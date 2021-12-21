15.00 Сбор группы для объединенного трансфера в аэропорту г. Краснодара (уточняйте возможность трансфера перед началом тура).
Заезд, размещение, ужин, отдых на базе, знакомство с инструкторами.
В этот вечер вы можете сходить в баньку, пожарить шашлыки (доп. плата).
В общем, расслабиться и ощутить, что вы в горах!
После завтрака выезжаем на начало маршрута.
Сегодня совершаем прогулку к водопадам ущелья р. Руфабго. Невероятно живописное место!
Склоны ущелья густо покрывает буковый лес, деревья и скалы обвиты гирляндами Колхинского плюща. Здесь мы увидим водопады в окружении крупных склонов и каменных террас, гроты, отвесные скальные коридоры высотой до 150 м и пройдя через «каменные лабиринты» посетим исторические объекты – «зиндан» средневековой крепости, древний жертвенник и менгиры.
На маршруте устроим пикник.
Вечером возвращаемся на базу, где нас будет ждать вкусный ужин.
После завтрака, выезжаем в направлении плато Лаго-Наки.
Добравшись до ущелья Желоб (1700 м над уровнем моря) поднимаемся на смотровую точку.
Отсюда открывается роскошные панорамные виды на плато, скальные сбросы высотой до 100 м. От всего этого захватывает дух!
Далее нам предстоит прогулка в снегоступах по заснеженному дикому лесу над Курджипским урочищем.
Добравшись до самых диких и красивейших мест, среди засыпанных снегом пихт, разводим костер, устраиваем горячий привальный перекус.
Он окажется необыкновенно вкусным и желанным, а наличие местного горячительного в качестве дегустации, придаст нашей трапезе нотку праздника.
Маршрут кольцевой, поэтому мы успеваем забраться в самые интересные места.
Если не хватит впечатлений, на обратном пути можно покататься на санках и лыжах, а также отправиться на снегоходах по зимнему заснеженному лесу (доп. плата).
Резвые полеты вниз по снежному склону или, наоборот, осторожные первые шаги в сопровождении инструктора – здесь возможно все, чего только душа пожелает.
Ближе к вечеру, уставшие, но счастливые возвращаемся на базу, где нас ждет вкусный ужин, натуральная домашняя кухня, посиделки в теплой компании у камина.
За окном «уханье» филинов, лес и более никого.
Сегодня мы пройдем маршрут по среднему ярусу ущелья р. Мешоко.
Здесь есть полный набор достопримечательностей: пещеры, скалы, гроты, водопады, панорамные точки и даже стоянка древнего человека.
Мы направимся по руслу реки, по его каменным уступам, валунам, проходам, где каждый раз «скальный мешок» замыкается красивым водопадом.
Мы расскажем о древнем городище, находящемся близ этого потрясающего места.
Далее отправляемся в Свято-Михайловский Афонский монастырь, где посетим древние рукотворные пещеры – Успенские кельи, катакомбы, подземный храм.
На обратном пути заезжаем в частный палеонтологический – этнографический музей «Беловодье».
Любопытные артефакты, интересные истории, возможность дотронуться до экспонатов – всё это делает нашу экскурсию незабываемой.
Возвращение на базу.
Ужин.
Отправляемся в путешествие по лабиринтам подземного мира – в дикие пещеры.
В путь отправляемся на внедорожнике.
Итак, дикие пещеры! О них можно знать многое, но оказавшись внутри, начинаешь по-настоящему ощущать их красоту и первозданность.
Лучше один раз увидеть!
Наша дикая пещера одна из красивейших карстовых полостей.
Часть её натечных образований сложена мягким кальцитом – от этого она белая.
Спускаясь в глубину, устойчиво чувствуешь в себе дух исследователя.
Это ощущение не покидает тебя до самого вечера.
Запомнится и наш эксперимент – «волшебные звуки музыки» в полной темноте.
После маршрута возвращаемся на базу, где нас ждет натуральная домашняя кухня, посиделки в теплой компании у камина с гитарой.
Завтракаем и отправляемся на маршрут.
Сегодня посетим Гранитный каньон и Музей Кавказского биосферного заповедника (п. Гузерипль), увидим самый большой в Адыгее дольмен.
Этот «гигант» произведет на Вас довольно сильное впечатление в силу своих эстетических и мегалитических особенностей.
Мы поговорим об истории и загадках Кавказских дольменов, о возникновении технологии строительства и загадочном исчезновении грандиозной культуры дольменостроителей.
Тут же изучаем экспонаты музея природы и истории заповедника.
