Авторский тур
8 дней
Река Вама и Водлозеро: гастрономическая рыбалка в Карелии
Поймать окуня, приготовить уху на костре, попробовать рыбные котлеты из щуки и попариться в бане
Начало: г. Медвежьегорск, ж. - д. вокзал, 13:50
«Рано утром отправляемся на катере на туристическую стоянку в Водлозёрском национальном парке»
7 сен в 08:00
14 сен в 09:00
45 600₽ за всё до 15 чел.
Водные туры в Медвежьегорске на водном транспорте. Интересные обзорные туры для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024