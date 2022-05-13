Эльбрусское кольцо. Поход вокруг Эльбруса

Обойти Эльбрус по кольцу это незабываемые впечатления. Приключение

5
1 отзыв
Обойти Эльбрус по кольцу это незабываемые впечатления. Приключение, в котором можно увидеть высочайшую точку Европы со всех сторон. Это испытание, которое принесет наслаждение от его преодоления.
Эльбрусское кольцо. Поход вокруг Эльбруса
Эльбрусское кольцо. Поход вокруг Эльбруса
Эльбрусское кольцо. Поход вокруг Эльбруса
Эльбрусское кольцо. Поход вокруг Эльбруса
Эльбрусское кольцо. Поход вокруг Эльбруса
Эльбрусское кольцо. Поход вокруг Эльбруса
Эльбрусское кольцо. Поход вокруг Эльбруса
Эльбрусское кольцо. Поход вокруг Эльбруса
Эльбрусское кольцо. Поход вокруг Эльбруса
Эльбрусское кольцо. Поход вокруг Эльбруса
Эльбрусское кольцо. Поход вокруг Эльбруса
Эльбрусское кольцо. Поход вокруг Эльбруса
Эльбрусское кольцо. Поход вокруг Эльбруса
Эльбрусское кольцо. Поход вокруг Эльбруса
Эльбрусское кольцо. Поход вокруг Эльбруса
Эльбрусское кольцо. Поход вокруг Эльбруса
Эльбрусское кольцо. Поход вокруг Эльбруса
Эльбрусское кольцо. Поход вокруг Эльбруса
Эльбрусское кольцо. Поход вокруг Эльбруса
Ближайшие даты:
21
авг

Что вас ожидает 🤩

Озеро Сылтранкёль
Озеро Сылтранкёль
Искупаемся в ледяной воде самого большого озера Приэльбрусья
Разнообразный маршрут
Разнообразный маршрут
За 11 дней  мы преодолеем три перевала и настоящие ледники с трещинами, пройдём по живописным долинам горных рек и плато
Несравненные красоты
Несравненные красоты
Восхитимся красотой ни с чем не сравнимых видов на Эльбрус
Уединение с природой
Уединение с природой
Все ночи мы проведем в палатках, наслаждаясь духом свободы
Животный мир
Животный мир
На поляне Эмануэля познакомимся с бессменными жителями тех мест – сусликами

Программа тура по дням

1 день
Пятигорск – Терскол

Утром встреча в Пятигорске, трансфер в поселок Терскол. 

Размещение в кемпинге. 

Брифинг по программе тура от основного гида.

Село Терскол находится у подножия горы Эльбрус в Баксанском ущелье на территории республики Кабардино-Балкарии, на берегу реки Баксан. 

Вся экономика села связана с туризмом — зимой здесь работает популярный горнолыжный курорт (трассы есть на Чегете и Эльбрусе), а также очень популярен фрирайд, летом множество людей со всего мира приезжают сюда — совершить восхождение на самую высокую гору Европы.

В пути 160 км (около 3 часов).

2 день
Водопад Девичьи косы

Подъем пешком на 2750-3000м. 

По дороге, если хорошая погода, группа будет наблюдать завораживающую панораму Большого Кавказского хребта, по которому проходит русско-грузинская граница. 

Подъем затяжной и утомительный, но по хорошей тропе. 

А вечером, есть шанс увидеть бескрайнее звездное небо, какого никогда не бывает над городами — не зря в высокогорье часто строят обсерватории — воздух здесь чище и прозрачнее, да и к небу ближе.

Из интересных мест сегодня:

  • водопад Девичьи косы (в нем купался Владимир Высоцкий в советском фильме «Вертикаль») — получил свое название из-за характерной формы — струи 30-метрового потока, стекающего по базальтовому желобу, похожи на женские волосы;
  • обсерватория Пик Терскол — высокогорная обсерватория (3150 м), на которой проводятся уникальные исследования.
Водопад Девичьи косыВодопад Девичьи косыВодопад Девичьи косыВодопад Девичьи косы
3 день
Кругозор – перевал Хютютау – ущелье Уллу-Кам

После завтрака поднимаемся на канатной дороге до станции «Старый Кругозор» на высоту 3000 м. 

Здесь начинаем наш пеший переход через Эльбрусское озеро, по леднику к  перевалу Хотютау (3546м). 

Преодолев перевал спускаемся в ущелье «Уллу-Кам» вдоль русла реки. 

