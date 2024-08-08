2.5 часа
Индивидуальная
Чем славен Малоярославец: обзорная экскурсия
Пройти по следам великих побед и узнать о ратных подвигах маленького городка
Начало: На улице Кутузова д. 3
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:00
3 000₽ за всё до 45 чел.
4.5 часа
Индивидуальная
Боровск и Малоярославец. Два города - одна история (на вашем автомобиле)
Прогуляться сквозь века и увидеть главные достопримечательности
Начало: В центре Боровска
19 авг в 12:00
20 авг в 09:00
5 000₽ за всё до 40 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Малоярославец: увидеть и полюбить
Осмотреть визитные карточки города и погрузиться в его историю на групповой обзорной экскурсии
Начало: В районе ЗАГСа
11 авг в 10:00
12 авг в 10:00
4 350₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья8 августа 2024С Юлей второй раз и как всегда, прекрасная экскурсия! Рекомендую, не пожалеете!
- ЕЕлена3 июля 202429 июля гуляли по маленькому, но уютному городу в компании замечательного экскурсовода Юлии, благодаря которой захотелось ещё раз посетить некоторые
- ААнастасия1 июля 2024Юля - чудесный собеседник. Не ожидала, что можно так интересно рассказать о маленьком городке. Интересный рассказ понравился всем, сын 11 лет сказал, что было очень здорово! Однозначно рекомендую!!!
- ММарина24 июня 2024Здравствуйте! Экскурсия великолепная, Малоярославец открылся как город со своей историей!!! Экскурсовод Юлия всё подробно рассказала и показала, ответила на все
- ААндрей13 июня 2024Впечатления самые положительные. Юлия прекрасно знает город, регион, его историю и настоящее. Рассказывает интересно, живым языком, прекрасно ориентируется в теме и отвечает на вопросы. Однозначно лайк и рекомендую знакомым👍
- llukolya57@mail.ru26 мая 2024Когда человек любит свой край, любит свой предмет, тогда и получаются такие замечательные экскурсии! Мы узнаем что-то новое о родных местах и влюбляемся в них все больше и больше!
- ЕЕлена8 марта 2024Очень познавательная экскурсия. Ирина внимательная, хорошая подающий материал гид. Время провели увлекательно, а на своей страничке в ВК даже записала некоторые факты, которые меня очень заинтересовали.
- ГГюзель2 марта 2024Выражаю благодарность от нашей большой семьи за проведённый праздничный день с нами 23 февраля! Ирина, человек влюблённый и гордящаяся своим
- ЛЛариса8 января 2024Отличная экскурсия! Давно живу в районе Бороска, но столько нового и интересного узнала об этом городе! Много прекрасных видов и
Ответы на вопросы от путешественников по Малоярославецу в категории «На выходные»
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