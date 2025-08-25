Мои заказы

Водная ривьера. Отдых в Адыгее на термальных источниках

Насыщенная экскурсионная программа по главным достопримечательностям Адыгеи, включая грандиозное плато Лаго-Наки, незабываемые водопады Руфабго, Свято-Михайловский Афонский монастырь и Хаджохскую теснину.

Этот комфортный, спокойный отдых подойдет тем, кто хочет скрыться от городской суеты, побыть наедине с собой или отдохнуть с семьей. Для любителей активного отдыха может быть организована конная прогулка по ущелью.
5
3 отзыва
Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Термальный источник «Псыгупс»

10:30 Встреча на ж/д вокзале Краснодар-1 — трансфер в гостевой дом.

11:00–13:30 Встреча в Минеральных Водах в аэропорту — трансфер в гостевой дом.

13:00–13:30 Размещение в гостевом доме, выбранном для проживания туристов, прибывшими из Краснодара.

14:00 Встреча в Краснодаре в аэропорту — трансфер в гостевой дом.

14:00 Обед, приготовленный поварами гостевого дома, включающий разнообразные блюда домашней кухни.

14:30-15:00 Отправление туристов, прибывших из Краснодара на геотермальный источник «Псыгупс».

Для туристов, прибывающих и Минеральных Вод, посещение источников переносится на пятый день программы тура.

17:00–18:30 Размещение в гостевом доме, выбранном для проживания туристами, прибывшими из Минеральных Вод.

После размещения в ГД туристы из Минеральных Вод отправляются на обед, и ужин им выдают с собой собранным в ланч-боксы.

19:00 Ужин в гостевом доме.

В этот вечер, как и в любой другой, Вы также можете посетить сауну или баню на дровах, прогуляться по берегу реки Белой или по пешеходному подвесному мосту через реку, отдохнуть в беседках на территории гостевых домов.

2 день

Ущелье ручья Руфабго. Термы

09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.

10:00 Отправление на экскурсию в ущелье ручья Руфабго. В переводе с адыгейского Руфабго означает «бешеный».

Склоны ущелья густо покрывает буковый лес, деревья и скалы обвиты гирляндами колхидского плюща.

Вы увидите несколько красивейших водопадов: Шум, Каскадный, Сердце Руфабго и Девичья коса.

Пройдете по глубокому ущелью, древнему тектоническому разлому с крутыми склонами, каменными террасами, гротами и отвесными скальными коридорами высотой до 150 м.

14:00 Обед в гостевом доме.

15:00 Отправление на геотермальный источник «Псыгупс».

19:00 Ужин в гостевом доме.

3 день

Конная прогулка

09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.

10:00 Конная прогулка в седле на 1,5 часа по маршруту «Ущелье Мишоко и старые черкесские сады».

Важно! Ограничение по весу туриста — не более 95 кг. При превышении весового ограничения, либо отказе туриста от конной прогулки по другим причинам замена экскурсии не предоставляется.

14:00 Обед в гостевом доме.

15:00 Отправление на геотермальный источник «Псыгупс»

19:00 Ужин в гостевом доме.

Входные билеты оплачиваются отдельно.

4 день

Хаджохская теснина

09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.

10:00 Экскурсия в Хаджохскую Теснину.

Уверяем, от впечатлений при посещении теснины Вы испытаете необычайный восторг.

Здесь мощная река Белая умещается в 3-5 метровый проем.

  • ВАЖНО! В теплое время года для активных туристов есть альтернатива экскурсиям — сплав по реке Белой!

14:00 Обед в гостевом доме.

15:00 Отправление на геотермальный источник «Псыгупс».

19:00 Ужин в гостевом доме.

Входные билеты оплачиваются отдельно.

5 день

Плато Лаго-Наки и Азишская пещера

09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.

10:00 Сегодня вас ждет выезд на весь день.

Конечная точка — знаменитое плато Лаго-Наки, настоящая жемчужина Адыгеи.

В первой половине дня по дороге на плато вы побываете на живописных панорамных точках, в пещерах Большая Азишская и Нежная, а также сможете прибрести знаменитый Адыгейский сыр, сладости, мед и другие сувениры для себя и близких на местном высокогорном рынке.

14:00 Горячий обед в уютном кафе Высота 1512 у Азишской пещеры (предварительно до конца марта). С апреля повара гостевых домов собирают нам в путь ланч-боксы.

