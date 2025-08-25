Этот комфортный, спокойный отдых подойдет тем, кто хочет скрыться от городской суеты, побыть наедине с собой или отдохнуть с семьей. Для любителей активного отдыха может быть организована конная прогулка по ущелью.
Программа тура по дням
Прибытие. Термальный источник «Псыгупс»
10:30 Встреча на ж/д вокзале Краснодар-1 — трансфер в гостевой дом.
11:00–13:30 Встреча в Минеральных Водах в аэропорту — трансфер в гостевой дом.
13:00–13:30 Размещение в гостевом доме, выбранном для проживания туристов, прибывшими из Краснодара.
14:00 Встреча в Краснодаре в аэропорту — трансфер в гостевой дом.
14:00 Обед, приготовленный поварами гостевого дома, включающий разнообразные блюда домашней кухни.
14:30-15:00 Отправление туристов, прибывших из Краснодара на геотермальный источник «Псыгупс».
Для туристов, прибывающих и Минеральных Вод, посещение источников переносится на пятый день программы тура.
17:00–18:30 Размещение в гостевом доме, выбранном для проживания туристами, прибывшими из Минеральных Вод.
После размещения в ГД туристы из Минеральных Вод отправляются на обед, и ужин им выдают с собой собранным в ланч-боксы.
19:00 Ужин в гостевом доме.
В этот вечер, как и в любой другой, Вы также можете посетить сауну или баню на дровах, прогуляться по берегу реки Белой или по пешеходному подвесному мосту через реку, отдохнуть в беседках на территории гостевых домов.
Ущелье ручья Руфабго. Термы
09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.
10:00 Отправление на экскурсию в ущелье ручья Руфабго. В переводе с адыгейского Руфабго означает «бешеный».
Склоны ущелья густо покрывает буковый лес, деревья и скалы обвиты гирляндами колхидского плюща.
Вы увидите несколько красивейших водопадов: Шум, Каскадный, Сердце Руфабго и Девичья коса.
Пройдете по глубокому ущелью, древнему тектоническому разлому с крутыми склонами, каменными террасами, гротами и отвесными скальными коридорами высотой до 150 м.
14:00 Обед в гостевом доме.
15:00 Отправление на геотермальный источник «Псыгупс».
19:00 Ужин в гостевом доме.
Конная прогулка
09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.
10:00 Конная прогулка в седле на 1,5 часа по маршруту «Ущелье Мишоко и старые черкесские сады».
Важно! Ограничение по весу туриста — не более 95 кг. При превышении весового ограничения, либо отказе туриста от конной прогулки по другим причинам замена экскурсии не предоставляется.
14:00 Обед в гостевом доме.
15:00 Отправление на геотермальный источник «Псыгупс»
19:00 Ужин в гостевом доме.
Входные билеты оплачиваются отдельно.
Хаджохская теснина
09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.
10:00 Экскурсия в Хаджохскую Теснину.
Уверяем, от впечатлений при посещении теснины Вы испытаете необычайный восторг.
Здесь мощная река Белая умещается в 3-5 метровый проем.
- ВАЖНО! В теплое время года для активных туристов есть альтернатива экскурсиям — сплав по реке Белой!
14:00 Обед в гостевом доме.
15:00 Отправление на геотермальный источник «Псыгупс».
19:00 Ужин в гостевом доме.
Входные билеты оплачиваются отдельно.
Плато Лаго-Наки и Азишская пещера
09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.
10:00 Сегодня вас ждет выезд на весь день.
Конечная точка — знаменитое плато Лаго-Наки, настоящая жемчужина Адыгеи.
В первой половине дня по дороге на плато вы побываете на живописных панорамных точках, в пещерах Большая Азишская и Нежная, а также сможете прибрести знаменитый Адыгейский сыр, сладости, мед и другие сувениры для себя и близких на местном высокогорном рынке.
