История и культура Северной Осетии: экскурсия в мини-группе из Минеральных Вод
Приглашаем вас в путешествие по горам Северной Осетии! Эта экскурсия для тех, кто не любит огромные группы, с вами будут только ваши друзья. Мы посетим все знаковые места — Кармадонское ущелье, Даргавский некрополь и Верхний Фиагдон. Насладитесь сказочной красотой Кавказских гор и познакомьтесь с историей Северной Осетии.
Ближайшие даты:
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даты
Что вас ожидает:
- Кармадонское ущелье
- Место гибели и памятник Бодрову-младшему
- Мидаграбинские водопады
- Даргавс — «Город мертвых»
- Арт-объект «Æ»
- Арт-объект «Снежный Барс»
- Аланский Свято-Успенский мужской монастырь
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Северная Осетия — изумительный по красоте ландшафтов край, который так и хочется отнести к одной большой достопримечательности. Этот край известен длинной и очень впечатляющей историей. Тем не менее, даже среди такой красоты, вы посетите наиболее известные локации.
- Путешествие начинается с Кармадонского ущелья. Это одно из самых красивых мест в Северной Осетии, печально известное из-за сошедшего в 2002 году ледника Колка. Вы своими глазами увидите масштабы и последствия жуткой катастрофы.
- Далее наша дорога пролегает через Даргавский «Город мёртвых» — загадочный городок, расположенный среди гор Кавказа. Здесь вы поймете значение его жутковатого прозвища, узнаете легенды о нем, и, при желании, сможете здесь прогуляться.
- Очередной горный серпантин приведет нас в Куртатинское ущелье, которое считается колыбелью осетинского народа и источником возникновения его национальной культуры с эпохи раннего средневековья. Вы посетите древний замковый комплекс Курта и Тага, пройдетесь среди руин древнего селения Цмити — настоящего памятника старины, расположенного под открытым небом. Сможете осмотреть крупнейшее скальное оборонительное сооружение на Кавказе — Дзивгисскую скальную крепость. Получите эмоции на туристическом аттракционе «качели над пропастью» с панорамным видом на долину, и прогуляетесь вдоль отвесной скалы каньона Кадаргаван.
Важно:
- Тур подойдет для людей с любой физической подготовкой.
- В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут может быть скорректирован.
- Тур можно провести для большего количества человек (подробности уточняйте у гида).
- Необходимо взять с собой паспорт для проезда к водопадам через Пограничный контроль.
Ежедневно в 7:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида-водителя
- Транспорт
- Что не входит
- Питание
- Экологический сбор за Даргавс
- Место начала и завершения?
- Аэропорт, ж/д, ваше место проживания (города КМВ)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 7:00Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Важная информация
- Тур проходит на комфортабельном внедорожнике/минивэне.
- Тур подойдет для людей с любой физической подготовкой.
- В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут может быть скорректирован.
- Тур можно провести для большего количества человек (подробности уточняйте у гида).
- Необходимо взять с собой паспорт для проезда к водопадам через Пограничный контроль
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании