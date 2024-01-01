Проехать по одному из наиболее зрелищных маршрутов на Северном Кавказе
Приготовьтесь к встрече с красавицей Кабардино-Балкарией, самым высокогорным регионом России. Всё путешествие вас будут сопровождать ландшафты, поражающие разнообразием.
Вы оцените горные панорамы с Языка Тролля, окажетесь в затерянном мире Черекской теснины и побываете на Голубом озере. А также отдохнёте в источниках Аушигера и погуляете вокруг замка Шато-Эркен.
Вы оцените горные панорамы с Языка Тролля, окажетесь в затерянном мире Черекской теснины и побываете на Голубом озере. А также отдохнёте в источниках Аушигера и погуляете вокруг замка Шато-Эркен.
Ближайшие даты:
1
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|5 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
- Завтрак. Правильное начало путешествия должно быть вкусным. В одном из проверенных заведений остановимся и подкрепимся местными блюдами.
- Балкарский Язык Тролля. Наша первая локация — ущелье Безенги, где перед вами раскинутся неописуемые панорамы. Вы увидите Безенгийскую стену — это самый высокий и скалистый участок гребня Главного хребта Большого Кавказа. А в хорошую погоду рассмотрите вершины пятитысячников.
- Голубое озеро. Далее в программе карстовый водоём Церик-Кёль. Вы полюбуетесь цветом воды, которая меняет окрас в зависимости от времени года и погоды. А также откроете тайны глубоких балкарских озёр.
- Черекская теснина. Остановимся в живописном скалистом ущелье, где перестать фотографировать так же трудно, как на Языке Тролля. Вы оцените красоту теснины и узнаете о её печальном прошлом — гид расскажет, как преодолевали узкую дорогу вдоль реки до того, как прорубили тоннель.
- Руины аула и старинная башня. Впереди у нас покинутое селение Кюнлюм, с которым связана трагичная страница балкарской истории. Вы увидите остатки строений и сторожевую родовую башню Абай-кала 17-18 вв.
- Термальные источники. В Аушигере вы сможете расслабиться после насыщенного дня, искупавшись в бассейнах с целебной водой. Её температура составляет от +40 до +50°C.
- Замок Шато-Эркен. В финале отвезём вас в стилизованное строение в романском стиле. Вы прогуляетесь вдоль романтичного озера, полюбуетесь замком, окружённым кавказским лесом. А в ясную погоду увидите Эльбрус.
Организационные детали
- Маршрут экскурсии высокогорный, поэтому не рекомендуется людям, страдающим нарушением работы сердечно-сосудистой системы и гипертонией.
- В стоимость включён трансфер на комфортных внедорожниках.
- Мы заберём вас по вашему адресу и после экскурсии привезём обратно.
- Вас будет сопровождать профессиональный гид-водитель из нашей команды.
- Дополнительные расходы: посещение термальных источников — 200 руб. с человека за 1 час, завтрак.
ежедневно в 07:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- по вашему адресу в Минводах
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 07:00Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Минеральных Водах
Провела экскурсии для 281 туриста
Приветствуем тебя, путник! Уже несколько лет наша команда гидов организует и проводит джип-туры для путешественников в горах Северного Кавказа. Мы объединили свои знания и опыт для организации программ, насыщенных культурой, историей, невероятными пейзажами и традиционной кавказской кухней. Мы проводим однодневные экскурсии и многодневные джип-туры, а также практикуем активный отдых. Круглый год мы готовы предложить вам разнообразный ассортимент экскурсий и показать захватывающие локации нашего региона. И всё это — в дружеской и надёжной компании наших гидов. Ждём встречи с вами!
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