Кармадон, Даргавс, Фиагдон - путешествие по Северной Осетии

История и культура Северной Осетии: экскурсия в мини-группе из Минеральных Вод

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Приглашаем вас в путешествие по горам Северной Осетии! Эта экскурсия для тех, кто не любит огромные группы, с вами будут только ваши друзья. Мы посетим все знаковые места — Кармадонское ущелье, Даргавский некрополь и Верхний Фиагдон. Насладитесь сказочной красотой Кавказских гор и познакомьтесь с историей Северной Осетии.
Кармадон, Даргавс, Фиагдон - путешествие по Северной Осетии
Кармадон, Даргавс, Фиагдон - путешествие по Северной Осетии
Кармадон, Даргавс, Фиагдон - путешествие по Северной Осетии
Кармадон, Даргавс, Фиагдон - путешествие по Северной Осетии
Кармадон, Даргавс, Фиагдон - путешествие по Северной Осетии
Ближайшие даты:
6
мая
7
мая
8
мая
9
мая
10
мая
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мая
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мая
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даты

Что вас ожидает:

  • Кармадонское ущелье
  • Место гибели и памятник Бодрову-младшему
  • Мидаграбинские водопады
  • Даргавс — «Город мертвых»
  • Арт-объект «Æ»
  • Арт-объект «Снежный Барс»
  • Аланский Свято-Успенский мужской монастырь
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Северная Осетия — изумительный по красоте ландшафтов край, который так и хочется отнести к одной большой достопримечательности. Этот край известен длинной и очень впечатляющей историей. Тем не менее, даже среди такой красоты, вы посетите наиболее известные локации.
  • Путешествие начинается с Кармадонского ущелья. Это одно из самых красивых мест в Северной Осетии, печально известное из-за сошедшего в 2002 году ледника Колка. Вы своими глазами увидите масштабы и последствия жуткой катастрофы.
  • Далее наша дорога пролегает через Даргавский «Город мёртвых» — загадочный городок, расположенный среди гор Кавказа. Здесь вы поймете значение его жутковатого прозвища, узнаете легенды о нем, и, при желании, сможете здесь прогуляться.
  • Очередной горный серпантин приведет нас в Куртатинское ущелье, которое считается колыбелью осетинского народа и источником возникновения его национальной культуры с эпохи раннего средневековья. Вы посетите древний замковый комплекс Курта и Тага, пройдетесь среди руин древнего селения Цмити — настоящего памятника старины, расположенного под открытым небом. Сможете осмотреть крупнейшее скальное оборонительное сооружение на Кавказе — Дзивгисскую скальную крепость. Получите эмоции на туристическом аттракционе «качели над пропастью» с панорамным видом на долину, и прогуляетесь вдоль отвесной скалы каньона Кадаргаван.

Важно:

  • Тур подойдет для людей с любой физической подготовкой.
  • В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут может быть скорректирован.
  • Тур можно провести для большего количества человек (подробности уточняйте у гида).
  • Необходимо взять с собой паспорт для проезда к водопадам через Пограничный контроль.

Ежедневно в 7:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида-водителя
  • Транспорт
Что не входит
  • Питание
  • Экологический сбор за Даргавс
Место начала и завершения?
Аэропорт, ж/д, ваше место проживания (города КМВ)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Тур проходит на комфортабельном внедорожнике/минивэне.
  • Тур подойдет для людей с любой физической подготовкой.
  • В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут может быть скорректирован.
  • Тур можно провести для большего количества человек (подробности уточняйте у гида).
  • Необходимо взять с собой паспорт для проезда к водопадам через Пограничный контроль
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Выездные
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