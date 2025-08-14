Программа тура по дням
Прибытие. Термальный источник «Псыгупс»
10:30 Встреча на ж/д вокзале Краснодар-1 — трансфер.
11:00–13:30 Встреча в Минеральных Водах в аэропорту — трансфер.
13:00–13:30 Размещение в гостевом доме, выбранном для проживания туристами, прибывшими из Краснодара.
14:00 Встреча в Краснодаре в аэропорту — трансфер.
14:00 Обед, приготовленный поварами гостевого дома, включающий разнообразные блюда домашней кухни.
14:30–15:00 Отправление туристов, прибывших из Краснодара на геотермальный источник «Псыгупс».
Для туристов, прибывающих из Минеральных Вод, посещение источников переносится на пятый день программы тура.
17:00–18:30 Размещение в гостевом доме, выбранном для проживания туристами, прибывшими из Минеральных Вод.
После размещения в ГД туристы из Минеральных Вод отправляются на обед, и ужин им выдают с собой собранным в ланч боксы.
19:00 Ужин в гостевом доме.
В этот вечер, как и в любой другой, Вы также можете посетить сауну или баню на дровах, прогуляться по берегу реки Белой или по пешеходному подвесному мосту через реку, отдохнуть в беседках на территории гостевых домов.
Ущелье ручья Руфабго. Геотермальный источник
09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.
10:00 Отправление на экскурсиюв ущелье ручья Руфабго. В переводе с адыгейского Руфабго означает «бешеный».
Вход оплачивается отдельно (по будням):
- 700 руб. взрослый (в праздники 800 руб.);
- 350 руб. детский (в праздники 400 руб.).
Склоны ущелья густо покрывает буковый лес, деревья и скалы обвиты гирляндами колхидского плюща. Вы увидите несколько красивейших водопадов: Шум, Каскадный, Сердце Руфабго и Девичья коса.
Пройдете по глубокому ущелью, древнему тектоническому разлому с крутыми склонами, каменными террасами, гротами и отвесными скальными коридорами высотой до 150 м.
14:00 Обед в гостевом доме.
15:00 Отправление на геотермальный источник «Псыгупс».
19:00 Ужин в гостевом доме.
Конная прогулка по ущелью Мишоко
09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.
10:00 Конная прогулка в седлена 1,5 часапо маршруту «Ущелье Мишоко и старые черкесские сады».
Стоимость 2500 руб.
Важно! Ограничение по весу туриста — не более 95 кг. При превышении весового ограничения или отказе туриста от конной прогулки по другим причинам замена экскурсии не предоставляется.
14:00 Обед в гостевом доме.
15:00 Отправление на геотермальный источник «Псыгупс».
19:00 Ужин в гостевом доме.
Хаджохская теснина
09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.
10:00 Экскурсия в Хаджохскую теснину. Уверяем, при посещении теснины Вы испытаете необычайный восторг. Здесь мощная река Белая умещается в 3-5 метровый проем.
Вход оплачивается отдельно (будни):
- 700 руб. взрослый (800 руб. в праздники);
- 350 руб. детский (400 руб. в праздники).
Для активных туристов есть альтернатива экскурсиям — сплав по реке Белой. Стоимость 2600 руб.
14:00 Обед в гостевом доме.
15:00 Отправление на геотермальный источник «Псыгупс».
19:00 Ужин в гостевом доме.
Плато Лаго-Наки, пещеры Азишская и Нежная
09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.
10:00 Сегодня вас ждет выезд на весь день. Конечная точка — знаменитое плато Лаго-Наки, настоящая жемчужина Адыгеи.
Кавказский заповедник (Лаго-Наки) 500 руб. взр., 250 руб. детский.
В первой половине дня по дороге на плато вы побываете на живописных панорамных точках, в пещерах Большая Азишская и Нежная, а также сможете прибрести знаменитый адыгейский сыр, сладости, мед и другие сувениры для себя и близких на местном высокогорном рынке.
Азишская пещера — 1000 руб. взрослый, 500 руб. детский.
Пещера Нежная — 800 руб. взрослый, 400 руб. детский.
14:00 Горячий обед в уютном кафе Высота 1512 у Азишской пещеры (предварительно с ноября по апрель, в остальное время повара складывают нам с собой ланч-боксы).
15:00 Экскурсия на плато Лаго-Наки. Уголок природы Большого Кавказа с альпийскими лугами, полюбоваться которым приезжают туристы со всей России.
Будет время насладиться шикарными видами, подышать чистейшим горным воздухом и конечно же сделать фото и видео на память.
После экскурсии на плато Лаго-Наки туристы, прибывшие из Минеральных Вод, отправляются на геотермальный источник «Псыгупс».
19:00 Ужин в гостевом доме.
