Индивидуальные экскурсии в Малоярославеце с личным гидом

Найдено 5 экскурсий в категории «Индивидуальные» в Малоярославеце, цены от 2 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Боровск и Малоярославец. Два города - одна история (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
4.5 часа
15 отзывов
Боровск и Малоярославец. Два города - одна история (на вашем автомобиле)
Прогуляться сквозь века и увидеть главные достопримечательности
Начало: В центре Боровска
10 июня в 09:00
12 июня в 15:00
5 000 за всё до 7 чел.
Чем славен Малоярославец: обзорная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
30 отзывов
Чем славен Малоярославец: обзорная экскурсия
Пройти по следам великих побед и узнать о ратных подвигах маленького городка
Начало: На улице Кутузова д. 3
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
2 700 за всё до 45 чел.
Малоярославец: увидеть и полюбить
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
5 отзывов
Малоярославец: увидеть и полюбить
Осмотреть визитные карточки города и погрузиться в его историю на групповой обзорной экскурсии
Начало: В районе ЗАГСа
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 350 за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Малоярославцу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Обзорная экскурсия по Малоярославцу
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Малоярославцу: «Чем славен Малоярославец»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Обзорная экскурсия по Малоярославцу: «Чем славен Малоярославец»
Начало: Малоярославец. ул. Кутузова 2
Расписание: В любой день и любое удобное для вас время
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
2 700 за всё до 45 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • l
    lukolya57@mail.ru
    26 мая 2024
    Чем славен Малоярославец: обзорная экскурсия
    Когда человек любит свой край, любит свой предмет, тогда и получаются такие замечательные экскурсии! Мы узнаем что-то новое о родных местах и влюбляемся в них все больше и больше!
  • К
    Катерина
    22 мая 2024
    Малоярославец: увидеть и полюбить
    Понравилась проницательность Юлии, как она смогла увлечь рассказом не только взрослых,но и ребенка. В отличии от другого экскурсовода в Малоярославце которая категорически отказалась адаптировать экскурсию для детей. Доброго человека видно сразу, даже на этапе переписки
  • О
    Ольга
    17 мая 2024
    Чем славен Малоярославец: обзорная экскурсия
    Большое спасибо экскурсоводу Юлии! Ясная речь, хорошая логика изложения. Юлия выделила главное, благодаря ее рассказу мы полюбили этот чудесный город. Большое спасибо!
  • А
    Анастасия
    11 мая 2024
    Чем славен Малоярославец: обзорная экскурсия
    Замечательный гид Юлия! Экскурсия увлекательная и познавательная! Юлия очень легко подавала информацию, слушать было приятно. Спасибо.
  • Е
    Елена
    8 марта 2024
    Боровск и Малоярославец. Два города - одна история (на вашем автомобиле)
    Очень познавательная экскурсия. Ирина внимательная, хорошая подающий материал гид. Время провели увлекательно, а на своей страничке в ВК даже записала некоторые факты, которые меня очень заинтересовали.
  • Г
    Гюзель
    2 марта 2024
    Боровск и Малоярославец. Два города - одна история (на вашем автомобиле)
    Выражаю благодарность от нашей большой семьи за проведённый праздничный день с нами 23 февраля! Ирина, человек влюблённый и гордящаяся своим
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    городом, краем! И влюбила нас в него! Всё было замечательно с толком с расстановкой, интересно, много интересной, полезной исторической информации! Мы все под впечатлением! Спасибо! Благодарю! Вы любите своих туристов, а мы восхищены вашими знаниями и любовью к краю! Благодарю! Рекомендую настоятельно!

    Выражаю благодарность от нашей большой семьи за проведённый праздничный день с нами 23 февраля! Ирина, человекВыражаю благодарность от нашей большой семьи за проведённый праздничный день с нами 23 февраля! Ирина, человекВыражаю благодарность от нашей большой семьи за проведённый праздничный день с нами 23 февраля! Ирина, человек
  • Е
    Елена
    28 февраля 2024
    Малоярославец: увидеть и полюбить
    Нам очень понравился и город, и экскурсия с Юлией! Она провела нас по отлично продуманному маршруту и рассказала много интересного
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    об истории города и важных событиях войны 1812 года. Полюбовались красивыми панорамными видами от Черноостровского монастыря, посетили небольшой, но интересный музей 1812 года. Отличная получилась прогулка!

  • Н
    Николай
    21 февраля 2024
    Малоярославец: увидеть и полюбить
    Огромное спасибо Юлии! Интересный рассказ, маршрут хорошо составлен, прогулка нам очень понравилась - 2,5 часа пролетели очень быстро. Прекрасный вариант для небольшого однодневного путешествия.
  • Л
    Лариса
    8 января 2024
    Боровск и Малоярославец. Два города - одна история (на вашем автомобиле)
    Отличная экскурсия! Давно живу в районе Бороска, но столько нового и интересного узнала об этом городе! Много прекрасных видов и
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    исторических мест. Очень понравилось путешествие из Боровска в Малоярославец по следам Наполеоновской армии. Содержательный рассказ про разные исторические фигуры, и еще Ирина отвечала на все вопросы по теме. Спасибо ей огромное, что показала и рассказала про богатства Калужской земли, осветила ее роль в становлении Московского государства и спасении России в войне 1812 года.

  • Н
    Наталия
    25 сентября 2023
    Обзорная экскурсия по Малоярославцу: «Чем славен Малоярославец»
    Впервые побывали в Малоярославце. Совершили замечательную прогулку с Юлией, погрузившись в историю города. Если вам интересна тема войны 1812 г,
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    обязательно возьмите эту экскурсию. Да и не только об этом услышите рассказ, рассказ человека, любящего свой край и готового делиться этой любовью с другими. Спасибо, Юлия!

Ответы на вопросы от путешественников по Малоярославецу в категории «Индивидуальные»

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  3. Малоярославец: увидеть и полюбить
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Сколько стоит экскурсия по Малоярославецу в июне 2024
Сейчас в Малоярославеце в категории "Индивидуальные" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 2 700 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 53 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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