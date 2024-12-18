Сегодня нас ждет очень живописная дорога в Архыз. Преодолеем самый высокогорный перевал России Гумбаши, где есть автомобильная дорога (высота 2187 метров над уровнем моря). В ясную погоду отсюда можно увидеть Эльбрус.

Остановимся возле пещер — пейзажи здесь будто с другой планеты! Из-за многочисленных углублений скала напоминает большой кусок сыра с дырочками. А еще здесь есть «парящий камень», возле которого можно сделать отличные фотографии.

После пещер вы увидите Шоанинский храм, история которого насчитывает более тысячи лет. Храм находится высоко на горе, отсюда открываются фантастические виды. Раньше храм стоял на одном из ответвлений Великого шелкового пути и строился на средства Византийской империи во второй половине 10 века.

Затем доберемся до очень необычного места — Лика Христа на скале. Никто точно не знает, кто и когда создал это творение в таком удаленном и труднодоступном уголке Кавказа, но выглядит это впечатляюще! Сейчас к иконе можно добраться по лестнице, для этого надо преодолеть 526 ступенек.

Наша следующая остановка — Сентинский Храм, который возвышается над аулом Нижняя Теберда. Вы увидите уникальные фрески и услышите любопытные факты из истории Византийской империи, благодаря которой появился этот храм.

Напоследок заедем на плато Буруш-Сырты на высоту около 2000 метров над уровнем моря, откуда открываются потрясающие виды на горные хребты, а потом заглянем в обсерваторию и посмотрим в телескоп на Луну, Сатурн, Юпитер, Венеру и Марс. Вы увидите самый большой в Европе шестиметровый телескоп БТА и понаблюдаете за звездами и далекими галактиками. Если будет желание, можно поучиться астрофотографии и сделать качественные снимки звездного неба.

Вечером заселимся в гостиницу в Архызе. При желании можно сходить в баню и попариться.