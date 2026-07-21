Анастасия — ваша команда гидов в Минеральных Водах Организатор данного мероприятия

На сайте с 2022 года

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Провели экскурсии для 7410 туристов

Уже несколько лет наша команда знакомит путешественников с красотой Кавказа, его историей, природой и традициями. Для нас экскурсии — это не просто поездки по известным местам, а возможность показать настоящий Кавказ таким, каким его знают местные жители. Мы любим свою работу и стараемся, чтобы каждая поездка проходила в комфортной, дружеской атмосфере, оставляла яркие впечатления и желание вернуться снова.