15:00 Экскурсия на плато Лаго-Наки.

Высокогорное плато Лаго-Наки — уникальный уголок природы Большого Кавказа, с альпийскими лугами, полюбоваться которым приезжают туристы со всей России.

Будет время насладиться шикарными видами, подышать чистейшим горным воздухом и конечно же сделать фото и видео на память.

После экскурсии на плато Лаго-Наки, туристы, прибывшие из Минеральных Вод отправляются на геотермальный источник «Псыгупс».

18:00 Ужин в гостевом доме.

Входные билеты оплачиваются отдельно.

6 день

Свято-Михайловский Афонский монастырь

09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.

10:00 Отправление на экскурсию в Свято–Михайловский Афонский монастырь.

Монастырь уникален своими Монастырскими пещерами и подземными ходами.

Кроме этого, у Вас будет возможность искупаться в животворном источнике Святого Великомученика и Целителя Пантелеймона, находящемуся на склоне горы Физиабго.

14:00 Обед в гостевом доме.

15:00 Отправление на геотермальный источник «Псыгупс».

19:00 Ужин в гостевом доме.

Входные билеты оплачиваются отдельно.

7 день

Отъезд

09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.

10:00 Отъезд.

Трансфер в аэропорт или на вокзал.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостевом доме.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:

Гостевой домНомер категория16.03.25 - 15.11.25
Рябиновые бусы2-местный номер комфорт52900
3-местный улучшенный номер комфорт49900
4-местный однокомнатный номер семейный комфорт49900
4-местные однокомнатные апартаменты с камином49900
4-местный двухкомнатный номер Люкс с видом на реку49900
4-местный двухкомнатный номер семейный люкс49900
2-местный номер стандарт-мини52900
Дополнительное место в номер (кресло-кровать)41500
Доплата за 1-местное размещение в двухместном номере16000
Стоимость тура для детей до 14 летскидка 10%
Парк Хаджох2-местный номер стандарт50900
2-местный номер улучшенный52900
2-местный номер комфорт53900
3-местный номер студия58900
4-местный семейный номер46900
Дополнительное место в номер стандарт/улучшенный/комфорт (раскладушка) и студия44200
Доплата за 1-местное размещение в 2-местном номере стандарт20000
Доплата за 1-местное размещение в 2-местном номере улучшенный20000
Доплата за 1-местное размещение в 2-местном номере комфорт23000
Стоимость тура для детей до 14 летскидка 10%
Горная Лаванда2-местный номер стандарт46200
Дополнительное место в номер (кресло-кровать)38800
Доплата за 1-местное размещение в 2-местном номере11000
Стоимость тура для детей до 14 летскидка 10%
Отдых у реки2-местный номер стандарт46200
2-местный номер стандарт (мини)46200
3-местный номер стандарт46200
4-местный номер стандарт46200
Дополнительное место в номер (кресло-кровать/раскладушка)38800
Доплата за 1-местное размещение в двухместном номере11000
Стоимость тура для детей до 14 летскидка 10%
На Аминовской3-местный номер стандарт (возможно размещение 2-х туристов без доплаты)40200
Доплата за 1-местное размещение в трехместном номере8000
Стоимость тура для детей до 14 летскидка 10%
СофьяСтандартный 2-местный номер с двумя раздельными кроватями43400
Классический трехместный номер (3 односпальные кровати)43400
2-местный номер с 1 кроватью и видом на горы43400
Семейный номер с видом на горы43400
Доплата за 1-местное размещение9000
Стоимость тура для детей до 14 летскидка 10%
ДегоДего 2-местный стандарт40500
Дего 2-местный комфорт43400
Дего 4-х местный 2-х комн (можно 2-4 чел)40500
Дего сем 4-х мест 2-х комн (можно 2-4 чел)40500
Дего комфорт барнхаус 2-местный44900
Доп место стандарт и комфорт37700
Доп место комфорт барнхаус (2-местный)40500
Доплата за 1-местное размещение в номере стандарт (кресло-кровать)10000
Доплата за 1-местное размещение в номере комфорт (кресло-кровать)13000
Доплата за 1-местное размещение в номере комфорт барнхаус (диван-кровать)15000
Стоимость тура для детей до 14 летскидка 10%
У ручья

2-местный и 4-местный номер

Дополнительных мест не предусмотрено, только основные

49900
Доплата за 1-местное размещение в 2-местном номере или доплата за размещение трех человек в 4-местном номере15000

