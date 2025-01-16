И Инга Праздники в Адыгее. Тур на 8 марта Организаторам тура отдельная благодарность. От встречи на вокзале до отъезда все было четко и своевременно. Превосходная турбаза с уютными номерами в домиках. Все работало.

А Анна Праздники в Адыгее. Тур на 8 марта Великолепно провели время, спасибо большое организаторам😘.

Н Наталья Праздники в Адыгее. Тур на 8 марта Все продумано до мелочей. Оценка за работу - отлично!

С Светлана Термальные источники в Адыгее. Весеннее путешествие Отличный тур, все понравилось. Хорошо организовано, все продумано. Я отдохнула замечательно, с утра экскурсии, походы, а вечером расслабление и восстановление в источниках. Кормили хорошо.

Л Любовь Термальные источники в Адыгее. Весеннее путешествие Превосходно. Неспешный, как бы немного ленивый отдых. В то же время, охватывающий большую часть Адыгеи. Красивые места, чистейший воздух, яркие впечатления.