Возвращение домой
09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.
10:00 Отъезд. Трансфер в аэропорт или на вокзал.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостевом доме.
Цены действительны на все заезды, кроме дат с 26 апреля по 9 мая. В эти дни цены будут повышены.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Стандартная вместимость
|Цена за тур
|Доплата за одноместное размещение
|Рябиновые бусы
|№5
|4
|51800
|15000
|№10, 11
|4
|51800
|15000
|№3Б
|3
|51800
|15000
|№4Б
|4
|51800
|15000
|№1Б
|4
|51800
|15000
|№1-4, 6-9
|2
|55200
|15000
|№2Б (мини)
|2
|55200
|15000
|доп место
|1
|46000
|Лаванда
|Лаванда
|2
|47500
|9000
|Лаванда доп место
|1
|42900
|Отдых у реки
|№1-4
|2
|49800
|13000
|№5
|2
|49800
|13000
|№6-7
|3
|49800
|13000
|№8
|4
|49800
|13000
|№9-11
|4
|49800
|13000
|№12
|4
|49800
|13000
|доп место
|1
|43700
|На Аминовской
|На Аминовской
|2
|44500
|7000
|Парк Хаджох
|Стандарт
|2
|54500
|19000
|Улучшенный
|2
|56100
|20000
|Комфорт
|2
|57700
|22000
|студия
|2
|62500
|26000
|семейный
|4
|51900
|17000
|доп место (все номера)
|1
|50900
|Дего
|2-местный стандарт
|2
|47200
|11000
|2-местный комфорт
|2
|48700
|12000
|4-местный 2-комн (можно 2-4 чел)
|2
|47200
|11000
|сем 4-мест 2-комн (можно 2-4 чел)
|2
|47200
|11000
|НОВЫЙ НОМЕР 2-местный
|2
|51800
|15000
|Доп место в любой номер
|1
|46400
|У ручья
|2-местный
|2
|49800
|12000
|4-, 8-местный
|4
|49800
|12000
Питание:
- туристы, проживающие в ГД Рябиновые бусы, Горная лаванда, На Аминовской и У ручья, питаются в гостевом доме Рябиновые бусы;
- туристы, проживающие в ГД Отдых у реки, завтракают в своём ГД, а обедают и ужинают в Рябиновых бусах;
- расстояние до Рябиновых бус от Горной лаванды 50 метров, от Отдыха у реки 200 метров, от На Аминовской и У ручья 400 метров;
- а завтрак туристы приходят самостоятельно, также возвращаются в свое средство размещения после ужина;
- туристы, проживающие в ГД Парк Хаджох, Софья и Дего, питаются на территории этих гостевых домов;
- если возвращение на базу только к ужину, то выдается ланч-бокс на обед, а ужин в этот день включает и первое и второе блюдо.
Варианты проживания
Гостевой дом «Рябиновые бусы»
Дома-срубы из северной сосны влюбляют в себя с первого взгляда. Детская площадка, небольшой прудик с мостиком, бесплатная парковка, беседки, сауна, мангальная зона — все это утопает в зелени и щебетании птиц.
Река Белая течет буквально в 30 метрах, а фотографии с подвесного моста через реку будут одними из лучших в вашей коллекции. Номера с отоплением занимают несколько деревянных домиков.
В числе удобств телевизор с плоским экраном, балкон с видом на сад и собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
В распоряжении гостей общий лаундж, обеденный зал, кухня, открытая зона с принадлежностями для барбекю и общая сауна. Для детей установлен батут.
Гостевой дом «Горная лаванда»
Современное 2-этажное здание, с комфортабельными двухместными номерами, стилизованными в стиле прованс.
На территории есть уютные веранды и баня, бесплатная парковка, а рядом река Белая и живописный подвесной мост. Номера оснащены телевизором, чайником и холодильником.
Ванная комната укомплектована феном. В кран в номере подается родниковая вода. Раздельных кроватей нет.
Гостевой дом «На Аминовской»
Размещение в поселке Каменномостский, в 42 км от Майкопа. Частная парковка может быть организована за дополнительную плату.
К услугам гостей 3 номера различной ценовой категории. Все номера оснащены телевизором с плоским экраном. Номера располагают собственной ванной комнатой.
Гостевой дом «Отдых у реки»
Находится на берегу реки Белая, в посёлке Каменномостский. Среди зелёных деревьев гостей ожидает спокойный отдых в тихом месте на природе.
К размещению предлагаются 15 уютных и светлых номеров различных категорий, где для комфортного проживания имеется Wi-Fi, кондиционер, удобные спальные места, фен, туалетно-косметические принадлежности, собственная ванная комната и просторный балкон с уличной мебелью.
В номерах категории «Апартаменты» обустроена полноценная кухня с необходимой бытовой техникой и набором посуды.
