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Незабываемое путешествие по Северной Осетии

Увлекательное путешествие по Северной Осетии: Кармадонское ущелье, Даргавс и Аланский монастырь ждут вас! Присоединяйтесь к нашей группе
Северная Осетия-Алания предлагает путешественникам уникальные пейзажи и богатую историю. Экскурсия начинается с Кармадонского ущелья, где можно увидеть последствия трагедии ледника Колка. Далее посетим Даргавс - Город мёртвых, с его древними склепами.

Не упустите возможность увидеть Аланский Успенский монастырь и насладиться великолепными арт-объектами. Это путешествие оставит незабываемые впечатления
5
1 оценка

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные пейзажи Кавказа
  • 🏛 Исторические памятники
  • 🚙 Комфортабельный транспорт
  • 📸 Великолепные фото на память
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Северной Осетии - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для путешествий. В эти месяцы природа расцветает, и пейзажи особенно живописны. Октябрь и апрель также подходят для поездки, но могут быть прохладнее. В зимние месяцы путешествие возможно, но стоит учитывать возможные погодные ограничения.
Сейчас июль — это идеальное время.
Незабываемое путешествие по Северной Осетии
Незабываемое путешествие по Северной Осетии
Незабываемое путешествие по Северной Осетии
Ближайшие даты:
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Время начала: 06:00, 06:30, 07:00

Что можно увидеть

  • Кармадонское ущелье
  • Даргавс
  • Аланский Успенский монастырь
  • Кадаргаванский каньон

Описание экскурсии

Кармадонское ущелье

Наша программа начинается с Кармадонского ущелья, которое славится одним из самых живописных ландшафтов Кавказа. Здесь вы сможете насладиться красотой долин, величественных гор и целебных минеральных вод, что привлекает сотни туристов в этот регион.

Мы увидим последствия схода селевого потока ледника Колка, который унес жизни более 100 человек, включая съемочную группу известного актера и режиссера Сергея Бодрова-младшего. На территории ущелья сохранились следы этой трагедии, а также установлен мемориал памяти.

Город мёртвых — Даргавс

Следующей остановкой станет Город мёртвых — Даргавс. Это небольшое древнее село расположено в Пригородном районе республики, примерно в 50 км от Владикавказа. Дорога сюда проходит по живописному горному серпантину, который начинается в Куртатинском ущелье.

В Даргавсе находится аланский некрополь конца первого тысячелетия, известный как «Город мёртвых». Здесь расположено почти 100 усыпальниц — надземных и полуподземных склепов с крышами в виде пирамиды или конуса. Некоторые из них словно вросли в склон. Высота склепов достигает двух, трех и даже четырех этажей, что создает впечатление небольшого каменного города, особенно красивого на закате.

Аланский Успенский монастырь

Далее в программе — Аланский Успенский монастырь. Этот православный мужской монастырь расположен на высоте 2000 метров в горах Куртатинского ущелья, недалеко от поселения Верхний Фиагдон. Он был построен в классическом византийском стиле в 2000 году. Алания издревле была одним из центров христианства на Кавказе.

Арт-объекты Северной Осетии

В завершении нашей программы мы посетим уникальные арт-объекты. Одним из самых популярных является монумент, изображающий на великолепном фоне гор букву осетинского алфавита Æ. Чтобы лучше понять его название, стоит упомянуть прописные буквы — «ае». Это лигатура, знак, образованный слиянием двух букв. «Буква» выполнена качественно и стильно, а великолепный задний фон создает отличные условия для фотографий.

В популярном у туристов Кадаргаванском каньоне можно увидеть Зеркального барса. Он притаился над ущельем на застрявшем между скал валуне. Фигура барса состоит из зеркальных фрагментов, которые отражают небо и окружающие скалы, создавая эффект маскировки. Рассмотреть его можно только подойдя поближе.

Ежедневно в 6:00, 6:30, 7:00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Кармадонское ущелье. Место гибели и памятник Бодрова-младшего
  • Крупнейший на Северном Кавказе склеповый могильник «Город мертвых»
  • Аланский Свято-Успенский мужской монастырь
  • Арт-объект буква Аланского алфавита
  • Арт-объект «Снежный Барс»
Что включено
  • Сопровождение профессионального гида-водителя на всем маршруте
  • Проезд в мини-группе на комфортном внедорожнике/минивэне.
Что не входит в цену
  • Питание (средний чек 500р/чел.)
  • Экологический сбор за Даргавс 100р/чел.
  • Сувениры.
  • Рекомендуем брать с собой воду.
Место начала и завершения?
Аэропорт, Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 6:00, 6:30, 7:00
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
  • Тур проходит на комфортабельном внедорожнике/минивэне
  • Тур подойдет для людей с любой физической подготовкой
  • В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут может быть скорректирован
  • Тур можно провести для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении гиду)
  • На экскурсию допускаются дети от 4 лет при условии, что ребёнок хорошо переносит длительные поездки. Для детей младше 4 лет необходимо выбрать индивидуальный тур
  • Одежда и обувь должны быть удобными и соответствовать сезону. В холодную погоду позаботьтесь о теплых вещах
  • Возьмите с собой паспорт, наличные деньги, солнцезащитные очки
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
В
Валентина
20 мар 2025

Входит в следующие категории Минеральных Вод

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