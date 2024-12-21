Будет возможность покататься на лошади по ущелью, искупаться в термальном источнике и спуститься в пещеры. Расширенная версия тура Зимний экскурсионно-активный тур по Адыгее.
Программа тура по дням
Прибытие. Термальные источники
10:30 Встреча на ж/д вокзале Краснодар-1 — трансфер.
11:00–13:30 Встреча в Минеральных Водахв аэропорту — трансфер в гостевой дом.
13:00–13:30 Размещение туристов, прибывших из Краснодара.
14:00 Встреча в Краснодаре в аэропорту — трансфер.
14:00 Обед, приготовленный поварами гостевого дома, включающий в себя разнообразные блюда домашней кухни.
14:30–15:00 Отправление туристов, прибывших из Краснодара, на геотермальный источник «Псыгупс».
Посещение термальных источников (трёхчасовое купание) 1150 руб. взрослый, 650 руб. детский до 13 лет.
Для туристов, прибывающих из Минеральных Вод, посещение источников переносится на пятый день программы тура.
17:00–18:30 Размещение в гостевом доме, выбранном для проживания туристами, прибывшими из Минеральных Вод. Туристы из Минеральных Вод отправляются на обед, ужин им выдают с собой собранным в ланч-боксы.
19:00 Ужин в гостевом доме.
В этот вечер, как и в любой другой, Вы можете посетить сауну или баню на дровах, прогуляться по берегу реки Белой или по пешеходному подвесному мосту, отдохнуть в беседках на территории гостевых домов.
Водопады Руфабго
09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.
10:00 Отправление на экскурсию вущелье ручья Руфабго.
Склоны ущелья густо покрывает буковый лес, деревья и скалы обвиты гирляндами колхидского плюща. Вы увидите несколько красивейших водопадов: Шум, Каскадный, Сердце Руфабго и Девичья коса.
Пройдете по глубокому ущелью, древнему тектоническому разлому с крутыми склонами, каменными террасами, гротами и отвесными скальными коридорами высотой до 150 м.
Стоимость экскурсии 600 руб. взрослый, 300 руб. детский до 14 лет.
14:00 Обед в гостевом доме.
15:00 Отправление на экскурсию в Свято-Михайловский Афонский монастырь. Уникален монастырскими пещерами и подземными ходами. По дороге, ведущей к монастырю, открывается изумительная панорама гор.
Кроме этого, у Вас будет возможность искупаться вживотворном источникесвятого великомученика Пантелеймона, находящемся на склоне горы Физиабго.
Стоимость 500 руб. взр., 300 руб. детский до 14 лет. В эту стоимость входят две экскурсии.
19:00 Ужин в гостевом доме.
Хаджохская теснина и кордон Гузерипль
09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.
Выезд на весь день. Отправляемся на экскурсию в каньон реки Белой — Хаджохскую теснину.
Билет 600 руб. взрослый, 300 руб. детский 7–13 лет.
После непродолжительной экскурсии, которая займет около полутора часов, мы двинемся в направлении посёлка Гузерипль, в котором находится одноименный кордон Кавказского биосферного заповедника.
13:00 Комплексный обед в кафе Аммонит.
14:00 По пути мы остановимся на панорамных точках Гранитного каньона, длина которого составляет 4,2 км. Посетим кавказский биосферный заповедник, кордон Гузерипль.
Экскурсия по кордону Гузерипль: музей природы, тропа леопарда, вольерный комплекс, дольмен, слияние реки Белой и Молчепа, пихтово-буковый лес и другие природные достопримечательности.
Стоимость входного билета в заповедник 500 руб. взрослый и 250 руб. детский.
19:00 Ужин в гостевом доме.
Пеший маршрут по ущелью Мишоко
09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.
10:00 Пеший маршрут по ущелью Мишоко — там нас ждут водопады, гроты и пещеры.
После ущелья, при желании, у самых активных туристов будет возможность посетить экстрим-парк, пролететь на троллее над ущельем со скоростью до 50 км/час и покорить скальный маршрут.
Маршрут состоит из двух перелетов над ущельем Мишоко, а так же подъемом по виа-феррате (оборудованный скальный участок высотой около 60 метров).
Стоимость данного аттракциона — от 2000–3000 руб. с человека. Все зависит от выбранного Вами маршрута, более легкого или более сложного.
