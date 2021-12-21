Разнообразное сочетание активностей не даст заскучать. Каждый новый день встретит вас новой программой: маршрут по горным ущельям Адыгеи, конные прогулки, посещение диких пещер, экскурсия к дольменам и гранитному каньону и многое другое.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

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Описание

Программа тура по дням

1 день Встреча группы, знакомство с инструктором

15.00 Сбор группы для объединенного трансфера в аэропорту г. Краснодара (уточняйте возможность трансфера перед началом тура). Заезд, размещение, ужин, отдых на базе, знакомство с инструкторами. В этот вечер вы можете сходить в баньку, пожарить шашлыки (доп. плата). В общем, расслабиться и ощутить, что вы в горах!

2 день Маршрут по ущелью р. Руфабго

После завтрака выезжаем на начало маршрута. Сегодня совершаем прогулку к водопадам ущелья р. Руфабго. Невероятно живописное место! Склоны ущелья густо покрывает буковый лес, деревья и скалы обвиты гирляндами Колхинского плюща. Здесь мы увидим водопады в окружении крупных склонов и каменных террас, гроты, отвесные скальные коридоры высотой до 150 м и пройдя через «каменные лабиринты» посетим исторические объекты – «зиндан» средневековой крепости, древний жертвенник и менгиры. На маршруте устроим пикник. Вечером возвращаемся на базу, где нас будет ждать вкусный ужин.

3 день Радиальный поход по урочищу Курджипс, катание на санках

После завтрака, выезжаем в направлении плато Лаго-Наки. Добравшись до ущелья Желоб (1700 м над уровнем моря) поднимаемся на смотровую точку. Отсюда открывается роскошные панорамные виды на плато, скальные сбросы высотой до 100 м. От всего этого захватывает дух! Далее нам предстоит прогулка в снегоступах по заснеженному дикому лесу над Курджипским урочищем. Добравшись до самых диких и красивейших мест, среди засыпанных снегом пихт, разводим костер, устраиваем горячий привальный перекус. Он окажется необыкновенно вкусным и желанным, а наличие местного горячительного в качестве дегустации, придаст нашей трапезе нотку праздника. Маршрут кольцевой, поэтому мы успеваем забраться в самые интересные места. Если не хватит впечатлений, на обратном пути можно покататься на санках и лыжах, а также отправиться на снегоходах по зимнему заснеженному лесу (доп. плата). Резвые полеты вниз по снежному склону или, наоборот, осторожные первые шаги в сопровождении инструктора – здесь возможно все, чего только душа пожелает. Ближе к вечеру, уставшие, но счастливые возвращаемся на базу, где нас ждет вкусный ужин, натуральная домашняя кухня, посиделки в теплой компании у камина. За окном «уханье» филинов, лес и более никого.

4 день Маршрут в ущелье реки Мешоко, экскурсия в Свято-Михайловский Афонский монастырь

Сегодня мы пройдем маршрут по среднему ярусу ущелья р. Мешоко. Здесь есть полный набор достопримечательностей: пещеры, скалы, гроты, водопады, панорамные точки и даже стоянка древнего человека. Мы направимся по руслу реки, по его каменным уступам, валунам, проходам, где каждый раз «скальный мешок» замыкается красивым водопадом. Мы расскажем о древнем городище, находящемся близ этого потрясающего места. Далее отправляемся в Свято-Михайловский Афонский монастырь, где посетим древние рукотворные пещеры – Успенские кельи, катакомбы, подземный храм. На обратном пути заезжаем в частный палеонтологический – этнографический музей «Беловодье». Любопытные артефакты, интересные истории, возможность дотронуться до экспонатов – всё это делает нашу экскурсию незабываемой. Возвращение на базу. Ужин.

5 день Спелеомаршрут

Отправляемся в путешествие по лабиринтам подземного мира – в дикие пещеры. В путь отправляемся на внедорожнике. Итак, дикие пещеры! О них можно знать многое, но оказавшись внутри, начинаешь по-настоящему ощущать их красоту и первозданность. Лучше один раз увидеть! Наша дикая пещера одна из красивейших карстовых полостей. Часть её натечных образований сложена мягким кальцитом – от этого она белая. Спускаясь в глубину, устойчиво чувствуешь в себе дух исследователя. Это ощущение не покидает тебя до самого вечера. Запомнится и наш эксперимент – «волшебные звуки музыки» в полной темноте. После маршрута возвращаемся на базу, где нас ждет натуральная домашняя кухня, посиделки в теплой компании у камина с гитарой.

6 день Гранитный каньон, музей Кавказского биосферного заповедника, Гузерипльский дольмен

Завтракаем и отправляемся на маршрут. Сегодня посетим Гранитный каньон и Музей Кавказского биосферного заповедника (п. Гузерипль), увидим самый большой в Адыгее дольмен. Этот «гигант» произведет на Вас довольно сильное впечатление в силу своих эстетических и мегалитических особенностей. Мы поговорим об истории и загадках Кавказских дольменов, о возникновении технологии строительства и загадочном исчезновении грандиозной культуры дольменостроителей. Тут же изучаем экспонаты музея природы и истории заповедника. По пути делаем остановки в живописных точках Гранитного каньона, подойдем к узким местам (ширина русла реки не превышает 2 метров), где горная река зажата каменными гигантами. Сама дорога в поселок Гузерипль поражает сменой ландшафтов и открывающимся видом на скальный пояс горного хребта «Каменное море» – это цунами, преломляющаяся почти под прямым углом в своей наивысшей точке, имеет название Нагой-Кош и возвышается на 300 м. Возвращение на базу. Ужин.

7 день Конный маршрут, термальные источники

Насладиться спокойной верховой ездой, ощутить единство с послушным, сильным и умным животным можно даже в городе, но сделать это на высокогорном плато, любуясь величием Кавказских гор с белыми шапками ледников или проехать по панорамным точкам с видами на глубокое ущелье можно только в горах на наших маршрутах. После обеда на базе отправляемся на горячие источники. Снег, падающий в горячую воду, мягкое и расслабляющее действие воды термального источника, поднимающийся над гладью бассейна рассеянный теплый пар, звезды ночного неба, игра света и звука – все это отличное завершение хорошего дня. Возвращение на базу. Ужин.

8 день Завершение программы