14:00 Горячий обед в уютном кафе Высота 1512 у Азишской пещеры (предварительно до конца марта). С апреля повара гостевых домов собирают нам в путь ланч-боксы.
15:00 Экскурсия на плато Лаго-Наки.
Высокогорное плато Лаго-Наки — уникальный уголок природы Большого Кавказа, с альпийскими лугами, полюбоваться которым приезжают туристы со всей России.
Будет время насладиться шикарными видами, подышать чистейшим горным воздухом и конечно же сделать фото и видео на память.
После экскурсии на плато Лаго-Наки, туристы, прибывшие из Минеральных Вод отправляются на геотермальный источник «Псыгупс».
18:00 Ужин в гостевом доме.
Входные билеты оплачиваются отдельно.
Свято-Михайловский Афонский монастырь
09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.
10:00 Отправление на экскурсию в Свято–Михайловский Афонский монастырь.
Монастырь уникален своими Монастырскими пещерами и подземными ходами.
Кроме этого, у Вас будет возможность искупаться в животворном источнике Святого Великомученика и Целителя Пантелеймона, находящемуся на склоне горы Физиабго.
14:00 Обед в гостевом доме.
15:00 Отправление на геотермальный источник «Псыгупс».
19:00 Ужин в гостевом доме.
Входные билеты оплачиваются отдельно.
Отъезд
09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.
10:00 Отъезд.
Трансфер в аэропорт или на вокзал.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостевом доме.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:
|Гостевой дом
|Номер категория
|16.03.25 - 15.11.25
|Рябиновые бусы
|2-местный номер комфорт
|52900
|3-местный улучшенный номер комфорт
|49900
|4-местный однокомнатный номер семейный комфорт
|49900
|4-местные однокомнатные апартаменты с камином
|49900
|4-местный двухкомнатный номер Люкс с видом на реку
|49900
|4-местный двухкомнатный номер семейный люкс
|49900
|2-местный номер стандарт-мини
|52900
|Дополнительное место в номер (кресло-кровать)
|41500
|Доплата за 1-местное размещение в двухместном номере
|16000
|Стоимость тура для детей до 14 лет
|скидка 10%
|Парк Хаджох
|2-местный номер стандарт
|50900
|2-местный номер улучшенный
|52900
|2-местный номер комфорт
|53900
|3-местный номер студия
|58900
|4-местный семейный номер
|46900
|Дополнительное место в номер стандарт/улучшенный/комфорт (раскладушка) и студия
|44200
|Доплата за 1-местное размещение в 2-местном номере стандарт
|20000
|Доплата за 1-местное размещение в 2-местном номере улучшенный
|20000
|Доплата за 1-местное размещение в 2-местном номере комфорт
|23000
|Стоимость тура для детей до 14 лет
|скидка 10%
|Горная Лаванда
|2-местный номер стандарт
|46200
|Дополнительное место в номер (кресло-кровать)
|38800
|Доплата за 1-местное размещение в 2-местном номере
|11000
|Стоимость тура для детей до 14 лет
|скидка 10%
|Отдых у реки
|2-местный номер стандарт
|46200
|2-местный номер стандарт (мини)
|46200
|3-местный номер стандарт
|46200
|4-местный номер стандарт
|46200
|Дополнительное место в номер (кресло-кровать/раскладушка)
|38800
|Доплата за 1-местное размещение в двухместном номере
|11000
|Стоимость тура для детей до 14 лет
|скидка 10%
|На Аминовской
|3-местный номер стандарт (возможно размещение 2-х туристов без доплаты)
|40200
|Доплата за 1-местное размещение в трехместном номере
|8000
|Стоимость тура для детей до 14 лет
|скидка 10%
|Софья
|Стандартный 2-местный номер с двумя раздельными кроватями
|43400