Ночевка в палатах в районе Ворошиловских кошей 2150 м.

Расстояние 14 км. 

В пути 7-9 часов.

Перевал Хютютау —  это ледовое плато на Центральном Кавказе между Боковым и Главным Кавказским хребтом. 

Перевал расположен на границе между Кабардино-Балкарией и Карачаево-Черкесией.

Это крайняя западная точка Кабардино-Балкарии. 

С гребня перевала и на седловине устойчивая мобильная связь. 

На западе перевала хорошо видны основные вершины и перевалы Гвандры.

Ворошиловские коши так называется группа летних деревянных домиков на слиянии рек Уллукам и Восточный Кичкинекол.

Кругозор – перевал Хютютау – ущелье Уллу-КамКругозор – перевал Хютютау – ущелье Уллу-КамКругозор – перевал Хютютау – ущелье Уллу-КамКругозор – перевал Хютютау – ущелье Уллу-Кам
4 день
Ущелье Уллу-Кам – село Хурзук

Переход из ущелья «Уллу-Кам» через погранзаставу в село Хурзук 1470 м.

Расстояние 22 км.

В пути 5-6 часов.

Село Хурзук – аул Карачаево-Черкесской республики, земля в России, бывшая Грузией.

Карачаевцев депортировали оттуда в 1943 году, их дома заняли сваны — из грузинской Сванетии, которая как раз по ту сторону горного хребта. 

Край культурно жил как провинция грузинской Сванетии. 

Что самое интересное — когда карачаевцам разрешили вернуться в 1953 году из изгнания, они сумели мирно договориться со сванами — и последние оставили дома прежним хозяевам, откочевав за горный хребет обратно. 

Откочевать — откочевали, но фон Грузии остался — во многом из-за нетипичного для современного российского Кавказа обилия деревянной архитектуры.

А еще здесь начинается река Кубань — та самая, в честь которой назван целый край, и та, которая впадает сразу в два моря — Черное и Азовское.

5 день
Село Хурзук – Карачаевское Джилы-Су

Переход в верховья ущелья «Уллу-Хурзук», к минеральным источникам «Карачаевское Джилы-Су» 2416 м, отдых, ночевка в палатках, купание в минеральных источниках.

Расстояние 18 км. В пути 6-8 часов.

Село Хурзук – Карачаевское Джилы-СуСело Хурзук – Карачаевское Джилы-СуСело Хурзук – Карачаевское Джилы-СуСело Хурзук – Карачаевское Джилы-Су
6 день
Карачаевское Джилы-Су – перевал Балкбаши – поляна Эммануэля

Ранний выход, в 6:00-7:00 утра (чтобы переправиться через реку по малой воде!).

Подъем на перевал «Балкбаши» (3691 м) – это самая высокая точка нашего маршрута.

Переводится "перевал балкарцев", он соединяет долины рек Кызылсу (верховья Малки) и Битюктюбе (Уллухурзук). 

Переправа через Кызылсу к тропе по урочищу Ирахитсырт к поляне Эммануэля. 

На поляне есть кафе и баня. 

В трех минутах от ночевок есть «Серебряный источник» с бодрящей водой, можно окунуться.

Расстояние 16 км. В пути 8-10 часов.

Карачаевское Джилы-Су – перевал Балкбаши – поляна ЭммануэляКарачаевское Джилы-Су – перевал Балкбаши – поляна ЭммануэляКарачаевское Джилы-Су – перевал Балкбаши – поляна ЭммануэляКарачаевское Джилы-Су – перевал Балкбаши – поляна Эммануэля
7 день
Долина каменных грибов

Радиальный выход к площадкам в районе «Грибов», расположенным в уютном зеленом кармане на высоте 3200 м через Аэродром

Ночь в палатках на поляне Эммануэля.

Расстояние 8км. 

В пути 3-4 часа.

Поляна Эмануэля названа так в честь первого восходителя на Эльбрус. 

Именно здесь в 1829 году был разбит лагерь научной экспедиции под общим руководством начальника Кавказской укрепленной линии генерала Георгия Арсеньевича Эммануэля.

Высота 2600 метров. 

Поляна окружена электрическим забором от животных, является территорией национального парка. 

Здесь работают кафе, есть баня, горячий душ и даже магазин.

Долина каменных грибов — это плато ромбовидной формы с каменными фигурами, похожими на грибы. 

Нигде больше на Кавказе нет похожих мест. 

По своей сути каменные грибы представляют собой довольно причудливый результат эрозии

На каменных основаниях лежат плоские «шляпки» вулканического происхождения.

