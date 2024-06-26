1 день

Встреча. Трансфер на курорт Домбай

Ваше путешествие начинается в г. Минеральные Воды.

Обратите внимание: если вы прибываете накануне начала тура или остаетесь после программы, рекомендуем проживание в г. Пятигорске (более подробную информацию вы можете уточнить при бронировании).

Прибытие в аэропорт или на ж/д вокзал г. Минеральные Воды до 13:00.

Сбор группы.

13:30 Групповой трансфер без гида в Домбай (в пути 3,5 часа, с остановками).

Остановка на обед (доп. плата).

18:00 Ориентировочное время прибытия в посёлок Домбай.

Размещение в отелях (на выбор).

Ужин – самостоятельно (для гостей отеля «Gold Star» ужин включен).

Рекомендуемые кафе: «У Зули», «Кристалл», «Шумка».