Экскурсии на 1 день в Миассе

Найдено 5 экскурсий в категории «На весь день» в Миассе, цены от 900 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Озеро Тургояк - младший брат Байкала: групповой джип-тур с треккингом
На машине
Джиппинг
3 отзыва
6 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Озеро Тургояк - младший брат Байкала: групповой джип-тур с треккингом
Путешествие по Миассу на внедорожниках и пешком. Узнайте легенды и насладитесь видами с хребта Заозёрный
Начало: В районе Машгородок
Расписание: в субботу в 10:00
10 авг в 10:00
17 авг в 10:00
3 500 за человека
Озеро Тургояк - «Китайская стенка» - хребет Заозёрный
4 отзыва
8 часов
Групповая
до 19 чел.
Озеро Тургояк - «Китайская стенка» - хребет Заозёрный
Погрузитесь в историю и природу Миасса на экскурсии к озеру Тургояк и хребту Заозёрный. Узнайте легенды, посетите грот Пугачёва и насладитесь панорамами
Начало: Ваше место проживания или Ж/Д вокзал Миасс-1
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
900 за человека
Кыштым. Касли. По стопам Демидовых (выезд из г. Миасс)
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Кыштым. Касли. По стопам Демидовых (выезд из г. Миасс)
Начало: Миасс
Расписание: Каждый день
19 авг в 17:00
20 авг в 17:00
7 000 за всё до 4 чел.
Таганай: первое восхождение (выезд из г. Миасс)
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Таганай: первое восхождение (выезд из г. Миасс)
Совершите свое первое восхождение на одну из гор системы Таганай. Это полноценный однодневный поход, который подарит вам незабываемые виды и заряд энергии
Начало: Миасс
Расписание: Каждый день
19 авг в 17:00
20 авг в 17:00
7 000 за всё до 4 чел.
На остров святой Веры (Вера в веслах)
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
На остров святой Веры (Вера в веслах): активный отдых на озере Тургояк
Активный отдых на озере Тургояк: экскурсия на остров Веры, культурное наследие и музей под открытым небом. Легенды и тайны ждут вас
Начало: Миасс
Расписание: Каждый день
Сегодня в 17:00
10 авг в 17:00
4 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алена
    12 июля 2024
    Озеро Тургояк - младший брат Байкала: групповой джип-тур с треккингом
    Добрый вечер. Вчера были на экскурсии "озеро Тургояк -младший брат Байкала". Очень все понравилось, как тщательно продуман маршрут, подробный рассказ
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    Ольги, аккуратное вождение по сложным дорогам и оболденная красота края. Мы покорили эту вершину- Заозёрное, покупались в Тургояк, и столько узнали об этом прекрасном крае. И какая красота открылась на высоте 680 м от уровня моря. Всем очень советуем.

  • В
    Валерия
    3 июля 2024
    Озеро Тургояк - младший брат Байкала: групповой джип-тур с треккингом
    Классная экскурсия!!! Огромное удовольствие доставило не только посещение запланированных локаций, но и горящие глаза нашего гида, любящей свою работу и заботящейся
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    о нас. 🤗 Так же, хотелось бы отметить отдельно опыт и потрясающий стиль вождения водителя, который мягко и грамотно обошёл все препятствия на пути, не смотря на сложность пути после дождей. Мы остались в полнейшем восторге! Рекомендуем!!👍

    Классная экскурсия!!!Классная экскурсия!!!Классная экскурсия!!!
  • К
    Ксения
    6 июня 2024
    Озеро Тургояк - «Китайская стенка» - хребет Заозёрный
    Экскурсия потрясающая, осталось очень много положительных эмоций, понравилось абсолютно все, начиная от историй заканчивая спуском, потрясающие незабываемые виды, устраивали привал с восхитительным чаем приготовленным на костре, спасибо за чудесную экскурсию, мы все в восторге))))!
  • Я
    Ярослав
    20 мая 2024
    Озеро Тургояк - младший брат Байкала: групповой джип-тур с треккингом
    Отличный тур на один день для непрофессиональных туристов! Тур заказывали сегодня на завтра. Ольга отозвалась сразу после оформления на Трипстере. Поэтому за оперативность
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    отдельная благодарность! Гид знает и любит места по которым проводит туристов. Должное внимание уделяется безопасности и адекватности нагрузки. Хребет Заозёрный обязателен к восхождению. Однозначно рекомендую!

    Отличный тур на один день для непрофессиональных туристов!
  • Р
    Роза
    11 марта 2024
    Озеро Тургояк - «Китайская стенка» - хребет Заозёрный
    8 марта я провела в компании с друзьями и гидом Василием,совершив поход на Китайскую стенку через остров Веры. Провести 9
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    часов на природе, обозревая невероятной красоты окрестности, слушая не просто истории,а документально подтвержденные факты от замечательного рассказчика Василия, не замечая не простого восхождения на Китайскую стенку, а в конце пути еще и чаепитие на костре, лучшего праздника не придумать. Спасибо огромное за великолепную экскурсию!

  • Е
    Елена
    18 июля 2022
    Озеро Тургояк - «Китайская стенка» - хребет Заозёрный
    Спасибо за экскурсию на Тургояк, а особенно гиду Василию Заушицину за его опыт и открытие очарования природы!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Миассу в категории «На весь день»

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  1. Озеро Тургояк - младший брат Байкала: групповой джип-тур с треккингом
  2. Озеро Тургояк - «Китайская стенка» - хребет Заозёрный
  3. Кыштым. Касли. По стопам Демидовых (выезд из г. Миасс)
  4. Таганай: первое восхождение (выезд из г. Миасс)
  5. На остров святой Веры (Вера в веслах)
Сколько стоит экскурсия по Миассу в августе 2024
Сейчас в Миассе в категории "На весь день" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 900 до 7 000. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Миасс на 1 день, гиды Миасса подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Миасс так, как видят её местные жители. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2024
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