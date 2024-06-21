Экскурсии из аэропорта Минеральных Вод

Найдено 17 экскурсий в категории «Из аэропорта» в Минеральных Водах, цены от 4 200 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Трансфер из аэропорта в Кисловодск + экскурсия по Железноводску
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Трансфер с экскурсией: аэропорт Минеральные Воды - Кисловодск - Железноводск
Путешествие с комфортом и культурной программой: от аэропорта до Кисловодска с экскурсией в Железноводск
Начало: В аэропорту Минеральные воды
Сегодня в 08:00
10 июля в 06:00
7 800 за всё до 4 чел.
Тур в горы Верхней Балкарии+Язык Тролля
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
33 отзыва
Популярное предложение
Путешествие в горы Верхней Балкарии и на Язык Тролля из Минеральных Вод
Погрузитесь в красоту Кавказских гор, посетите Язык Тролля и насладитесь кавказской кухней в однодневной экскурсии
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Завтра в 07:00
3 июля в 07:00
5 900 за человека
Тур в горы Северной Осетии к памятнику Сергея Бодрова
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
17 отзывов
Путешествие в память о Сергее Бодрове-младшем и древний Даргавс
Вместе мы отправимся в места, хранящие память о талантливом актере и уникальные исторические сокровища
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
6 300 за человека
Тур в горы: Плато Бермамыт - настоящая шкатулка с сокровищами
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
20 отзывов
Плато Бермамыт: экскурсия в мир дикой природы и величественных видов
Погрузитесь в атмосферу дикой природы, исследуя скалистые красоты и панорамы Плато Бермамыт
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Завтра в 07:00
3 июля в 07:00
4 900 за человека
Тур в горы: Чегемские водопады с полетом на парадроме и озером Гижгит
🚶 Пешая
Мини-группа
10 часов
11 отзывов
Групповая экскурсия: Чегемские водопады, перевал Актопрак и озеро Гижгит
Отправьтесь в увлекательное путешествие к Чегемским водопадам, перевалу Актопрак и озеру Гижгит. Вас ждут незабываемые впечатления и удивительные виды
Начало: Аэропорт, ЖД, ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 800 за человека
Тур в горы Приэльбрусья и к озеру Гижгит
🚶 Пешая
Мини-группа
12 часов
34 отзыва
Групповая экскурсия в горы Приэльбрусья и к озеру Гижгит: природные чудеса
Откройте для себя красоту озера Гижгит и величие Эльбруса в одной поездке. Незабываемые впечатления и фото гарантированы
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Завтра в 06:30
3 июля в 06:30
4 800 за человека
Тур к водопадам Джилы-Су
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
29 отзывов
Экскурсия к водопадам Джилы-Су: великолепие природы и древние легенды
Приглашаем вас на захватывающее путешествие к водопадам Джилы-Су, где вас ждут удивительные природные красоты и тайны древности
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 700 за человека
Тур в горы Домбая
🚶 Пешая
Мини-группа
12 часов
25 отзывов
Путешествие в Домбай: Перевал Гумбаши и Шоанинский храм
Откройте для себя величие Кавказских гор с экскурсией в Домбай, включающей посещение исторических мест
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 800 за человека
Тур в горы Приэльбрусья и к озеру Гижгит
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Индивидуальный тур в горы Приэльбрусья и к озеру Гижгит
Эльбрус - самая высокая вершина России и Европы. Уникальная возможность посетить горы Приэльбрусья и озеро Гижгит в рамках индивидуальной экскурсии
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
20 000 за всё до 6 чел.
Язык Тролля и красоты Верхней Балкарии
Мини-группа
10 часов
16 отзывов
Путешествие к Языку Тролля и чудесам Верхней Балкарии
Погрузитесь в уникальную культуру и природу Кабардино-Балкарии: от Языка Тролля до Голубого озера и древних башен
