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Джилы-Су. И не пожалела! Описывать красоты КБР бессмысленно - это надо видеть в живую. Что касается организации экскурсии - все было на высоте. Гид Григорий связался на кануне, сообщил марку и номер машины. В месте встречи был ровно минута в минуту. На всем пути рассказал нам интересные факты о природе, погоде, обычаях местных и отвечал на все наши вопросы. Спасибо ему за добрые советы и аккуратное вождение. Погода нас радовала сначала солнцем и свежим снежком (что придавало особое очарование горным пейзажам), ближе к вечеру стало холодать и начал снова срываться снег. Но это ничуть не испортило впечатления от путешествия, а скорее даже наоборот сплотило нашу команду. Если кто-то из моих попутчиков (Нижний Новгород, Новосибирск) читает этот отзыв - привет! Утром заезжали попить кофе в КЧР, на обратном пути на обед. Согрелись, поделились впечатлениями. Большое спасибо организаторам за отличный маршрут и возможность сделать инстаграмные фото на дороге с видом на Эльбрус. Берите обязательно с собой теплую одежду (погода непредсказуема в горах), крем от загара, угощения для сусликов, воду и купальники (удалось искупаться в термальном источнике).