Подселение возможно только в ГД Рябиновые бусы. ГД Софья не принимает иностранных граждан. Питание:

  • туристы, проживающие в ГД Рябиновые бусы, Горная Лаванда, На Аминовской и У ручья, питаются в гостевом доме Рябиновые бусы;
  • туристы, проживающие в ГД Отдых у реки, завтракают в своём ГД, а обедают и ужинают в Рябиновых бусах;
  • расстояние до Рябиновых бус от Горной Лаванды 50 метров, от Отдыха у реки 200 метров, от На Аминовской и У ручья 400 метров;
  • на завтрак туристы приходят самостоятельно, также возвращаются в свое средство размещения после ужина;
  • туристы, проживающие в ГД Парк Хаджох, Софья и Дего, питаются на территории этих гостевых домов;
  • если возвращение на базу только к ужину, то выдается ланч-бокс на обед, а ужин в этот день включает и первое и второе блюдо.

Наличие кондиционеров в номерах гостевых домов:

  • «Рябиновые Бусы» / «Парк Хаджох» / «Отдых у реки» / «Дего ».
Нет кондиционера в номерах гостевых домов:
  • «Горная Лаванда» / «Софья» / «На Аминовской».

Варианты проживания

Гостевой дом «Горная Лаванда»

6 ночей

Современное 2-х этажное здание, с комфортабельными двухместными номерами, стилизованными в стиле прованс. На территории есть уютные веранды и баня, бесплатная парковка, а рядом река Белая и живописный подвесной мост.

Номера оснащены телевизором, чайником и холодильником. Ванная комната укомплектована феном. В кран в номере подается родниковая вода. Раздельных кроватей нет.

Гостевой дом «На Аминовской»

6 ночей

Гостевой дом «На Аминовской» расположен у берега речки Аминовка. Стандартные 3-х местные номера с удобствами. В номерах чайник, холодильник, телевизор. Отличный бюджетный вариант размещения. Также, в 3-х местных номерах гостевого дома возможно размещение двух туристов без доплат.

Гостевой дом «Отдых у реки»

6 ночей

Гостевой дом «Отдых у реки» находится прямо на берегу реку Белая. Два деревянных корпуса, благоустроенная территория, баня, детская площадка.

Приглашаем Вас приехать к нам в гости и в полной мере испытать единение с природой. Лёжа в гамаке или подвесных качелях слушать шум реки или журчание стекающих струй у фонтана «Каменная стена». В кресле-качалке вечером у мангала наблюдать за языками пламени костра. Попариться от души в хорошей компании с березовым веником в русской бане на дровах. Халаты и тапочки для туристов.

Туристы, проживающие в «Отдыхе у реки» завтракают в своём гостевом доме, а обедают и ужинают в Рябиновых бусах.

Гостевой дом «Парк Хаджох»

6 ночей

Гостевой дом «Парк Хаджох» – один из лучших вариантов размещения во время тура. Подогреваемый бассейн доступен круглый год для всех гостей. Благоустроенная терристория, беседки, мангальные зоны, парковка. Номера 4-х категорий (Эконом, Стандарт, Улучшенный, Комфорт) позволят выбрать наиболее оптимальный вариант размещения для вас. Все номера оборудованы ванной комнатой, телевизором, сплит-системой, чайником, холодильником. Wi-Fi доступен на всей территории гостевого дома. Вас также удивит и порадует вкусная, домашняя кухня – повара уже не раз зарекомендовали себя, как настоящие мастера своего дела!

Важно! Питание туристов, проживающих в ГД Парк Хаджох также происходит в кафе на территории гостевого дома.

Гостевой дом «Рябиновые бусы»

6 ночей
Дома-срубы из северной сосны влюбляют в себя с первого взгляда. Детская площадка, небольшой прудик с мостиком, бесплатная парковка, беседки, сауна, мангальная зона – все это утопает в зелени и щебетании птиц. Река Белая течет буквально в 30 метрах, а фотографии с подвесного моста через реку будут одними из лучших в вашей коллекции. Номера с отоплением занимают несколько деревянных домиков. В числе удобств телевизор с плоским экраном, балкон с видом на сад и собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. В распоряжении гостей общий лаундж, обеденный зал, кухня, открытая зона с принадлежностями для барбекю и общая сауна. Для детей установлен батут.
Софья

