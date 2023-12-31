Темнохвойные леса, бурные реки, водопады, вечные снега и ледники создают неповторимую красоту этой местности.
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Программа тура по дням
Прибытие. Экскурсия по Пятигорску
Встреча в аэропорту г. Минеральные Воды, ж/д вокзал г. Пятигорск или г. Минеральные Воды. Трансфер в гостиницу.
Заселение в номер после 14:00, освобождение номера до 12:00 часов дня.
14:20 Выезд на обзорную экскурсию по г. Пятигорск.
Пятигорск —город у подножия Машука (парк Цветник, беседка Эолова Арфа, китайская Беседка, грот Дианы, Лермонтовская галерея, Провал (пещера и подземное озеро), место дуэли Лермонтова).
Возвращение в гостиницу г. Пятигорск.
Свободное время.
Ужин (доп. плата).
Ночь в гостинице г. Пятигорск.
Домбай
Завтрак (сухой паек).
06:30 Ранний выезд на экскурсию в п. Домбай.
Домбай высшая точка — вершина Домбай-Ульген высотой 4046 м.
Недаром его называют «сердцем гор».
Домбайская поляна со всех сторон окружена величественными горами.
Темнохвойные леса, бурные реки, водопады, вечные снега и ледники создают неповторимую красоту этой местности.
Соединение главных ущелий — Алибека, Аманауза и Домбай-Ульгена, — образует естественный центр — живописную Домбайскую поляну на высоте 1650 м.
Подъем на канатной дороге — 2 000 руб. /чел. (доп. плата).
Обед (доп. плата).
20:00-21:00Возвращение в гостиницу г. Пятигорск.
Ужин (доп. плата).
Ночь в гостинице г. Пятигорск.
Приэльбрусье
Завтрак (сухой паек).
06:30 Выезд в Приэльбрусье.
Приэльбрусье — одно из самых живописных и интересных мест Северного Кавказа.
На экскурсии вы побываете у подножия величайшей вершины Кавказа — Эльбруса (5642 м).
Полюбуетесь на южный склон Эльбруса с горы Чегет с высоты 3040 м.
Увидите дикие ущелья, теснины и ледники из которых рождаются бурные реки, попробуете минеральные источники Эльбруса.
Подъем на канатной дороге г. Чегет (доп. плата — 900 руб. /чел.), г. Эльбрус (доп. плата — 1 800 руб. /чел.), 200 руб. /чел вход в национальный парк Приэльбрусья (экологический сбор).
Обед — национальная балкарская кухня (доп. плата).
Поляна Нарзанов в Приэльбрусье — это небольшая долина общей площадью 3 квадратных километра в верховьях Баксанского ущелья.
Поляна находится между поселками Эльбрус и Терскол.
20:00-21:00 Возвращение в гостиницу г. Пятигорск.
Ужин (доп. плата).
Ночь в гостинице г. Пятигорск.
Кисловодск, отъезд
08:00 Завтрак (входит в стоимость).
Освобождение номеров.
08:30 Выезд на экскурсию г. Кисловодск (Гора Кольцо, Медовые Водопады (доп. плата — 100 руб. /чел., Чайный домик (бесплатная дегустация чая и варенья).
Обед (доп. плата).
Прогулка по парковой зоне г. Кисловодск (Зеркальный пруд со стеклянной струей, мостик «Дамский каприз», памятник Пушкина, цветочный календарь, Лермонтовская площадка, нарзанная галерея, колоннада, курортный бульвар).
Трансфер в г. Минеральные Воды (аэропорт) и г. Пятигорск (авто и ж/д вокзал).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице г. Пятигорска в 2, 3-местных номерах.
При отсутствии мест в гостинице «Машук», может быть забронирована другая аналогичная гостиница.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от возраста, руб:
|Взрослые
|Дети до 14 лет
|20 000
|19 000
Доплата за одноместное размещение — 4 200 руб.
В туре возможно подселение.
Варианты проживания
Отель «Машук»
Отель «Машук» расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник». В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.
Из светлых номеров открывается вид на горы. В числе удобств собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
В гостинице «Машук» можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.
Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что входит
- Питание по программе тура: 3 завтрака
- Проезд на комфортабельном автобусе по всему маршруту тура
- Проживание 3 ночи в гостинице г. Пятигорск (номера категории стандарт)
- Экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит
- Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды / Пятигорск и обратно
- Питание, не указанное в программе тура (обеды и ужины)
- Курортный сбор - 100 руб. /чел. в сутки (взимается в гостинице)
- Доплата за одноместное размещение - 4 200 руб
- Вход в национальный парк Приэльбрусья (экологический сбор) - 200 руб. /чел
- Канатная дорога: г. Чегет - 900 руб. /ЧЕЛ.Г. Эльбрус - 1 800 руб. /ЧЕЛ.П. Домбай - 2 000 руб. /чел. Медовые водопады - 100 руб. /чел
- Г. Чегет - 900 руб. /чел
- Г. Эльбрус - 1 800 руб. /чел
- П. Домбай - 2 000 руб. /чел
- Медовые водопады - 100 руб. /чел
- Сувениры
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документы: паспорт РФ, свидетельство о рождении, медицинский полис;
- защита от дождя и солнца;
- удобная одежда и обувь;
- наличные деньги.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
На каком транспорте будут осуществляться перевозки?
В туре предоставляются автобусы или микроавтобусы в зависимости от размера группы. Рассадка в транспорте свободная.
Есть ли связь в туре?
В связи с тем, что многие туристы, приезжающие на КМВ, пользуются туроператором Tele-2, информируем, что на КМВ приходится подключать роуминг.
Хорошая связь: МегаФон, Билайн, МТС.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Тур организован превосходно, на всем протяжении поездки менеджер Ирина Микова всегда была на связи, все вопросы решались оперативно и благожелательно
Очень понравилось.
Экскурсовод не очень понравился по Пятигорску и Кисловодску. Но это не особо испортило впечатления. Ехали прежде всего для катания. Места погулять приятные.
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.
Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!