Геотермальные источники Адыгеи. Зимне-весенний отдых, сокращенная программа

Геотермальные источники Адыгеи
Каждый день вы будете купаться в большом бассейне с горячей кремниевой водой и жить возле кавказского биосферного заповедника.

Вас ждут прогулки к живописным водопадам, по скальным ущельям, до грандиозных каньонов, даже
спуститесь в пещеру со сталактитами и сталагмитами. А ещё — автоэкскурсия на плато Лаго-Наки, вкусный шашлык и блюда адыгейской кухни. При бронировании тура есть возможность добавить экскурсии. С расширенной версией тура вы можете ознакомиться по ссылке Геотермальные источники Адыгеи. Зимний отдых.

4.33
3 отзыва
Геотермальные источники Адыгеи. Зимне-весенний отдых, сокращенная программа
Геотермальные источники Адыгеи. Зимне-весенний отдых, сокращенная программаФото предоставлено ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Геотермальные источники Адыгеи. Зимне-весенний отдых, сокращенная программаФото предоставлено ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ближайшие даты:
30
ноя7
дек14
дек21
дек11
янв18
янв25
янв

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в пос. Каменномостский. Купание в термальном источнике

14:00 Трансфер из аэропорта и ж/д вокзала. Перечень городов из которых организован трансфер до места вашего проживания смотрите в разделе «Важно знать».

16:30 Заселяемся и отдыхаем.

18:00 Ужин.

19:00 Поездка на геотермальный источник.

Купаемся 2 часа в бассейнах с проточной водой из горячего источника.

Активированная кремневая вода отлично расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний и используется в косметических целях.

В вашем распоряжении будет 3 больших бассейна с температурой от +34 до +39 градусов, один детский бассейн и ещё бассейн с холодной водой.

Прибытие в пос. Каменномостский. Купание в термальном источнике
Фотографии предоставлены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Геотермальный источник или экскурсии по желанию

09:00 Завтракаем.

10:00 Едем на геотермальный источник. Купаемся в бассейнах с геотермальной водой 2 часа.

14:00 Обедаем и отправляемся на геотермальный источник.

19:00 Ужинаем и отдыхаем.

Вы также можете добавить дополнительную экскурсию (за доп. плату):

  • прогулка по горному ущелью ручья Руфабго с его водной феерией — водопадами Шум, Малыш, Сердце Руфабго, Шнурок (по пересеченной местности с камнями), вход за доп. плату — 600 руб., детский с 5 до 13 лет — 300 руб.;
  • посещение Свято-Михайловского монастыря. Вы также сможете посетить находящийся на горе Физиабго целебный источник святого великомученика Пантелеймона;
  • прогулка по живописным окрестностям ущелья реки Мишоко, любуемся видами на Хаджох и бурлящую горную реку. Альтернативный маршрут — конный (1–2 часа в седле) за доп. плату:
    • 35 мин — 1 000 руб.;
    • 1 час — 1 400 руб.;
    • 1,5 часа — 1 900 руб.;
    • 2 часа — 2 500 руб.

Выбранные экскурсии согласовывается с менеджером и вносятся в программу вместо купаний на термальных источниках.

Если возвращение на базу только вечером, то выдается ланч-бокс на обед, а ужин в этот день включает, в том числе, первое блюдо.

Геотермальный источник или экскурсии по желанию
Фотографии предоставлены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Геотермальный источник

09:00 Завтракаем.

10:00 Едем на геотермальный источник. Купаемся в бассейнах с геотермальной водой 2 часа.

14:00 Обедаем и отправляемся на геотермальный источник.

19:00 Ужинаем и отдыхаем.

Вы также можете добавить дополнительную экскурсию за доп. плату:

  • прогулка по горному ущелью ручья Руфабго с его водной феерией — водопадами Шум, Малыш, Сердце Руфабго, Шнурок (по пересеченной местности с камнями);
  • посещение Свято-Михайловского монастыря. На этой экскурсии вы также сможете посетить находящийся на горе Физиабго целебный источник святого великомученика Пантелеймона, по преданию излечивающий страждущих от болезней;
  • прогулка по живописным окрестностям ущелья реки Мишоко, любуемся видами на Хаджох. Альтернативный маршрут данной прогулки — конный (1–2 часа в седле).

