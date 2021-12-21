Зимняя магия гор

Разнообразное сочетание активностей не даст заскучать

5
3 отзыва

Разнообразное сочетание активностей не даст заскучать.

Каждый новый день встретит вас новой программой: маршрут по горным ущельям Адыгеи, конные прогулки, посещение диких пещер, экскурсия к дольменам и гранитному каньону и многое другое.

Зимняя магия гор
Зимняя магия гор
Зимняя магия гор
Зимняя магия гор
Зимняя магия гор
Зимняя магия гор
Зимняя магия гор
Зимняя магия гор
Зимняя магия гор
Зимняя магия гор
Зимняя магия гор
Зимняя магия гор
Зимняя магия гор
Зимняя магия гор
Зимняя магия гор
Зимняя магия гор
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Описание

Программа тура по дням

1 день
Встреча группы, знакомство с инструктором

15.00 Сбор группы для объединенного трансфера в аэропорту г. Краснодара (уточняйте возможность трансфера перед началом тура).

Заезд, размещение, ужин, отдых на базе, знакомство с инструкторами.

В этот вечер вы можете сходить в баньку, пожарить шашлыки (доп. плата).

В общем, расслабиться и ощутить, что вы в горах!

2 день
Маршрут по ущелью р. Руфабго

После завтрака выезжаем на начало маршрута.

Сегодня совершаем прогулку к водопадам ущелья р. Руфабго. Невероятно живописное место!

Склоны ущелья густо покрывает буковый лес, деревья и скалы обвиты гирляндами Колхинского плюща. Здесь мы увидим водопады в окружении крупных склонов и каменных террас, гроты, отвесные скальные коридоры высотой до 150 м и пройдя через «каменные лабиринты» посетим исторические объекты – «зиндан» средневековой крепости, древний жертвенник и менгиры.

На маршруте устроим пикник.

Вечером возвращаемся на базу, где нас будет ждать вкусный ужин.

3 день
Радиальный поход по урочищу Курджипс, катание на санках

После завтрака, выезжаем в направлении плато Лаго-Наки.

Добравшись до ущелья Желоб (1700 м над уровнем моря) поднимаемся на смотровую точку.

Отсюда открывается роскошные панорамные виды на плато, скальные сбросы высотой до 100 м. От всего этого захватывает дух!

Далее нам предстоит прогулка в снегоступах по заснеженному дикому лесу над Курджипским урочищем.

Добравшись до самых диких и красивейших мест, среди засыпанных снегом пихт, разводим костер, устраиваем горячий привальный перекус.

Он окажется необыкновенно вкусным и желанным, а наличие местного горячительного в качестве дегустации, придаст нашей трапезе нотку праздника.

Маршрут кольцевой, поэтому мы успеваем забраться в самые интересные места.

Если не хватит впечатлений, на обратном пути можно покататься на санках и лыжах, а также отправиться на снегоходах по зимнему заснеженному лесу (доп. плата).

Резвые полеты вниз по снежному склону или, наоборот, осторожные первые шаги в сопровождении инструктора – здесь возможно все, чего только душа пожелает.

Ближе к вечеру, уставшие, но счастливые возвращаемся на базу, где нас ждет вкусный ужин, натуральная домашняя кухня, посиделки в теплой компании у камина.

За окном «уханье» филинов, лес и более никого.

4 день
Маршрут в ущелье реки Мешоко, экскурсия в Свято-Михайловский Афонский монастырь

Сегодня мы пройдем маршрут по среднему ярусу ущелья р. Мешоко.

Здесь есть полный набор достопримечательностей: пещеры, скалы, гроты, водопады, панорамные точки и даже стоянка древнего человека.

Мы направимся по руслу реки, по его каменным уступам, валунам, проходам, где каждый раз «скальный мешок» замыкается красивым водопадом.

Мы расскажем о древнем городище, находящемся близ этого потрясающего места.

Далее отправляемся в Свято-Михайловский Афонский монастырь, где посетим древние рукотворные пещеры – Успенские кельи, катакомбы, подземный храм.

На обратном пути заезжаем в частный палеонтологический – этнографический музей «Беловодье».

Любопытные артефакты, интересные истории, возможность дотронуться до экспонатов – всё это делает нашу экскурсию незабываемой.

Возвращение на базу.

Ужин.

5 день
Спелеомаршрут

Отправляемся в путешествие по лабиринтам подземного мира – в дикие пещеры.

В путь отправляемся на внедорожнике.

Итак, дикие пещеры! О них можно знать многое, но оказавшись внутри, начинаешь по-настоящему ощущать их красоту и первозданность.

Лучше один раз увидеть!

Наша дикая пещера одна из красивейших карстовых полостей.

Часть её натечных образований сложена мягким кальцитом – от этого она белая.

Спускаясь в глубину, устойчиво чувствуешь в себе дух исследователя.