|Классический трехместный номер (3 односпальные кровати)
|43400
|2-местный номер с 1 кроватью и видом на горы
|43400
|Семейный номер с видом на горы
|43400
|Доплата за 1-местное размещение
|9000
|Стоимость тура для детей до 14 лет
|скидка 10%
|Дего
|Дего 2-местный стандарт
|40500
|Дего 2-местный комфорт
|43400
|Дего 4-х местный 2-х комн (можно 2-4 чел)
|40500
|Дего сем 4-х мест 2-х комн (можно 2-4 чел)
|40500
|Дего комфорт барнхаус 2-местный
|44900
|Доп место стандарт и комфорт
|37700
|Доп место комфорт барнхаус (2-местный)
|40500
|Доплата за 1-местное размещение в номере стандарт (кресло-кровать)
|10000
|Доплата за 1-местное размещение в номере комфорт (кресло-кровать)
|13000
|Доплата за 1-местное размещение в номере комфорт барнхаус (диван-кровать)
|15000
|Стоимость тура для детей до 14 лет
|скидка 10%
|У ручья
2-местный и 4-местный номер
Дополнительных мест не предусмотрено, только основные
|49900
|Доплата за 1-местное размещение в 2-местном номере или доплата за размещение трех человек в 4-местном номере
|15000
Подселение возможно только в ГД Рябиновые бусы. ГД Софья не принимает иностранных граждан. Питание:
- туристы, проживающие в ГД Рябиновые бусы, Горная Лаванда, На Аминовской и У ручья, питаются в гостевом доме Рябиновые бусы;
- туристы, проживающие в ГД Отдых у реки, завтракают в своём ГД, а обедают и ужинают в Рябиновых бусах;
- расстояние до Рябиновых бус от Горной Лаванды 50 метров, от Отдыха у реки 200 метров, от На Аминовской и У ручья 400 метров;
- на завтрак туристы приходят самостоятельно, также возвращаются в свое средство размещения после ужина;
- туристы, проживающие в ГД Парк Хаджох, Софья и Дего, питаются на территории этих гостевых домов;
- если возвращение на базу только к ужину, то выдается ланч-бокс на обед, а ужин в этот день включает и первое и второе блюдо.
Наличие кондиционеров в номерах гостевых домов:
- «Рябиновые Бусы» / «Парк Хаджох» / «Отдых у реки» / «Дего ».
- «Горная Лаванда» / «Софья» / «На Аминовской».
Варианты проживания
Гостевой дом «Горная Лаванда»
Современное 2-х этажное здание, с комфортабельными двухместными номерами, стилизованными в стиле прованс. На территории есть уютные веранды и баня, бесплатная парковка, а рядом река Белая и живописный подвесной мост.
Номера оснащены телевизором, чайником и холодильником. Ванная комната укомплектована феном. В кран в номере подается родниковая вода. Раздельных кроватей нет.
Гостевой дом «На Аминовской»
Гостевой дом «На Аминовской» расположен у берега речки Аминовка. Стандартные 3-х местные номера с удобствами. В номерах чайник, холодильник, телевизор. Отличный бюджетный вариант размещения. Также, в 3-х местных номерах гостевого дома возможно размещение двух туристов без доплат.
Гостевой дом «Отдых у реки»
Гостевой дом «Отдых у реки» находится прямо на берегу реку Белая. Два деревянных корпуса, благоустроенная территория, баня, детская площадка.
Приглашаем Вас приехать к нам в гости и в полной мере испытать единение с природой. Лёжа в гамаке или подвесных качелях слушать шум реки или журчание стекающих струй у фонтана «Каменная стена». В кресле-качалке вечером у мангала наблюдать за языками пламени костра. Попариться от души в хорошей компании с березовым веником в русской бане на дровах. Халаты и тапочки для туристов.
Туристы, проживающие в «Отдыхе у реки» завтракают в своём гостевом доме, а обедают и ужинают в Рябиновых бусах.