Выбранные экскурсии согласовывается с менеджером и вносятся в программу вместо купаний на термальных источниках.

Геотермальный источник
Фотографии предоставлены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Геотермальные источники

09:00 Завтракаем.

10:00 Едем на геотермальный источник. Купаемся в бассейнах с геотермальной водой 2 часа.

14:00 Обедаем и отправляемся на геотермальный источник.

19:00 Ужинаем и отдыхаем.

Вы также можете добавить дополнительную экскурсию за доп. плату:

  • прогулка по горному ущелью ручья Руфабго с его водной феерией — водопадами Шум, Малыш, Сердце Руфабго, Шнурок (по пересеченной местности с камнями);
  • посещение Свято-Михайловского монастыря. На этой экскурсии вы также сможете посетить находящийся на горе Физиабго целебный источник святого великомученика Пантелеймона, по преданию излечивающий страждущих от болезней;
  • прогулка по живописным окрестностям ущелья реки Мишоко, любуемся видами на Хаджох. Альтернативный маршрут данной прогулки — конный (1–2 часа в седле).

Выбранные экскурсии согласовывается с менеджером и вносятся в программу вместо купаний на термальных источниках.

Геотермальные источники
Фотографии предоставлены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Геотермальный источник

09:00 Завтракаем.

10:00 Едем на геотермальный источник. Купаемся в бассейнах с геотермальной водой 2 часа.

14:00 Обедаем и отправляемся на геотермальный источник.

19:00 Ужинаем и отдыхаем.

Вы также можете добавить дополнительную экскурсию (за доп. плату):

  • прогулка по горному ущелью ручья Руфабго с его водной феерией — водопадами Шум, Малыш, Сердце Руфабго, Шнурок (по пересеченной местности с камнями);
  • посещение Свято-Михайловского монастыря. Вы также сможете посетить находящийся на горе Физиабго целебный источник святого великомученика Пантелеймона;
  • прогулка по живописным окрестностям ущелья реки Мишоко, любуемся видами на Хаджох. Альтернативный маршрут — конный (1–2 часа в седле);
  • с октября по май включительно: пешеходная экскурсия в каньон Хаджохская теснина. Это грандиозное четырехсотметровое ущелье. Вход за доп. плату — 600 руб., детский с 7 до 14 лет 300 руб.

Выбранные экскурсии согласовывается с менеджером и вносятся в программу вместо купаний на термальных источниках.

Геотермальный источник
Фотографии предоставлены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
6 день

Плато Лаго-Наки. Большая Азишская пещера. Ужин с шашлыком

09:00 Завтракаем.

10:00 Выезжаем к горному плато Лаго-Наки. Высота его достигает 2000 м над уровнем моря.

Рельеф с отвесными скалами, просторными альпийскими лугами и многочисленными пещерами, сформировался 300 миллионов лет назад древним океаном, который был здесь раньше.

Когда будете идти по маршруту, смотрите под ноги — запросто можно найти окаменелую ракушку.

По пути на плато сделаем несколько остановок на панорамных площадках с сувенирными лавками.

Обедаем (ланч-бокс выдается за завтраком).

На обратном пути заезжаем в оборудованную пещеру «Большая Азишская». За доп. плату — 800 руб., детский с 7 до 14 лет 400 руб.

Возвращаемся на базу довольные с множеством красивых фотографий!

18:00 Встречаемся за ужином. Общаемся, делимся впечатлениями, едим приготовленный на огне шашлык.

Плато Лаго-Наки. Большая Азишская пещера. Ужин с шашлыком
Фотографии предоставлены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
7 день

Отъезд

Завтрак.

Отъезд. Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал (доп. плата).

Проживание

Тур предусматривает проживание в комфортабельных коттеджах, гостиницах и гостевых домах.

