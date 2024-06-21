1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Трансфер с экскурсией: аэропорт Минеральные Воды - Кисловодск - Железноводск
Путешествие с комфортом и культурной программой: от аэропорта до Кисловодска с экскурсией в Железноводск
Начало: В аэропорту Минеральные воды
Сегодня в 08:00
10 июля в 06:00
7 800₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
12 часов
Популярное предложение
Путешествие в горы Верхней Балкарии и на Язык Тролля из Минеральных Вод
Погрузитесь в красоту Кавказских гор, посетите Язык Тролля и насладитесь кавказской кухней в однодневной экскурсии
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Завтра в 07:00
3 июля в 07:00
5 900₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Путешествие в память о Сергее Бодрове-младшем и древний Даргавс
Вместе мы отправимся в места, хранящие память о талантливом актере и уникальные исторические сокровища
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
6 300₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Плато Бермамыт: экскурсия в мир дикой природы и величественных видов
Погрузитесь в атмосферу дикой природы, исследуя скалистые красоты и панорамы Плато Бермамыт
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Завтра в 07:00
3 июля в 07:00
4 900₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Групповая экскурсия: Чегемские водопады, перевал Актопрак и озеро Гижгит
Отправьтесь в увлекательное путешествие к Чегемским водопадам, перевалу Актопрак и озеру Гижгит. Вас ждут незабываемые впечатления и удивительные виды
Начало: Аэропорт, ЖД, ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 800₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Групповая экскурсия в горы Приэльбрусья и к озеру Гижгит: природные чудеса
Откройте для себя красоту озера Гижгит и величие Эльбруса в одной поездке. Незабываемые впечатления и фото гарантированы
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Завтра в 06:30
3 июля в 06:30
4 800₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Экскурсия к водопадам Джилы-Су: великолепие природы и древние легенды
Приглашаем вас на захватывающее путешествие к водопадам Джилы-Су, где вас ждут удивительные природные красоты и тайны древности
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 700₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Путешествие в Домбай: Перевал Гумбаши и Шоанинский храм
Откройте для себя величие Кавказских гор с экскурсией в Домбай, включающей посещение исторических мест
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 800₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальный тур в горы Приэльбрусья и к озеру Гижгит
Эльбрус - самая высокая вершина России и Европы. Уникальная возможность посетить горы Приэльбрусья и озеро Гижгит в рамках индивидуальной экскурсии
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
20 000₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
10 часов
Путешествие к Языку Тролля и чудесам Верхней Балкарии
Погрузитесь в уникальную культуру и природу Кабардино-Балкарии: от Языка Тролля до Голубого озера и древних башен
Начало: Аэропорт, ж/д, ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 06:30, 7:00, 07:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
5 500₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Тур в Домбай
Начало: Аэропорт, ж/д, ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
4 800₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Урочище Джилы-Су - удивительные пейзажи и водопады
Начало: Аэропорт, ж/д, ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 06:30, 7:00, 07:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
4 800₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Трансфер с экскурсией: Минеральные Воды - Домбай, джип-тур
Индивидуальный трансфер из аэропорта Минеральные Воды в Домбай с уникальным джип-туром по живописным местам
Начало: В аэропорту Минеральные Воды
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
20 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Трансфер из Минеральных Вод в Архыз, Домбай, Азау, Терскол, Теберда, Чегет
Выберите комфортный трансфер до горнолыжных курортов Северного Кавказа. Встреча в аэропорту, безопасная поездка
Начало: Аэропорт Минеральные Воды
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Тур в горы: Кальян на Языке Тролля
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
26 000₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
12 часов
Трансфер из Минеральных Вод в Домбай: ваше удобное путешествие
Выбирая наш трансфер, вы получаете не только комфортное путешествие, но и возможность насладиться красотами по пути в Домбай
Начало: Аэропорт, ж/д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
3 июля в 07:00
4 200₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Трансфер на Домбай из Минеральных Вод: комфорт для вашей группы
Путешествуйте из Минеральных Вод на Домбай с удобством и без забот. Профессиональные водители и комфортабельные авто ждут вас
Начало: Аэропорт Минеральные Воды
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлизавета21 июня 2024Ездила на экскурсию 17 мая! Долго сомневалась какую выбрать, так как была в Минводах всего сутки. В итоге остановилась на
- ДДмитрий16 июня 2024Все было выполнено на отлично. Очень понравилось, во-первых, до экскурсии оператор всегда на связи; во-вторых, место посадки и высадки по
- ЮЮлия11 июня 2024Мы ездили не на Бермамыт (там после дождя было не проехать), а в Верхнюю Балкарию. Для меня это было не
- ЭЭдуард1 июня 2024Гид все объясняет все рассказал что где когда, не соскучишься, с дорогой ни каких проблем, все ньюансы обговорили заранее, восхождение заняло всего 2 часа этого было достаточно!
- ИИнна28 мая 2024Это самый лучший гид!!! Спасибо Дмитрию Напоил, покормил, заботился о нас!!! Очень много нереальных фотографий и куча впечатлений
- LLyudmila28 мая 2024Поездка на Приэльбрусье была впечатляющей! Наш гид Михаил внимательный, доброжелательный, компетентный и очень приятный молодой человек! Поездка оставила самые замечательные воспоминания!
- ЛЛариса27 мая 2024Невероятные виды, невероятные эмоции! Спасибо водителю Исмаилу за прекрасную экскурсию. Все организовано, очень интересно и познавательно. Очень повезло, что с нами ездил оператор, который снимал нам крутые видео, за это ему отдельное спасибо! Благодаря таким людям хочется возвращаться снова и снова!
- ССветлана23 мая 2024Понравился Гид Михаил, подробно рассказывал о достопримечательностях, весело шутил, остались только приятные воспоминания и впечатления. Подобралась дружная компания и поездка
- DD1ma22 мая 2024Плато Бермамыт увидели, красота, с погодой правда не повезло, Эльбрус и плато - начало быстро затягивать облаками и потом пошел мощный снег, но гид свозил нас в еще одно красивое место.
- ДДенис20 мая 2024Ну Домбай это конечно сказка. Потрясающая природа, все утопает в зелени. Однозначно советую поездку, на мой взгляд лучшая экскурсии в
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Из аэропорта»
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