Долина каменных грибовДолина каменных грибовДолина каменных грибовДолина каменных грибов
8 день
Поляна Эммануэля – Кара Кай – Баксанское ущелье

Ранний выход в 7:00 утра. 

Через поляну источников Джылы-Су. 

Переход через перевал «Сев. Каракайский» (2880 м), за которым начинается скальный массив Кара Кая или Черная скала — «перевал Кыртык-Ауш» (3232 м) и спуск в Баксанскую долину. 

Ночевка в долине реки Уллуусенчи.

Расстояние 20 км.

В пути 9-10 часов.

Перевал Каракайский Северный, или Эльдарбаши расположен в хребте Каракая севернее одноименной вершины. 

Соединяет долины Каракая (Малка) и Исламчата (Шаукам). 

От моста через Каракаясу идем в долину, врезающуюся в хребет Каракая с запада практически напротив моста. 

По травянистым склонам поднимаемся на предперевальную террасу. 

С нее видна седловина и ведущая к ней тропа. 

Спуск в долину Исламчата по хорошей тропе занимает 45 мин.

Переводится Кыртыкауш с балкарского, как перевал, заросший травой. 

Он издавна использовался местными жителями и путешественниками.

Поляна Эммануэля – Кара Кай – Баксанское ущельеПоляна Эммануэля – Кара Кай – Баксанское ущельеПоляна Эммануэля – Кара Кай – Баксанское ущельеПоляна Эммануэля – Кара Кай – Баксанское ущелье
9 день
Баксанское ущелье – Сылтранкёль – Верхний Баксан – Терскол

Продолжаем идти набирая высоту по долине реки Мукал до живописного озера Сылтранкёль. 

После него спускаемся в поселок В.Баксан. 

Здесь на машине переезжаем в кемпинг, из которого начинали маршрут.

Сылтранкёль —  «красивое озеро», так переводится с тюркского  его название. 

Это одно из крупнейших высокогорных озер Приэльбрусья: его площадь составляет почти 30 гектаров Водоём на высоте 2950м в котловине между вершинами Сылтран и Мукал.

Вода в озере ледяная, спокойная и отливает голубовато-зеленым цветом. 

Растительности вокруг почти нет, но это не пугает пасущихся поблизости диких коз. 

В ясную погоду с берега можно увидеть восточную вершину Эльбруса. 

Точная глубина озера неизвестна, оно сильно обмельчало после прорыва в конце XIX века.

Как писали в своих воспоминания путешественники, в одну ночь озеро напором воды прорвало свои берега, и вода хлынула в аул.

Баксанское ущелье – Сылтранкёль – Верхний Баксан – ТерсколБаксанское ущелье – Сылтранкёль – Верхний Баксан – ТерсколБаксанское ущелье – Сылтранкёль – Верхний Баксан – ТерсколБаксанское ущелье – Сылтранкёль – Верхний Баксан – Терскол
10 день
Резервный

Резервный день на случай непогоды. 

Ночевка в палатках.

Или после завтрака прогулка на Чегетскую поляну. 

Можно подняться на кресельной канатной дороге на гору «Чегет» — 3040 м, фото на память, на фоне высочайшей вершины Европы-5642 м. вокруг которой совершили многодневный поход, затем спускаемся на Чегетскую поляну, где в уютном кафе отмечаем окончание похода.

РезервныйРезервныйРезервныйРезервный
11 день
Терскол — Пятигорск

Трансфер из Терскола в Пятигорск, по дороге по желанию группы можно заехать на термальные источники.

Важно: программа восхождения написана приблизительно — акклиматизационные выходы планируются гидом на месте исходя из качественного состава группы и самочувствия участников!

Проживание

Тур предусматривает проживание в кемпинг в поселке Терскол (есть горячая вода и электричество) и в палаточном лагере на протяжении всего маршрута.