Стоимость тура на 1 человека при размещении в двух- или трехместных номерах со всеми удобствами, в руб:

  • «Замок Грез» — двухуровневый коттедж на берегу горной реки в замковом стиле с настоящим камином — 51 200;
  • гостевой дом «У ручья», гостевой дом «У горы» — деревянный сруб в старинном русском стиле (с бассейном, вода не термальная). Номера со всеми удобствами — 51 200;
  • «Аквариум» — отдельный коттедж на берегу горной реки:
    • номер на 2 этаже — двухкомнатный, в замковом стиле с настоящим камином и большими окнами, площ. 45 кв. м. — 51 200;
    • 2 номера на 1 этаже — двухкомнатные номера в замковом стиле с настоящим камином — 48 800;
  • гостевой дом «Горная Лаванда» — в номере ТВ, холодильник — 46 400;
  • гостевой дом «У Сергея» — в номере: ТВ, холодильник — 45 200;
  • гостиницы «Графство Хаджох» улучшенный — в номере ТВ, холодильник — 44 000;
  • гостиница «Графство Хаджох» стандарт — в номере: ТВ, холодильник — 42 800;
  • гостевой дом «На Аминовской» — в номере: ТВ, холодильник — 41 000;
  • гостиница «Графство Хаджох» маленький номер с двумя раздельными кроватями, ТВ, холодильник — 41 000;

Размещение в номерах от 4 человек:

  • номер коттеджа «Аквариум» на 2 этаже — Замок Грез — 42 800;
  • в гостевом доме «Деревянные коттеджи» — 41 000;

Хостел. Гостиница «Графство Хаджох. Хостел» Общий санузел и душ — 31 000 руб.

Варианты проживания

У горы

6 ночей

Расположен на окраине поселка Каменномостский, рядом лес.

Для размещения предоставляются двух-, трех-, и четырехместные номера. Все удобства в номере. Питание на территории гостевого дома в просторной столовой.

У горыУ горыУ горыУ горыУ горы

Замок Грез

6 ночей

Двухуровневый коттедж. Внутри — единое пространство без деления на комнаты. На внутреннем балконе находится огромная кровать, украшенная коваными виноградными лозами и кресло-кровать, внизу камин, диван и все необходимое для жизни современного человека.

Внутри коттеджа чувствуется атмосфера настоящего старинного замка: кованная бронзовая люстра, свисающая на цепи, фигурные оконные ниши, прикрытые гобеленовыми шторами, а также настоящий камин.

В Замке:

  • 2-спальная кровать (на внутреннем балконе);
  • кресло-кровать (на внутреннем балконе);
  • 2-спальный диван (около камина);
  • санузел с душевой кабинкой с функцией гидромассажа;
  • спутниковое TV, DVD-плеер, СВЧ-печь, кондиционер, холодильник;
  • теплые полы;
  • электрочайник, посуда;
  • фен.

Возможность размещения до 5 человек.

Замок ГрезЗамок ГрезЗамок Грез

На Аминовской

6 ночей

Находится в 6 минутах ходьбы от основной территории базы. В гостевом доме 6 двух- и трехместных номеров со всеми удобствами. Санузел с душем в номере, ТВ, холодильник, электрочайник.

На АминовскойНа АминовскойНа АминовскойНа Аминовской

Коттедж «Аквариум»

6 ночей

Коттедж включает в себя 3 номера. Все номера с отдельным входом, двухкомнатные, в замковом стиле, с камином в каждом.

1-ый этаж, номер «С бабочками» (27 кв. м.) с видом на реку, состоящий из спальни и каминного зала. В спальне расположена большая двуспальная кровать с коваными виноградными лозами. В каминном зале односпальная кровать. Название номера «С бабочками» обусловлено гобеленом, висящим над кроватью в спальне.

Возможность проживания до 3 человек. В номере:

  • санузел с душевой кабинкой с функцией гидромассажа и фен;
  • камин и тёплые полы;
  • холодильник, спутниковое ТВ, эл. чайник, посуда.

1-ый этаж, номер «С оленями» (27 кв. м) с видом на деревья и зеленую лужайку, состоящий из спальни и каминного зала. В спальне расположена большая двуспальная кровать, с коваными виноградными лозам. В каминном зале односпальная кровать. Название номера «С оленями» обусловлено гобеленом, висящим над кроватью в спальне.

Возможность проживания до 3 человек. В номере:

  • санузел с душевой кабинкой с функцией гидромассажа и фен;
  • камин и тёплые полы;
  • холодильник, спутниковое ТВ, эл. чайник, посуда.

2 -ой этаж, номер «Аквариум» (44 кв. м.) с большими окнами в крыше, из которых можно наблюдать звезды. В первой проходной комнате: два односпальных дивана, во второй комнате с камином – три двуспальных дивана.

