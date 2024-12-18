Вы увидите необычные дома с земляными крышами,
Описание тура
Организационные детали
Путешествие на комфортном и современном внедорожнике.
Проживание. В первый день остановимся в гостинице в Пятигорске у подножия Машука. Вторую ночь проведем в гостевом домике в тихом месте в глубинах Архыза. В третью и четвертую ночи разместимся в гостинице Домбая с видом на горы. Размещение двухместное, удобства в номере.
Питание. В стоимость тура входят два завтрака и кофе-чай в дороге. На обеды будем заезжать в кафе, ужины можно заказать в гостинице или зайти в какой-нибудь ресторанчик неподалеку.
Программа тура по дням
Встреча
Встречаемся в аэропорту Минеральные Воды и вместе едем в Пятигорск. Вы заселитесь в гостиницу и сможете самостоятельно погулять по городу — мы подскажем, куда сходить и что посмотреть.
Высокогорный перевал, древние Аланские храмы и звездное небо в обсерватории
Сегодня нас ждет очень живописная дорога в Архыз. Преодолеем самый высокогорный перевал России Гумбаши, где есть автомобильная дорога (высота 2187 метров над уровнем моря). В ясную погоду отсюда можно увидеть Эльбрус.
Остановимся возле пещер — пейзажи здесь будто с другой планеты! Из-за многочисленных углублений скала напоминает большой кусок сыра с дырочками. А еще здесь есть «парящий камень», возле которого можно сделать отличные фотографии.
После пещер вы увидите Шоанинский храм, история которого насчитывает более тысячи лет. Храм находится высоко на горе, отсюда открываются фантастические виды. Раньше храм стоял на одном из ответвлений Великого шелкового пути и строился на средства Византийской империи во второй половине 10 века.
Затем доберемся до очень необычного места — Лика Христа на скале. Никто точно не знает, кто и когда создал это творение в таком удаленном и труднодоступном уголке Кавказа, но выглядит это впечатляюще! Сейчас к иконе можно добраться по лестнице, для этого надо преодолеть 526 ступенек.
Наша следующая остановка — Сентинский Храм, который возвышается над аулом Нижняя Теберда. Вы увидите уникальные фрески и услышите любопытные факты из истории Византийской империи, благодаря которой появился этот храм.
Напоследок заедем на плато Буруш-Сырты на высоту около 2000 метров над уровнем моря, откуда открываются потрясающие виды на горные хребты, а потом заглянем в обсерваторию и посмотрим в телескоп на Луну, Сатурн, Юпитер, Венеру и Марс. Вы увидите самый большой в Европе шестиметровый телескоп БТА и понаблюдаете за звездами и далекими галактиками. Если будет желание, можно поучиться астрофотографии и сделать качественные снимки звездного неба.
Вечером заселимся в гостиницу в Архызе. При желании можно сходить в баню и попариться.
Фантастические виды Архыза и чистейшая вода Уллу-Муруджу
После завтрака поедем по канатной дороге в горы. С верхней станции открываются фантастические виды на долины рек Дукка, Псыш, София, Кизгыч и многое другое. У вас будет свободное время до 12 часов, чтобы в своем темпе погулять по склонам. Можно взять лыжи или тюбинг и покататься или попить ароматный чай в кафе с панорамным видом.
Налюбовавшись видами Архыза, поедем в горы Домбая. По пути остановимся возле реки Уллу-Муруджу со сказочным елово-буковым лесом вокруг. Здесь можно сделать отличные фотографии и набрать воду — в этих местах она очень вкусная и полезная.
Доберемся до Теберды, погуляем по подвесному мосту над горной рекой. Если посмотреть вниз, то может показаться, что мост движется — удивительное чувство! Заселимся в гостиницу и поужинаем. При желании можно сходить в баню.
Домбай, Гоначхирское ущелье и "покатушки" на "банане"
Позавтракав в отеле, поднимемся по канатной дороге на гору Мусса-Ачитара — самый доступный «трехтысячник» нашей страны. Приготовьтесь к головокружительным видам ледников и долин, ущелий, рек и озёр. Совсем близко отсюда находится Абхазия и Грузия — если пофантазировать, можно представить абхазских дедушек и бабушек, собирающих на той стороне хребта мандарины.
Попьем чай или кофе и отправимся в Гоначхирское ущелье. Вы прогуляетесь мимо замерзших озер Туманлы-Кель и Кара-Кель и окажетесь на приграничной территории недалеко от Абхазии.
Затем вас ждет самая экзотическая часть путешествия — подъем на «банане» через
ущелья в район горы Лысая на высоту около трех тысяч метров. Перед нами откроются невероятной красоты панорамы. Полюбуемся и пешком спустимся вниз к водопаду Шумка. Послушаем плеск воды, подышим свежим хвойным воздухом и пойдем гулять по экотропе через снежный зимний лес.
После такого насыщенного дня вернемся в гостиницу и поужинаем. Желающие могут снова сходить в баню и расслабиться после треккинга.
Затерянный мир Карачаево-Черкесии
Завтракаем и выезжаем в очень необычное место, которое не всегда можно найти в путеводителях — это Махар и Гондарай. Большинство туристов сюда не добираются, здесь очень тихо и спокойно — первозданная природа во всей своей естественной красоте.
Ещё по пути у нас будет остановка в месте с необычными домиками с земляными крышами — прямо как в Скандинавии! Пейзажи напоминают мир Толкина — можно представить хоббитов и как будто оказаться внутри «Властелина колец».
После этого вернемся в цивилизацию — примерно в 19 часов будем в Пятигорске и в 19:30 в аэропорту Минеральные Воды.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|45 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Два завтрака
- Вкусный свежесваренный кофе и чай во время остановок на локациях
- Трансфер на внедорожнике
- Пешие экскурсии и джипинг
- Полное сопровождение и поддержка гида
- Входные билеты во все заповедники и погранзоны маршрута
Что не входит в цену
- Билеты на самолет до Минеральных вод и обратно
- Одноместное размещение (доплата 11 500 руб. за человека при размещение в отдельном номере)
- Питание (примерно 1500 руб. /день на человека)
- Баня - 500 руб. /чел. на один 2-х часовой сеанс
- Билеты на канатную дорогу (1400 руб. - Домбай и 1400 руб. - Архыз)
- Подъем в Мухинское ущелье - 2000 руб. за человека
- Билет в обсерваторию - от 1500 до 2000 руб. за человека (стоимость зависит от погодных условий и возможности проведения более развернутых экскурсии в обсерватории и звездному небу)
- Личные расходы (перекусы, напитки, сувениры)