4 день

Пеший маршрут по ущелью Мишоко

09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.

10:00 Пеший маршрут по ущелью Мишоко — там нас ждут водопады, гроты и пещеры.

После ущелья, при желании, у самых активных туристов будет возможность посетить экстрим-парк, пролететь на троллее над ущельем со скоростью до 50 км/час и покорить скальный маршрут.

Маршрут состоит из двух перелетов над ущельем Мишоко, а так же подъемом по виа-феррате (оборудованный скальный участок высотой около 60 метров).

Стоимость данного аттракциона — от 2000–3000 руб. с человека. Все зависит от выбранного Вами маршрута, более легкого или более сложного.

Так же вы можете покататься на парящих качелях, которые находятся на обрыве ущелья, катание происходит со страховочной системой. Стоимость качелей 500 руб.

14:00 Обед в гостевом доме.

15:00 Конная прогулка в седле на 1,5 часа по маршруту «Ущелье Мишоко и старые черкесские сады». Во время прогулки мы используем один вид конного аллюра — шаг. Движение верхом будет спокойным, медленным — скорость приблизительно 4-5 км/ч.

Пройдем на лошадях по верху ущелья с живописными видами, далее сквозь старые черкесские сады, через речку и дубовую рощу выйдем к началу маршрута.

Важно! Ограничение по весу туриста — не более 95 кг. При превышении весового ограничения, либо отказе туриста от конной прогулки по другим причинам замена экскурсии не предоставляется.

Удобная обувь! Стоимость конной прогулки 2 500 руб. с человека.

19:00 Ужин в гостевом доме.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160