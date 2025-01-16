Термальные источники в весенней Адыгее
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
20 апр в 10:00
27 апр в 10:00
57 500 ₽ за человека
Термальные источники в Адыгее. Весеннее путешествие
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Что тут происходит во время весеннего таяния снегов рассказать нельзя»
20 апр в 10:00
27 апр в 10:00
от 70 000 ₽ за человека
Праздники в Адыгее. Тур на 8 марта
Начало: Россия, Краснодар / Минеральные Воды
«Представляем активный коктейль движения, позитива и весеннего настроения»
4 мар в 10:00
45 000 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИнга16 января 2025Организаторам тура отдельная благодарность. От встречи на вокзале до отъезда все было четко и своевременно. Превосходная турбаза с уютными номерами в домиках. Все работало.
- ААнна11 января 2025Великолепно провели время, спасибо большое организаторам😘.
- ННаталья26 августа 2024Все продумано до мелочей. Оценка за работу - отлично!
- ССветлана6 мая 2024Отличный тур, все понравилось. Хорошо организовано, все продумано. Я отдохнула замечательно, с утра экскурсии, походы, а вечером расслабление и восстановление в источниках. Кормили хорошо.
- ЛЛюбовь19 марта 2024Превосходно. Неспешный, как бы немного ленивый отдых. В то же время, охватывающий большую часть Адыгеи. Красивые места, чистейший воздух, яркие впечатления.
- ММарина22 мая 2023Тур замечательный!!! Горы, водопады, воздух!!! А впервые прокатиться на лошади … … Традиции, танцы, кухня адыгов … … Вечером релакс в термальных … … Все было прекрасно!!!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Майкопу в категории «Весенние»
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