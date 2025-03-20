Лучшее время для посещения Северной Осетии - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для путешествий. В эти месяцы природа расцветает, и пейзажи особенно живописны. Октябрь и апрель также подходят для поездки, но могут быть прохладнее. В зимние месяцы путешествие возможно, но стоит учитывать возможные погодные ограничения.

Северная Осетия-Алания предлагает путешественникам уникальные пейзажи и богатую историю. Экскурсия начинается с Кармадонского ущелья, где можно увидеть последствия трагедии ледника Колка. Далее посетим Даргавс - Город мёртвых, с его древними склепами. Не упустите возможность увидеть Аланский Успенский монастырь и насладиться великолепными арт-объектами. Это путешествие оставит незабываемые впечатления

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Описание экскурсии

Кармадонское ущелье

Наша программа начинается с Кармадонского ущелья, которое славится одним из самых живописных ландшафтов Кавказа. Здесь вы сможете насладиться красотой долин, величественных гор и целебных минеральных вод, что привлекает сотни туристов в этот регион.

Мы увидим последствия схода селевого потока ледника Колка, который унес жизни более 100 человек, включая съемочную группу известного актера и режиссера Сергея Бодрова-младшего. На территории ущелья сохранились следы этой трагедии, а также установлен мемориал памяти.

Город мёртвых — Даргавс

Следующей остановкой станет Город мёртвых — Даргавс. Это небольшое древнее село расположено в Пригородном районе республики, примерно в 50 км от Владикавказа. Дорога сюда проходит по живописному горному серпантину, который начинается в Куртатинском ущелье.

В Даргавсе находится аланский некрополь конца первого тысячелетия, известный как «Город мёртвых». Здесь расположено почти 100 усыпальниц — надземных и полуподземных склепов с крышами в виде пирамиды или конуса. Некоторые из них словно вросли в склон. Высота склепов достигает двух, трех и даже четырех этажей, что создает впечатление небольшого каменного города, особенно красивого на закате.

Аланский Успенский монастырь

Далее в программе — Аланский Успенский монастырь. Этот православный мужской монастырь расположен на высоте 2000 метров в горах Куртатинского ущелья, недалеко от поселения Верхний Фиагдон. Он был построен в классическом византийском стиле в 2000 году. Алания издревле была одним из центров христианства на Кавказе.

Арт-объекты Северной Осетии

В завершении нашей программы мы посетим уникальные арт-объекты. Одним из самых популярных является монумент, изображающий на великолепном фоне гор букву осетинского алфавита Æ. Чтобы лучше понять его название, стоит упомянуть прописные буквы — «ае». Это лигатура, знак, образованный слиянием двух букв. «Буква» выполнена качественно и стильно, а великолепный задний фон создает отличные условия для фотографий.

В популярном у туристов Кадаргаванском каньоне можно увидеть Зеркального барса. Он притаился над ущельем на застрявшем между скал валуне. Фигура барса состоит из зеркальных фрагментов, которые отражают небо и окружающие скалы, создавая эффект маскировки. Рассмотреть его можно только подойдя поближе.