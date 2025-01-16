Туры в Майкопе весной

Найдено 3 тура в категории «Весенние» в Майкопе, цены от 45 000 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Термальные источники в весенней Адыгее
На автобусе
Конные прогулки
7 дней
3 отзыва
Термальные источники в весенней Адыгее
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
20 апр в 10:00
27 апр в 10:00
57 500 ₽ за человека
Термальные источники в Адыгее. Весеннее путешествие
На автобусе
Конные прогулки
8 дней
3 отзыва
Термальные источники в Адыгее. Весеннее путешествие
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Что тут происходит во время весеннего таяния снегов рассказать нельзя»
20 апр в 10:00
27 апр в 10:00
от 70 000 ₽ за человека
Праздники в Адыгее. Тур на 8 марта
На автобусе
5 дней
3 отзыва
Праздники в Адыгее. Тур на 8 марта
Начало: Россия, Краснодар / Минеральные Воды
«Представляем активный коктейль движения, позитива и весеннего настроения»
4 мар в 10:00
45 000 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Майкопу в категории «Весенние»

Самые популярные туры этой рубрики в Майкопе
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Термальные источники в весенней Адыгее
  2. Термальные источники в Адыгее. Весеннее путешествие
  3. Праздники в Адыгее. Тур на 8 марта
Какие места ещё посмотреть в Майкопе
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в апреле:
  1. Лаго-Наки
  2. Водопады Руфабго
  3. Хаджохская теснина
Сколько стоит тур в Майкопе в апреле 2025
Сейчас в Майкопе в категории "Весенние" можно забронировать 3 тура от 45 000 до 70 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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