Это ощущение не покидает тебя до самого вечера.

Запомнится и наш эксперимент – «волшебные звуки музыки» в полной темноте.

После маршрута возвращаемся на базу, где нас ждет натуральная домашняя кухня, посиделки в теплой компании у камина с гитарой.

6 день
Гранитный каньон, музей Кавказского биосферного заповедника, Гузерипльский дольмен

Завтракаем и отправляемся на маршрут.

Сегодня посетим Гранитный каньон и Музей Кавказского биосферного заповедника (п. Гузерипль), увидим самый большой в Адыгее дольмен.

Этот «гигант» произведет на Вас довольно сильное впечатление в силу своих эстетических и мегалитических особенностей.

Мы поговорим об истории и загадках Кавказских дольменов, о возникновении технологии строительства и загадочном исчезновении грандиозной культуры дольменостроителей.

Тут же изучаем экспонаты музея природы и истории заповедника.

По пути делаем остановки в живописных точках Гранитного каньона, подойдем к узким местам (ширина русла реки не превышает 2 метров), где горная река зажата каменными гигантами.

Сама дорога в поселок Гузерипль поражает сменой ландшафтов и открывающимся видом на скальный пояс горного хребта «Каменное море» – это цунами, преломляющаяся почти под прямым углом в своей наивысшей точке, имеет название Нагой-Кош и возвышается на 300 м.

Возвращение на базу. Ужин.

7 день
Конный маршрут, термальные источники

Насладиться спокойной верховой ездой, ощутить единство с послушным, сильным и умным животным можно даже в городе, но сделать это на высокогорном плато, любуясь величием Кавказских гор с белыми шапками ледников или проехать по панорамным точкам с видами на глубокое ущелье можно только в горах на наших маршрутах.

После обеда на базе отправляемся на горячие источники.

Снег, падающий в горячую воду, мягкое и расслабляющее действие воды термального источника, поднимающийся над гладью бассейна рассеянный теплый пар, звезды ночного неба, игра света и звука – все это отличное завершение хорошего дня.

Возвращение на базу. Ужин.

8 день
Завершение программы

Завтрак, сборы.

Обратный трансфер – в 10:00 по согласованию с группой, отправление с базы размещения.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание на базе отдыха
  • Трехразовое комплексное питание (1-й день – ужин 2-й – 7-й дни – трехразовое питание 8-й день – завтрак)
  • Активная программа
  • Услуги инструкторов
  • Внутримаршрутный транспорт
  • Входные платы на все объекты по программе
  • Аренда необходимого снаряжения
  • Посещение термальных источников (в рекомендованный в программе день, либо в любой из дней, по согласованию с группой)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Краснодара и обратно
  • Трансфер Краснодар – база размещения/база размещения – Краснодар (3 000 руб. /чел. – в обе стороны) услуги трансфера оплачиваются дополнительно, в первый день тура
  • Баня (3000 руб. /2 часа для каждой индивидуальной группы/семьи)
  • Шашлыки
Место начала и завершения?
г. Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Для комфорта и безопасности во время прохождения активной части туров рекомендуем взять с собой:

  1. Медицинские препараты для индивидуальных нужд.
  2. Документы: паспорт, страховой полис (медицинский).
  3. Удобную спортивную обувь:
    • Трекинговые ботинки (по сезону);
    • Сменная обувь – легкие кроссовки или кеды (обязательно).
  4. Спортивную одежду для холодной погоды:
    • Куртка ветрозащитная утепленная, водонепроницаемая;
    • Теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
    • Футболки с длинным и коротким рукавом;
    • Брюки спортивные;
    • Теплая шапка;
    • Перчатки;
    • Носки.
  5. Купальный костюм.
  6. Средства личной гигиены
  7. Полезное снаряжение:
    • небольшой рюкзак (20-30 л);
    • фонарик с запасными батарейками;
    • средство солнцезащитное (обязательно);
    • очки солнцезащитные.

Для фото и видеоаппаратуры позаботьтесь о герметичной упаковке на случай дождя.

Все необходимое снаряжение для прохождения активной части тура предоставляет организатор.

Где будет проходить тур?

Место проведения тура: Северо-Западный Кавказ, Краснодарский край, респ. Адыгея, Лагонакское нагорье, Азишский хребет.

Предусмотрен ли трансфер к месту начала тура?

Туристы могут самостоятельно добраться до места размещения, либо воспользоваться услугами трансфера за доп. плату и по предварительной заявке.

Сбор группы в день начала тура в 15:00 в аэропорту г. Краснодар. Обратный трансфер с базы размещения отправляется в 10.00 по согласованию с группой.

При недостаточном количестве желающих, трансфер может не состояться. О возможности транспортной доставки уточняйте перед началом тура.

Какие скидки есть в туре?

Детям до 14 лет предоставляется скидка 10 %.

