Не упустите возможность увидеть Аланский Успенский монастырь и насладиться великолепными арт-объектами. Это путешествие оставит незабываемые впечатления
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные пейзажи Кавказа
- 🏛 Исторические памятники
- 🚙 Комфортабельный транспорт
- 📸 Великолепные фото на память
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Кармадонское ущелье
- Даргавс
- Аланский Успенский монастырь
- Кадаргаванский каньон
Описание экскурсии
Кармадонское ущелье
Наша программа начинается с Кармадонского ущелья, которое славится одним из самых живописных ландшафтов Кавказа. Здесь вы сможете насладиться красотой долин, величественных гор и целебных минеральных вод, что привлекает сотни туристов в этот регион.
Мы увидим последствия схода селевого потока ледника Колка, который унес жизни более 100 человек, включая съемочную группу известного актера и режиссера Сергея Бодрова-младшего. На территории ущелья сохранились следы этой трагедии, а также установлен мемориал памяти.
Город мёртвых — Даргавс
Следующей остановкой станет Город мёртвых — Даргавс. Это небольшое древнее село расположено в Пригородном районе республики, примерно в 50 км от Владикавказа. Дорога сюда проходит по живописному горному серпантину, который начинается в Куртатинском ущелье.
В Даргавсе находится аланский некрополь конца первого тысячелетия, известный как «Город мёртвых». Здесь расположено почти 100 усыпальниц — надземных и полуподземных склепов с крышами в виде пирамиды или конуса. Некоторые из них словно вросли в склон. Высота склепов достигает двух, трех и даже четырех этажей, что создает впечатление небольшого каменного города, особенно красивого на закате.
Аланский Успенский монастырь
Далее в программе — Аланский Успенский монастырь. Этот православный мужской монастырь расположен на высоте 2000 метров в горах Куртатинского ущелья, недалеко от поселения Верхний Фиагдон. Он был построен в классическом византийском стиле в 2000 году. Алания издревле была одним из центров христианства на Кавказе.
Арт-объекты Северной Осетии
В завершении нашей программы мы посетим уникальные арт-объекты. Одним из самых популярных является монумент, изображающий на великолепном фоне гор букву осетинского алфавита Æ. Чтобы лучше понять его название, стоит упомянуть прописные буквы — «ае». Это лигатура, знак, образованный слиянием двух букв. «Буква» выполнена качественно и стильно, а великолепный задний фон создает отличные условия для фотографий.
В популярном у туристов Кадаргаванском каньоне можно увидеть Зеркального барса. Он притаился над ущельем на застрявшем между скал валуне. Фигура барса состоит из зеркальных фрагментов, которые отражают небо и окружающие скалы, создавая эффект маскировки. Рассмотреть его можно только подойдя поближе.
Ежедневно в 6:00, 6:30, 7:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кармадонское ущелье. Место гибели и памятник Бодрова-младшего
- Крупнейший на Северном Кавказе склеповый могильник «Город мертвых»
- Аланский Свято-Успенский мужской монастырь
- Арт-объект буква Аланского алфавита
- Арт-объект «Снежный Барс»
Что включено
- Сопровождение профессионального гида-водителя на всем маршруте
- Проезд в мини-группе на комфортном внедорожнике/минивэне.
Что не входит в цену
- Питание (средний чек 500р/чел.)
- Экологический сбор за Даргавс 100р/чел.
- Сувениры.
- Рекомендуем брать с собой воду.
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Тур проходит на комфортабельном внедорожнике/минивэне
- Тур подойдет для людей с любой физической подготовкой
- В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут может быть скорректирован
- Тур можно провести для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении гиду)
- На экскурсию допускаются дети от 4 лет при условии, что ребёнок хорошо переносит длительные поездки. Для детей младше 4 лет необходимо выбрать индивидуальный тур
- Одежда и обувь должны быть удобными и соответствовать сезону. В холодную погоду позаботьтесь о теплых вещах
- Возьмите с собой паспорт, наличные деньги, солнцезащитные очки