Так же вы можете покататься на парящих качелях, которые находятся на обрыве ущелья, катание происходит со страховочной системой. Стоимость качелей 500 руб.
14:00 Обед в гостевом доме.
15:00 Конная прогулка в седле на 1,5 часа по маршруту «Ущелье Мишоко и старые черкесские сады». Во время прогулки мы используем один вид конного аллюра — шаг. Движение верхом будет спокойным, медленным — скорость приблизительно 4-5 км/ч.
Пройдем на лошадях по верху ущелья с живописными видами, далее сквозь старые черкесские сады, через речку и дубовую рощу выйдем к началу маршрута.
Важно! Ограничение по весу туриста — не более 95 кг. При превышении весового ограничения, либо отказе туриста от конной прогулки по другим причинам замена экскурсии не предоставляется.
Удобная обувь! Стоимость конной прогулки 2 500 руб. с человека.
19:00 Ужин в гостевом доме.
Плато Лаго-Наки и Азишская пещера
09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.
10:00 Сегодня вас снова ждет выезд на весь день. Конечная точка — знаменитое плато Лаго-Наки.
По дороге на плато вы побываете на живописных панорамных точках, в пещерах Большая Азишская и Нежная, а также сможете прибрести знаменитый адыгейский сыр, сладости, мед и другие сувениры для себя и близких на местном высокогорном рынке.
Вход в Азишскую пещеру 800 руб., 400 руб. детский до 14 лет. Пещера Нежная 600 руб.
14:00 Горячий обед в уютном кафе «Высота 1512» у Азишской пещеры.
15:00 Экскурсия на плато Лаго-Наки. Уголок природы Большого Кавказа с альпийскими лугами, полюбоваться которым приезжают туристы со всей России. Будет время насладиться шикарными видами, подышать чистейшим горным воздухом и конечно же сделать фото и видео на память.
19:00 Ужин в гостевом доме.
Отъезд
09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.
10:00 Отъезд. Трансфер в аэропорт или на вокзал.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостевом доме.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:
|Рябиновые бусы
|Двухместный номер комфорт
|37700
|Трехместный улучшенный номер комфорт
|34400
|Четырехместный однокомнатный номер семейный комфорт
|34400
|Четырехместные однокомнатные апартаменты с камином
|34400
|Четырехместный двухкомнатный номер Люкс с видом на реку
|34400
|Четырехместный двухкомнатный номер семейный люкс
|34400
|Двухместный номер стандарт-мини
|37700
|Дополнительное место в номер (кресло-кровать)
|29000
|Доплата за одноместное размещение в двухместном номере
|14000
|Стоимость тура для детей до 14 лет
|скидка 10%
|Парк Хаджох
|Двухместный номер стандарт +
|39900
|Двухместный номер улучшенный
|41900
|Двухместный номер комфорт
|43900
|Трехместный номер студия
|46000
|Четырехместный семейный номер
|37700
|Дополнительное место в номер стандарт/улучшенный (кресло-кровать) и студия
|33500
|Доплата за одноместное размещение в двухместном номере стандарт
|17000
|Доплата за одноместное размещение в двухместном номере улучшенный
|17000
|Доплата за одноместное размещение в двухместном номере комфорт
|20000
|Стоимость тура для детей до 14 лет
|скидка 10%
|Горная Лаванда
|Двухместный номер стандарт
|33600
|Дополнительное место в номер (кресло-кровать)
|29000
|Доплата за одноместное размещение в двухместном номере
|9000
|Стоимость тура для детей до 14 лет
|скидка 10%
|Отдых у реки
|Двухместный номер стандарт
|35200
|Двухместный номер стандарт (мини)
|35200
|Трехместный номер стандарт
|35200
|Четырехместный номер стандарт
|35200
|Дополнительное место в номер (кресло-кровать/раскладушка)
|29000
|Доплата за одноместное размещение в двухместном номере
|9000
|Стоимость тура для детей до 14 лет
|скидка 10%
|На Аминовской
|Трехместный номер стандарт (возможно размещение 2-х туристов без доплаты)
|30200
|Доплата за одноместное размещение в трехместном номере
|6000
|Стоимость тура для детей до 14 лет
|скидка 10%
|Софья
|Стандартный двухместный номер с двумя раздельными кроватями
|32900
|Классический трехместный номер (3 односпальные кровати)
|32900
|Двухместный номер с 1 кроватью и видом на горы
|32900
|Семейный номер с видом на горы
|32900
|Доплата за одноместное размещение
|7000
|Стоимость тура для детей до 14 лет
|скидка 10%
|Дего
|Дего 2-местный стандарт
|30400
|Дего 2-местный комфорт
|32900
|Дего 4-местный 2-комн (можно 2-4 чел)
|30400
|Дего сем 4-мест 2-комн (можно 2-4 чел)
|30400
|Дего комфорт барнхаус 2-местный
|34400
|Доп место стандарт и комфорт
|28300
|Доп место комфорт барнхаус (2-местный)
|30400
|Доплата за одноместное размещение в номере стандарт (кресло-кровать)
|9000
|Доплата за одноместное размещение в номере комфорт (кресло-кровать)
|11000
|Доплата за одноместное размещение в номере комфорт барнхаус (диван-кровать)
|13000
|Стоимость тура для детей до 14 лет
|скидка 10%
|У ручья
|ГД у Ручья 2-местный
|37700
|ГД у Ручья 4-8 местный
|37700
|Доплата за одноместное размещение в двухместном номере
|12000
|Стоимость тура для детей до 14 лет
|скидка 10%
Питание:
- проживающие в ГД Горная Лаванда и На Аминовской питаются в ГД Рябиновые бусы;
- проживающие в ГД Отдых у реки завтракают в своём ГД, а обедают и ужинают в Рябиновых бусах;
- проживающие в ГД Парк Хаджох, Софья и Дего питаются на территории этих гостевых домов.
Подселение возможно только в ГД Рябиновые бусы. На подселение берём только женщин, при бронировании за месяц до начала тура. ГД Софья не принимает иностранных граждан.
Варианты проживания
Гостевой дом «Рябиновые бусы»
Горная лаванда
Гостевой дом «На Аминовской»
Гостевой дом «Отдых у реки»
Гостевой дом «Парк Хаджох»
В номерах есть телевизор, кондиционер, холодильник, балкон. Для детей доступны детский бассейн, игровая площадка, мини-клуб. На территории есть подогреваемый бассейн, беседки с мангалами, спа-центр с хаммамом, финской парной, бассейном с гидромассажем и массажным кабинетом. Можно поиграть в бильярд, взять в прокат велосипеды, заняться бадминтоном или верховой ездой. Работает кафе с местной и европейской кухней. Есть сейф на стойке регистрации. Рядом магазины, аптеки, парк, рынок. Организуются экскурсии, конные прогулки, джиппинг, рафтинг, походы в горы.
Софья
Дего
Гостевой дом «У ручья»
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер Краснодар / Мин. Воды - пос. Каменномостский и обратно
- Проживание в гостевых домах в 2-, 3-, 4-местных номерах выбранной категории со всеми удобствами
- Питание 3-разовое, домашняя кухня (если возвращение на базу только вечером, то выдается ланч-бокс на обед и ужин в этот день включает и первое и второе блюдо)
- Работа гидов по программе
- Все трансферы по программе
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до Краснодара / Минеральных Воды и обратно
- Индивидуальный трансфер Краснодар /Мин. Воды - Каменномостский и обратно: из/в Краснодар 6 500 руб. из/в МинВоды 12 000 руб
- Из/в Краснодар 6 500 руб
- Из/в МинВоды 12 000 руб
- Термальные источники 3 часа: с пт по вс: взрослые и дети от 14 лет 1 150 руб. детский 6-13 лет 650 руб. с пн по чт: 1 050 руб. взрослый, 600 руб. детский
- С пт по вс: взрослые и дети от 14 лет 1 150 руб. детский 6-13 лет 650 руб
- С пн по чт: 1 050 руб. взрослый, 600 руб. детский
- Билеты на экскурсионные объекты оплачиваются на месте: водопады Руфабго - 600 руб. взрослый, 300 руб. детский до 14 летмонастырь - 500 руб. взрослый, 300 руб. детский до 14 летХаджохская теснина - 600 руб. взрослый, 300 руб. детский 7-13 летКавказский заповедник - 500 руб. взрослый, 250 руб. детский до 14 летАзишская пещера - 800 руб., 400 руб. детский до 14 летпещера Нежная - 600 руб
- Водопады Руфабго - 600 руб. взрослый, 300 руб. детский до 14 лет
- Монастырь - 500 руб. взрослый, 300 руб. детский до 14 лет
- Хаджохская теснина - 600 руб. взрослый, 300 руб. детский 7-13 лет
- Кавказский заповедник - 500 руб. взрослый, 250 руб. детский до 14 лет
- Азишская пещера - 800 руб., 400 руб. детский до 14 лет
- Пещера Нежная - 600 руб
