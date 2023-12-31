Кавказские выходные. Экскурсионный тур осенью

Групповой тур в Минеральных Водах
5
3 отзыва
Увлекательное осеннее путешествие по Кавказу: Пятигорск, Домбай, Приэльбрусье и Кисловодск — всё это вы увидите в коротком туре за четыре дня. Отправитесь к Домбайской поляне, которая со всех сторон окружена величественными горами.

Темнохвойные леса, бурные реки, водопады, вечные снега и ледники создают неповторимую красоту этой местности.
Кавказские выходные. Экскурсионный тур осенью
Кавказские выходные. Экскурсионный тур осенью
Кавказские выходные. Экскурсионный тур осенью
Ближайшие даты:
12
сен
17
окт
14
ноя
19
дек

Что вас ожидает:

Головокружительные виды
Головокружительные виды
Смотровые площадки с верхних станций канатных дорог будут захватывать дух
Легенды Домбая
Легенды Домбая
Отправимся на живописную Домбайскую поляну на высоте 1650 м
Отдых всей семьей
Отдых всей семьей
Увидим величественный Эльбрус, постоим на вершине Домбая и прогуляемся по Кисловодску и Пятигорску

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Экскурсия по Пятигорску

Встреча в аэропорту г. Минеральные Воды, ж/д вокзал г. Пятигорск или г. Минеральные Воды. Трансфер в гостиницу.

Заселение в номер после 14:00, освобождение номера до 12:00 часов дня.

14:20 Выезд на обзорную экскурсию по г. Пятигорск.

Пятигорск —город у подножия Машука (парк Цветник, беседка Эолова Арфа, китайская Беседка, грот Дианы, Лермонтовская галерея, Провал (пещера и подземное озеро), место дуэли Лермонтова).

Возвращение в гостиницу г. Пятигорск.

Свободное время.

Ужин (доп. плата).

Ночь в гостинице г. Пятигорск.

Прибытие. Экскурсия по ПятигорскуПрибытие. Экскурсия по ПятигорскуПрибытие. Экскурсия по ПятигорскуПрибытие. Экскурсия по Пятигорску
2 день

Домбай

Завтрак (сухой паек).

06:30 Ранний выезд на экскурсию в п. Домбай.

Домбай высшая точка — вершина Домбай-Ульген высотой 4046 м.

Недаром его называют «сердцем гор».

Домбайская поляна со всех сторон окружена величественными горами.

Темнохвойные леса, бурные реки, водопады, вечные снега и ледники создают неповторимую красоту этой местности.

Соединение главных ущелий — Алибека, Аманауза и Домбай-Ульгена, — образует естественный центр — живописную Домбайскую поляну на высоте 1650 м.

Подъем на канатной дороге — 2 000 руб. /чел. (доп. плата).

Обед (доп. плата).

20:00-21:00Возвращение в гостиницу г. Пятигорск.

Ужин (доп. плата).

Ночь в гостинице г. Пятигорск.

ДомбайДомбайДомбайДомбай
3 день

Приэльбрусье

Завтрак (сухой паек).

06:30 Выезд в Приэльбрусье.

Приэльбрусье — одно из самых живописных и интересных мест Северного Кавказа.

На экскурсии вы побываете у подножия величайшей вершины Кавказа — Эльбруса (5642 м).

Полюбуетесь на южный склон Эльбруса с горы Чегет с высоты 3040 м.

Увидите дикие ущелья, теснины и ледники из которых рождаются бурные реки, попробуете минеральные источники Эльбруса.

Подъем на канатной дороге г. Чегет (доп. плата — 900 руб. /чел.), г. Эльбрус (доп. плата — 1 800 руб. /чел.), 200 руб. /чел вход в национальный парк Приэльбрусья (экологический сбор).

Обед — национальная балкарская кухня (доп. плата).

Поляна Нарзанов в Приэльбрусье — это небольшая долина общей площадью 3 квадратных километра в верховьях Баксанского ущелья.

Поляна находится между поселками Эльбрус и Терскол.

20:00-21:00 Возвращение в гостиницу г. Пятигорск.

Ужин (доп. плата).

Ночь в гостинице г. Пятигорск.

ПриэльбрусьеПриэльбрусьеПриэльбрусьеПриэльбрусье
4 день

Кисловодск, отъезд

08:00 Завтрак (входит в стоимость).

