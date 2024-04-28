Увидеть огромные телескопы в обсерватории Архыза и встретить закат в горах Домбая
За три дня мы посмотрим на самые масштабные и известные кавказские курорты: знаменитый Эльбрус, о котором мечтают тысячи альпинистов, живописный Домбай с его сказочным Тебердинским заповедником и современный Архыз с самым древним христианским храмом России.
В путешествии в Архыз, Домбай и на Эльбрус будет много местных вкусностей, свежего горного воздуха, нарзана из источников и фантастических видов!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|25 000 ₽
Описание
Организационные детали
Обязательно берите с собой удобную одежду и обувь, а также захватите купальные принадлежности и бутылочки для воды.
Программа тура может меняться в зависимости от времени года, продолжительности светового дня, погодных и технических факторов.
Транспорт подбирается индивидуально в зависимости времени года и погодных условий.
Проживание. Будем жить в комфортных гостиницах с удобствами в номере. Размещение двухместное. В зависимости от сезонной загруженности и технических возможностей отели могут меняться.
Питание. Питание на маршруте оплачивается отдельно. Средний ценник в кафе 300-500 руб. Будет возможность попробовать местные блюда (хычины, шурпу, айран), а в тёплое время года полакомиться шашлыком в формате пикника.
Уровень сложности. Большинство перемещений на машине, так что много ходить не придётся — тур доступен для людей с минимальным уровнем физической подготовки.
Связь и интернет. В населённых пунктах и гостиницах связь и интернет есть, а вот в горах может не ловить — не планируйте важные звонки на это время.
Программа тура по дням
Архыз: канатка, обсерватория и самый древний христианский храм России
Загадочная скала. Мы встретим вас в аэропорту Минеральные Воды и сразу поедем в горы — на курорт Архыз. По пути будем делать остановки в интересных местах: посмотрим Лик Христа — изображение на скале, окутанное загадками и тайнами. До сих пор никто не знает, как оно появилось и кто его сделал.
Самый древний христианский храм. После этого заедем на Аланское городище, где находится первый христианский храмовый комплекс на территории России. По одной из версий, здесь была столица древней Алании — город Маас, через который проходил Великий шелковый путь. После этого пообедаем, отведав национальную кухню: хычины, шурпу, айран, приготовленные по местным рецептам!
Космический Архыз. И вот мы добрались до Архыза! Зайдем в горную обсерваторию и увидим огромные телескопы — отсюда наблюдают за глубоким космосом, это одна из самых больших обсерваторий России. Она находится на высоте более 2 000 метров над уровнем моря. При желании можно будет прослушать лекции астронавтов.
Канатная дорога «Романтик». Если позволит время, прокатимся по канатной дороге на высоте 2 500 метров над уровнем моря. Отсюда открывается великолепный вид — все как на ладони! Также можно прокатиться на горных лыжах и сноубордах по склонам.
После этого сможем проехать по строящейся дороге в сторону Красной Поляны.
Вечером заселимся в отель, разместимся в номерах и отдохнем. При желании устроим совместный ужин и пожарим шашлык из баранины.
Важно: программа может меняться в зависимости от погодных условий, времени года и технических ситуаций.
Домбай: Тебердинский заповедник, канатка и закат в горах
Тебердинский заповедник. Сегодня нас ждут захватывающие приключения! Едем на горнолыжный курорт Домбай, расположенный в соседнем ущелье. Местные экскурсоводы шутят: «Кто в Домбае не бывал, тот Кавказа не видал». По пути заедем в древний христианский храм XX века. А потом будем много гулять по Тебердинскому заповеднику. Вы узнаете, какие животные обитают в этих местах и чем интересны местные растения.
Самая чистая река. Насладимся самым вкусным кофе в Тебердинском ущелье и поедем на озеро Каракель. По пути сделаем остановку у горной реки Уллу-Муруджу, можно набрать воду в бутылочки и взять с собой, ведь Уллу-Муруджу считается одной из самых чистых рек в округе и богата ионами серебра.
Закат в горах. И вот мы у главной сегодняшней цели — на горнолыжном курорте Домбай. Вы узнаете интересные факты из истории поселка и подниметесь по канатной дороге на высоту 3168 метров над уровнем моря. Здесь мы и будем встречать закат: уходящее за горы солнце смотрится завораживающе!
Вечер в Кисловодске. Если вечером останется время, заедем на Медовые водопады. А потом доберемся до Кисловодска, заселимся в отель и отдохнем. Можно самостоятельно прогуляться по Кисловодскому национальному парку перед сном.
Эльбрус: нарзаны, канатка и треккинг к водопаду
Поляна нарзанов. Сегодня нас ждет самая высокая точка Европы — гора Эльбрус! По дороге посмотрим озеро Гижгит и заглянем в ущелье Адыр-Су, завораживающее природными панорамами. Остановимся на поляне нарзанов — минеральные источники бьют здесь прямо из-под земли, можно бесплатно пить целебную воду сколько захотите.
Виды с самой высокогорной канатной дороги России. Перекусим в кафе по дороге и доберемся до поляны Азау — здесь начинается горнолыжный курорт Эльбрус. По канатной дороге поднимемся до высоты 3 800 метров над уровнем моря. Наверху в любое время года лежит снег — очень интересные ощущения! Вы увидите Кавказский хребет и живописные ущелья Кабардино-Балкарии — ради такого стоит подняться так высоко. Также можно покататься на лыжах и сноубордах.
Треккинг к водопаду. Затем у нас будет пешая прогулка к водопаду Азау. Маршрут несложный и не требует специальной физической подготовки. Если останется время, поднимемся на кресельном подъёмнике на Чегет, чтобы полюбоваться Эльбрусом.