6 ночей
Находится в поселке Каменномостский. В распоряжении гостей общая кухня и терраса. К услугам гостей детская игровая площадка, бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка. В каждом номере гостевого дома есть балкон, собственная ванная комната и телевизор с плоским экраном. Город Майкоп находится в 42 км.
Гостевой дом «Дего»

6 ночей

Гостевой дом "Дего". Два круглогодично работающих бассейна, баня, купель, беседки и очаг, закрытая территория, парковка для туристов. Трехразовое питание организовано в уютной столовой на территории. Номерной фонд представлен 2-х местными и семейными номерами категорий стандарт и комфорт. В каждом номере - wi-fi, телевизор, кондиционер, ванная комната, набор полотенец, фен. Расположен в тихом месте на окраине поселка. Идеально подходит для бюджетных путешествий.

У ручья

6 ночей

Дом расположен в тихом уютном месте, вдали от центра, суеты, шума и пробок в праздничные дни. Рядом протекает горная речка. В 10 минутах ходьбы расположена Хаджохская теснина. В доме два двухместных и два восьмиместных двухэтажных номера. Двухместные расположены на первом этаже, восьмиместные на втором и третьем этажах. В номерах есть все необходимое для комфортного проживания. В каждом номере находится кухонная зона с холодильником, чайником, микроволновой печью, посудой. Так же в каждом номере: душевая (мыльные принадлежности, полотенца, одноразовые тапочки), кондиционер, телевизор, бесплатный wi-fi. В восьмиместных номерах большая обеденная зона с раскладывающимся столом. Один восьмиместный номер с общей четырехместной спальней, второй восьмиместный номер с двумя раздельными двухместными спальнями на втором этаже номера. На первом этаже каждого восьмиместного номера по два больших раскладных дивана. На первом этаже гостевого дома есть общая кухня. На террасе столы и стулья. На территории гостевого дома бассейн, шезлонги, беседки, мангалы и мангальные принадлежности. Стоянка на территории под видеонаблюдением.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Групповой трансфер ж/д Краснодар / Армавир (до 08.11) - пос. Каменномостский - ж/д Краснодар / Армавир (до 08.11) аэропорт Минеральные воды - пос. Каменномостский - аэропорт г. Минеральные воды (пока закрыт аэропорт г. Краснодар)
  • Проживание в гостевых домах в 2-, 3-, 4-местных номерах выбранной категории со всеми удобствами
  • Питание 3-разовое, домашняя кухня
  • Купание в геотермальном источнике (в соответствии с программой 5 посещений по 3 часа)
  • Работа гидов по программе
  • Все трансферы по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Краснодара / Минеральных Вод и обратно
  • Индивидуальный трансфер Краснодар - Каменномостский - Краснодара (в случае отличного времени прибытия от основной группы) - 4 500 - 5 000 руб
  • Индивидуальный трансфер Минеральные Воды - Каменномостский - Минеральные Воды (в случае отличного времени прибытия от основной группы) - 7 500 - 8 500 руб
  • Билеты на экскурсионные объекты, оплачиваются на месте: монастырь - 500 руб. /взр, 300 руб. /детский (до 14 лет) Кавказский заповедник - 500 руб. /взр, 250 руб. /детский (до 14 лет) Хаджохская теснина - 600 руб. /взр., 300 руб. /детский (7-13 лет) канатка - 900 руб. /взр, 600 руб. /детский (7-13 лет) водопады Руфабго - 600 руб. /взр., 300 руб. /детский (до 14 лет) Азишская пещера - 800 руб. /чел., 400 руб. /детский (до 14 лет) пещера Нежная - 500 руб. конная прогулка - 2 500 руб. /чел., (ограничения по весу туриста - 95 кг) экстрим парк - от 2 000 - 3 000 руб. (в зависимости от маршрута), цены в праздничные дни могут отличаться (майские праздники и новогодние) рафтинг - 2 200 руб
  • Монастырь - 500 руб. /взр, 300 руб. /детский (до 14 лет)
  • Кавказский заповедник - 500 руб. /взр, 250 руб. /детский (до 14 лет)
  • Хаджохская теснина - 600 руб. /взр., 300 руб. /детский (7-13 лет)
  • Канатка - 900 руб. /взр, 600 руб. /детский (7-13 лет)
  • Водопады Руфабго - 600 руб. /взр., 300 руб. /детский (до 14 лет)
  • Азишская пещера - 800 руб. /чел., 400 руб. /детский (до 14 лет)
  • Пещера Нежная - 500 руб
  • Конная прогулка - 2 500 руб. /чел., (ограничения по весу туриста - 95 кг)
  • Экстрим парк - от 2 000 - 3 000 руб. (в зависимости от маршрута), цены в праздничные дни могут отличаться (майские праздники и новогодние)
  • Рафтинг - 2 200 руб
  • Расходы личного характера
  • Медицинская страховка, оформляется по запросу
  • Услуги прачечной
  • Сауна
Место начала и завершения?
Г. Краснодар / Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы (паспорт для взрослых, свидетельство о рождении для детей до 14 лет);
  • страховой медицинский полис;
  • медицинские препараты для собственных нужд;
  • головной убор (кепка, панама, шляпа);
  • солнцезащитные очки;
  • фото или видеоаппаратура;
  • небольшой рюкзак;
  • туристический коврик для сидения;
  • треккинговые ботинки;
  • непромокаемые куртка и брюки из плотной ткани;
  • накидка-дождевик из непромокаемого синтетического материала;
  • плавки / купальник;
  • средства личной гигиены;
  • смены одежды и нижнего белья;
  • наличные деньги на собственные нужды и оплату билетов на экскурсионные объекты.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие скидки есть в туре?
Детям до 14 лет - 10% (учитывать минимальный возрастной порог для тура).
Есть ли ограничения по весу туристов для участия в конных прогулках?

