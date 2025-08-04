Индивидуальная
до 10 чел.
Малоярославец: увидеть и полюбить
Малоярославец - город с уникальной историей. Погрузитесь в прошлое, прогуливаясь по его улицам и открывая для себя скрытые сокровища
Начало: В районе ЗАГСа
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
5350 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Мал, да удал: Малоярославец от древности до современности
Путешествие в Малоярославец откроет вам героические страницы истории и удивительные архитектурные памятники. Почувствуйте дух прошлого
Начало: У Сквера 1812 года
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
5300 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Пивная история Малоярославца
Индивидуальная экскурсия на крафтовую пивоварню в Малоярославце: 14 сортов пива, стендап от пивовара Александра и безлимитная дегустация
Начало: На улице Частовича
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2900 ₽ за человека
Индивидуальная
Чем славен Малоярославец
Почувствуйте атмосферу Малоярославца, где история и культура переплетаются в каждом памятнике
Начало: На улице Кутузова д. 3
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
5300 ₽ за всё до 45 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССамохина4 августа 2025Малоярославец: увидеть и полюбитьДата посещения: 3 августа 2025Были на экскурсии по г.Малоярославец 04.08.2025г остались в полном восторге. Юля,потрясающих экскурсовод,моя дочь бесконечно говорила какой прекрасный Юля человек. Ребенку,8
- ССергей24 ноября 2025Это реально лучшая экскурсия по пивоварне, где я когда-либо был. Стоит всех своих денег. И даже стоит того, чтобы сорваться
- ООльга3 ноября 2025Всем кто любит пиво, обязательно к посещению! Очень интересно и познавательно. Узнали много нового о пивоварении и потреблении, а так
- ССергей30 октября 2025Экскурсия познавательная. Рекомендую. Екатерина владеет материалом, время прошло незаметно. Экскурсия началась в перекопанном сквере, такое впечатление, что пришли французы и всех строителей победили. Некоторые дома (достопримечательности) и территория вокруг находятся в безобразном состоянии, но это к местным властям.
- ДДарья26 октября 2025Очень-очень понравилось. 2 взрослых+ребенок 8 лет. Интересно было всем. Спасибо!
- ВВера8 октября 20257 октября были на экскурсии в Малоярославце, жалеем что не посетили раньше. Экскурсию проводила Екатерина - очень грамотный и заинтересованный историей города гид. 3 часа пролетели незаметно. Узнали историю города от его основания до нашего времени. Спасибо Екатерине.
- ГГалина24 сентября 2025Интересная и познавательная экскурсия небольшого города, где происходили важные события для нашей страны. Спасибо нашему гиду Екатерине. Очень довольны, рекомендую.
- ЛЛюдмила22 сентября 2025Это была уже наша вторая экскурсия с Екатериной, до этого посещали Боровск. Экскурсия в Малоярославце нам оооочень понравилась!!! Мы испытали
- ИИнна6 сентября 2025Юля прекрасный гид! Учла все наши запросы и пожелания! Было очень интересно окунуться в историю вместе с Юлей! Однозначно всем рекомендую!
- ЮЮлия27 августа 2025Экскурсия замечательная! Были с детьми. Время пролетело незаметно! Информация была интересная и доступная как детям,так и взрослым! Екатерина -прекрасный гид! Рекомендую экскурсию по Малоярославцу,очень познавательная!
- ШШевелева25 августа 2025Спасибо Юлии за прекрасную экскурсию по Малоярославцу!! Юлия отличный эрудированный гид, подача материала прекрасная, маршрут экскурсии построен очень хорошо! Кроме
- ВВладимир19 августа 2025Интересное путешествие в историю небольшого русского городка, ставшего стеной на пути евроварварваров, его православными реликвиями и людьми, жизнь которых связана с этим городом.
Благодарим нашего обонятельного гида Юлию за правильную русскую речь, знания и прекрасно проведенную экскурсию.
- ААлександр14 августа 2025Доброго дня! В Малоярославце всегда были проездом, ездили на дачу к родственникам. Решили отметить 48 летние совместной жизни в этом
- ААлександра3 августа 2025Очень понравилась экскурсия по Малоярославцу! Маршрут продуманный, рассказ интересный. Посмотрели диораму «Сражение при Малоярославце». Также купили сувениры. Спасибо Юлии за
- ЕЕкатерина28 июля 2025Спасибо огромное Юлии за такую замечательную экскурсию. Мы узнали много нового о городе, прошлись по всем знаковым местам. Экскурсия была познавательна и интересна. Провели время с удовольствием и пользой!
- ААлекскй25 июля 2025Добрый день, 24 июля 2025 были на стендап-экскурсии. 4 активных участника и водитель. Все были в полном восторге. Кто пьет
- ТТатьяна20 июля 2025Если можно было бы поставить 10 баллов, мы бы их поставили. Замечательный экскурсовод Юлия!
- ООксана18 июля 2025Чудесный городок и очень душевная прогулка в компании Екатерины. На экскурсии узнали много нового и интересного. Особенно приятно, что гид
- EElena10 июля 2025Юлия прекрасный и интересный гид. Не испугалась дождливой погоды, провела нам восхитительную экскурсию по Малоярославцу, однозначно рекомендуем ее. Матриал подан в очень увлекательной форме, на все вопросы Юля знает ответы. Очень глубокие знания, действительно специалист своего дела! Благодарим!
- ССергей8 июля 2025Благодарю Екатерину за прекрасную экскурсию́! Было очень интересно, информативно, узнали лучше историю удивительного и стойкого Малоярославца!
Рекомендуем.