Гостевой дом «Парк Хаджох»
Гостевой дом «Парк Хаджох» – один из лучших вариантов размещения во время тура. Подогреваемый бассейн доступен круглый год для всех гостей. Благоустроенная терристория, беседки, мангальные зоны, парковка. Номера 4-х категорий (Эконом, Стандарт, Улучшенный, Комфорт) позволят выбрать наиболее оптимальный вариант размещения для вас. Все номера оборудованы ванной комнатой, телевизором, сплит-системой, чайником, холодильником. Wi-Fi доступен на всей территории гостевого дома. Вас также удивит и порадует вкусная, домашняя кухня – повара уже не раз зарекомендовали себя, как настоящие мастера своего дела!
Важно! Питание туристов, проживающих в ГД Парк Хаджох также происходит в кафе на территории гостевого дома.
Гостевой дом «Рябиновые бусы»
Софья
Гостевой дом «Дего»
Гостевой дом "Дего". Два круглогодично работающих бассейна, баня, купель, беседки и очаг, закрытая территория, парковка для туристов. Трехразовое питание организовано в уютной столовой на территории. Номерной фонд представлен 2-х местными и семейными номерами категорий стандарт и комфорт. В каждом номере - wi-fi, телевизор, кондиционер, ванная комната, набор полотенец, фен. Расположен в тихом месте на окраине поселка. Идеально подходит для бюджетных путешествий.
У ручья
Дом расположен в тихом уютном месте, вдали от центра, суеты, шума и пробок в праздничные дни. Рядом протекает горная речка. В 10 минутах ходьбы расположена Хаджохская теснина. В доме два двухместных и два восьмиместных двухэтажных номера. Двухместные расположены на первом этаже, восьмиместные на втором и третьем этажах. В номерах есть все необходимое для комфортного проживания. В каждом номере находится кухонная зона с холодильником, чайником, микроволновой печью, посудой. Так же в каждом номере: душевая (мыльные принадлежности, полотенца, одноразовые тапочки), кондиционер, телевизор, бесплатный wi-fi. В восьмиместных номерах большая обеденная зона с раскладывающимся столом. Один восьмиместный номер с общей четырехместной спальней, второй восьмиместный номер с двумя раздельными двухместными спальнями на втором этаже номера. На первом этаже каждого восьмиместного номера по два больших раскладных дивана. На первом этаже гостевого дома есть общая кухня. На террасе столы и стулья. На территории гостевого дома бассейн, шезлонги, беседки, мангалы и мангальные принадлежности. Стоянка на территории под видеонаблюдением.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Групповой трансфер ж/д Краснодар / Армавир (до 08.11) - пос. Каменномостский - ж/д Краснодар / Армавир (до 08.11) аэропорт Минеральные воды - пос. Каменномостский - аэропорт г. Минеральные воды (пока закрыт аэропорт г. Краснодар)
- Проживание в гостевых домах в 2-, 3-, 4-местных номерах выбранной категории со всеми удобствами
- Питание 3-разовое, домашняя кухня
- Купание в геотермальном источнике (в соответствии с программой 5 посещений по 3 часа)
- Работа гидов по программе
- Все трансферы по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Краснодара / Минеральных Вод и обратно
- Индивидуальный трансфер Краснодар - Каменномостский - Краснодара (в случае отличного времени прибытия от основной группы) - 4 500 - 5 000 руб
- Индивидуальный трансфер Минеральные Воды - Каменномостский - Минеральные Воды (в случае отличного времени прибытия от основной группы) - 7 500 - 8 500 руб
