Туры на 3 дня в Минеральных Водах

Найдено 34 тура в категории «3-дневные туры» в Минеральных Водах, цены от 12 000 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Весь Кавказ за 4 дня: Архыз, Домбай, Эльбрус и окрестности Кисловодска
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
45 отзывов
Популярное предложение
Весь Кавказ за 4 дня: Архыз, Домбай, Эльбрус и окрестности Кисловодска
Насладиться видами снежных вершин и вдохновиться красотой гор
Начало: Аэропорт Минеральные Воды или ж. - д вокзал. Возмо...
13 июня в 10:00
27 июня в 10:00
35 000 за человека
Самые большие курорты Кавказа за три дня: Эльбрус, Домбай и Архыз
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
21 отзыв
Самые большие курорты Кавказа за три дня: Эльбрус, Домбай и Архыз
Увидеть огромные телескопы в обсерватории Архыза и встретить закат в горах Домбая
Начало: Аэропорт Минеральные Воды или другое место по дого...
13 июня в 10:00
27 июня в 10:00
27 000 за человека
Выходные на высоте: Джилы-Су, Архыз и Домбай за 3 дня
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Выходные на высоте: Джилы-Су, Архыз и Домбай за 3 дня
Побывать в «Сырной пещере», полюбоваться древним храмом 10 века и увидеть Эльбрус
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, ж. - д. вокзал или ваш о...
14 июня в 07:00
21 июня в 07:00
26 655 за человека
Трип по городам КМВ и ночная экскурсия в обсерваторию
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
4 отзыва
Трип по городам КМВ и ночная экскурсия в обсерваторию
Попробовать разные сорта минеральной воды, расслабиться в термах и увидеть Эльбрус
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, до 13:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3400030 600 за человека
Автотур по Кабардино-Балкарии: туда, где нет асфальта
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
14 отзывов
Автотур по Кабардино-Балкарии: туда, где нет асфальта
Побывать на Эльбрусе, полюбоваться водопадами и проводить закат на горном перевале
Начало: Аэропорт Минеральных Вод/автовокзал в Пятигорске, ...
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
39 000 за человека
Без соцсетей и новостей: 3 дня в долине реки Махар
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
15%
Авторский тур
3 дня
17 отзывов
Без соцсетей и новостей: 3 дня в долине реки Махар
Пожить в окружении гор, насладиться нетронутой природой и романтикой вечеров у костра
Начало: Минеральные Воды, аэропорт/Пятигорск, станция «Лер...
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
2700022 950 за человека
Верхом по Карачаево-Черкесии
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Верхом по Карачаево-Черкесии
Почувствовать себя джигитом и отдохнуть в окружении природы
Начало: Минеральные Воды, аэропорт или ж. - д. вокзал, 13:...
14 июня в 13:00
21 июня в 13:00
34 500 за человека
Гастрономическое приключение на Кавказе: шашлыки в горах и пикник на плато Бермамыт
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Гастрономическое приключение на Кавказе: шашлыки в горах и пикник на плато Бермамыт
Попробовать настоящий кавказский шашлык и научиться разбираться в сортах вина на винодельне
Начало: Аэропорт Минеральные Воды, до 12:00
13 июня в 10:00
18 июля в 10:00
59 000 за человека
Топовые места Кавказа: закат на Бермамыте, фантастические виды Джилы-Су и Чегемское ущелье
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Топовые места Кавказа: закат на Бермамыте, фантастические виды Джилы-Су и Чегемское ущелье
Наблюдать за звёздами, встречать рассвет в горах и ловить отражения в чистейших озёрах
Начало: Аэропорт Минеральные Воды, рано утром Кисловодск, ...
28 июня в 10:00
5 июля в 10:00
25 000 за человека
Поход по горам Архыза
🚶 Пешая
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Поход по горам Архыза
Переночевать у высокогорного озера Семицветное и покорить перевал Айюлю
Начало: Встретим вас в г. Минеральные Воды и привезём в Ар...