По пути делаем остановки в живописных точках Гранитного каньона, подойдем к узким местам (ширина русла реки не превышает 2 метров), где горная река зажата каменными гигантами.
Сама дорога в поселок Гузерипль поражает сменой ландшафтов и открывающимся видом на скальный пояс горного хребта «Каменное море» – это цунами, преломляющаяся почти под прямым углом в своей наивысшей точке, имеет название Нагой-Кош и возвышается на 300 м.
Возвращение на базу. Ужин.
Насладиться спокойной верховой ездой, ощутить единство с послушным, сильным и умным животным можно даже в городе, но сделать это на высокогорном плато, любуясь величием Кавказских гор с белыми шапками ледников или проехать по панорамным точкам с видами на глубокое ущелье можно только в горах на наших маршрутах.
После обеда на базе отправляемся на горячие источники.
Снег, падающий в горячую воду, мягкое и расслабляющее действие воды термального источника, поднимающийся над гладью бассейна рассеянный теплый пар, звезды ночного неба, игра света и звука – все это отличное завершение хорошего дня.
Возвращение на базу. Ужин.
Завтрак, сборы.
Обратный трансфер – в 10:00 по согласованию с группой, отправление с базы размещения.
Для комфорта и безопасности во время прохождения активной части туров рекомендуем взять с собой:
Для фото и видеоаппаратуры позаботьтесь о герметичной упаковке на случай дождя.
Все необходимое снаряжение для прохождения активной части тура предоставляет организатор.
Место проведения тура: Северо-Западный Кавказ, Краснодарский край, респ. Адыгея, Лагонакское нагорье, Азишский хребет.
Туристы могут самостоятельно добраться до места размещения, либо воспользоваться услугами трансфера за доп. плату и по предварительной заявке.
Сбор группы в день начала тура в 15:00 в аэропорту г. Краснодар. Обратный трансфер с базы размещения отправляется в 10.00 по согласованию с группой.
При недостаточном количестве желающих, трансфер может не состояться. О возможности транспортной доставки уточняйте перед началом тура.
Детям до 14 лет предоставляется скидка 10 %.
Для прохождения активной части туров организатор предоставляет все необходимое снаряжение (аренда снаряжения включена в стоимость тура).
Если вы решите самостоятельно добираться к нам, то воспользуйтесь следующей информацией:
Адрес местонахождения объекта:
База отдыха «Зеленый гай» – Республика Адыгея, Майкопскйи район, 13-й км трассы Даховская Лаго-Наки.
Предлагаемый нами объекта размещения расположен в горах Северо-Западного Кавказа, Республика Адыгея, Майкопскйи район (в направлении Лагонакского нагорья). Дороги асфальтированные на всем протяжении, добраться можно на автомобиле либо на автобусе, или ж/д транспорте до пос. Каменномостский, который соединен ж/д веткой с г. Белореченск и Майкоп. Далее мы готовы организовать трансфер до места размещения (подробности уточняйте при бронировании тура).
На автомобиле:
Из Москвы – на Воронеж – далее Ростов-на-Дону – далее Краснодар (не доезжая Краснодара 80 км) – в Кореновске налево, на Майкоп – далее пос. Каменомостский (40 км от Майкопа).
Далее проезжаете весь поселок по главной дороге, затем 7 км до единственной развилки Гузерипль / Лаго-Наки. На развилке поворачиваете направо, проезжаете мост через реку Белая и следуете вверх по дороге, ведущей на плато Лаго-Наки.
Через 250 м от отметки "13 км" трассы Даховская-Лаго-Наки налево по указателю база отдыха «Зеленый гай». Еще 400 м и вы на месте.
Автобусом:
Из Москвы – до Краснодара или Майкопа. Далее рейсовым автобусом до пос. Каменомостский.
Из Краснодара прямой рейс до пос. Каменомостский (Краснодар – Победа в 6:50 и 16:24) или с пересадкой в г. Майкоп, до пос. Каменомостский.
Рейсовым автобусом до г. Майкоп (отправление каждый час, время в пути 2,5-3 часа). Далее добраться до Автостанции (ост. Рынок), откуда уходят автобусы, следующие до пос. Каменномостский (время в пути 50 мин).
От пос. Каменомостский мы готовы организовать трансфер до места размещения (по предварительной заявке).
На самолете:
До г. Краснодар (аэропорт Пашковский), далее добраться до базы размещения можно двумя способами: на рейсовом автобусе (см. описание выше) или на такси (3000-3500 руб. /легковой автомобиль).
Поездом:
До г. Краснодар или г. Белореченск, далее автобусом до пос. Каменномостский.
От пос. Каменомостский мы готовы организовать трансфер до места размещения (по предварительной заявке).
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.