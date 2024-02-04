За одно путешествие сразу два лучших курорта Кавказа! Не нужно выбирать — 3 дня проведём на горнолыжном комплексе «Романтик» в Архызе и за 2,5 дня познакомимся с трассами Домбая. Курорты адаптированы как для профессионалов, так и для начинающих: есть учебные и сложные склоны, услуги инструктора и прокат снаряжения. Перед началом активной части обновимся в горячих источниках, смоем усталость и зарядимся энергией. Желающие каждый день смогут отправляться в гастротур и изучать местные блюда от хычинов до шорпы и лагмана. Поднимемся на высоту более 3000 метров и, если повезёт с погодой, сделаем фото с Эльбрусом!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура может быть изменен с сохранением качества и полноты услуг.

В случае, если клиент по собственному желанию прерывает тур до его окончания, организатор возвращает ему денежные средства пропорционально проведенного в путешествии времени за вычетом реально понесенных и/или невозвратных расходов (невозвратная бронь, закупленные продукты, снаряжение, заказанный трансфер и пр.)