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Консультация и помощь организатора в орг. вопросах по желанию (приобретение билетов, бронирование проживания, приобретение страховки)консультация инструктора по приобретению и прокату снаряжения физической и фармакологической подготовкепользование групповым снаряжением (лагерное и костровое)обеспечение группы на маршруте газомобщественная аптечка и ремнаборуслуги гида-руководителя группырегистрация группы в МЧСночевки в кемпинге на 2150 м (4 ночи)место в палатке по запросу через анкету участника (организатором предоставляются горные палатки)питание (2 день обед 3 день обед
  • Ужин 4 день завтрак
  • Обед
  • Ужин 5 день завтрак
  • Ужин 6 день завтрак
  • Ужин 7 день завтрак
  • Ужин 8 день завтрак
  • Ужин 9 день завтрак
  • Ужин — итого 21 раз)переезды из Пятигорска в Терскол и обратнопереезд из села Верхний Баксан в Терсколпроезд на канатной дороге до станции «Кругозор»взносы в нац. парктрансфер из Терскола до канатной дороги
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Пятигорска и обратностраховка для альпинизма (обязательно уточнять наличие поисково-спасательных операций в страховом полисе)страховочный депозит за использование группового снаряжения 1000 руб* (в случае
  • Если нет утери или порчи группового снаряжения
  • Возвращается в полном объеме)аренда личного снаряжения
  • А также снаряжения для восхождения и одежды. Удобнее и дешевле всего брать снаряжение в аренду в местных прокатах в Терсколепосещение кафе/столовых/ресторанов (питание 1 день завтрак и ужин 2 день завтрак 3 день питание 10, 11 день — 12 раз, средний чек 200-300 руб.)канатраня дорога на Чегет – 1 000 руб. дополнительные трансферы
  • Ночевки в кемпинге
  • Приютах и пр. не входящие в программу по желанию участников
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Практически все необходимое снаряжение и некоторую одежду можно взять в прокате в Терсколе — обратитесь к вашему менеджеру и он рассчитает вам примерную стоимость аренды.

В данной программе участники сами переносят личное и общественное снаряжение. Для общественного снаряжения необходимо оставить в рюкзаке около 30% места.

Обязательное

  • Пакеты полиэтиленовые или легкие гермомешки для одежды
  • Пакеты полиэтиленовые (майки) 5 штук про запас
  • Треккинговые палки телескопические*
  • Сидушка-хоба-подпопник (можно купить за 100-200 рублей)
  • Солнцезащитные очки горные, степень защиты 3 или 4*
  • Термос на 1 литр*
  • Полотенце маленькое (из микрофибры)
  • Налобный фонарик и комплект запасных батареек к нему*
  • Посуда (кружка, ложка, миска, нож)
  • Коврик туристический зимний*
  • Спальник t комфорта не меньше +5 градусов*
  • Рюкзак для радиальных выходов до 30 л, легкий*
  • Накидка на рюкзак от дождя*
  • Рюкзак туристический от 80 л для женщин, от 90 л для мужчин*
  • Палатка горная с юбкой (турклуб предоставляет 3хи 4х местные горные палатки бесплатно)
  • Обвязка (страховочная система)+ ус самостраховки + 2 карабина*
  • Свисток (от диких животных)

Необязательное

  • Часы наручные
  • Power bank (зарядное устройство-аккумулятор)
  • Компрессионный мешок для объемной одежды
  • Мобильный телефон с зарядкой
  • Фотоаппарат

Косметичка**

  • Влажные салфетки
  • Гигиеническая помада
  • Зубная щетка и паста (маленькая упаковка)
  • Крем солнцезащитный (spf 50-70)
  • Маленькие ножницы или кусачки для ногтей
  • Небольшой кусочек мыла
  • Расческа
  • Туалетная бумага в непромокаемой упаковке

**список носит рекомендательный характер

Личная аптечка

  • Индивидуальные препараты
  • Капли в нос
  • Колдрекс/терафлю
  • Пластырь бактерицидный
  • Препараты для улучшения адаптации к высоте (акклиматизации) — подбираются индивидуально для каждого участника

Одежда

  • Шапка
  • Баф или балаклава
  • Теплая флисовая кофта*
  • Мембранная куртка (непромокаемая, непродуваемая)*
  • Пуховик лёгкий с капюшоном*
  • Штаны ходовые спортивные мембранные (из быстросохнущего синтетического материала, легкостирающиеся)*
  • Перчатки флисовые
  • Носки треккинговые 3 пары (2 тёплых, 1 летние)
  • Трекинговые ботинки мембранные лёгкие или трейловые кроссовки с мембраной*
  • Сменная обувь (кроссовки)
  • Дождевик (не клеёнка одноразовая)
  • 1 футболка или рубашка с длинным рукавом
  • 1-2 ходовая футболка (синтетика)
  • Для девушек — спортивный бюстгальтер (в обычном неудобно)
  • Нижнее белье в разумных количествах
  • Термобелье 1 комплект (верх и низ)
  • Головной убор от солнца (кепка, панамка)

Документы

  • Гермомешок (непромокающий) для документов
  • Паспорт РФ
  • Полис ОМС
  • Страховка для альпинизма (обязательно уточнять наличие поисково-спасательных операций в страховом полисе!)

