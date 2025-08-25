Сейчас у нас 3 точки сбора – ЖД вокзал Краснодара (Краснодар-1), ЖД вокзал Армавира (Армавир-1) и аэропорт (г. Минеральные Воды).

Отказ от трансфера не компенсируется.

Встреча в аэропорту Краснодара временно недоступна из-за закрытия аэропорта.

Если вы пребываете на ЖД вокзал Краснодара (Краснодар-1) – сбор туристов и трансфер в 10:30 в день начала тура (зависит от времени прибытия последних туристов в группе).

Встреча на парковке около ЖД вокзала.

Трансфер отъезжает от ЖД вокзала в место проведения тура не позднее 10:30.

Если вы пребываете в аэропорт Минеральных Вод – сбор туристов и трансфер с 11:00 до 13:30 в день начала тура (зависит от времени прибытия последних туристов в группе).

Встреча на парковке перед аэропортом.

Трансфер отъезжает от аэропорта в место проведения тура не позднее 13:30.

Обратный трансфер на ЖД вокзал Краснодара – в 10:00 выезд и отправление в Краснодар. ВАЖНО! Чтобы все туристы успели на свой самолет/поезд из Краснодара, настоятельно просим приобретать билеты с отправлением/вылетом после 15:00.

Обратный трансфер в аэропорт Минеральных Вод – в 10:00 выезд и отправление в аэропорт Минеральных Вод.

ВАЖНО! Чтобы все туристы успели на свой рейс, настоятельно просим приобретать билеты с вылетом после 16:30-17:00.

За несколько дней до начала тура (обычно в четверг, за 4 дня до начала тура) Вы получите на почту всю информацию по трансферу – контакты водителя, номер и марку автомобиля, точное время, когда микроавтобус будет на месте.

Время трансфера

- от Минеральных Вод 4,5 часа

- от Краснодара 2,5 часа

-от Армавира 2,5 часа.

Добавили новое место встречи в высокий сезон до 08.11: