Даже если у вас есть лишь выходной, наш тур позволит вам ощутить красоту этого уголка Северного Кавказа.
Вас ждут термальные источники, Чучхурские водопады, загадочный каньон Чертова мельница и восхождение на гору Мусса-Ачитар с невероятными видами! Приглашаем в Домбай – вас ждут невероятные впечатления!
Программа тура по дням
Встреча. Трансфер на курорт Домбай
Ваше путешествие начинается в г. Минеральные Воды.
Обратите внимание: если вы прибываете накануне начала тура или остаетесь после программы, рекомендуем проживание в г. Пятигорске (более подробную информацию вы можете уточнить при бронировании).
Прибытие в аэропорт или на ж/д вокзал г. Минеральные Воды до 13:00.
Сбор группы.
13:30 Групповой трансфер без гида в Домбай (в пути 3,5 часа, с остановками).
Остановка на обед (доп. плата).
18:00 Ориентировочное время прибытия в посёлок Домбай.
Размещение в отелях (на выбор).
Ужин – самостоятельно (для гостей отеля «Gold Star» ужин включен).
Рекомендуемые кафе: «У Зули», «Кристалл», «Шумка».
Экскурсия с подъемом по канатной дороге на гору Мусса-Ачитара и каньон «Чёртова мельница»
Завтрак в отеле.
Встреча с гидом в холле отеля, инструктаж.
Подъём на гору Мусса-Ачитара (3 000 м.) на канатной дороге (доп. плата за билет). С этой высоты открывается великолепный вид на домбайские вершины, сверкающие ледники, бурные реки и звенящие водопады. А если вам повезет с погодой, среди горных вершин вы увидите двуглавого исполина Эльбруса.
Обед – самостоятельно на курорте.
Во второй половине дня Вас ждет прогулка на каньон «Чертова мельница».
Путь начинается от Аманауз — основной реки, протекающей по территории Домбайской поляны. Выше посёлка русло реки сужается и начинает походить на глубокий каньон: когда-то давно вода пробила себе путь через высокие гранитные скалы. В одном месте даже образовался водоворот, который местные жители называют «Чёртовой мельницей».
Возвращение в гостиницу.
Ужин – самостоятельно (для гостей отеля «Gold Star» ужин включен).
Продолжительность: 6-7 часов.
Перепад высот: 600-1350 метров.
Треккинг на Русскую Поляну и к Чучхурским водопадам
Завтрак в отеле.
Встреча с гидом в холле отеля, инструктаж.
Главными спутниками сегодняшнего путешествия станут хвойные леса, субальпийские луга, чистейшие горные родники. С Русской поляны открывается вид на величественные горы, покрытые снегом и льдом.
Популярность Домбая среди горнолыжников началась именно в этой точке: первые любители данного вида спорта катались только на Русской поляне, о чём напоминают остатки прежних бугельных подъемников. Уже в позднее время началось освоение склонов Мусса-Ачитара.
Путь через ущелье Домбай-Ульген, по высокогорному лугу среди горных массивов — к Чучхурским водопадам: они состоят из трёх каскадов, что обрушиваются к земле с высоты 12 м. Вы услышите песнь бушующей стихии и попробуете настоящую ледниковую воду.
Обед (сух. паёк).
Возвращение в гостиницу.
Ужин – самостоятельно (для гостей отеля «Gold Star» ужин включен).
Продолжительность: 5 часов.
Перепад высот: 500 метров.
Завершение программы. Термальные источники «Жемчужины Кавказа». Трансфер в Минеральные Воды
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров до 12:00.
13:30-14:00 Групповой трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал г. Минеральные Воды к рейсам или поездам, отправляющимся после 19:00.
По пути – посещение термального комплекса «Жемчужина Кавказа», состоящего из 8 бассейнов с гидромассажными установками (доп. плата за билет).
Вода в бассейнах разной температуры: от + 25 до +41 градусов. На территории комплекса имеются раздевалки, душевые кабинки, хамам, сауна, кафе. В комплексе есть магазин, где можно купить одноразовые тапочки, полотенца, купальники.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице на выбор в Домбае.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Двухместное*
|Одноместное
|На доп. месте (с 12 лет)
|«Снежный Барс» 3*
«Снежинка» 3*
(завтрак)
|33000
|39000
|30000
|«Gold Star» 3*
(завтрак + ужин)
|35000
|41000
|под запрос
Скидка на основные места для детей с 10 до 14 лет – 5%.
*При выборе двухместного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.
Варианты проживания
Отель «Снежный Барс»
Гостиничный комплекс «Снежный Барс – Домбай» был открыт в феврале 2008 года и зарекомендовал себя как отель европейского уровня и позиционируется не только как горнолыжный отель, но и как идеальное место для семейного отдыха с детьми, для которых здесь есть все необходимые условия – детская комната, услуги няни, а так же как место для летнего отдыха. На территории отеля есть мангалы, так что Вы можете провести время в кругу друзей у огня. В ресторане домбайского отеля "Снежный Барс" гости могут насладиться разнообразными блюдами европейской кухни. В баре подаются аперитивы и другие алкогольные напитки.
В номере: двуспальная или две односпальных кровати, мебель, ванная комната, телевизор с плоским экраном, транслирующий спутниковые каналы, мини-бар и балкон.
«Снежинка» 3
Гостиница «Снежинка» находится в Домбае. К услугам гостей здесь предоставлены: спортивная площадка, сауна с бассейном, прокат горнолыжного инвентаря и бильярдная.
В номерном фонде гостиницы насчитывается 66 просторных и комфортных номеров, поделенных на различные категории. Благодаря этому, отдыхающим будет удобно выбрать наиболее подходящий вариант. Они обустроены современной мебелью, а также телевизором и холодильником. Во всех номерах есть собственная ванная комната. На территории доступно подключение к беспроводной сети Wi-Fi.
В стоимость Вашего проживания включены ароматные и сытные завтраки. Также желающие могут также оплатить комплексные обеды и ужины. На местности работает два бара в которых будет приятно провести время.
Из близлежащих достопримечательностей Вы сможете посетить: озеро Турье, ущелье Алибек и Чучхурский водопад. Расстояние до канатной дороги составляет 267 м, а до лыжной трассы — 3,2 км.
Отель «Gold Star»
Отель Gold Star с баром и бесплатным Wi-Fi на всей территории расположен в курортном поселке Домбай. Гости могут воспользоваться принадлежностями для барбекю. К услугам гостей ресторан русской кухни и собственная бесплатная парковка.
В каждом номере есть шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Номера укомплектованы холодильником.
По утрам в отеле Gold Star предлагают завтрак с выбором блюд из меню.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Групповые трансферы «Минеральные Воды (ж/д вокзал и аэропорт) - Домбай - Минеральные Воды (ж/д вокзал и аэропорт)»
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по маршруту
- Плата за посещение национального парка
- Услуги горного гида
- Размещение в гостинице 3* на выбор (3 ночи) в поселке Домбай
- Питание: 3 завтрака в отеле (шведский стол), 1 обед (сух. паёк)
- Питание для проживающих в отеле «Gold Star»: 3 завтрака, 1 обед (сух. паёк), 3 ужина (комплекс из 3 блюд)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
- Питание, не включенное в программу тура
- Билеты на канатную дорогу Домбай - от 2000 рублей с человека
- Посещение термального комплекса «Жемчужины Кавказа» - 500 рублей
- Баня в отеле «Gold Star» - 1500 рублей с человека
- Оформление приглашения для иностранных граждан - 1500 руб. /чел
- Проживание в отелях г. Пятигорск (уточнять при бронировании)
- Индивидуальные трансферы (от 6000 рублей)
- Дополнительные экскурсии
- Спиртные напитки
- Аренда личного туристического снаряжения
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- ветрозащитная куртка;
- треккинговые брюки;
- треккинговые ботинки;
- термобелье;
- кофта (флисовая);
- перчатки и шапка для подъёма на Эльбрус;
- рюкзак (объём до 30 литров);
- накидка от дождя (дождевик) для тела и рюкзака;
- солнцезащитные очки и крем (SPF50);
- индивидуальная аптечка;
- пенополиуретановая «сидушка»;
- термос;
- треккинговые палки от 350 рублей в день.
Для посещения термального комплекса:
- купальник;
- резиновые тапочки;
- полотенце.
Каждый турист должен при себе иметь документ, удостоверяющий личность — паспорт, для детей — свидетельство о рождении.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как организована встреча и проводы в туре?