Элементы снаряжения, отмеченные знаком *, можно взять в аренду в Пятигорске. Стоимость зависит от того, какие у вас вещи есть свои — с каждым участником мы индивидуально обсуждаем, что ему стоит взять свое, что купить, а что взять в аренду. Также мы предоставляем хорошие скидки на покупку снаряжения — интересуйтесь.

Время и место встречи группы

12:00 В первый день программы в городе Пятигорск, ул. Карла Маркса 4 (Хостел «Централь»).

Всем участникам будет заблаговременно разослана орг. информация с подробностями.

Билеты

Билеты нужно приобретать до аэропорта Минеральные Воды (25 минут до Пятигорска на такси) или до ж/д вокзала Пятигорска. Время приезда до 12:00 в первый день. Уезжать можно после 20:00 в последний день

Возрастные ограничения

Участвовать в восхождении можно с 18 лет. Самый старший участник такого похода в нашей кампании — 64 года. Верхняя граница возраста обсуждается индивидуально с гидом.

Температурный режим

На маршруте температура -5+20. С высоты 3700 м летом лежит снег.

Сколько с собой брать дополнительно денег?

Примерно 3600 рублей на питание в кафе.
Подъем и спуск по канатной дороге на склоны Чегета (в случае не использования резервного дня) – 1000 рублей.
Рекомендуем взять 2000-3000 рублей на дополнительные развлечения и покупку сувениров.
Банкомат в Терсколе есть, но с ним бывают проблемы (кончились наличные или из-за непогоды нет электричества).

Питание

1) Еда на маршруте – сублиматы и сладкие перекусы. Перекусы на радиальных выходах на маршруте (бутерброды, сладкое, орехи/cухофрукты).
2) В кафе/столовых/ресторанов (обед и ужин 1 день, завтрак и ужин 2 день, завтрак 3 день, питание 10 и 11 день. Средний чек 200-300 р)

Если у вас есть особенности в питании, обязательно укажите это в анкете — у нас индивидуальный подход к питанию каждого члена группы.
Примерное меню:

  • Завтрак — порционная каша с сухофруктами и сгущенкой/джемом, шоколад, бутерброд с сыром, чай
  • Обед — сублимированный суп, шоколадный батончик, бутерброд с плавленным сыром, колбасой/салом
  • Ужин — крупа/пюре с тушенкой, овощная консерва, хлеб, майонез, кетчуп, горчица, сладкое к чаю. В штурмовом лагере питание сублимированное (необходимо только залить горячей водой).
Сотовая связь

На южном склоне Эльбруса сотовая связь достаточно стабильна, доступен мобильный интернет LTE. Проблемы возникают только у абонентов Теле2 и Билайн. На западном склоне стабильная связь на перевале. На северном склоне связь есть в случае хорошей погоды. На переходе к Верхнему Баксану связь есть только в поселке. Рекомендуем предупредить близких, что во время маршрута со связью иногда могут быть перебои.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обязательно уточнять наличие поисково-спасательных операций в страховом полисе.

Почему именно мы?
  • безопасность — на восхождении количество гидов в группе рассчитывается на 4 человека 1 гид. Гиды с опытом работы на Эльбрусе от 5 лет безопасно проведут вас по маршруту, заботясь о всех организационных нюансах, с ними вы можете не беспокоиться о бытовых проблемах и в любой момент найдете поддержку. Все группы снабжены спутниковым телефон и рациями, а также пульсоксиметрами и тонометрами; гид проводит теоретические лекции по альпинизму и практические ледовые занятия, где вы научитесь пользоваться ледорубом и ходить в кошках
  • регистрация группы в МЧС — мы лично знакомы с руководством МЧС Кабардино-Балкарии, что в случае непредвиденных обстоятельств гарантирует оперативную реакцию со стороны спасателей МЧС, а также с гидами всегда на связи наш координатор, отвечающий за безопасность
  • качественное групповое снаряжение — для своих восхождений мы закупаем только снаряжение самых лучших брендов
  • интересная программа— маршрут акклиматизации продуман так, чтобы вы посетили красивейшие места восточной стороны Эльбруса.
  • грамотная акклиматизация, которую мы разработали основываясь на своем многолетнем опыте восхождений в различных горных системах мира
  • оптимальные даты и длительность — даты подобраны исходя из особенностей местного климата — именно в начале августа ледники открываются, видно все трещины и есть возможность поймать погодные окна, благоприятные для восхождения и комфортную температуру, а длительность рассчитана исходя из особенностей человеческого организма при адаптации к высоте.
  • информационное сопровождение — помощь в поиске и покупке билетов и оформлении страховки — наш менеджер и гиды всегда на связи с вами
  • помощь в подготовке к восхождению — каждому участнику мы высылаем необходимые материалы по подготовке; а также помогаем выбрать и приобрести со скидками лучшее снаряжение для восхождения или же подобрать его в местных прокатах.
  • официальность — со всеми участниками заключается договор
  • прозрачная стоимость услуг — у нас вы не столкнетесь со скрытыми платежами и незапланированными тратами
  • возможность познакомиться с участниками до восхождения — создаем совместные диалоги в WhatsApp
  • появление новых друзей и единомышленников — после восхождения наши участники продолжают общаться и дружить, а также ездить в путешествия вместе.
Где можно остановиться?