Начало: Аэропорт, ж/д, ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 06:30, 7:00, 07:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
5 500 за человека
Тур в Домбай
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
7 отзывов
Тур в Домбай
Начало: Аэропорт, ж/д, ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
4 800 за человека
Урочище Джилы-Су - удивительные пейзажи и водопады
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
5 отзывов
Урочище Джилы-Су - удивительные пейзажи и водопады
Начало: Аэропорт, ж/д, ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 06:30, 7:00, 07:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
4 800 за человека
Трансфер из аэропорта Минеральные Воды в Домбай + джип-тур
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
8 часов
Трансфер с экскурсией: Минеральные Воды - Домбай, джип-тур
Индивидуальный трансфер из аэропорта Минеральные Воды в Домбай с уникальным джип-туром по живописным местам
Начало: В аэропорту Минеральные Воды
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
20 500 за всё до 6 чел.
Трансфер Архыз, Домбай, Азау, Терскол, Теберда, Чегет
Индивидуальная
3 часа
Трансфер из Минеральных Вод в Архыз, Домбай, Азау, Терскол, Теберда, Чегет
Выберите комфортный трансфер до горнолыжных курортов Северного Кавказа. Встреча в аэропорту, безопасная поездка
Начало: Аэропорт Минеральные Воды
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 000 за всё до 8 чел.
Тур в горы: Кальян на Языке Тролля
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
Тур в горы: Кальян на Языке Тролля
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
26 000 за всё до 5 чел.
Путешествие в сердце гор - Домбай
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
Трансфер из Минеральных Вод в Домбай: ваше удобное путешествие
Выбирая наш трансфер, вы получаете не только комфортное путешествие, но и возможность насладиться красотами по пути в Домбай
Начало: Аэропорт, ж/д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
3 июля в 07:00
4 200 за человека
Трансфер на Домбай
Мини-группа
3 часа
Трансфер на Домбай из Минеральных Вод: комфорт для вашей группы
Путешествуйте из Минеральных Вод на Домбай с удобством и без забот. Профессиональные водители и комфортабельные авто ждут вас
Начало: Аэропорт Минеральные Воды
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елизавета
    21 июня 2024
    Урочище Джилы-Су - удивительные пейзажи и водопады
    Ездила на экскурсию 17 мая! Долго сомневалась какую выбрать, так как была в Минводах всего сутки. В итоге остановилась на
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    Джилы-Су. И не пожалела! Описывать красоты КБР бессмысленно - это надо видеть в живую. Что касается организации экскурсии - все было на высоте. Гид Григорий связался на кануне, сообщил марку и номер машины. В месте встречи был ровно минута в минуту. На всем пути рассказал нам интересные факты о природе, погоде, обычаях местных и отвечал на все наши вопросы. Спасибо ему за добрые советы и аккуратное вождение. Погода нас радовала сначала солнцем и свежим снежком (что придавало особое очарование горным пейзажам), ближе к вечеру стало холодать и начал снова срываться снег. Но это ничуть не испортило впечатления от путешествия, а скорее даже наоборот сплотило нашу команду. Если кто-то из моих попутчиков (Нижний Новгород, Новосибирск) читает этот отзыв - привет! Утром заезжали попить кофе в КЧР, на обратном пути на обед. Согрелись, поделились впечатлениями. Большое спасибо организаторам за отличный маршрут и возможность сделать инстаграмные фото на дороге с видом на Эльбрус. Берите обязательно с собой теплую одежду (погода непредсказуема в горах), крем от загара, угощения для сусликов, воду и купальники (удалось искупаться в термальном источнике).