Встреча
Групповой трансфер из аэропорта и ж/д вокзала Минеральные Воды осуществляется в назначенное время, но не позднее 13:30. В аэропорту на выходе из зала прилёта туристов встречает гид с табличкой с названием тура «Домбай». От ж/д вокзала наш транспорт забирает туристов в зависимости от времени прибытия поездов, но не позднее 13:00 утра.
Проводы
Проводы туристов осуществляются в аэропорт и на ж/д вокзал Минеральные Воды к рейсам, отправляющимся с 19:00 часов местного времени. Для туристов, приезжающих / уезжающих в другое время, могут быть организованы индивидуальные трансферы за дополнительную плату в размере 6000 руб.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Нужен ли пограничный пропуск?
Важно! Маршрут проходит в приграничной территории.
Гражданам стран СНГ необходимо заблаговременно оформить пограничный пропуск: подача документов производится за 45 дней до предполагаемого путешествия.
Какая будет погода?
Климат характеризуется относительной прохладой, а также сухостью, чистотой и высокой степенью ионизации воздуха, обилием ультрафиолетовой радиации. Много солнечных дней.
Зима мягкая; средняя температура января около -3°C; устойчивый снежный покров с середины декабря до конца февраля. Лето умеренно тёплое; средняя температура августа 15-16°C. Погодные условия в горах изменяются достаточно часто. Температура днем от +10 до +25ºС, ночью от +6 до +15, осенью– от -5 до +10. Летом выпадает максимальное количество осадков.
Программа может измениться в связи с погодными и иными неблагоприятными условиями.
Есть ли особые правила поведения на Кавказе?
Местное население общается на русском языке, но в разговорах между собой горцы часто используют карачаево-балкарскую и черкесскую речь соответственно.
Участники тура должны относиться с уважением к культурно-историческим ценностям, традициям и обычаям коренного и местного населения региона. Большая часть населения задействована в туристической индустрии. Главное, уважать местные обычаи и законы, вести себя достойно и доброжелательно.
В республике большая часть населения исповедует ислам, вследствие этого здесь не приемлют вызывающего поведения, неуважения к старшим, очень открытой и вульгарной одежды, чрезмерного внимания к окружающим (особенно к женщинам), порицается проявление любовных чувств на людях (нежные прикосновения, поцелуи).
Не стоит на улицах обращаться к незнакомым людям противоположного пола, громко и нецензурно выражаться, распивать спиртные напитки на улице. На такие явные нарушения местных моральных устоев кавказцы всегда реагируют агрессивно. Поэтому рекомендуем проявлять осмотрительность и уважение к традициям республики.
Можно ли платить картой в туре?
Денежная единица – российский рубль. На маршруте лучше иметь наличные деньги – расплачиваться карточкой возможно только в городах – Минеральные Воды, и др.
В кафе, ресторанах и магазинах курортов Домбай и Приэльбрусье оплата производится только наличными. В отелях не принимают пластиковые карты. После обслуживания в кафе и ресторанах принято оставлять чаевые –10% от суммы заказа. Оплатить по пластиковой карте можно только на новой канатной дороге в Домбае.
Домбай: на курорте работает только отделение Сбербанк. расположено напротив гостиницы «Орион». Режим работы с физическими лицами с 9 до 15.00, суббота и воскресенье – выходные. В районе нижней станции ГКД, от кассы справа расположен банкомат.
Будет ли связь, интернет на маршруте?
Рекомендуем в данном районе пользоваться услугами операторов сотовой связи – Билайн и Мегафон (предпочтительнее). МТС работает не везде и неустойчиво. Но, тем не менее, мобильный интернет лучше работает у операторов Билайн и МТС.
В большинстве мест размещения есть бесплатный Wi-Fi, здесь можно выйти в Интернет.
Все мобильные операторы большой тройки (Билайн, Мегафон, МТС) прекрасно работают в пос. Домбай и пос. Терскол. Среди местного населения наибольшей популярностью пользуется оператор Мегафон благодаря хорошему уровню приема сигнала и стабильности работы в данной местности.
Официальных представителей / офисов операторов мобильной связи в Домбае нет, симкарты можно приобрести в Аптеке по адресу Пихтовый мыс, 1.
Напоминаем вам, что Домбай находится на территории Карачаево-Черкесской Республики, а это означает, чтов Домбае вы будете находиться в роуминге. Роуминг действует и в Приэльбрусье, в Кабардино-Балкарской Республике. Для уточнения условий услуги роуминга необходимо обратиться к сотовому оператору.