Да, ограничения по весу туриста для участия до 95 кг.

Как организован групповой трансфер?

Сейчас у нас 3 точки сбора – ЖД вокзал Краснодара (Краснодар-1), ЖД вокзал Армавира (Армавир-1) и аэропорт (г. Минеральные Воды).

Отказ от трансфера не компенсируется.

Встреча в аэропорту Краснодара временно недоступна из-за закрытия аэропорта.

Если вы пребываете на ЖД вокзал Краснодара (Краснодар-1) – сбор туристов и трансфер в 10:30 в день начала тура (зависит от времени прибытия последних туристов в группе).

Встреча на парковке около ЖД вокзала.

Трансфер отъезжает от ЖД вокзала в место проведения тура не позднее 10:30.

Если вы пребываете в аэропорт Минеральных Вод – сбор туристов и трансфер с 11:00 до 13:30 в день начала тура (зависит от времени прибытия последних туристов в группе).

Встреча на парковке перед аэропортом.

Трансфер отъезжает от аэропорта в место проведения тура не позднее 13:30.

Обратный трансфер на ЖД вокзал Краснодара – в 10:00 выезд и отправление в Краснодар. ВАЖНО! Чтобы все туристы успели на свой самолет/поезд из Краснодара, настоятельно просим приобретать билеты с отправлением/вылетом после 15:00.

Обратный трансфер в аэропорт Минеральных Вод – в 10:00 выезд и отправление в аэропорт Минеральных Вод.

ВАЖНО! Чтобы все туристы успели на свой рейс, настоятельно просим приобретать билеты с вылетом после 16:30-17:00.

За несколько дней до начала тура (обычно в четверг, за 4 дня до начала тура) Вы получите на почту всю информацию по трансферу – контакты водителя, номер и марку автомобиля, точное время, когда микроавтобус будет на месте.

Время трансфера

- от Минеральных Вод 4,5 часа

- от Краснодара 2,5 часа

-от Армавира 2,5 часа.

Добавили новое место встречи в высокий сезон до 08.11:

  • Обратный трансфер на ЖД вокзал Краснодара и Армавира – в 10:00 выезд и отправление в Краснодар/Армавир. ВАЖНО! Чтобы успеть на свой самолет/поезд настоятельно просим приобретать билеты с отправлением после 15:00.
  • Если вы пребываете на ЖД вокзал Армавира (Армавир-1) – сбор туристов и трансфер в 10:50 в день начала тура (зависит от времени прибытия последних туристов в группе). Встреча на парковке около ЖД вокзала. Трансфер отъезжает от ЖД вокзала в место проведения тура не позднее 10:50 утра.
Есть ли на территории посёлка банкоматы/магазины/рестораны/кафе?

Банкоматы есть

Сетевой магазин «Пятёрочка»

Кафе и рестораны находятся не в посёлке, но близко.

Везде ли можно оплачивать картой входные билеты?