Возможность проживания до 6 человек. В номере:

  • санузел с душевой кабинкой с функцией гидромассажа;
  • мини-кухня без плиты, СВЧ-печь, холодильник, эл. чайник, посуда;
  • фен и теплые полы.
Коттедж «Аквариум»Коттедж «Аквариум»Коттедж «Аквариум»Коттедж «Аквариум»Коттедж «Аквариум»Коттедж «Аквариум»

У Сергея

6 ночей

1-комнатный коттедж: одна комната, холл, санузел с душевой кабиной, холодильник.

Два 2-комнатных коттеджа, в каждом: две комнаты, холл, санузел с душевой кабиной, в каждой комнате 2 односпальных кровати, спутниковое ТВ, электрический чайник.

У СергеяУ СергеяУ Сергея

Графство Хаджох

6 ночей

Находится в поселке Каменномостский (Хаджох) рядом с остановкой общественного транспорта. Хаджох представляется неповторимым туристическим центром с бесчисленным количеством экскурсионных мест, монументов природы и культуры.

Номерной фонд: Стандарт, Комфорт, Семейные номера и Эксклюзивный номер со стилизацией пещеры. На территории установлены беседки для уютных вечеров и мангалы.

Также предусмотрена услуга комплексного питания. На территории гостиницы вы можете посетить русскую баню.

Графство ХаджохГрафство ХаджохГрафство ХаджохГрафство ХаджохГрафство Хаджох

Горная Лаванда

6 ночей

Современная гостиница с террасой. В номерах есть все удобства, холодильник, телевизор, чайник, Wi-Fi. На территории гостиницы есть общая кухня, сад, место для пикника.

Горная ЛавандаГорная ЛавандаГорная ЛавандаГорная Лаванда

У ручья

6 ночей

Это место для комфортного отдыха, где есть бассейн, парковка и услуга трансфера. В номерах имеется всё нужное для гостей: холодильник, фен, чайник, телевизор, утюг и кондиционер.

Дом расположен рядом с горной рекой и Хаджохской тесниной. Поблизости есть кафе и рестораны. Неподалёку находятся Хаджохская теснина и экстрим-парк Мишоко.

У ручьяУ ручьяУ ручьяУ ручьяУ ручья

Деревянные коттеджи

6 ночей

Представлен 1-комнатными и 2-комнатными коттеджами.

1-комнатный коттедж:

  • одна комната;
  • холл;
  • санузел с душевой кабиной;
  • холодильник.

Два 2-комнатных коттеджа, в каждом:

  • две комнаты;
  • холл;
  • санузел с душевой кабиной;
  • в каждой комнате 2 односпальных кровати;
  • спутниковое ТВ;
  • электрический чайник.
Деревянные коттеджиДеревянные коттеджиДеревянные коттеджи

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостевых домах или коттеджах, гостиничных номерах со всеми удобствами
  • Питание 3-разовое (если возвращение на базу только вечером, то выдается ланч-бокс на обед, а ужин в этот день включает, в том числе, первое блюдо)
  • Работа гидов в соответствии с программой
  • Все трансферы по программе
  • Купание в геотермальных бассейнах в соответствии с программой
  • Трансфер до места проживания на туре
Что не входит в цену
  • Авиа и ж/д билеты до Краснодара / Минеральных Вод и обратно
  • Обратный трансфер
  • Дополнительные экскурсии
  • Билеты на экскурсионные объекты в доп. экскурсиях: Хаджохская теснина - 600 руб., детский с 7 до 14 лет 300 руб. водопады Руфабго - 600 руб., детский с 5 до 13 лет 300 руб
  • Хаджохская теснина - 600 руб., детский с 7 до 14 лет 300 руб
  • Водопады Руфабго - 600 руб., детский с 5 до 13 лет 300 руб
  • Конная прогулка:35 мин - 1 000 руб. 1 час - 1 400 руб. 1,5 часа - 1 900 руб. 2 часа - 2 500 руб. 3 часа - 3 200 руб. 5 часов - 5 000 руб
  • 35 мин - 1 000 руб
  • 1 час - 1 400 руб
  • 1,5 часа - 1 900 руб
  • 2 часа - 2 500 руб
  • 3 часа - 3 200 руб
  • 5 часов - 5 000 руб
  • Пещера «Большая Азишская» - 800 руб., детский с 7 до 14 лет 400 руб
  • По желанию спортивная страховка
  • В гостевом доме У горы оплачивается туристический налог - 100 руб. в сутки с чел
Место начала и завершения?
Г. Краснодар / Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт, страховой медицинский полис;
  • медицинские препараты для собственных нужд;
  • небольшой рюкзак на 20-30 л, куда можно будет сложить необходимые вам мелочи, положить фото- или видеоаппаратуру;
  • теплая куртка, свитер, шапка, перчатки;
  • купальник, тапочки, шапочка, халат по желанию;
  • куртка-ветровка, плащ-дождевик или накидка;
  • треккинговые ботинки или иная обувь на нескользящей подошве (лучше 2 пары на случай, если одни промокнут);
  • налобный фонарик;
  • наличные деньги;
  • фото- или видеоаппаратура (в непромокаемой упаковке).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Предусмотрен ли трансфер к месту начала тура?

