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Ольги, аккуратное вождение по сложным дорогам и оболденная красота края. Мы покорили эту вершину- Заозёрное, покупались в Тургояк, и столько узнали об этом прекрасном крае. И какая красота открылась на высоте 680 м от уровня моря. Всем очень советуем.