за всё до 7 чел.

5 000 ₽ за всё до 7 чел.

за всё до 45 чел.

2 700 ₽ за всё до 45 чел.

Пройти по следам великих побед и узнать о ратных подвигах маленького городка

за всё до 6 чел.

4 350 ₽ за всё до 6 чел.

Осмотреть визитные карточки города и погрузиться в его историю на групповой обзорной экскурсии

за всё до 10 чел.

4 500 ₽ за всё до 10 чел.

Начало: По согласованию с гидом

🚶 Пешая

Индивидуальная

2.5 часа 2 отзыва

Расписание: В любой день и любое удобное для вас время