  • Д
    Дмитрий
    16 июня 2024
    Тур в горы Верхней Балкарии+Язык Тролля
    Все было выполнено на отлично. Очень понравилось, во-первых, до экскурсии оператор всегда на связи; во-вторых, место посадки и высадки по
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    желанию клиента - крайне не маловажно; водитель-гид большой молодец - все доступно поведал, вёл авто крайне аккуратно; атмосфера была крайне позитивная. Рекомендую компанию Спутник Тур для экскурсий.

  • Ю
    Юлия
    11 июня 2024
    Тур в горы: Плато Бермамыт - настоящая шкатулка с сокровищами
    Мы ездили не на Бермамыт (там после дождя было не проехать), а в Верхнюю Балкарию. Для меня это было не
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    просто незабываемым путешествием, а настоящим отдыхом после сложного восхождения на Эльбрус! Из зимы окунулась сразу в лето! Тишина, бескрайние просторы с высоты птичьего полёта, Черекское ущелье, Голубые озёра, древний город - замечательные места! Водитель Андрей - доброжелательный, влюбленный в свои родные края, рассказывал нам много интересного. Незабываемый отдых - Аушигерские термальные источники! Расслабление и блаженство! Спасибо большое всем организаторам экскурсии!

  • Э
    Эдуард
    1 июня 2024
    Тур в горы Приэльбрусья и к озеру Гижгит
    Гид все объясняет все рассказал что где когда, не соскучишься, с дорогой ни каких проблем, все ньюансы обговорили заранее, восхождение заняло всего 2 часа этого было достаточно!
  • И
    Инна
    28 мая 2024
    Тур к водопадам Джилы-Су
    Это самый лучший гид!!! Спасибо Дмитрию Напоил, покормил, заботился о нас!!! Очень много нереальных фотографий и куча впечатлений
  • L
    Lyudmila
    28 мая 2024
    Тур в горы Приэльбрусья и к озеру Гижгит
    Поездка на Приэльбрусье была впечатляющей! Наш гид Михаил внимательный, доброжелательный, компетентный и очень приятный молодой человек! Поездка оставила самые замечательные воспоминания!
  • Л
    Лариса
    27 мая 2024
    Тур в горы Северной Осетии к памятнику Сергея Бодрова
    Невероятные виды, невероятные эмоции! Спасибо водителю Исмаилу за прекрасную экскурсию. Все организовано, очень интересно и познавательно. Очень повезло, что с нами ездил оператор, который снимал нам крутые видео, за это ему отдельное спасибо! Благодаря таким людям хочется возвращаться снова и снова!
  • С
    Светлана
    23 мая 2024
    Тур в горы: Чегемские водопады с полетом на парадроме и озером Гижгит
    Понравился Гид Михаил, подробно рассказывал о достопримечательностях, весело шутил, остались только приятные воспоминания и впечатления. Подобралась дружная компания и поездка
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    оказалась приятнее, чем предполагалось. Единственное что не понравилось - на сайте указанно что забирают из города Минеральные Воды, а по факту нет. Пришлось ехать к 7 утра на другую станцию на электричке. Спасибо за экскурсию в любом случае!!!

  • D
    D1ma
    22 мая 2024
    Тур в горы: Плато Бермамыт - настоящая шкатулка с сокровищами
    Плато Бермамыт увидели, красота, с погодой правда не повезло, Эльбрус и плато - начало быстро затягивать облаками и потом пошел мощный снег, но гид свозил нас в еще одно красивое место.
  • Д
    Денис
    20 мая 2024
    Тур в Домбай
    Ну Домбай это конечно сказка. Потрясающая природа, все утопает в зелени. Однозначно советую поездку, на мой взгляд лучшая экскурсии в
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    этих краях. Если кто выбирает между Эльбрусом и Домбаем однозначно второе! Очень классный гид Расул попался, на Мерседесе (минивен), очень мягкое безопасное вождение, интересное не навязчивое общение, подстраивался под каждого) полностью сопровождал везде. Показал массу интересных мест которые были не программе. Заезжали в пещеры, на храм на горе, даже в родном селе побывали у него, в общем большой молодец. Пс обязательно берите с собой очки, да и крем от загара не помешает. За 40 минут на Домбае был черный как после Турции

Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Из аэропорта»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Минеральных Водах
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 17
  1. Трансфер из аэропорта в Кисловодск + экскурсия по Железноводску
  2. Тур в горы Верхней Балкарии+Язык Тролля
  3. Тур в горы Северной Осетии к памятнику Сергея Бодрова
  4. Тур в горы: Плато Бермамыт - настоящая шкатулка с сокровищами
  5. Тур в горы: Чегемские водопады с полетом на парадроме и озером Гижгит
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Эльбрус
  2. Джилы-су
  3. Гижгит
  4. Плато Бермамыт
  5. Самое главное
  6. Приэльбрусье
  7. Перевал Гум-Баши
  8. Чегемские водопады
  9. Парк Цветник
  10. Грот Дианы
Сколько стоит экскурсия по Минеральным Водам в июле 2024
Сейчас в Минеральных Водах в категории "Из аэропорта" можно забронировать 17 экскурсий и билетов от 4 200 до 26 000. Туристы уже оставили гидам 204 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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