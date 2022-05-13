Утром встреча в Пятигорске, трансфер в поселок Терскол.
Размещение в кемпинге.
Брифинг по программе тура от основного гида.
Село Терскол находится у подножия горы Эльбрус в Баксанском ущелье на территории республики Кабардино-Балкарии, на берегу реки Баксан.
Вся экономика села связана с туризмом — зимой здесь работает популярный горнолыжный курорт (трассы есть на Чегете и Эльбрусе), а также очень популярен фрирайд, летом множество людей со всего мира приезжают сюда — совершить восхождение на самую высокую гору Европы.
В пути 160 км (около 3 часов).
Подъем пешком на 2750-3000м.
По дороге, если хорошая погода, группа будет наблюдать завораживающую панораму Большого Кавказского хребта, по которому проходит русско-грузинская граница.
Подъем затяжной и утомительный, но по хорошей тропе.
А вечером, есть шанс увидеть бескрайнее звездное небо, какого никогда не бывает над городами — не зря в высокогорье часто строят обсерватории — воздух здесь чище и прозрачнее, да и к небу ближе.
Из интересных мест сегодня:
После завтрака поднимаемся на канатной дороге до станции «Старый Кругозор» на высоту 3000 м.
Здесь начинаем наш пеший переход через Эльбрусское озеро, по леднику к перевалу Хотютау (3546м).
Преодолев перевал спускаемся в ущелье «Уллу-Кам» вдоль русла реки.
Ночевка в палатах в районе Ворошиловских кошей 2150 м.
Расстояние 14 км.
В пути 7-9 часов.
Перевал Хютютау — это ледовое плато на Центральном Кавказе между Боковым и Главным Кавказским хребтом.
Перевал расположен на границе между Кабардино-Балкарией и Карачаево-Черкесией.
Это крайняя западная точка Кабардино-Балкарии.
С гребня перевала и на седловине устойчивая мобильная связь.
На западе перевала хорошо видны основные вершины и перевалы Гвандры.
Ворошиловские коши так называется группа летних деревянных домиков на слиянии рек Уллукам и Восточный Кичкинекол.
Переход из ущелья «Уллу-Кам» через погранзаставу в село Хурзук 1470 м.
Расстояние 22 км.
В пути 5-6 часов.
Село Хурзук – аул Карачаево-Черкесской республики, земля в России, бывшая Грузией.
Карачаевцев депортировали оттуда в 1943 году, их дома заняли сваны — из грузинской Сванетии, которая как раз по ту сторону горного хребта.
Край культурно жил как провинция грузинской Сванетии.
Что самое интересное — когда карачаевцам разрешили вернуться в 1953 году из изгнания, они сумели мирно договориться со сванами — и последние оставили дома прежним хозяевам, откочевав за горный хребет обратно.
Откочевать — откочевали, но фон Грузии остался — во многом из-за нетипичного для современного российского Кавказа обилия деревянной архитектуры.
А еще здесь начинается река Кубань — та самая, в честь которой назван целый край, и та, которая впадает сразу в два моря — Черное и Азовское.
Переход в верховья ущелья «Уллу-Хурзук», к минеральным источникам «Карачаевское Джилы-Су» 2416 м, отдых, ночевка в палатках, купание в минеральных источниках.
Расстояние 18 км. В пути 6-8 часов.
Ранний выход, в 6:00-7:00 утра (чтобы переправиться через реку по малой воде!).
Подъем на перевал «Балкбаши» (3691 м) – это самая высокая точка нашего маршрута.
Переводится "перевал балкарцев", он соединяет долины рек Кызылсу (верховья Малки) и Битюктюбе (Уллухурзук).
Переправа через Кызылсу к тропе по урочищу Ирахитсырт к поляне Эммануэля.
На поляне есть кафе и баня.
В трех минутах от ночевок есть «Серебряный источник» с бодрящей водой, можно окунуться.
Расстояние 16 км. В пути 8-10 часов.
Радиальный выход к площадкам в районе «Грибов», расположенным в уютном зеленом кармане на высоте 3200 м через Аэродром.
Ночь в палатках на поляне Эммануэля.
Расстояние 8км.
В пути 3-4 часа.
Поляна Эмануэля названа так в честь первого восходителя на Эльбрус.
Именно здесь в 1829 году был разбит лагерь научной экспедиции под общим руководством начальника Кавказской укрепленной линии генерала Георгия Арсеньевича Эммануэля.
Высота 2600 метров.
Поляна окружена электрическим забором от животных, является территорией национального парка.
Здесь работают кафе, есть баня, горячий душ и даже магазин.
Долина каменных грибов — это плато ромбовидной формы с каменными фигурами, похожими на грибы.
Нигде больше на Кавказе нет похожих мест.
По своей сути каменные грибы представляют собой довольно причудливый результат эрозии
На каменных основаниях лежат плоские «шляпки» вулканического происхождения.
Ранний выход в 7:00 утра.
Через поляну источников Джылы-Су.
Переход через перевал «Сев. Каракайский» (2880 м), за которым начинается скальный массив Кара Кая или Черная скала — «перевал Кыртык-Ауш» (3232 м) и спуск в Баксанскую долину.
Ночевка в долине реки Уллуусенчи.
Расстояние 20 км.
В пути 9-10 часов.
Перевал Каракайский Северный, или Эльдарбаши расположен в хребте Каракая севернее одноименной вершины.
Соединяет долины Каракая (Малка) и Исламчата (Шаукам).
От моста через Каракаясу идем в долину, врезающуюся в хребет Каракая с запада практически напротив моста.
