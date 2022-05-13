Обойти Эльбрус по кольцу это незабываемые впечатления. Приключение, в котором можно увидеть высочайшую точку Европы со всех сторон. Это испытание, которое принесет наслаждение от его преодоления.

На поляне Эмануэля познакомимся с бессменными жителями тех мест – сусликами

Все ночи мы проведем в палатках, наслаждаясь духом свободы

Восхитимся красотой ни с чем не сравнимых видов на Эльбрус

За 11 дней мы преодолеем три перевала и настоящие ледники с трещинами, пройдём по живописным долинам горных рек и плато

Искупаемся в ледяной воде самого большого озера Приэльбрусья

Программа тура по дням

1 день Пятигорск – Терскол

Утром встреча в Пятигорске, трансфер в поселок Терскол. Размещение в кемпинге. Брифинг по программе тура от основного гида. Село Терскол находится у подножия горы Эльбрус в Баксанском ущелье на территории республики Кабардино-Балкарии, на берегу реки Баксан. Вся экономика села связана с туризмом — зимой здесь работает популярный горнолыжный курорт (трассы есть на Чегете и Эльбрусе), а также очень популярен фрирайд, летом множество людей со всего мира приезжают сюда — совершить восхождение на самую высокую гору Европы. В пути 160 км (около 3 часов).

2 день Водопад Девичьи косы

Подъем пешком на 2750-3000м. По дороге, если хорошая погода, группа будет наблюдать завораживающую панораму Большого Кавказского хребта, по которому проходит русско-грузинская граница. Подъем затяжной и утомительный, но по хорошей тропе. А вечером, есть шанс увидеть бескрайнее звездное небо, какого никогда не бывает над городами — не зря в высокогорье часто строят обсерватории — воздух здесь чище и прозрачнее, да и к небу ближе. Из интересных мест сегодня: водопад Девичьи косы (в нем купался Владимир Высоцкий в советском фильме «Вертикаль») — получил свое название из-за характерной формы — струи 30-метрового потока, стекающего по базальтовому желобу, похожи на женские волосы;

(в нем купался Владимир Высоцкий в советском фильме «Вертикаль») — получил свое название из-за характерной формы — струи 30-метрового потока, стекающего по базальтовому желобу, похожи на женские волосы; обсерватория Пик Терскол — высокогорная обсерватория (3150 м), на которой проводятся уникальные исследования.

3 день Кругозор – перевал Хютютау – ущелье Уллу-Кам

После завтрака поднимаемся на канатной дороге до станции «Старый Кругозор» на высоту 3000 м. Здесь начинаем наш пеший переход через Эльбрусское озеро, по леднику к перевалу Хотютау (3546м). Преодолев перевал спускаемся в ущелье «Уллу-Кам» вдоль русла реки. Ночевка в палатах в районе Ворошиловских кошей 2150 м. Расстояние 14 км. В пути 7-9 часов. Перевал Хютютау — это ледовое плато на Центральном Кавказе между Боковым и Главным Кавказским хребтом. Перевал расположен на границе между Кабардино-Балкарией и Карачаево-Черкесией. Это крайняя западная точка Кабардино-Балкарии. С гребня перевала и на седловине устойчивая мобильная связь. На западе перевала хорошо видны основные вершины и перевалы Гвандры. Ворошиловские коши так называется группа летних деревянных домиков на слиянии рек Уллукам и Восточный Кичкинекол.

4 день Ущелье Уллу-Кам – село Хурзук

Переход из ущелья «Уллу-Кам» через погранзаставу в село Хурзук 1470 м. Расстояние 22 км. В пути 5-6 часов. Село Хурзук – аул Карачаево-Черкесской республики, земля в России, бывшая Грузией. Карачаевцев депортировали оттуда в 1943 году, их дома заняли сваны — из грузинской Сванетии, которая как раз по ту сторону горного хребта. Край культурно жил как провинция грузинской Сванетии. Что самое интересное — когда карачаевцам разрешили вернуться в 1953 году из изгнания, они сумели мирно договориться со сванами — и последние оставили дома прежним хозяевам, откочевав за горный хребет обратно. Откочевать — откочевали, но фон Грузии остался — во многом из-за нетипичного для современного российского Кавказа обилия деревянной архитектуры. А еще здесь начинается река Кубань — та самая, в честь которой назван целый край, и та, которая впадает сразу в два моря — Черное и Азовское.

5 день Село Хурзук – Карачаевское Джилы-Су

Переход в верховья ущелья «Уллу-Хурзук», к минеральным источникам «Карачаевское Джилы-Су» 2416 м, отдых, ночевка в палатках, купание в минеральных источниках. Расстояние 18 км. В пути 6-8 часов.

6 день Карачаевское Джилы-Су – перевал Балкбаши – поляна Эммануэля

Ранний выход, в 6:00-7:00 утра (чтобы переправиться через реку по малой воде!). Подъем на перевал «Балкбаши» (3691 м) – это самая высокая точка нашего маршрута. Переводится "перевал балкарцев", он соединяет долины рек Кызылсу (верховья Малки) и Битюктюбе (Уллухурзук). Переправа через Кызылсу к тропе по урочищу Ирахитсырт к поляне Эммануэля. На поляне есть кафе и баня. В трех минутах от ночевок есть «Серебряный источник» с бодрящей водой, можно окунуться. Расстояние 16 км. В пути 8-10 часов.

7 день Долина каменных грибов

Радиальный выход к площадкам в районе «Грибов», расположенным в уютном зеленом кармане на высоте 3200 м через Аэродром. Ночь в палатках на поляне Эммануэля. Расстояние 8км. В пути 3-4 часа. Поляна Эмануэля названа так в честь первого восходителя на Эльбрус. Именно здесь в 1829 году был разбит лагерь научной экспедиции под общим руководством начальника Кавказской укрепленной линии генерала Георгия Арсеньевича Эммануэля. Высота 2600 метров. Поляна окружена электрическим забором от животных, является территорией национального парка. Здесь работают кафе, есть баня, горячий душ и даже магазин. Долина каменных грибов — это плато ромбовидной формы с каменными фигурами, похожими на грибы. Нигде больше на Кавказе нет похожих мест. По своей сути каменные грибы представляют собой довольно причудливый результат эрозии На каменных основаниях лежат плоские «шляпки» вулканического происхождения.

8 день Поляна Эммануэля – Кара Кай – Баксанское ущелье

Ранний выход в 7:00 утра. Через поляну источников Джылы-Су. Переход через перевал «Сев. Каракайский» (2880 м), за которым начинается скальный массив Кара Кая или Черная скала — «перевал Кыртык-Ауш» (3232 м) и спуск в Баксанскую долину. Ночевка в долине реки Уллуусенчи. Расстояние 20 км. В пути 9-10 часов. Перевал Каракайский Северный, или Эльдарбаши расположен в хребте Каракая севернее одноименной вершины. Соединяет долины Каракая (Малка) и Исламчата (Шаукам). От моста через Каракаясу идем в долину, врезающуюся в хребет Каракая с запада практически напротив моста. По травянистым склонам поднимаемся на предперевальную террасу. С нее видна седловина и ведущая к ней тропа. Спуск в долину Исламчата по хорошей тропе занимает 45 мин. Переводится Кыртыкауш с балкарского, как перевал, заросший травой. Он издавна использовался местными жителями и путешественниками.

9 день Баксанское ущелье – Сылтранкёль – Верхний Баксан – Терскол

Продолжаем идти набирая высоту по долине реки Мукал до живописного озера Сылтранкёль. После него спускаемся в поселок В.Баксан. Здесь на машине переезжаем в кемпинг, из которого начинали маршрут. Сылтранкёль — «красивое озеро», так переводится с тюркского его название. Это одно из крупнейших высокогорных озер Приэльбрусья: его площадь составляет почти 30 гектаров Водоём на высоте 2950м в котловине между вершинами Сылтран и Мукал. Вода в озере ледяная, спокойная и отливает голубовато-зеленым цветом. Растительности вокруг почти нет, но это не пугает пасущихся поблизости диких коз. В ясную погоду с берега можно увидеть восточную вершину Эльбруса. Точная глубина озера неизвестна, оно сильно обмельчало после прорыва в конце XIX века. Как писали в своих воспоминания путешественники, в одну ночь озеро напором воды прорвало свои берега, и вода хлынула в аул.

10 день Резервный

Резервный день на случай непогоды. Ночевка в палатках. Или после завтрака прогулка на Чегетскую поляну. Можно подняться на кресельной канатной дороге на гору «Чегет» — 3040 м, фото на память, на фоне высочайшей вершины Европы-5642 м. вокруг которой совершили многодневный поход, затем спускаемся на Чегетскую поляну, где в уютном кафе отмечаем окончание похода.

11 день Терскол — Пятигорск