Предоставляется ли групповое снаряжение на маршруте?

Для прохождения активной части туров организатор предоставляет все необходимое снаряжение (аренда снаряжения включена в стоимость тура).

Как я могу добраться самостоятельно до места размещения?

Если вы решите самостоятельно добираться к нам, то воспользуйтесь следующей информацией:

  • Ближайший крупный город – г. Майкоп, 60 км.
  • Ближайший аэропорт – г. Краснодар, 180 км.
  • Ближайшая ж/д станция – г. Белореченск, 70 км / г. Краснодар, 180 км.

Адрес местонахождения объекта:
База отдыха «Зеленый гай» – Республика Адыгея, Майкопскйи район, 13-й км трассы Даховская Лаго-Наки.

Предлагаемый нами объекта размещения расположен в горах Северо-Западного Кавказа, Республика Адыгея, Майкопскйи район (в направлении Лагонакского нагорья). Дороги асфальтированные на всем протяжении, добраться можно на автомобиле либо на автобусе, или ж/д транспорте до пос. Каменномостский, который соединен ж/д веткой с г. Белореченск и Майкоп. Далее мы готовы организовать трансфер до места размещения (подробности уточняйте при бронировании тура).

На автомобиле:
Из Москвы – на Воронеж – далее Ростов-на-Дону – далее Краснодар (не доезжая Краснодара 80 км) – в Кореновске налево, на Майкоп – далее пос. Каменомостский (40 км от Майкопа).
Далее проезжаете весь поселок по главной дороге, затем 7 км до единственной развилки Гузерипль / Лаго-Наки. На развилке поворачиваете направо, проезжаете мост через реку Белая и следуете вверх по дороге, ведущей на плато Лаго-Наки.
Через 250 м от отметки "13 км" трассы Даховская-Лаго-Наки налево по указателю база отдыха «Зеленый гай». Еще 400 м и вы на месте.

Автобусом:
Из Москвы – до Краснодара или Майкопа. Далее рейсовым автобусом до пос. Каменомостский.
Из Краснодара прямой рейс до пос. Каменомостский (Краснодар – Победа в 6:50 и 16:24) или с пересадкой в г. Майкоп, до пос. Каменомостский.
Рейсовым автобусом до г. Майкоп (отправление каждый час, время в пути 2,5-3 часа). Далее добраться до Автостанции (ост. Рынок), откуда уходят автобусы, следующие до пос. Каменномостский (время в пути 50 мин).
От пос. Каменомостский мы готовы организовать трансфер до места размещения (по предварительной заявке).

На самолете:
До г. Краснодар (аэропорт Пашковский), далее добраться до базы размещения можно двумя способами: на рейсовом автобусе (см. описание выше) или на такси (3000-3500 руб. /легковой автомобиль).

Поездом:
До г. Краснодар или г. Белореченск, далее автобусом до пос. Каменномостский.
От пос. Каменомостский мы готовы организовать трансфер до места размещения (по предварительной заявке).

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Д
21 дек 2021
Все отлично, тур активный и интересный, кормят вкусно, очень хорошо провела время
Д
8 фев 2021
Незабываемая поездка, полная ярких впечатлений!

Программа была очень насыщенная: каждый день новые места, в течение часа можно попасть из снегов в зеленый весенний лес, оттуда – на солнечную поляну или скальный обрыв. Серебристые водопады, труднодоступные гроты, скользкие горные тропки, следы диких зверей – вот такая Адыгея.

Любители не только посмотреть, но и послушать также будут в восторге: древние торговые пути и воинственные черкесы, таинственные скелеты и затерянные клады, тектонические сдвиги и геологические разломы, трагические и героические истории из жизни людей.

Сама база, где мы жили, - рукотворный оазис посреди дикого леса. Комфортные домики со всеми удобствами в номерах, стильное кафе с камином, трехразовое питание с учетом индивидуальных предпочтений. Зимние вечера коротали за играми, песнями под гитару или в бане.
Спасибо огромное команде организаторов за прекрасный отдых!

Отдельное спасибо Жене, Лене и Татьяне, которые каждый день окружали нас заботой и сделали эту поездку такой классной!
Е
14 фев 2019
Очень интересный тур. Евгений - инструктор от Бога. Особенно будет полезен тем, кто не хочет, чтобы его привозили уже ко всем красивейшим местам, а стремится самостоятельно везде пройти. Самый настоящий активный отдых для не сильно подготовленных спортсменов. Помимо всей красоты, которую во время тура удалось увидеть, а также впечатдений от рассказов и бесед с Евгением, осталось более чем приятное впечатление от условий проживания. Кормили очень вкусно и разнообразно. Настоящая домашняя кухня. Есть горячая вода, свет, теплые жилые комнаты, все очень уютно. Никаких бытовых проблем. В общем, мы решили что обязательно вернемся и обязательно к Евгению.

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