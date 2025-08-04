Мои заказы

Ночные прогулки и экскурсии Малоярославеца

Найдено 4 экскурсии в категории «Ночные» в Малоярославеце, цены от 2900 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Малоярославец: увидеть и полюбить
Пешая
2 часа
24 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Малоярославец: увидеть и полюбить
Малоярославец - город с уникальной историей. Погрузитесь в прошлое, прогуливаясь по его улицам и открывая для себя скрытые сокровища
Начало: В районе ЗАГСа
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
5350 ₽ за всё до 10 чел.
Мал, да удал: Малоярославец от древности до современности
Пешая
2.5 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Мал, да удал: Малоярославец от древности до современности
Путешествие в Малоярославец откроет вам героические страницы истории и удивительные архитектурные памятники. Почувствуйте дух прошлого
Начало: У Сквера 1812 года
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
5300 ₽ за всё до 10 чел.
Стендап-экскурсия с дегустацией на крафтовой пивоварне (18+)
Пешая
3 часа
3 отзыва
Индивидуальная
Пивная история Малоярославца
Индивидуальная экскурсия на крафтовую пивоварню в Малоярославце: 14 сортов пива, стендап от пивовара Александра и безлимитная дегустация
Начало: На улице Частовича
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2900 ₽ за человека
Чем славен Малоярославец: обзорная экскурсия
Пешая
2.5 часа
52 отзыва
Индивидуальная
Чем славен Малоярославец
Почувствуйте атмосферу Малоярославца, где история и культура переплетаются в каждом памятнике
Начало: На улице Кутузова д. 3
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
5300 ₽ за всё до 45 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Самохина
    4 августа 2025
    Малоярославец: увидеть и полюбить
    Дата посещения: 3 августа 2025
    Были на экскурсии по г.Малоярославец 04.08.2025г остались в полном восторге. Юля,потрясающих экскурсовод,моя дочь бесконечно говорила какой прекрасный Юля человек. Ребенку,8
    читать дальше

    лет и 3 часа гуляния были на одном дыхании. Ни на минуту не возникло мысли,что устали,либо скучно. Сразу видно человек любит и увлечен своим делом и умеет это делать с душой. Всем рекомендую! Часто ходим на экскурсии,но так чтобы ребенок с таким увлечением слушала🤗Огромное спасибо,Юличка. Хочу ещё отметить отзывчивость ее как человека. Нам не понравилось наше жилье которое мы сняли. Юличка,помогла найти хорошее место,быстро договорилась,отвела заселиться,потратила свое время и только затем начала вести экскурсию. . Огромное спасибо за доброе сердце,интересную экскурсию. Остались самые приятные впечатления от города.

  • С
    Сергей
    24 ноября 2025
    Стендап-экскурсия с дегустацией на крафтовой пивоварне (18+)
    Это реально лучшая экскурсия по пивоварне, где я когда-либо был. Стоит всех своих денег. И даже стоит того, чтобы сорваться
    читать дальше

    из Москвы в Малоярославец.
    Александр - душевнейший экскурсовод, пивовар и просто человек, который искренне болеет душой за свой завод и живет им. Тут тебе и про славную военную историю Малоярославца, и про пивоварение, и про самого Александра и его путь, и про само пиво, которого было что-то сортов 12. Четыре часа - как один миг.
    Это абсолютно точно и однозначно рекомендовано к посещению. Думается, с компанией сюда вернусь.
    Александру спасибо за экскурсию.

  • О
    Ольга
    3 ноября 2025
    Стендап-экскурсия с дегустацией на крафтовой пивоварне (18+)
    Всем кто любит пиво, обязательно к посещению! Очень интересно и познавательно. Узнали много нового о пивоварении и потреблении, а так
    читать дальше

    же историю сражения в г. Малоярославце. Александр замечательный экскурсовод, знающий производство и весёлый мужчина, весь вечер рассказывал нам анекдоты. Обязательно приезжайте, рядом хорошая гостиница, очень удобно.

