Адыгеей. Все экскурсии были
  • С
    Светлана
    10 октября 2024
    Лето на термальных источниках в Адыгее
    Впервые посещали Адыгею, остались более чем довольны! Тур насыщенный, полон впечатлений и приятных эмоций! Рекомендую!
  • Н
    Николай
    9 сентября 2024
    Лето на термальных источниках в Адыгее
    Большое спасибо, все отлично. Очень хорошо все прошло. Очень душевная принимающая сторона. Артур красавчик, Активация супер. Огромное им спасибо. И вам.
  • Е
    Елена
    29 августа 2024
    Лето на термальных источниках в Адыгее
    Мы выбрали тур на Термальных источниках. Были в августе 2024 года. Мне очень понравился тур, было очень много экскурсий, можно
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    было ещё взять что то дополнительно, мы ещё поехали на рафтинг. Я люблю активный отдых. Накупались вдоволь. Размещение понравилось, были на Руфабго. Были национальные застолья, изготовление адыгейского сыра. Все супер. Впечатлений море.

  • Н
    Наталья
    26 августа 2024
    Новогодние праздники в горах Адыгеи
    Все продумано до мелочей. Оценка за работу - отлично!
    Все продумано до мелочей. Оценка за работу - отлично!
  • С
    Светлана
    6 мая 2024
    Термальные источники в Адыгее. Весеннее путешествие
    Отличный тур, все понравилось. Хорошо организовано, все продумано. Я отдохнула замечательно, с утра экскурсии, походы, а вечером расслабление и восстановление в источниках. Кормили хорошо.
  • Л
    Любовь
    19 марта 2024
    Термальные источники в Адыгее. Весеннее путешествие
    Превосходно. Неспешный, как бы немного ленивый отдых. В то же время, охватывающий большую часть Адыгеи. Красивые места, чистейший воздух, яркие впечатления.
  • Е
    Елена
    15 ноября 2023
    Термальные источники в Адыгее. Осеннее путешествие
    Поездка прошла отлично! Все понравилось. Проживание на турбазе с бассейном было очень комфортным. Питание вкусное и сытное. Посмотрели много красивых мест и прогрелись в термальных источниках.
  • Е
    Елена
    15 ноября 2023
    Термальные источники в Адыгее. Осеннее путешествие
    Поездка прошла отлично! Все понравилось. Проживание на турбазе с бассейном было очень комфортным. Питание вкусное и сытное. Посмотрели много красивых мест и прогрелись в термальных источниках. Спасибо всем организаторам и экскурсоводам. Спасибо за рекомендацию этого тура.
  • М
    Марина
    22 мая 2023
    Термальные источники в Адыгее. Весеннее путешествие
    Тур замечательный!!! Горы, водопады, воздух!!! А впервые прокатиться на лошади … … Традиции, танцы, кухня адыгов … … Вечером релакс в термальных … … Все было прекрасно!!!!!
    Тур замечательный!!!Тур замечательный!!!Тур замечательный!!!Тур замечательный!!!Тур замечательный!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Майкопу в категории «Термальные источники»

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Сколько стоит тур в Майкопе в декабре 2024
Сейчас в Майкопе в категории "Термальные источники" можно забронировать 3 тура от 70 000 до 70 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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