- Билеты на экскурсионные объекты, оплачиваются на месте: монастырь - 500 руб. /взр, 300 руб. /детский (до 14 лет) Кавказский заповедник - 500 руб. /взр, 250 руб. /детский (до 14 лет) Хаджохская теснина - 600 руб. /взр., 300 руб. /детский (7-13 лет) канатка - 900 руб. /взр, 600 руб. /детский (7-13 лет) водопады Руфабго - 600 руб. /взр., 300 руб. /детский (до 14 лет) Азишская пещера - 800 руб. /чел., 400 руб. /детский (до 14 лет) пещера Нежная - 500 руб. конная прогулка - 2 500 руб. /чел., (ограничения по весу туриста - 95 кг) экстрим парк - от 2 000 - 3 000 руб. (в зависимости от маршрута), цены в праздничные дни могут отличаться (майские праздники и новогодние) рафтинг - 2 200 руб
- Монастырь - 500 руб. /взр, 300 руб. /детский (до 14 лет)
- Кавказский заповедник - 500 руб. /взр, 250 руб. /детский (до 14 лет)
- Хаджохская теснина - 600 руб. /взр., 300 руб. /детский (7-13 лет)
- Канатка - 900 руб. /взр, 600 руб. /детский (7-13 лет)
- Водопады Руфабго - 600 руб. /взр., 300 руб. /детский (до 14 лет)
- Азишская пещера - 800 руб. /чел., 400 руб. /детский (до 14 лет)
- Пещера Нежная - 500 руб
- Конная прогулка - 2 500 руб. /чел., (ограничения по весу туриста - 95 кг)
- Экстрим парк - от 2 000 - 3 000 руб. (в зависимости от маршрута), цены в праздничные дни могут отличаться (майские праздники и новогодние)
- Рафтинг - 2 200 руб
- Расходы личного характера
- Медицинская страховка, оформляется по запросу
- Услуги прачечной
- Сауна
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документы (паспорт для взрослых, свидетельство о рождении для детей до 14 лет);
- страховой медицинский полис;
- медицинские препараты для собственных нужд;
- головной убор (кепка, панама, шляпа);
- солнцезащитные очки;
- фото или видеоаппаратура;
- небольшой рюкзак;
- туристический коврик для сидения;
- треккинговые ботинки;
- непромокаемые куртка и брюки из плотной ткани;
- накидка-дождевик из непромокаемого синтетического материала;
- плавки / купальник;
- средства личной гигиены;
- смены одежды и нижнего белья;
- наличные деньги на собственные нужды и оплату билетов на экскурсионные объекты.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие скидки есть в туре?
Есть ли ограничения по весу туристов для участия в конных прогулках?
Да, ограничения по весу туриста для участия до 95 кг.
Как организован групповой трансфер?
Сейчас у нас 3 точки сбора – ЖД вокзал Краснодара (Краснодар-1), ЖД вокзал Армавира (Армавир-1) и аэропорт (г. Минеральные Воды).
Отказ от трансфера не компенсируется.
Встреча в аэропорту Краснодара временно недоступна из-за закрытия аэропорта.
Если вы пребываете на ЖД вокзал Краснодара (Краснодар-1) – сбор туристов и трансфер в 10:30 в день начала тура (зависит от времени прибытия последних туристов в группе).
Встреча на парковке около ЖД вокзала.
Трансфер отъезжает от ЖД вокзала в место проведения тура не позднее 10:30.
Если вы пребываете в аэропорт Минеральных Вод – сбор туристов и трансфер с 11:00 до 13:30 в день начала тура (зависит от времени прибытия последних туристов в группе).
Встреча на парковке перед аэропортом.
Трансфер отъезжает от аэропорта в место проведения тура не позднее 13:30.
Обратный трансфер на ЖД вокзал Краснодара – в 10:00 выезд и отправление в Краснодар. ВАЖНО! Чтобы все туристы успели на свой самолет/поезд из Краснодара, настоятельно просим приобретать билеты с отправлением/вылетом после 15:00.
Обратный трансфер в аэропорт Минеральных Вод – в 10:00 выезд и отправление в аэропорт Минеральных Вод.
ВАЖНО! Чтобы все туристы успели на свой рейс, настоятельно просим приобретать билеты с вылетом после 16:30-17:00.
За несколько дней до начала тура (обычно в четверг, за 4 дня до начала тура) Вы получите на почту всю информацию по трансферу – контакты водителя, номер и марку автомобиля, точное время, когда микроавтобус будет на месте.