  • С
    Сергей
    30 октября 2025
    Мал, да удал: Малоярославец от древности до современности
    Экскурсия познавательная. Рекомендую. Екатерина владеет материалом, время прошло незаметно. Экскурсия началась в перекопанном сквере, такое впечатление, что пришли французы и всех строителей победили. Некоторые дома (достопримечательности) и территория вокруг находятся в безобразном состоянии, но это к местным властям.
  • Д
    Дарья
    26 октября 2025
    Чем славен Малоярославец: обзорная экскурсия
    Очень-очень понравилось. 2 взрослых+ребенок 8 лет. Интересно было всем. Спасибо!
  • В
    Вера
    8 октября 2025
    Мал, да удал: Малоярославец от древности до современности
    7 октября были на экскурсии в Малоярославце, жалеем что не посетили раньше. Экскурсию проводила Екатерина - очень грамотный и заинтересованный историей города гид. 3 часа пролетели незаметно. Узнали историю города от его основания до нашего времени. Спасибо Екатерине.
  • Г
    Галина
    24 сентября 2025
    Мал, да удал: Малоярославец от древности до современности
    Интересная и познавательная экскурсия небольшого города, где происходили важные события для нашей страны. Спасибо нашему гиду Екатерине. Очень довольны, рекомендую.
  • Л
    Людмила
    22 сентября 2025
    Мал, да удал: Малоярославец от древности до современности
    Это была уже наша вторая экскурсия с Екатериной, до этого посещали Боровск. Экскурсия в Малоярославце нам оооочень понравилась!!! Мы испытали
    читать дальше

    полное погружение в историю этого города, прочувствовали этот город в разные эпохи и исторические события! На диораму решающей битвы 1812 года мы попали только после экскурсии, но для нас это было даже лучше, потому что перспектива, с которой писали диораму, на тот момент уже была нам знакома во время экскурсии, и диорама была воспринята как вживую. В повествовании Екатерины все события буквально оживают! Очень рекомендуем данного экскурсовода!!!

  • И
    Инна
    6 сентября 2025
    Малоярославец: увидеть и полюбить
    Юля прекрасный гид! Учла все наши запросы и пожелания! Было очень интересно окунуться в историю вместе с Юлей! Однозначно всем рекомендую!
  • Ю
    Юлия
    27 августа 2025
    Мал, да удал: Малоярославец от древности до современности
    Экскурсия замечательная! Были с детьми. Время пролетело незаметно! Информация была интересная и доступная как детям,так и взрослым! Екатерина -прекрасный гид! Рекомендую экскурсию по Малоярославцу,очень познавательная!
  • Ш
    Шевелева
    25 августа 2025
    Чем славен Малоярославец: обзорная экскурсия
    Спасибо Юлии за прекрасную экскурсию по Малоярославцу!! Юлия отличный эрудированный гид, подача материала прекрасная, маршрут экскурсии построен очень хорошо! Кроме
    читать дальше

    того, Юлия приятный и деликатный человек, с которым даже просто общаться доставляет удовольствие! Два с половиной часа пролетели незаметно! Экскурсию однозначно рекомендую!

  • В
    Владимир
    19 августа 2025
    Чем славен Малоярославец: обзорная экскурсия
    Интересное путешествие в историю небольшого русского городка, ставшего стеной на пути евроварварваров, его православными реликвиями и людьми, жизнь которых связана с этим городом.
    Благодарим нашего обонятельного гида Юлию за правильную русскую речь, знания и прекрасно проведенную экскурсию.
  • А
    Александр
    14 августа 2025
    Малоярославец: увидеть и полюбить
    Доброго дня! В Малоярославце всегда были проездом, ездили на дачу к родственникам. Решили отметить 48 летние совместной жизни в этом
    читать дальше

    городе. Не сожалеем, что так решили. Экскурсовод Катерина провела очень интересную и познавательную экскурсию по городу. Малоярославец раскрылся и очень нам понравился. Это город военной славы нашей России. Очень много памятников защитникам города и страны. Памятники, храмы ухожены, как и парки. Узнали прошлое города и настоящее. Узнали про знаменитых горожан, которые не жалели себя в борьбе с захватчики. Рекомендую Катерину как знающего и любящего гида своего города.

