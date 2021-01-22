2 день

Маршрут в ущелье реки Мешоко. Черный Шум. Конный маршрут

Сегодня мы пройдем маршрут по среднему ярусу ущелья р. Мешоко.

Здесь есть полный набор достопримечательностей: пещеры, скалы, гроты, водопады, панорамные точки и даже стоянка древнего человека.

Мы направимся вдоль русла реки, по каменным уступам, валунам, проходам, где каждый раз «скальный мешок» замыкается красивым водопадом.

Мы расскажем о древнем городище, находящемся близ этого потрясающего места.

Следующий объект для посещения -— пляж Черном шум.

Экскурсия не займет много времени (около 1 часа), но даст представление, о том, что такое каньон горной реки.

Здесь на отвесных, почти совсем голых известняковых стенах, виднеются многочисленные ниши, вымытые стремительным потоком.

Далее конный маршрут (ограничение по весу туристов 100 кг).

Насладиться спокойной верховой ездой, ощутить единство с послушным, сильным и умным животным можно даже в городе, но сделать это на высокогорном плато любуясь величием Кавказских гор с белыми шапками ледников или проехать по панорамным точкам с видами на глубокое ущелье можно только в горах на наших маршрутах.

Возвращение на базу.

Ужин.