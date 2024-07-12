6 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Озеро Тургояк - младший брат Байкала: групповой джип-тур с треккингом
Путешествие по Миассу на внедорожниках и пешком. Узнайте легенды и насладитесь видами с хребта Заозёрный
Начало: В районе Машгородок
Расписание: в субботу в 10:00
10 авг в 10:00
17 авг в 10:00
3 500₽ за человека
8 часов
Групповая
до 19 чел.
Озеро Тургояк - «Китайская стенка» - хребет Заозёрный
Погрузитесь в историю и природу Миасса на экскурсии к озеру Тургояк и хребту Заозёрный. Узнайте легенды, посетите грот Пугачёва и насладитесь панорамами
Начало: Ваше место проживания или Ж/Д вокзал Миасс-1
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
900₽ за человека
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Расписание: Каждый день
19 авг в 17:00
20 авг в 17:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Таганай: первое восхождение (выезд из г. Миасс)
Совершите свое первое восхождение на одну из гор системы Таганай. Это полноценный однодневный поход, который подарит вам незабываемые виды и заряд энергии
Начало: Миасс
Расписание: Каждый день
19 авг в 17:00
20 авг в 17:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
На остров святой Веры (Вера в веслах): активный отдых на озере Тургояк
Активный отдых на озере Тургояк: экскурсия на остров Веры, культурное наследие и музей под открытым небом. Легенды и тайны ждут вас
Начало: Миасс
Расписание: Каждый день
Сегодня в 17:00
10 авг в 17:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлена12 июля 2024Добрый вечер. Вчера были на экскурсии "озеро Тургояк -младший брат Байкала". Очень все понравилось, как тщательно продуман маршрут, подробный рассказ
- ВВалерия3 июля 2024Классная экскурсия!!! Огромное удовольствие доставило не только посещение запланированных локаций, но и горящие глаза нашего гида, любящей свою работу и заботящейся
- ККсения6 июня 2024Экскурсия потрясающая, осталось очень много положительных эмоций, понравилось абсолютно все, начиная от историй заканчивая спуском, потрясающие незабываемые виды, устраивали привал с восхитительным чаем приготовленным на костре, спасибо за чудесную экскурсию, мы все в восторге))))!
- ЯЯрослав20 мая 2024Отличный тур на один день для непрофессиональных туристов! Тур заказывали сегодня на завтра. Ольга отозвалась сразу после оформления на Трипстере. Поэтому за оперативность
- РРоза11 марта 20248 марта я провела в компании с друзьями и гидом Василием,совершив поход на Китайскую стенку через остров Веры. Провести 9
- ЕЕлена18 июля 2022Спасибо за экскурсию на Тургояк, а особенно гиду Василию Заушицину за его опыт и открытие очарования природы!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Миассу в категории «На весь день»
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Сколько стоит экскурсия по Миассу в августе 2024
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