Освобождение номеров.

08:30 Выезд на экскурсию г. Кисловодск (Гора Кольцо, Медовые Водопады (доп. плата — 100 руб. /чел., Чайный домик (бесплатная дегустация чая и варенья).

Обед (доп. плата).

Прогулка по парковой зоне г. Кисловодск (Зеркальный пруд со стеклянной струей, мостик «Дамский каприз», памятник Пушкина, цветочный календарь, Лермонтовская площадка, нарзанная галерея, колоннада, курортный бульвар).

Трансфер в г. Минеральные Воды (аэропорт) и г. Пятигорск (авто и ж/д вокзал).

Кисловодск, отъездКисловодск, отъездКисловодск, отъездКисловодск, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице г. Пятигорска в 2, 3-местных номерах.

При отсутствии мест в гостинице «Машук», может быть забронирована другая аналогичная гостиница.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от возраста, руб:

ВзрослыеДети до 14 лет
20 00019 000

Доплата за одноместное размещение — 4 200 руб.

В туре возможно подселение.

Варианты проживания

Отель «Машук»

3 ночи

Отель «Машук» расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник». В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.

Из светлых номеров открывается вид на горы. В числе удобств собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

В гостинице «Машук» можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.

Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.

Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Питание по программе тура: 3 завтрака
  • Проезд на комфортабельном автобусе по всему маршруту тура
  • Проживание 3 ночи в гостинице г. Пятигорск (номера категории стандарт)
  • Экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды / Пятигорск и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура (обеды и ужины)
  • Курортный сбор - 100 руб. /чел. в сутки (взимается в гостинице)
  • Доплата за одноместное размещение - 4 200 руб
  • Вход в национальный парк Приэльбрусья (экологический сбор) - 200 руб. /чел
  • Канатная дорога: г. Чегет - 900 руб. /ЧЕЛ.Г. Эльбрус - 1 800 руб. /ЧЕЛ.П. Домбай - 2 000 руб. /чел. Медовые водопады - 100 руб. /чел
  • Г. Чегет - 900 руб. /чел
  • Г. Эльбрус - 1 800 руб. /чел
  • П. Домбай - 2 000 руб. /чел
  • Медовые водопады - 100 руб. /чел
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы: паспорт РФ, свидетельство о рождении, медицинский полис;
  • защита от дождя и солнца;
  • удобная одежда и обувь;
  • наличные деньги.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

На каком транспорте будут осуществляться перевозки?

В туре предоставляются автобусы или микроавтобусы в зависимости от размера группы. Рассадка в транспорте свободная.

Есть ли связь в туре?

В связи с тем, что многие туристы, приезжающие на КМВ, пользуются туроператором Tele-2, информируем, что на КМВ приходится подключать роуминг.

Хорошая связь: МегаФон, Билайн, МТС.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
31 дек 2023
Замечательный тур!!! Красивый и остались только милые впечатления!!! Организация на высоте! Большое спасибо всем кто в этом участвовал!
Замечательный тур!!! Красивый и остались только милые впечатления!!! Организация на высоте! Большое спасибо всем кто в этом участвовал!Замечательный тур!!! Красивый и остались только милые впечатления!!! Организация на высоте! Большое спасибо всем кто в этом участвовал!Замечательный тур!!! Красивый и остались только милые впечатления!!! Организация на высоте! Большое спасибо всем кто в этом участвовал!Замечательный тур!!! Красивый и остались только милые впечатления!!! Организация на высоте! Большое спасибо всем кто в этом участвовал!
О
22 ноя 2023
Для тех, кто никогда не был на Кавказе и не видел горы - этот тур самый подходящий для знакомства с красотами Пятигорска и Кавказа!
Тур организован превосходно, на всем протяжении поездки менеджер Ирина Микова всегда была на связи, все вопросы решались оперативно и благожелательно
Очень понравилось.
К
19 мар 2024
Организаторы заботливые. Старались найти симпатичные места для завтрака и купания, помогали с прокатом, подсказывали по каталке. Организовывали трансфер индивидуально для всех участников.
Экскурсовод не очень понравился по Пятигорску и Кисловодску. Но это не особо испортило впечатления. Ехали прежде всего для катания. Места погулять приятные.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Кристина!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.

Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!

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