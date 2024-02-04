Опробовать трассы двух комплексов, решить, где виды лучше, а снег мягче, и расслабиться в источниках
Курорты адаптированы как для профессионалов, так и для начинающих: есть учебные и сложные склоны, услуги инструктора и прокат снаряжения. Перед началом активной части обновимся в горячих источниках, смоем усталость и зарядимся энергией.
Желающие каждый день смогут отправляться в гастротур и изучать местные блюда от хычинов до шорпы и лагмана. Поднимемся на высоту более 3000 метров и, если повезёт с погодой, сделаем фото с Эльбрусом!
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Описание
Организационные детали
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура может быть изменен с сохранением качества и полноты услуг.
В случае, если клиент по собственному желанию прерывает тур до его окончания, организатор возвращает ему денежные средства пропорционально проведенного в путешествии времени за вычетом реально понесенных и/или невозвратных расходов (невозвратная бронь, закупленные продукты, снаряжение, заказанный трансфер и пр.)
Программа тура по дням
Горячие источники и посёлок Архыз
Встречаемся в Минеральных Водах и отправляемся в Архыз — посёлок среди снежных вершин, рядом с которым и находится горнолыжный курорт. По дороге заедем на горячие источники, богатые цинком, йодом, калием, натрием и кальцием. Купальные принадлежности необходимо сразу взять с собой в салон автобуса в отдельном пакете.
Всего в дороге проведём около 3,5 часов. Заселимся в гостиницу и отдохнём.
Горнолыжный курорт «Романтик»
Всё путешествие будем жить в посёлке Архыз, в 10 км от которого находится горнолыжный комплекс «Романтик». Туда у нас запланировано 3 выезда на весь день. Пообедать можно будет в одном из кафе курорта. Арендовать снаряжение возможно как в Архызе, так и в комплексе.
Сегодня первый день катания! Ваш гид-проводник проведёт первичный инструктаж по горным лыжам и расскажет про курорт, где хорошо прогуляться, что попробовать. Желающие смогут взять уроки с инструктором, чтобы быстрее освоить лыжи или сноуборд. «Романтик» оснащён несколькими трассами под разный уровень подготовки, включая нулевой и для профессионалов. Каждый самостоятельно выберет для себя подходящую сложность.
День катания
Продолжаем кататься и накапливать мастерство. Встретимся на обеде в кафе и поделимся впечатлениями. Рекомендуем попробовать кавказский шашлык, хычины, лагман, шорпу, глинтвейн и травяной чай. С желающими устроим фотосессии в ярких нарядах.
День катания и другие развлечения на выбор
Весь день проведём на склонах Архыза, вдоволь накатаемся и сможем отточить своё мастерство на трассах посложнее. Желающие смогут разнообразить отдых катанием на тюбингах и санках.
Вечером переезжаем в посёлок Домбай (150 км, около 3 часов пути).
Горнолыжный курорт Домбай
Курорту Домбай есть чему вас порадовать! У нас будет возможность подняться на высоту более 3000 метров и сделать фото с Эльбрусом. Будем ловить для этого ясную погоду. Горнолыжный курорт тоже имеет несколько трасс разного уровня сложности и прекрасную инфраструктуру. Домбай удобен тем, что все канатные дороги начинаются из самого посёлка. То есть в любой момент вы можете самостоятельно вернуться в гостиницу. Для ценителей гастрономии в посёлке предостаточно кафе и ресторанов на любой вкус и кошелёк.
День катания
Весь день катаемся и наслаждаемся пейзажами Домбая. На обед встретимся, по традиции, в кафе, попробуем местные блюда и поделимся впечатлениями.
Отъезд
С утра будет время для катания или похода на сувенирный рынок. В 12:00 выселяемся из гостиницы и отправляемся в Минеральные Воды.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал и аэропорт, 12:30Завершение: Минеральные Воды, 15:00-16:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.