По травянистым склонам поднимаемся на предперевальную террасу.
С нее видна седловина и ведущая к ней тропа.
Спуск в долину Исламчата по хорошей тропе занимает 45 мин.
Переводится Кыртыкауш с балкарского, как перевал, заросший травой.
Он издавна использовался местными жителями и путешественниками.
Продолжаем идти набирая высоту по долине реки Мукал до живописного озера Сылтранкёль.
После него спускаемся в поселок В.Баксан.
Здесь на машине переезжаем в кемпинг, из которого начинали маршрут.
Сылтранкёль — «красивое озеро», так переводится с тюркского его название.
Это одно из крупнейших высокогорных озер Приэльбрусья: его площадь составляет почти 30 гектаров Водоём на высоте 2950м в котловине между вершинами Сылтран и Мукал.
Вода в озере ледяная, спокойная и отливает голубовато-зеленым цветом.
Растительности вокруг почти нет, но это не пугает пасущихся поблизости диких коз.
В ясную погоду с берега можно увидеть восточную вершину Эльбруса.
Точная глубина озера неизвестна, оно сильно обмельчало после прорыва в конце XIX века.
Как писали в своих воспоминания путешественники, в одну ночь озеро напором воды прорвало свои берега, и вода хлынула в аул.
Резервный день на случай непогоды.
Ночевка в палатках.
Или после завтрака прогулка на Чегетскую поляну.
Можно подняться на кресельной канатной дороге на гору «Чегет» — 3040 м, фото на память, на фоне высочайшей вершины Европы-5642 м. вокруг которой совершили многодневный поход, затем спускаемся на Чегетскую поляну, где в уютном кафе отмечаем окончание похода.
Трансфер из Терскола в Пятигорск, по дороге по желанию группы можно заехать на термальные источники.
Важно: программа восхождения написана приблизительно — акклиматизационные выходы планируются гидом на месте исходя из качественного состава группы и самочувствия участников!
Тур предусматривает проживание в кемпинг в поселке Терскол (есть горячая вода и электричество) и в палаточном лагере на протяжении всего маршрута.
Практически все необходимое снаряжение и некоторую одежду можно взять в прокате в Терсколе — обратитесь к вашему менеджеру и он рассчитает вам примерную стоимость аренды.
В данной программе участники сами переносят личное и общественное снаряжение. Для общественного снаряжения необходимо оставить в рюкзаке около 30% места.
Обязательное
Необязательное
Косметичка**
**список носит рекомендательный характер
Личная аптечка
Одежда
Документы
Элементы снаряжения, отмеченные знаком *, можно взять в аренду в Пятигорске. Стоимость зависит от того, какие у вас вещи есть свои — с каждым участником мы индивидуально обсуждаем, что ему стоит взять свое, что купить, а что взять в аренду. Также мы предоставляем хорошие скидки на покупку снаряжения — интересуйтесь.
12:00 В первый день программы в городе Пятигорск, ул. Карла Маркса 4 (Хостел «Централь»).
Всем участникам будет заблаговременно разослана орг. информация с подробностями.
Билеты нужно приобретать до аэропорта Минеральные Воды (25 минут до Пятигорска на такси) или до ж/д вокзала Пятигорска. Время приезда до 12:00 в первый день. Уезжать можно после 20:00 в последний день
Участвовать в восхождении можно с 18 лет. Самый старший участник такого похода в нашей кампании — 64 года. Верхняя граница возраста обсуждается индивидуально с гидом.
На маршруте температура -5+20. С высоты 3700 м летом лежит снег.
Примерно 3600 рублей на питание в кафе.
Подъем и спуск по канатной дороге на склоны Чегета (в случае не использования резервного дня) – 1000 рублей.
Рекомендуем взять 2000-3000 рублей на дополнительные развлечения и покупку сувениров.
Банкомат в Терсколе есть, но с ним бывают проблемы (кончились наличные или из-за непогоды нет электричества).
1) Еда на маршруте – сублиматы и сладкие перекусы. Перекусы на радиальных выходах на маршруте (бутерброды, сладкое, орехи/cухофрукты).
2) В кафе/столовых/ресторанов (обед и ужин 1 день, завтрак и ужин 2 день, завтрак 3 день, питание 10 и 11 день. Средний чек 200-300 р)
Если у вас есть особенности в питании, обязательно укажите это в анкете — у нас индивидуальный подход к питанию каждого члена группы.
Примерное меню:
На южном склоне Эльбруса сотовая связь достаточно стабильна, доступен мобильный интернет LTE. Проблемы возникают только у абонентов Теле2 и Билайн. На западном склоне стабильная связь на перевале. На северном склоне связь есть в случае хорошей погоды. На переходе к Верхнему Баксану связь есть только в поселке. Рекомендуем предупредить близких, что во время маршрута со связью иногда могут быть перебои.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обязательно уточнять наличие поисково-спасательных операций в страховом полисе.
Советуем разместиться в Пятигорске в хостеле Централь ул. Карла Маркса 4
Бронировать места лучше как можно раньше, так как к началу сезона свободных номеров обычно не остается.
Рекомендуем остаться на пару дней в Пятигорске — это атмосферный южный городок в окружении гор — здесь и термальные, и минеральные источники, питьевые галереи и много сезонных фруктов. Еще в царское время здесь начали строится санаторно-курортные учреждения, которые процветают до сих пор — такой благодатный здесь климат! Да и побывать в местах молодости Михаила Лермонтова и бурной деятельности Остапа Бендера очень интересно. Обычно в последний день участники устраивают второй прощальный вечер в Пятигорске (первый в Терсколе в предпоследний день).