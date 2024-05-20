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Мини-группа
9 часов
Озеро Тургояк - младший брат Байкала: групповой джип-тур с треккингом
Провести день среди заповедной природы Челябинской области и услышать легенды края
Начало: В районе Машгородок
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 09:00, в субботу в 10:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия «Таганай» (выезд из г. Миасс)
Начало: Миасс
Расписание: Любое время, любой день
Завтра в 09:00
11 июня в 13:00
5 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Расписание: Каждый день
11 июня в 13:00
12 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Таганай: первое восхождение (выезд из г. Миасс)
Начало: Миасс
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
11 июня в 13:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЯЯрослав20 мая 2024Отличный тур на один день для непрофессиональных туристов! Тур заказывали сегодня на завтра. Ольга отозвалась сразу после оформления на Трипстере. Поэтому за оперативность
- ММихаил25 июля 2023Всё понравилось, ходили с детьми, они в восторге. Обязательно сходим ещё раз, на более продолжительный маршрут.
Ответы на вопросы от путешественников по Миассу в категории «Выездные»
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Сколько стоит экскурсия по Миассу в июне 2024
Сейчас в Миассе в категории "Выездные" можно забронировать 4 экскурсии от 3 500 до 7 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии по окрестностям Миасса и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август