Стоимость трансфера не компенсируется, если вы добираетесь до базы самостоятельно.

Трансфер в любое другое время раньше или позже указанного не входит в стоимость тура, оплачивается самостоятельно.

Трансфер из Минеральных Вод до пос. Каменномостский. Время отправления автобуса из г. Минеральные воды — 13:00.

Трансфер из Краснодара до пос. Каменномостский. Необходимо прибыть на ж/д вокзал Краснодара не позднее 12:10, а в аэропорт Краснодара до 12:45. Автобус выезжает из аэропорта Краснодара после сбора группы, но не позднее 13:00.

Трансфер из Армавира в 15:00–15:20.

В случае вашего прибытия в Сочи. Мы вас встретим в Майкопе в 22:00. Добраться до Майкопа Вы сможете на электричке Ласточка Сочи — Майкоп. Время отправления электрички из Адлера — 16:18.

Обратный трансфер не входит в стоимость тура.

Автобус из п. Каменномостский в г. Минеральные Воды и г. Армавир отправляется в 06:30–07:00

Автобус из п. Каменномостский в г. Краснодар отправляется в 10:00 в аэропорт, далее на ж/д вокзал. Рекомендации по обратным билетам из Краснодара: поезд не ранее 14:45, самолет не ранее 15:00.

Стоимость трансфера в руб. до:

  • Минеральных Вод — 1500;
  • Краснодара — 1200;
  • Армавира — 1200.

Для тех, кто едет в Сочи на электричке Ласточка. Трансфер из Каменномостского до Майкопа в 05:45 (стоимость 700 руб.) Электричка отправляется из г. Майкопа в 07:00.

В исключительных случаях при задержке рейса или опоздании прибытия поезда туристов трансфер может быть задержан, но не более чем на 40 минут. В случае массовой задержки рейсов и прибытия поездов: на неограниченное разумное время.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Есть ли ограничения по здоровью для участника?

В программе тура не могут участвовать люди, которым противопоказаны физические нагрузки, а также имеются какие-либо иные противопоказания, связанные нахождением в горной местности, купанием в бассейнах с геотермальной водой.

Турист гарантирует, что физические нагрузки ему не противопоказаны и состояние его здоровья позволяет ему участвовать в программе тура.

Организатор освобождается от любой ответственности, если состояние здоровья туриста не позволяет ему участвовать в программе тура.

При любых малейших подозрениях, свидетельствующих об изменении состояния здоровья туриста, инструктор вправе снять туриста с маршрута. Возврат денежных средств не производится.

Что нужно знать о термальной воде?

Лечебные услуги не предоставляются. С целью использования воды в лечебных целях проконсультируйтесь со специалистом. Ограничений по наружному применению нет.

Скважина №12-Т. Глубина скважины 1595 м, температура воды 86 С. Газы растворенные: СО2, СН4, N2. Относится к маломинеральным водам гидрокарбонатно-хлоридного натриевого состава с повышенным содержанием кремниевой кислоты (базовый аналог воды 23 и 22 групп, типы «Айвазовский» и «Крымский» ГОСТ 13273-88).

Температура воды в бассейнах 37–39 градусов.

Кремниевая вода сочетает в себе вкус и свежесть родниковой, чистоту и структуру талой и бактерицидные свойства серебряной воды. В активированной кремниевой воде происходит активное осаждение тяжелых металлов, вода становится чистой на вид и приятной на вкус, она долгое время не портится.