Время трансфера
- от Минеральных Вод 4,5 часа
- от Краснодара 2,5 часа
-от Армавира 2,5 часа.
Добавили новое место встречи в высокий сезон до 08.11:
- Обратный трансфер на ЖД вокзал Краснодара и Армавира – в 10:00 выезд и отправление в Краснодар/Армавир. ВАЖНО! Чтобы успеть на свой самолет/поезд настоятельно просим приобретать билеты с отправлением после 15:00.
- Если вы пребываете на ЖД вокзал Армавира (Армавир-1) – сбор туристов и трансфер в 10:50 в день начала тура (зависит от времени прибытия последних туристов в группе). Встреча на парковке около ЖД вокзала. Трансфер отъезжает от ЖД вокзала в место проведения тура не позднее 10:50 утра.
Есть ли на территории посёлка банкоматы/магазины/рестораны/кафе?
Банкоматы есть
Сетевой магазин «Пятёрочка»
Кафе и рестораны находятся не в посёлке, но близко.
Везде ли можно оплачивать картой входные билеты?
Так как мы будем всегда передвигаться в составе группы, то входной билет на экскурсионные объекты у нас будет один на всех. Мы заранее, пока добираемся до места, собираем деньги с участников группы, это экономит наше время время на приобретение билетов и остаётся больше времени на саму экскурсию. Необходимо иметь при себе наличными сумму под расчёт, чтобы избежать проблем со сдачей. Терминалы онлайн-оплаты, как правило, на водопадах и в ущельях не работают, так как там почти везде проблемы со связью. Просим Вас отнестись с пониманием. Банкоматы Сбербанка у нас имеются, будем обязательно заезжать, если есть необходимость.
Если мы никогда не были на конной прогулке, можно ли ехать?
95% человек, которые нас посещают, не имеют опыта в верховой езде и при этом отлично справляются и остаются довольны конной прогулкой. Дети до 5 лет едут в седле с одним из родителей, ребенок более старшего возраста сидит в седле и управляет конем самостоятельно. Если есть какие-либо причины, то конь ребенка идет в связке с конем инструктора, но такое бывает очень редко (если совсем маленькие детки). Это экскурсия, скачек не будет, ход коня умеренным темпом. Едете верхом и наслаждаетесь окрестностями).
Нужен ли халат для термальных источников?
Так как сейчас уже прохладно и разница температуры воды и воздуха разнится, возьмите, пожалуйста, с собой халаты для купания в термальных источниках, так будет намного комфортнее после выхода из бассейнов. В прокат они тоже есть, но выходит не бюджетно, 500 руб за один раз.
Какую обувь лучше брать с собой?
В идеале, взять с собой ботинки или кроссовки для трекинга, так как ходить мы будем по пересечённой местности.
Местами бывает сыро и немного скользко. Так что все городские кроссовки(с гладким протектором), а тем более кеды не особо подходят для наших пеших экскурсий, особенно в активных турах. А еще лучше взять две пары обуви (кроссовок/ботинок), в случае если намокнут ноги, всегда в запасе будут сухие и тёплые.
Зачем нужен дождевик и коврик?
Дождевик это очень универсальная вещь. Если даже не будет дождя, но будет холодно и ветрено, он послужит дополнительным слоем утепления в непогоду. Доверия к прогнозу погоды в горах мало, погода здесь непредсказуема. Осадки выпадают не только в виде дождя, так же мокро может выпадать и туман.
Наличие коврика напрямую связанно с вашим желанием, острой необходимости в нём нет, но если вы захотите присесть, то с ним сможете сделать это везде и на мокром, и на холодном, и на грязном. Коврик можно приобрести на месте. Стоимость 350 руб.
Можно ли приезжать с животными?
Только с размещением в ГД «Рябиновые бусы» с не крупными животными в индивидуальном порядке.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