Утром подаются домашние завтраки. На улице расположена мангальная зона с беседками, принадлежности для жарки мяса предоставляются. Открытый бассейн с подогревом, который работает круглый год, шезлонги, посещение русской бани на дровах. Для маленьких гостей организована игровая площадка.
Поблизости находится пляж и Парк культуры и отдыха.
Гостиница «Парк Хаджох»
Подогреваемый бассейн доступен круглый год для всех гостей. Благоустроенная территория, беседки, мангальные зоны, парковка.
Номера 4-х категорий позволят выбрать наиболее оптимальный вариант размещения для вас. Все номера оборудованы ванной комнатой, телевизором, сплит-системой, чайником, холодильником. Wi-Fi доступен на всей территории гостевого дома.
Вас также удивит и порадует вкусная, домашняя кухня — повара уже не раз зарекомендовали себя как настоящие мастера своего дела.
Гостевой дом «Дего»
Находится в поселке Каменномостский. На территории есть летний бассейн, автостоянка и бесплатный интернет в местах общего пребывания.
Для качественного и беззаботного отдыха предлагаются двухэтажные гостевые дома в силе барнхаус, где в каждом есть по два 2-местных номера, и имеется вся необходимая мебель и техника. В ванной комнате установлен душ и туалет, дополнительно предоставляются средства индивидуальной гигиены.
В гостинице есть общая кухня, там все желающие могут приготовить себе еду. Имеется посуда, бытовая техника и все удобства. При желании гости могут воспользоваться принадлежностями для шашлыка.
Сотрудники круглосуточной стойки регистрации оперативно помогут решить любой вопрос.
Гостевой дом «У ручья»
Рядом протекает горная речка, в 10 минутах ходьбы — Хаджохская теснина. В номерах есть душевая, кондиционер, телевизор, Wi-Fi.
На территории гостевого дома — бассейн, шезлонги, беседки, мангалы, детская площадка, детский бассейн. Есть общая кухня и терраса. Предоставляется парковка под видеонаблюдением. Место подходит для большой компании или семьи.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер Краснодар / Мин. Воды - пос. Каменномостский и обратно
- Проживание в гостевых домах в 2-, 3-, 4-местных номерах выбранной категории со всеми удобствами
- Питание 3-разовое, домашняя кухня (если возвращение на базу только вечером, то на обед выдается ланч-бокс, и ужин в этот день включает и первое и второе блюдо)
- Купание в геотермальном источнике в соответствии с программой 5 посещений по 3 часа
- Работа гидов по программе
- Все трансферы по программе
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до Краснодара /Минеральных Вод и обратно
- Расходы личного характера
- Индивидуальный трансфер из/в: Краснодар 6500 руб. Мин. Воды 12000 руб
- Краснодар 6500 руб
- Мин. Воды 12000 руб
- Билеты на экскурсионные объекты оплачиваются на месте: водопады Руфабго - 700 руб. взр., 350 руб. детский по будням / 800-400 руб. в праздникиХаджохская теснина - 700 руб. взр., 350 руб. детям по будням / 800-400 руб. в праздникиАзишская пещера - 1000 руб. взрослый, 500 руб. детскийпещера Нежная - 800 руб. взрослый, 400 руб. детскийкавказский заповедник (Гузерипль/Лаго-Наки) - 500 руб. взрослый и 250 руб. детский
- Водопады Руфабго - 700 руб. взр., 350 руб. детский по будням / 800-400 руб. в праздники
- Хаджохская теснина - 700 руб. взр., 350 руб. детям по будням / 800-400 руб. в праздники
- Азишская пещера - 1000 руб. взрослый, 500 руб. детский
- Пещера Нежная - 800 руб. взрослый, 400 руб. детский
- Кавказский заповедник (Гузерипль/Лаго-Наки) - 500 руб. взрослый и 250 руб. детский
- Конная прогулка - 2500 руб
- Медицинская страховка оформляется по запросу
- Рафтинг - 2600 руб
- Услуги прачечной
- Сауна
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документы (паспорт для взрослых, свидетельство о рождении для детей до 14 лет);
- страховой медицинский полис;
- медицинские препараты для собственных нужд;
- головной убор по сезону;
- солнцезащитные очки;
- фото или видеоаппаратура;
- небольшой рюкзак;
- туристический коврик для сидения (35х24х1.0 см);
- удобная обувь по сезону с нескользящей подошвой;
- накидка-дождевик из непромокаемого синтетического материала;
- плавки / купальник;
- средства личной гигиены;
- одежда по сезону;
- наличные деньги на собственные нужды и оплату билетов на экскурсионные объекты;
- треккинговые палки при необходимости;
- смены одежды и нижнего белья;
- крем от загара.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как организован трансфер?