Лечебные, оздоровительные свойства воды подтверждены бальнеологическими и медицинскими заключениями ФГУ «Пятигорский государственный научно-исследовательский институт курортологии Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию».

Может ли измениться программа тура?

Окончательное формирование маршрутов дня и определение времени начала и окончания мероприятий на туре происходит в день заезда.

При проведении программы тура возможен перенос экскурсий по дням и времени начала экскурсий при полном выполнении всех пунктов программы.

В летний период выезжаем на геотермальные источники, в основном, в первой половине дня.

При отказе туриста от маршрута дня замена на другой маршрут не производится.

Абсолютным препятствием к исполнению программы являются неблагоприятные погодные условия: ливень, аномальное понижение температуры воздуха.

Маршрут может быть изменен, турист снят с маршрута, по решению инструктора, если он посчитает, что погодные условия или иные обстоятельства угрожают жизни и здоровью данного человека или других людей.

В туре могут участвовать дети?

В туре могут участвовать все желающие, включая детей в сопровождении родителей, близких родственников или иных уполномоченных лиц, несущих за них полную ответственность.

Можно ли употреблять алкоголь на маршруте?

На маршруте турист не вправе употреблять алкогольные напитки. При малейшем подозрении на алкогольное или иное токсическое опьянение инструктор вправе снять туриста с маршрута. Возврат денежных средств не производится.

Если турист сошел или снят с маршрута, в том числе на высокогорье, оплата индивидуального трансфера производится за счет туриста.

Как проводятся дополнительные мероприятия на территории базы?

Дополнительные мероприятия, которые могут проводиться на территории турбазы или другой территории в свободное от программы время в стоимость тура не входят и как правило, проводятся бесплатно.

Организатор тура уведомляет туриста о мероприятии, предоставляет площадку для проведения мероприятия, но не занимается его организацией и проведением и не обязан подвозить участника тура на данное мероприятие.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
2
3
2
1
И
Ирина
31 мар 2025
В целом тур понравился. Хочется отметить хорошую работу гидов и транспортную логистику. Программа хорошо составлена,была возможность ежедневно посещать источники и экскурсии. Хотелось бы чтобы больше оставляли время для отдыха между
ними. Мы проживали в гостинице Графство Хаджок,возникла проблема на этапе заселения, но после обращения в Большую страну все вопросы были решены. Спасибо за оперативность. В гостинице хочется поблагодарить Наталью,которая выполняет несколько функций одновременно. Очень доброжелательный работник. Питание могло бы быть получше,почти не было овощей и молочных продуктов. Но голодными не оставались. Сама республика оставила хорошее впечатление,замечательная природа и с погодой повезло,были в период с 23.03 по 29.03. Желаем всем процветания и профессионального роста. С уважением И. Ю. Ляпина

О
Оксана
24 янв 2025
Только что вернулись с мужем из тура по Адыгее. Покупали тур через туроператора "Большая страна". Были с 12.01 по 18.01.25, семидневный тур очень насыщенный. Утром прогулки по горам, ущельям, горным
рекам и пещерам. После обеда расслабление в термальных источниках, а после ужина дегустации меда, вина и сыров, а также мастер-классы. Понравилось все, от организации трансфера из аэропорта до размещения, питания и самих экскурсий. Отдых выдался достаточно экстремальный, много ходили и дышали горным воздухом. Погода была влажная и довольно прохладная. Но виды потрясающие. Все понравилось. Перед отъездом подарили головку адыгейского сыра! Спасибо за тур! Рекомендую всем, необычный отдых.

А
Алёна
19 фев 2024
Выбрали тур, который совмещает в себе и активный отдых и расслабление. Если с первой частью практически все было гладко и замечательно, сами геотермальные источники вызвали вопросы. К сожалению, не понравился
сам комплекс терм, раздевалка, в которой ты переодеваешься сразу из уличной одежды в купальную - удовольствие сомнительное. В нашем случае сыграло на руку размещение в гостевом доме "У Горы" - у нас был свой тёплый бассейн, в котором очень приятно было расслабиться после экскурсий. Надо понимать, что Адыгея - место не для слабых духом, много подъемов, спусков, лестниц и камней. Физическая подготовка минимальная, но нужна. Зато какой восторг испытываешь, когда открываются прекрасные виды после подъемов!) В отеле все было замечательно, кормили, как говорится "на убой", причем вкусно, прислушивались, помогали. Как поняла, распространенная проблема сейчас в Адыгее - нашествие жуков-вонючек в домах, они действительно присутствуют, но совершенно безобидны.
Очень понравились местные люди, всегда помогут, подскажут, расскажут, а также круты были экскурсоводы и водители)