  • А
    Александра
    3 августа 2025
    Малоярославец: увидеть и полюбить
    Очень понравилась экскурсия по Малоярославцу! Маршрут продуманный, рассказ интересный. Посмотрели диораму «Сражение при Малоярославце». Также купили сувениры. Спасибо Юлии за
    читать дальше

    рекомендации по кофейне во время экскурсии и за пивоварню. Нам понравилось! Отдельное спасибо за рекомендации по смотровым площадкам. Желаем творческих успехов!

  • Е
    Екатерина
    28 июля 2025
    Чем славен Малоярославец: обзорная экскурсия
    Спасибо огромное Юлии за такую замечательную экскурсию. Мы узнали много нового о городе, прошлись по всем знаковым местам. Экскурсия была познавательна и интересна. Провели время с удовольствием и пользой!
    Спасибо огромное Юлии за такую замечательную экскурсию. Мы узнали много нового о городе, прошлись по всем знаковым местам. Экскурсия была познавательна и интересна. Провели время с удовольствием и пользой!
  • А
    Алекскй
    25 июля 2025
    Стендап-экскурсия с дегустацией на крафтовой пивоварне (18+)
    Добрый день, 24 июля 2025 были на стендап-экскурсии. 4 активных участника и водитель. Все были в полном восторге. Кто пьет
    читать дальше

    пиво, убедится лишний раз в том, что сделал правильный выбор, попробовав с десяток разных сортов пива прямо из варочных котлов. Кто к пиво равнодушен, тот значительно расширит кругозор и откроет для себя, что пиво не только напиток, но своя философия, которая спасла Европу в средние века в период эпидемий, помогла построить египетские пирамиды и т. д. Пиво вкусное и разное, радушный хозяин, стерильная чистота, советую посетить.

  • Т
    Татьяна
    20 июля 2025
    Чем славен Малоярославец: обзорная экскурсия
    Если можно было бы поставить 10 баллов, мы бы их поставили. Замечательный экскурсовод Юлия!
  • О
    Оксана
    18 июля 2025
    Мал, да удал: Малоярославец от древности до современности
    Чудесный городок и очень душевная прогулка в компании Екатерины. На экскурсии узнали много нового и интересного. Особенно приятно, что гид
    читать дальше

    никуда не торопился и подстраивался под наш темп – было комфортно. 3 часа пролетели незаметно. Большое спасибо за прекрасную экскурсию! Мои рекомендации.

    Чудесный городок и очень душевная прогулка в компании Екатерины. На экскурсии узнали много нового и интересного. Особенно приятно, что гид никуда не торопился и подстраивался под наш темп – было комфортно. 3 часа пролетели незаметно. Большое спасибо за прекрасную экскурсию! Мои рекомендации.
  • E
    Elena
    10 июля 2025
    Малоярославец: увидеть и полюбить
    Юлия прекрасный и интересный гид. Не испугалась дождливой погоды, провела нам восхитительную экскурсию по Малоярославцу, однозначно рекомендуем ее. Матриал подан в очень увлекательной форме, на все вопросы Юля знает ответы. Очень глубокие знания, действительно специалист своего дела! Благодарим!
  • С
    Сергей
    8 июля 2025
    Мал, да удал: Малоярославец от древности до современности
    Благодарю Екатерину за прекрасную экскурсию́! Было очень интересно, информативно, узнали лучше историю удивительного и стойкого Малоярославца!
    Рекомендуем.

