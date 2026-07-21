Приготовьтесь к встрече с красавицей Кабардино-Балкарией, самым высокогорным регионом России. Всё путешествие вас будут сопровождать ландшафты, поражающие разнообразием.
Вы оцените горные панорамы с Языка Тролля, окажетесь в затерянном мире Черекской теснины и побываете на Голубом озере. А также отдохнёте в источниках Аушигера и погуляете вокруг замка Шато-Эркен.
Вы оцените горные панорамы с Языка Тролля, окажетесь в затерянном мире Черекской теснины и побываете на Голубом озере. А также отдохнёте в источниках Аушигера и погуляете вокруг замка Шато-Эркен.
Описание экскурсии
- Балкарский Язык Тролля. Наша первая локация — ущелье Безенги, где перед вами раскинутся неописуемые панорамы. Вы увидите Безенгийскую стену — это самый высокий и скалистый участок гребня Главного хребта Большого Кавказа. А в хорошую погоду рассмотрите вершины пятитысячников.
- Голубое озеро. Далее в программе карстовый водоём Церик-Кёль. Вы полюбуетесь цветом воды, которая меняет окрас в зависимости от времени года и погоды. А также откроете тайны глубоких балкарских озёр.
- Черекская теснина. Остановимся в живописном скалистом ущелье, где перестать фотографировать так же трудно, как на Языке Тролля. Вы оцените красоту теснины и узнаете о её печальном прошлом — гид расскажет, как преодолевали узкую дорогу вдоль реки до того, как прорубили тоннель.
- Руины аула и старинная башня. Впереди у нас покинутое селение Кюнлюм, с которым связана трагичная страница балкарской истории. Вы увидите остатки строений и сторожевую родовую башню Абай-кала 17-18 вв.
- Термальные источники. В Аушигере вы сможете расслабиться после насыщенного дня, искупавшись в бассейнах с целебной водой. Её температура составляет от +40 до +50°C.
- Замок Шато-Эркен. В финале отвезём вас в стилизованное строение в романском стиле. Вы прогуляетесь вдоль романтичного озера, полюбуетесь замком, окружённым кавказским лесом. А в ясную погоду увидите Эльбрус.
Организационные детали
- Маршрут экскурсии высокогорный, поэтому не рекомендуется людям, страдающим нарушением работы сердечно-сосудистой системы и гипертонией.
- В стоимость включён трансфер на комфортных внедорожниках.
- Мы заберём вас по вашему адресу и после экскурсии привезём обратно.
- Вас будет сопровождать профессиональный гид-водитель из нашей команды.
- Дополнительные расходы: посещение термальных источников — 500 ₽ с чел. за 1 час, завтрак/обед, вход на территорию замка Шато-Эркен — 100 ₽.
- Проверяйте, пожалуйста, погоду. В зависимости от прогноза маршрут может быть скорректирован (по предварительному согласованию).
- Время выезда определяется накануне поездки в зависимости от времени года +- 30 мин.
- В ходе поездки все участники, кроме людей пенсионного возраста или имеющих проблемы со здоровьем, а также инвалидов, меняются местами по локациям.
ежедневно в 06:30 и 07:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|5700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По вашему адресу в Минводах
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:30 и 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Минеральных Водах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 7410 туристов
Уже несколько лет наша команда знакомит путешественников с красотой Кавказа, его историей, природой и традициями. Для нас экскурсии — это не просто поездки по известным местам, а возможность показать настоящий Кавказ таким, каким его знают местные жители. Мы любим свою работу и стараемся, чтобы каждая поездка проходила в комфортной, дружеской атмосфере, оставляла яркие впечатления и желание вернуться снова.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 87 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Я посетила эту экскурсию и это было просто потрясающе!
Меня поразил профессионализм гида Владислава он смог увлекательно рассказать основные моменты экскурсии делая акцент на самых интересных фактах. Благодаря его энтузиазму, экскурсия
Меня поразил профессионализм гида Владислава он смог увлекательно рассказать основные моменты экскурсии делая акцент на самых интересных фактах. Благодаря его энтузиазму, экскурсия
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Поездка оставила прекрасные впечатления, именно такой формат позволяет ближе познакомиться с культурой и природой данной части нашей страны. Все этапы экскурсии прошли удачно, от трансфера до обед и видов гор! спасибо большое экскурсоводу и самой организации
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Евгений - потрясающий гид, влюблённый в свой край, и умеющий показать его необыкновенно увлекательно! И замечательный человек, приятный в общении, с которым нам было легко и весело путешествовать. Евгений к
+2
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О
Спасибо большое Георгию за экскурсию!
Очень все понравилось!
Фотографии говорят сами за себя ❤️
Очень все понравилось!
Фотографии говорят сами за себя ❤️
+2
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Е
Здравствуйте 👋 Отличная экскурсия! Часть группы начинала путешествие из Кисловодска, поэтому нам в Мин. Водах удалось на часик дольше поспать =) Заехали за нами прямо домой - это очень удобно!
Машина
Машина
+2
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М
Снова гидом был Владислав Экскурсия очень понравилась Гид знает очень много Очень рады, что ездили именно с ним Структурированный материал по истории местности
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Входит в следующие категории Минеральных Вод
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