Пополнить счет Вашего мобильного телефона в Домбае также не составит труда. Терминалы оплаты имеются практически во всех гостиницах и кафе поселка. Например: Кафе «У Зули», магазины в пос. Пихтовый, на нижней станции канатной дороги и тд.
Что надо знать о гидах?
На протяжении всего тура вас будут сопровождать высококвалифицированные гиды, имеющие многолетний опыт работы в регионе. Мы считаем, что благодаря нашим гидам тур стал таким насыщенным и богатым на открытия. Их профессионализм, открытость и дружелюбие помогут Вам почувствовать древнее дыхание этой земли.
Говорят, что без гида любой, даже короткий переезд – всего лишь преодоление расстояний, с гидом – это уже путешествие.
Турист должен знать, что гид имеет право: принимать необходимые меры, направленные на обеспечение безопасности участников, вплоть до изменения маршрута или досрочного завершения программы в связи с возникшими опасными природными явлениями и другими обстоятельствами, а также, в случае необходимости, оказания помощи пострадавшему. Производить разделение группы в аварийной ситуации, исходя из реального наличия сил и средств, конкретной обстановки и максимальной вероятности выполнения задач по ликвидации аварии.
Есть ли ограничения по участию в туре?
Возрастное ограничение для участников тура – не моложе 10 лет и не старше 65 лет. Если возраст туриста превышает 65 лет, то решение о его участии в программе тура принимается на основании анкет. При бронировании тура просим максимально точно отразить в анкете сведения о своем здоровье и физической подготовке.
От участников требуется хорошая физическая форма и отсутствие медицинских противопоказаний к физическим нагрузкам (сердечно-сосудистые заболевания и пр).
Основные заболевания, при которых не рекомендуется ездить в горы:
Индивидуальная непереносимость недостатка кислорода, стенокардия III-IV функционального класса, гипертоническая болезнь 3 ст., хроническая почечная недостаточность, острые стадии соматических заболеваний (инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения, гипертонический криз, астматический статус при бронхиальной астме и др.), сердечно-сосудистые заболевания, легочные заболевания, стадия обострения хронических воспалительных процессов, острые инфекционные заболевания.
В горах на высоте от 3500 метров воздух более разреженный, в нем меньше кислорода. Поэтому у некоторых туристов возникают симптомы “высотной (горной) болезни”: слабость, вялость, учащенное сердцебиение, легкое головокружение, бессонница, потеря аппетита, одышка, тошнота, рвота и т. д. Эти симптомы могут проявиться на высоте от 3500 метров над уровнем моря. В случае осложнения снять симптомы может помочь снижение высоты.
У детей горная болезнь случается не чаще чем у взрослых, но диагностировать ее гораздо труднее, так как не все дети могут адекватно объяснить, что их тревожит. Любое недомогание стоит принимать за горную болезнь и предпринимать меры, пока не найдется настоящий источник плохого состояния.
Беременные женщины могут переносить высоту до 2500 метров над уровнем моря. Но все же им не стоит участвовать в восхождениях на гору, так как чрезмерные физические нагрузки могут спровоцировать выкидыш, а также есть риск несчастного случая.
Пожилые люди переносят горную болезнь без дополнительных осложнений, но могут тяжелее переносить физические нагрузки. Турист несет полную ответственность за намеренно скрытую от организаторов информацию о заболеваниях, которые могут привести к необратимым последствиям. Мы не имеем права контролировать состояние Вашего здоровья. Поэтому мы не несем ответственности за происшествия, наступившие вследствие реакции Вашего организма на перепад высот и кислородное голодание, возникшие в горах.
Какие особенности высокогорья?
В рамках программы мы будем находиться на высоте 800- 3500 метров над уровнем моря. В программе предполагается подъем на канатной дороге до высоты 3000 метров над уровнем моря.
Проживание по программе – на высоте от 1600 метров над уровнем моря. Туристам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, мы не рекомендуем подъем на канатной дороге.
Какие есть меры предосторожности и правила поведения в активном туре?
Вы приобрели путевку и знаете, что горы являются местом повышенной опасности для здоровья и жизни городских жителей, попавших в условия природной среды.