Завершим путешествие вкусным ужином и поездкой к термальным источникам, где желающие смогут искупаться. Нагулявшись, будем возвращаться домой и поедем в аэропорт Минеральные Воды или доставим вас до удобного места. Выбирайте рейсы с вылетом не раньше 22 часов, чтобы точно все успеть.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер до Минеральных Вод и обратно
- Проживание в отелях
- Трансфер
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Авиаперелет
- Питание
- Дополнительные развлечения: рафтинг, конные прогулки, полеты на параплане
- Экосборы
- Если вы путешествуете один/одна, обязательна доплата за одноместное размещение - 1 000 руб
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Фотографии от путешественников
Сама экскурсия потрясающая,величество гор,великолепный пейзаж радовал всю дорогу!
Огромная благодарность Вячеславу!
Брали экскурсию на конец февраля, очень удачно даты легли в наше пятидневное путешествие. В начале все оказалось не так гладко - в первый день двое человек отказались от поездки, и нас не смогли забрать из Пятигорска, потому что это потеря времени так важного для дороги и миссии "попасть во все места", а темнеет довольно рано. Поэтому экстренно помчались на такси в Кисловодск, на встречу с гидом Радмиром, который сопровождал нас все дни. Хочу сказать, что организаторы довольно оперативно решают такие нюансы, и первый день, посвященный Архызу, мы провели действительно на индивидуальной экскурсии на легковой машине (в остальные дни подключались однодневные путешественники). Экскурсия очень адаптивна под те места, которые вы хотите больше всего посетить. В Архызе мы выбрали посещение обсерватории (это был один из ключевых пунктов при моем выборе экскурсии - возможность увидеть БТА), но можно прокатиться на канатной дороге (хотя они и так будут на Домбае и Эльбрусе). Мы же на канатке не катались, просто заехали посмотреть на курорт. Вместо Тебердинского заповедника во второй день поехали смотреть на Шоанинский храм - виды там отличные, а подъем к храму действительно экстремальный. Третий день полностью посвятили Эльбрусу, а под конец вечера заехали в источники Гедуко (больше приятных впечатлений осталось от Суворовских источников, которые мы посетили отдельно). Ну и весь путь сопровождается неописуемо живописными видами, легендами и историями про аланов, рассказами про культуру и быт местных народов. Жили две ночи в Кисловодске в отеле "Старый замок", нам было удобно и комфортно не таскаться с вещами, но на завтраки не успевали, потому что выезжали очень рано. Будьте готовы потратиться на канатные дороги (около 1800-2000 за билет) и самые вкусные хычины. Благодарю Радмира за самое яркое путешествие, которое только могло быть!
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Мы были в туре по курортам Кавказа - Архыз, Домбай, Эльбрус - и это были прекрасные 3 дня)) Очень насыщенная программа, столько красивых мест, крутых фото, ярких впечатлений)) Рекомендую очень, потому что сложно добираться до гор без машины, а взять тур и три дня не думать о том, куда и как ехать, очень удобно. Теперь о самой экскурсии. С нами все три дня был прекрасный харизматичный гид Радмир. Хочу поблагодарить его за вовлечённость, отзывчивость и интересные, наполненные яркими афоризмами, шутками и местным колоритом рассказы на протяжении всего нашего путешествия. Радмир очень уверенно направлял группу в моменты сомнений, предлагал лучшие варианты маршрутов, останавливался в красивых локациях для наших памятных фотографий и рекомендовал места со вкусной едой, чтобы пополнить наши жизненные силы. Поездка оставила приятные впечатления) Горы в сердце, сердце в горах и кусочек ещё у Радмира ❤️
P.S. Мы ещё были в рамках доп. экскурсии в термальном комплексе Гедуко, но вот там мне совсем не понравилось (((
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Экскурсия по горам Кавказа оказалась незабываемым приключением! Мы посетили красивейшие горные вершины, насладились потрясающими видами и узнали много интересного о истории и культуре.
Гид Радмир был профессиональным и дружелюбным, рассказывал интересные факты и отвечал на все наши вопросы. Было очень интересно послушать о местной культуре и обычаях. Благодаря шуткам и лёгкой атмосфере, созданным гидом, наше маленькое приключение было максимально приятным и интересным.
Я очень рада, что выбрала эту экскурсию и с уверенностью могу рекомендовать ее всем, кто хочет провести время на природе, окунуться глубже в культуру Кавказа и насладиться великолепными пейзажами.
В договорённое время нас уже ждал гид на комфортабельном автомобиле с детским местом. С первой и до последней минуты мы чувствовали себя самыми дорогими гостями.
Подробные рассказы гида об этих сказочных местах,необыкновенно вкусная еда и самое главное -это красота природы. Я чувствовала себя все время,как дома.
Хочется ещё подчеркнуть,что 2 наших ночёвки были в разных местах и оба номера были высокого уровня комфорта там,где было чисто,удобно и все необходимое было уже в номерах.
Одним словом,если хотите хорошо провести время с комфортом в необыкновенно душевной обстановке - это именно сюда. 🫶
Жильё было комфортабельное.
В целом все основные локации с учётом времени года посетили, ехали на Домбай и Эльбрус - побывали.
Что могу сказать. Мы побывали в сказочных местах. Организаторы сделали все чтобы нам было удобно, комфортно передвигаться от одного экскурсионного обьекта к другому. Отели выбраны уютные. Горы были прекрасны. Попали на открытие лыжного сезона. Отдельное спасибо Али за терпение и внимание к нашей группе.
Случилась интоксикация горами.
Вячеслав прекрасно разбирается в традициях и обычаях местных, что дает эффект полного погружения.
Нас было 5 человек, всем все понравилось!
Руслан отличный гид,все рассказывал,нашел подход к каждому из группы. Места невероятно красивые