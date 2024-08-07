Конные прогулки на несколько дней в Майкопе

Найдено 4 тура в категории «Конные туры» в Майкопе, цены от 37 000 ₽, скидки до 8%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Выходные в Адыгее
Пешая
На автобусе
Конные прогулки
3 отзыва
5 дней
Выходные в Адыгее
Начало: Республика Адыгея, Майкопский район, А-159, 13-кил...
1 мар в 10:00
8 мар в 10:00
39 000 за человека
Адыгея: Перезагрузка. Активный тур
На автобусе
Конные прогулки
3 отзыва
7 дней
Адыгея: Перезагрузка. Активный тур
Начало: Краснодар / Минеральные воды
25 авг в 10:00
8 сен в 10:00
от 37 000 за человека
Рождество в Адыгее
На автобусе
Конные прогулки
3 отзыва
5 дней
Рождество в Адыгее
Начало: Краснодар / Минеральные Воды
4 янв в 10:00
63 000 за человека
Новогодние праздники в горах Адыгеи
На автобусе
Конные прогулки
скидка
8%
3 отзыва
6 дней
Новогодние праздники в горах Адыгеи
Начало: Краснодар / Минеральные Воды
30 дек в 10:00
7500069 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Соколов
    7 августа 2024
    Адыгея: Перезагрузка. Активный тур
    Отличный тур - здесь можно попробовать практически все горные развлечения. Небольшое восхождение, купание в водопадах, конная прогулка, рафтинг, полет над каньоном и много много очень красивой природы, в общем, впечатления самые лучшие, открыл для себя много нового)
  • А
    Александр
    5 августа 2024
    Рождество в Адыгее
    Гиды - профессионалы. Много знаю об природе и достопримечательностях, которые встречаются в туре. При этом бережно относятся к природе, внимательны к туристам и отзывчивы на просьбы. Ребята, спасибо вам огромное за этот прекрасный отдых, без вас ничего бы не получилось!
  • О
    Ольга
    2 августа 2024
    Рождество в Адыгее
    Еда, трансфер, условия, инструктаж — все вкусно, четко и с вниманием.
    Еда, трансфер, условия, инструктаж — все вкусно, четко и с вниманиемЕда, трансфер, условия, инструктаж — все вкусно, четко и с вниманиемЕда, трансфер, условия, инструктаж — все вкусно, четко и с вниманием
  • Н
    Надежда
    24 июля 2024
    Адыгея: Перезагрузка. Активный тур
    Отдыхала по туру "Адыгея: перезагрузка", все понравилось! Особенная благодарность и восхищение нашему гиду Александру за профессионализм, чувство юмора, позитив! Желаю процветания и удачи!
  • А
    Александра
    23 июля 2024
    Адыгея: Перезагрузка. Активный тур
    Тур полностью соответствует названию - это была настоящая перезагрузка! Активный отдых с приключениями и волшебными видами! Каждый день был насыщенный!
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    Прекрасное расположение гостевых домов у реки Белой, каждый день видишь горы с разных ракурсов, ходишь по тропам мало кому доступным, и вообще, узнать Адыгею с новой стороны. После поездки осталось много положительных эмоций и красивых фото.

    Тур полностью соответствует названию - это была настоящая перезагрузка! Активный отдых с приключениями и волшебными видами!Тур полностью соответствует названию - это была настоящая перезагрузка! Активный отдых с приключениями и волшебными видами!Тур полностью соответствует названию - это была настоящая перезагрузка! Активный отдых с приключениями и волшебными видами!Тур полностью соответствует названию - это была настоящая перезагрузка! Активный отдых с приключениями и волшебными видами!
  • В
    Валерия
    4 апреля 2024
    Выходные в Адыгее
    Прекрасный тур, лучшая перезагрузка. Шикарные виды, хороший сервис, рекомендую!
  • Е
    Екатерина
    4 апреля 2024
    Выходные в Адыгее
    Добрый день. Спасибо Вам, что предложили этот тур. Огромное спасибо принимающей стороне за незабываемые впечатления. Евгению- за организацию процесса, Роману- за исключительный
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    инструктаж и досуг, Лидии Алексеевне, Светлане- за вкуснейшие завтраки, обеды и ужины, Павлу- за исправность всего, что может сломаться, Палете- за охрану. Ну, и конечно, Адыгея- это то место, куда хочется возвращаться и возвращаться. Это не описать словами, ни одна фотография не передаст всех тех эмоций, ощущений от увиденного, прочувствованного. А значит, есть повод вернуться.

    Добрый деньДобрый деньДобрый деньДобрый деньДобрый деньДобрый деньДобрый деньДобрый день
  • И
    Инга
    31 марта 2024
    Выходные в Адыгее
    Впервые ездила в горы, с программой попала прямо в точку. Для тех кто не знает подходит ли им что-то подобное, отличный тур для пробы)) Я влюбилась в горы! Чудесный гид, работники базы активного отдыха скрасили эту поездку. Однозначно рекомендую!
    Впервые ездила в горы, с программой попала прямо в точку. Для тех кто не знает подходит
  • И
    Ирина
    17 декабря 2023
    Верхом по Адыгее - радиальные маршруты. Осеннее путешествие
    Организатору отдельное спасибо за то, что держали нас в курсе всех передвижений и оперативно и точно отвечали на возникающие вопросы. Сотрудничество оказалось удобным и комфортным.
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  • Е
    ЕкатеринА
    28 ноября 2023
    Верхом по Адыгее - радиальные маршруты. Осеннее путешествие
    Компания Большая Страна спасибо, вам большое! Нашей семье очень все понравилось! Организованно всё четко) Оперативно! Будем и дальше к вам обращаться! Удачи вам)
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Ответы на вопросы от путешественников по Майкопу в категории «Конные туры»

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  3. Рождество в Адыгее
  4. Новогодние праздники в горах Адыгеи
Сколько стоит тур в Майкопе в августе 2024
Сейчас в Майкопе в категории "Конные туры" можно забронировать 4 тура от 37 000 до 69 000 со скидкой до 8%. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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