Выбрали тур, который совмещает в себе и активный отдых и расслабление. Если с первой частью практическиВыбрали тур, который совмещает в себе и активный отдых и расслабление. Если с первой частью практическиВыбрали тур, который совмещает в себе и активный отдых и расслабление. Если с первой частью практическиВыбрали тур, который совмещает в себе и активный отдых и расслабление. Если с первой частью практическиВыбрали тур, который совмещает в себе и активный отдых и расслабление. Если с первой частью практическиВыбрали тур, который совмещает в себе и активный отдых и расслабление. Если с первой частью практическиВыбрали тур, который совмещает в себе и активный отдых и расслабление. Если с первой частью практически
Е
Екатерина
13 фев 2024
Замечательный тур для любителей совместить активный отдых и отдых-релаксацию на источниках. Прекрасные экскурсии, великолепная природа и замечательные гиды. Всё очень понравилось.
Замечательный тур для любителей совместить активный отдых и отдых-релаксацию на источниках. Прекрасные экскурсии, великолепная природа иЗамечательный тур для любителей совместить активный отдых и отдых-релаксацию на источниках. Прекрасные экскурсии, великолепная природа иЗамечательный тур для любителей совместить активный отдых и отдых-релаксацию на источниках. Прекрасные экскурсии, великолепная природа иЗамечательный тур для любителей совместить активный отдых и отдых-релаксацию на источниках. Прекрасные экскурсии, великолепная природа и
С
Семен
4 апр 2023
Тур очень понравился. Размещение в деревне Каменомосткая в близи реки Белой. Всё экскурсии в очень красивых местах. Еда вкусная. Особенно понравилось то что каждый день ездили на тёплые источники, даже в плохую погоду, температура воды позволяла согреться😀 Очень вежливый персонал базы Земля.
Тур очень понравился. Размещение в деревне Каменомосткая в близи реки Белой. Всё экскурсии в очень красивыхТур очень понравился. Размещение в деревне Каменомосткая в близи реки Белой. Всё экскурсии в очень красивыхТур очень понравился. Размещение в деревне Каменомосткая в близи реки Белой. Всё экскурсии в очень красивыхТур очень понравился. Размещение в деревне Каменомосткая в близи реки Белой. Всё экскурсии в очень красивыхТур очень понравился. Размещение в деревне Каменомосткая в близи реки Белой. Всё экскурсии в очень красивыхТур очень понравился. Размещение в деревне Каменомосткая в близи реки Белой. Всё экскурсии в очень красивыхТур очень понравился. Размещение в деревне Каменомосткая в близи реки Белой. Всё экскурсии в очень красивых
Ю
Юлия
18 фев 2023
Отличная организация тура! Кроме основной цели тура - геотермальных источников - достаточно много дополнительных мероприятий: экскурсии, культурная программа.
Питание без изысков, но по домашнему вкусно.
За 5 дней отдыха полная перезагрузка!
О
Ольга
13 апр 2022
Всё очень понравилось, программа тура организована очень грамотно, у меня не было свободного времени совсем, кроме ночного сна. Посмотрела Адыгею, насладилась ее красотами, побывала во многих местах. Получила массу положительных
эмоций, отдохнула, не смотря на насыщенность и активность тура. Между экскурсиями было всего час времени на прием пищи и смену рюкзака, каждый день термальные источники. С погодой очень повезло! Еда была вкусной в красивом кафе, за божественные круасаны с шоколадом отдельное спасибо! Номер в турбазе Графская поляна очень уютный, чистый со всеми удобствами, постель белоснежная, кровати очень удобные. Всем рекомендую!

О
Ольга
28 мар 2022
Тур очень понравился. Интересная программа. Много впечатлений. Лучше один раз увидеть! Обязательно буду рекомендовать этот тур своим знакомым.
С
Светлана
2 июн 2021
Купила тур Геотермальные источники осталась очень довольна и проживанием, и питанием. Жили в гостевом доме "У горы" там очень красиво и продумано все для клиентов, есть бассейн который подогревают если на улице холодно.