Так как мы будем всегда передвигаться в составе группы, то входной билет на экскурсионные объекты у нас будет один на всех. Мы заранее, пока добираемся до места, собираем деньги с участников группы, это экономит наше время время на приобретение билетов и остаётся больше времени на саму экскурсию. Необходимо иметь при себе наличными сумму под расчёт, чтобы избежать проблем со сдачей. Терминалы онлайн-оплаты, как правило, на водопадах и в ущельях не работают, так как там почти везде проблемы со связью. Просим Вас отнестись с пониманием. Банкоматы Сбербанка у нас имеются, будем обязательно заезжать, если есть необходимость.

Если мы никогда не были на конной прогулке, можно ли ехать?

95% человек, которые нас посещают, не имеют опыта в верховой езде и при этом отлично справляются и остаются довольны конной прогулкой. Дети до 5 лет едут в седле с одним из родителей, ребенок более старшего возраста сидит в седле и управляет конем самостоятельно. Если есть какие-либо причины, то конь ребенка идет в связке с конем инструктора, но такое бывает очень редко (если совсем маленькие детки). Это экскурсия, скачек не будет, ход коня умеренным темпом. Едете верхом и наслаждаетесь окрестностями).

Нужен ли халат для термальных источников?

Так как сейчас уже прохладно и разница температуры воды и воздуха разнится, возьмите, пожалуйста, с собой халаты для купания в термальных источниках, так будет намного комфортнее после выхода из бассейнов. В прокат они тоже есть, но выходит не бюджетно, 500 руб за один раз.

Какую обувь лучше брать с собой?

В идеале, взять с собой ботинки или кроссовки для трекинга, так как ходить мы будем по пересечённой местности.

Местами бывает сыро и немного скользко. Так что все городские кроссовки(с гладким протектором), а тем более кеды не особо подходят для наших пеших экскурсий, особенно в активных турах. А еще лучше взять две пары обуви (кроссовок/ботинок), в случае если намокнут ноги, всегда в запасе будут сухие и тёплые.

Зачем нужен дождевик и коврик?

Дождевик это очень универсальная вещь. Если даже не будет дождя, но будет холодно и ветрено, он послужит дополнительным слоем утепления в непогоду. Доверия к прогнозу погоды в горах мало, погода здесь непредсказуема. Осадки выпадают не только в виде дождя, так же мокро может выпадать и туман.

Наличие коврика напрямую связанно с вашим желанием, острой необходимости в нём нет, но если вы захотите присесть, то с ним сможете сделать это везде и на мокром, и на холодном, и на грязном. Коврик можно приобрести на месте. Стоимость 350 руб.

Можно ли приезжать с животными?

Только с размещением в ГД «Рябиновые бусы» с не крупными животными в индивидуальном порядке.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
Оксана
25 авг 2025
Очень хороший тур где можно совместить экскурсии и немного поплавать в бассейне термальной водой. Каждый день с утра были выезды на природу.
После обеда поездка в термо- комплекс.
Мы жили в гостевом
доме" Дего". Там очень душевные хозяева. Была проблема с кондиционером, вечером сообщила. На следующий день утром все исправили. Еще нас вкусно и разнообразно кормили. Порции были огромные(мы не все съедали, но оооочень вкусно!)Номер у нас был небольшой, но прекрасный большой балкон нивелировал этот недостаток. Водители наши были пунктуальны, они же нам выдавали чистые полотенца для бассейна.

Отдельное спасибо нашему гиду Анне. Она сопровождала нас все дни тура. Накануне писала какая форма одежды должна быть, что взять с собой. Это очень важно правильно одеться и обуться когда путешествуешь в горах. Она не перегружала нас информацией, но все рассказывала так, что все осталось в памяти. Группа была разновозрастная, она следила чтобы всем было хорошо.
Всем рекомендую, организаторы молодцы!

Очень хороший тур где можно совместить экскурсии и немного поплавать в бассейне термальной водой. Каждый день с утра были выезды на природу.
Н
Новиков
19 авг 2025
С 10.08. по 16.08. брали тур "Водная ривера". Проживали в гостевом доме София. Для людей 50+ то что нужно. С утра поездки и экскурсии а после обеда отдых в термах. Питание домашнее. Организация тура на высоком уровне. Рекомендую всем. Молодым, кстати, тоже понравилось.
Всем хорошего отдыха и приятных впечатлений.
Ф
Форопонова
19 авг 2025
Спасибо за прекрасный отдых, все организовано до мелочей начиная с трансфера, гид Анна выше всяких похвал!

