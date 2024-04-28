Будет три отзыва в одном, от меня и моих подружек-попутчиц.



Брали экскурсию на конец февраля, очень удачно даты легли в наше пятидневное путешествие. В начале все оказалось не так гладко - в первый день двое человек отказались от поездки, и нас не смогли забрать из Пятигорска, потому что это потеря времени так важного для дороги и миссии "попасть во все места", а темнеет довольно рано. Поэтому экстренно помчались на такси в Кисловодск, на встречу с гидом Радмиром, который сопровождал нас все дни. Хочу сказать, что организаторы довольно оперативно решают такие нюансы, и первый день, посвященный Архызу, мы провели действительно на индивидуальной экскурсии на легковой машине (в остальные дни подключались однодневные путешественники). Экскурсия очень адаптивна под те места, которые вы хотите больше всего посетить. В Архызе мы выбрали посещение обсерватории (это был один из ключевых пунктов при моем выборе экскурсии - возможность увидеть БТА), но можно прокатиться на канатной дороге (хотя они и так будут на Домбае и Эльбрусе). Мы же на канатке не катались, просто заехали посмотреть на курорт. Вместо Тебердинского заповедника во второй день поехали смотреть на Шоанинский храм - виды там отличные, а подъем к храму действительно экстремальный. Третий день полностью посвятили Эльбрусу, а под конец вечера заехали в источники Гедуко (больше приятных впечатлений осталось от Суворовских источников, которые мы посетили отдельно). Ну и весь путь сопровождается неописуемо живописными видами, легендами и историями про аланов, рассказами про культуру и быт местных народов. Жили две ночи в Кисловодске в отеле "Старый замок", нам было удобно и комфортно не таскаться с вещами, но на завтраки не успевали, потому что выезжали очень рано. Будьте готовы потратиться на канатные дороги (около 1800-2000 за билет) и самые вкусные хычины. Благодарю Радмира за самое яркое путешествие, которое только могло быть!



***

Мы были в туре по курортам Кавказа - Архыз, Домбай, Эльбрус - и это были прекрасные 3 дня)) Очень насыщенная программа, столько красивых мест, крутых фото, ярких впечатлений)) Рекомендую очень, потому что сложно добираться до гор без машины, а взять тур и три дня не думать о том, куда и как ехать, очень удобно. Теперь о самой экскурсии. С нами все три дня был прекрасный харизматичный гид Радмир. Хочу поблагодарить его за вовлечённость, отзывчивость и интересные, наполненные яркими афоризмами, шутками и местным колоритом рассказы на протяжении всего нашего путешествия. Радмир очень уверенно направлял группу в моменты сомнений, предлагал лучшие варианты маршрутов, останавливался в красивых локациях для наших памятных фотографий и рекомендовал места со вкусной едой, чтобы пополнить наши жизненные силы. Поездка оставила приятные впечатления) Горы в сердце, сердце в горах и кусочек ещё у Радмира ❤️

P.S. Мы ещё были в рамках доп. экскурсии в термальном комплексе Гедуко, но вот там мне совсем не понравилось (((



***

Экскурсия по горам Кавказа оказалась незабываемым приключением! Мы посетили красивейшие горные вершины, насладились потрясающими видами и узнали много интересного о истории и культуре.

Гид Радмир был профессиональным и дружелюбным, рассказывал интересные факты и отвечал на все наши вопросы. Было очень интересно послушать о местной культуре и обычаях. Благодаря шуткам и лёгкой атмосфере, созданным гидом, наше маленькое приключение было максимально приятным и интересным.

Я очень рада, что выбрала эту экскурсию и с уверенностью могу рекомендовать ее всем, кто хочет провести время на природе, окунуться глубже в культуру Кавказа и насладиться великолепными пейзажами.