Время зависит от времени прибытия последних туристов в группе. В день начала тура:
- ж/д вокзал Краснодар-1 — в 10:30. Встреча на парковке около ж/д вокзала. Трансфер отъезжает от ж/д вокзала в место проведения тура не позднее 10:30;
- аэропорт Краснодара — не позднее 14:00. Встреча на парковке перед аэропортом. Трансфер отъезжает от аэропорта в место проведения тура не позднее 14:00;
- в аэропорт Минеральных Вод — в 13:30. Встреча на парковке перед аэропортом. Трансфер отъезжает от аэропорта в место проведения тура не позднее 13:30.
Обратный трансфер:
- на ж/д вокзал и в аэропорт Краснодара — в 10:00 выезд и отправление в Краснодар. Настоятельно просим приобретать билеты с отправлением после 15:00;
- в аэропорт Минеральных Вод — в 10:00 выезд и отправление. Настоятельно просим приобретать билеты с вылетом после 16:30.
Внимание!
- у туристов, приезжающих к месту проведения тура от ж/д вокзала Краснодара в 10:30, программа тура остается неизменной;
- у туристов, приезжающих к месту проведения тура от аэропорта Краснодара в 14:00 и от аэропорта Минеральных Вод в 13:30, после прибытия будет свободное время, а поездку на термальные источники мы перенесем на вечер в другой день.
Обычно за 4 дня до начала тура Вы получите на почту всю информацию по трансферу — контакты водителя, номер и марку автомобиля, точное время, когда микроавтобус будет на месте.
Ориентировочное время в пути:из Минеральных Вод 4,5 часа, из Краснодара 2,5 часа.
Страховка входит в стоимость?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли на территории посёлка банкоматы?
Есть банкоматы и сетевые магазины «Пятёрочка» и «Магнит», кафе и рестораны находятся не в посёлке, но близко.
Можно оплачивать картой входные билеты?
Так как мы будем всегда передвигаться в составе группы, то входной билет на экскурсионные объекты у нас будет один на всех. Мы заранее, пока добираемся до места, собираем деньги с участников группы, это сокращает наше время на приобретение билетов и остаётся больше времени на саму экскурсию.
Необходимо иметь с собой наличными сумму под расчёт, чтобы избежать проблем со сдачей. Терминалы онлайн-оплаты, как правило, на водопадах и в ущельях не работают, так как там почти везде проблемы со связью.
Просим Вас отнестись с пониманием.
Банкоматы Сбербанка у нас имеются, будем обязательно заезжать, если есть необходимость.
Если мы никогда не были на конной прогулке, можно ли ехать?
95% человек, которые нас посещают, не имеют опыта в верховой езде и при этом отлично справляются и остаются довольны конной прогулкой.
Дети до 5 лет едут в седле с одним из родителей, ребенок более старшего возраста сидит в седле и управляет конем самостоятельно. Если есть какие-либо причины, то конь ребенка идет в связке с конем инструктора, но такое бывает очень редко (если совсем маленькие детки).
Это экскурсия, скачек не будет, ход коня умеренным темпом. Едете верхом и наслаждаетесь окрестностями.
Какую обувь лучше брать?
В идеале, взять с собой ботинки или кроссовки для трекинга, так как ходить мы будем по пересечённой местности.
Местами бывает сыро и немного скользко. Так что все городские кроссовки (с гладким протектором), а тем более кеды, не особо подходят для наших пеших экскурсий, особенно в активных турах.
А еще лучше взять две пары обуви (кроссовок/ботинок), в случае если намокнут ноги, всегда в запасе будут сухие и тёплые.
Зачем нужен дождевик, если по прогнозу нет дождя?
Дождевик это очень универсальная вещь. Если даже не будет дождя, но будет холодно и ветрено, он послужит дополнительным слоем утепления в непогоду. Доверия к прогнозу погоды в горах мало, погода здесь непредсказуема. Осадки выпадают не только в виде дождя, так же мокро может выпадать и туман.
Подходит ли рафтинг новичкам?
Рафтинг по реке Белая стоит особого внимания, у нас проводят чемпионаты России, поэтому инструктора, которые будут Вас сопровождать, выполняют свою работу на 100%.
Для сплава выдаются: гидрокостюм, гидротапочки, жилет, весло.
Маршруты специально продуманы для новичков (соответственно подготовки не требуют), пороги обязательно имеются, рафт они не перевернут (так как эта лодка создана специально, для устойчивости на воде).
Программа может измениться?
При проведении программы тура возможен перенос экскурсий по дням и времени начала экскурсий при полном выполнении всех пунктов программы.
Окончательное формирование маршрутов дня и определение времени начала и окончания мероприятий на туре происходит в день заезда.