Советуем разместиться в Пятигорске в хостеле Централь ул. Карла Маркса 4
Бронировать места лучше как можно раньше, так как к началу сезона свободных номеров обычно не остается.
Рекомендуем остаться на пару дней в Пятигорске — это атмосферный южный городок в окружении гор — здесь и термальные, и минеральные источники, питьевые галереи и много сезонных фруктов. Еще в царское время здесь начали строится санаторно-курортные учреждения, которые процветают до сих пор — такой благодатный здесь климат! Да и побывать в местах молодости Михаила Лермонтова и бурной деятельности Остапа Бендера очень интересно. Обычно в последний день участники устраивают второй прощальный вечер в Пятигорске (первый в Терсколе в предпоследний день).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 11 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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13 мая 2022
Хорошая организация, на все вопросы поступают быстрые и полные ответы. Создается группа в WhatsApp, где можно найти всю информацию.

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26 июля
20 000 за 1 человека
Джип-путешествие к склону Эльбруса: горы, водопады и нарзаны Джилы-су
10 часов
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Валентин
Валентин
5
1 отзыв
Джип-путешествие к склону Эльбруса: горы, водопады и нарзаны Джилы-су
Вдохновиться красотой Кавказа, узнать больше о крае и зарядиться энергией источников
Завтра
29 июня
3 июля
6 июля
от 10 400 за всё до 2 чел.
Гастрономическое приключение по Кавказу: пикники в горах и авторская кухня в глэмпинге
3 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 12 чел.
Организатор экскурсии Людмила
Людмила
Нет отзывов
Гастрономическое приключение по Кавказу: пикники в горах и авторская кухня в глэмпинге
Попробовать настоящий кавказский шашлык и научиться разбираться в сортах вина на винодельне
29 июня
22 авг
50 000 за 1 человека
Две стороны Эльбруса
4 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 18 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
Нет отзывов
Две стороны Эльбруса
Прокатимся на канатной дороге с юга Эльбруса и насладимся нарзанными ваннами Джилы-Су с севера
18 июля
38 000 за 1 человека
Путешествие к Эльбрусу - седому великану Кавказа
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Вадим
Вадим
5
3 отзыва
Путешествие к Эльбрусу - седому великану Кавказа
Подняться к заснеженным вершинам, увидеть озеро Гижгит и полюбить самобытную Кабардино-Балкарию
4 июля
10 июля
11 июля
13 июля
от 11 000 за всё до 2 чел.
Фантастические горы Кавказа: Эльбрус, Архыз и Бермамыт
4 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 18 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
Нет отзывов
Фантастические горы Кавказа: Эльбрус, Архыз и Бермамыт
Совершить треккинг к водопадам и насладиться видами Главного Кавказского хребта
12 июля
24 авг
38 000 за 1 человека
Горнолыжный тур в Приэльбрусье на 8 дней
8 дней
Авторский тур
до 14 чел.
Организатор экскурсии Восход
Восход
Нет отзывов
Горнолыжный тур в Приэльбрусье на 8 дней
Место нашего отдыха - снежное Приэльбрусье! Это настоящий центр горнолыжного туризма на Северном Кавказе
31 800 за 1 человека
Прогулки по окрестностям Эльбруса
3 дня
🚶 Пешая
Авторский тур
до 6 чел.
Организатор экскурсии Angelina
Angelina
Нет отзывов
Прогулки по окрестностям Эльбруса
Пройти по ущелью, полюбоваться водопадом и покорить горные вершины
28 июня
2 июля
6 июля
10 июля
45 000 за 1 человека
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