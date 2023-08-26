за всё до 4 чел.

от 9 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная

10 часов

Сулакский каньон и уникальный бархан «Сарыкум» Начало: По договоренности с туристом

Расписание: Каждый день в утреннее время с 7:30 до 10:00