- Конная прогулка - 2 500 руб
- Экстрим-парк - 2 500-3 000 руб
- Медицинская страховка по запросу
- Услуги прачечной
- Расходы личного характера
- Сауна, баня
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документы (паспорт для взрослых, свидетельство о рождении для детей до 14 лет);
- страховой медицинский полис;
- медицинские препараты для собственных нужд;
- головной убор по сезону;
- солнцезащитные очки;
- фото или видеоаппаратура;
- небольшой рюкзак;
- туристический коврик для сидения 35х24х1.0 см;
- удобная обувь по сезону с нескользящей подошвой;
- накидка-дождевик из непромокаемого синтетического материала;
- плавки / купальник;
- средства личной гигиены;
- одежда по сезону;
- наличные деньги на собственные нужды и оплату билетов на экскурсионные объекты;
- треккинговые палки — при необходимости;
- смены одежды и нижнего белья;
- крем от загара;
- халаты для купания в термальных источниках, так будет намного комфортнее после выхода из бассейнов (можно взять в комплексе «Псыгупс», но не бюджетно).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как осуществляется трансфер?
Время зависит от времени прибытия последних туристов в группе. В день начала тура сбор туристов и трансфер:
- ж/д вокзал Краснодар-1 — в 10:30. Встреча на парковке около ж/д вокзала. Трансфер отъезжает от ж/д вокзала в место проведения тура не позднее 10:30;
- аэропорт Краснодара — не позднее 14:00. Встреча на парковке перед аэропортом. Трансфер отъезжает от аэропорта в место проведения тура не позднее 14:00;
- в аэропорт Минеральных Вод — в 13:30. Встреча на парковке перед аэропортом. Трансфер отъезжает от аэропорта в место проведения тура не позднее 13:30.
Обратный трансфер:
- на ж/д вокзал и в аэропорт Краснодара — в 10:00 выезд и отправление в Краснодар. Настоятельно просим приобретать билеты с отправлением после 15:00;
- в аэропорт Минеральных Вод — в 10:00 выезд и отправление. Настоятельно просим приобретать билеты с вылетом после 16:30.
Внимание!
- у туристов, приезжающих к месту проведения тура от ж/д вокзала Краснодара в 10:30, программа тура остается неизменной;
- у туристов, приезжающих к месту проведения тура от аэропорта Краснодара в 14:00 и от аэропорта Минеральных Вод в 13:30, после прибытия будет свободное время, а поездку на термальные источники мы перенесем на вечер в другой день.
Обычно за 4 дня до начала тура Вы получите на почту всю информацию по трансферу — контакты водителя, номер и марку автомобиля, точное время, когда микроавтобус будет на месте.
Ориентировочное время в пути: из Минеральных Вод 4,5 часа, из Краснодара 2,5 часа.
Включена ли страховка в стоимость?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие скидки есть?
Детям до 14 лет — 10%
Есть ли на территории посёлка банкоматы?
Банкоматы есть.
Сетевой магазин «Пятёрочка». Кафе и рестораны находятся не в посёлке, но близко.
Как организовано питание?
- туристы, проживающие в ГД Рябиновые бусы, Горная Лаванда и На Аминовской, питаются в гостевом доме Рябиновые бусы;
- туристы, проживающие в ГД Отдых у реки завтракают в своём ГД, а обедают и ужинают в Рябиновых бусах;
- туристы, проживающие в ГД Парк Хаджох, Софья и Дего питаются на территории этих гостевых домов;
- расстояние до Рябиновых бус от Горной Лаванды 50 м, от Отдыха у реки 200 м, от На Аминовской 400 м;
- на завтрак туристы приходят самостоятельно, также возвращаются после ужина;
- если возвращение на базу только к ужину, то выдается ланч-бокс на обед, а ужин в этот день включает и первое и второе блюдо.
Для туристов, имеющих ограничения по продуктам питания, просьба сообщить при бронировании.
Программа может измениться?
При проведении программы тура возможен перенос экскурсий по дням и времени начала экскурсий при полном выполнении всех пунктов программы.
Окончательное формирование маршрутов дня и определение времени начала и окончания мероприятий на туре происходит в день заезда.