В горах смена погоды происходит очень часто. Здесь бывают грозы, сильные ветра, низкие и высокие температуры, обвалы камней и льда, селевые потоки. На человека влияет перепад высот, температур, повышенная ультрафиолетовая активность солнца и другие факторы.
- Необходимо защищать себя от воздействия солнца. Помните, что в горах высокий уровень солнечной радиации. Ожог можно получить даже в пасмурный день. Глаза необходимо защищать с помощью солнцезащитных очков с уровнем защиты не ниже 3. Обязательно ежедневное нанесение перед выходом на маршрут солнцезащитного крема с максимальным фактором защиты на все открытые участки тела (руки, лицо, уши).
- Не допускайте перегрева или переохлаждения. Вы должны быть одеты соответственно текущим погодным и температурным условиям.
- Выходя на маршрут, даже в солнечный день, обязательно берите с собой дождевик. Погода в горах может резко меняться.
- Берегите ноги! Принимайте заблаговременно меры против натирания мозолей: берите для трекинга только удобную, разношенную обувь; перед выходом на маршрут в качестве превентивной меры заранее наклеивайте пластырь на все проблемные зоны. Используйте специальные треккинговые ботинки с прочной подошвой и поддержкой щиколотки, для сведения к минимуму риска травм при ходьбе по сильно пересеченной местности.
- Будьте осторожны среди зарослей борщевика (когда его листья намокают от росы, это растение становится крайне ядовито. Можете получить химический ожог, который долго и болезненно проходит). Нужно иметь закрытую одежду, длинные рукава, штаны, чтобы не получить ожогов, это же спасет и от солнечных ожогов.
- Своевременно сообщайте гиду-инструктору об отклонениях Вашего самочувствия от нормального. Имейте при себе личную аптечку, сформированную с учетом Ваших индивидуальных потребностей.
- Во время путешествия не рекомендуется употребление спиртных напитков, а также запрещено употребление наркотических и психотропных веществ. Это может привести к резкому ухудшению Вашего самочувствия в условиях высокогорья, нарушению процесса акклиматизации и другим неблагоприятным последствиям. В случае нарушения указанного правила, ответственность за последствия возлагается на туриста.
- Тщательно мойте овощи и фрукты. Не употребляйте в пищу мясные блюда, не подвергшиеся термальной обработке. Если Вы питаетесь в ресторане, учитывайте, что национальная кухня может быть острой, жирной и неподходящей для вашего желудка. Не употребляйте в пищу грибы, ягоды и другие растения.
- С особой осторожностью покупайте алкогольные напитки не заводского производства (домашнее вино) у частных лиц, поскольку они могут быть низкого качества и нанести вред здоровью. Просим Вас соблюдать умеренность в употреблении спиртного.
- Не отправляйтесь без сопровождения на прогулки, на пикники или в гости к малознакомым людям.
Правила поведения во время треккинга
Пребывание в условиях дикой природы всегда связано с рядом потенциальных опасностей.
- Передвижение во время активной части тура необходимо осуществлять строго по пути, указанному гидом-инструктором; недопустимо пытаться «срезать» путь, выбирать собственный и т. п. без согласования с гидом-инструктором. На горных участках внимательно следите за дорогой и смотрите под ноги, особенно после дождя.
- В случае самовольного отклонения туриста от установленного маршрута и самостоятельного осуществления им трекинга, восхождения или перехода, равно как и любых других действий, участник принимает на себя обязательства по соблюдению мер личной безопасности.
- Не совершайте самодеятельных подъемов на возвышенности (особенно скалы), переправ через раки, каньоны и т. п. Это может оказаться намного сложнее, чем Вам показалось изначально, и привести к несчастному случаю. Не взбирайтесь на каменные глыбы и скалы, не подходите к краям обрывов и берегам рек, не сбрасывайте камни с отвесных склонов.
- При прохождении маршрута обращайте внимание, куда Вы наступаете, если Вы наступите на змею, она может вас укусить. Помните, змеи нападают только с целью самозащиты.
- На маршруте туристы должны быть дисциплинированы, выполнять указания и команды руководителя, на сложных участках оказывать помощь, не преодолевать их без разведки, не проявлять лихачества и не паниковать в сложных, экстремальных условиях.
Может ли измениться программа?
Турфирма оставляет за собой право в связи с погодными условиями вносить изменения в последовательность выполнения программы без изменения объема предоставляемых услуг.