12 июля в 06:00
2 авг в 06:00
12 000 за человека
4 города Кавказских Минеральных Вод и Домбай
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
2 отзыва
4 города Кавказских Минеральных Вод и Домбай
Познакомиться с главными достопримечательностями, продегустировать местное вино, полюбоваться горами
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, утро
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
3300029 700 за человека
Все в Домбай на Первомай. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Все в Домбай на Первомай. Экскурсионный тур
Начало: г. Минеральные Воды
27 апр в 10:00
8 мая в 10:00
52 800 за человека
Конный тур «Выходные в седле» на Кавказе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Конный тур «Выходные в седле» на Кавказе
Начало: г. Минеральные Воды
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
34 500 за человека
Горизонты Домбая. Пеший тур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Горизонты Домбая. Пеший тур
Начало: г. Минеральные Воды
20 июня в 10:00
11 июля в 10:00
от 33 000 за человека
Бермамыт и регион КМВ. Тур на выходные
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Бермамыт и регион КМВ. Тур на выходные
Начало: Г. Пятигорск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 16 450 за человека
Кавказские Минеральные Воды и Карачаево-Черкесия
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Кавказские Минеральные Воды и Карачаево-Черкесия
Начало: Минеральные Воды
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 22 500 за человека
Кавказские выходные. Экскурсионный тур осенью
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Кавказские выходные. Экскурсионный тур осенью
Начало: Минеральные Воды
12 сен в 10:00
17 окт в 10:00
20 000 за человека
Лаго-Наки и Гуамское ущелье
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Лаго-Наки и Гуамское ущелье
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
21 июня в 10:00
12 июля в 10:00
15 900 за человека
Три счастливых осенних дня на Кавказе. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Три счастливых осенних дня на Кавказе. Экскурсионный тур
Начало: Минеральные Воды
13 сен в 10:00
18 окт в 10:00
15 000 за человека
Зимние Кавказские Минеральные Воды и Карачаево-Черкесия
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Зимние Кавказские Минеральные Воды и Карачаево-Черкесия
Начало: Минеральные Воды
8 дек в 10:00
23 дек в 10:00
от 20 810 за человека
Осенний Лаго-Наки и Гуамское ущелье
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Осенний Лаго-Наки и Гуамское ущелье
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
6 сен в 10:00
11 окт в 10:00
15 900 за человека
Горнолыжный уикенд в Приэльбрусье
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Горнолыжный уикенд в Приэльбрусье
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
11 янв в 10:00
18 янв в 10:00
от 25 400 за человека
Города Кавказских Минеральных Вод и Архыз
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
5 отзывов
Города Кавказских Минеральных Вод и Архыз
Насладиться видами заснеженных вершин, погулять по курортам и искупаться в термальных источниках
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, утро
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
3150028 350 за человека
На внедорожниках по авторскому маршруту Домбай - Джилы-Су
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
3 дня
На внедорожниках по авторскому маршруту Домбай - Джилы-Су
Подняться на высоту более 3000 метров, попробовать нарзан и погулять по плато
Начало: Аэропорт Минеральные Воды, до 10:30
21 июня в 08:00
3 июля в 08:00
45 000 за человека
Я гуляю по Домбаю. 4 дня в горах
🚶 Пешая
Авторский тур
4 дня
Я гуляю по Домбаю. 4 дня в горах
Прокатиться по канатной дороге, побывать в заповедных местах и увидеть «летающую тарелку»
Начало: В аэропорту г. Минеральные Воды в 12:30. Прилететь...
1 ноя в 12:30
28 100 за человека
На авто по Домбаю и Кабардино-Балкарии
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
На авто по Домбаю и Кабардино-Балкарии
Проехать по живописным горным локациям, увидеть Эльбрус и полюбоваться зеркалом озёр
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, в течение дня
13 июня в 08:00
4 июля в 08:00
51 000 за человека
По живописным местам Карачаево-Черкесии и день на озере Хурла-Кёль
🚶 Пешая
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
По живописным местам Карачаево-Черкесии и день на озере Хурла-Кёль
Переночевать в палатке на берегу, побывать в заповедниках и полюбоваться горными ущельями
Начало: Кисловодск/Пятигорск/Минеральные Воды, точные мест...
20 июня в 10:00
1 авг в 10:00
28 000 за человека
Выходные в Архызе: на джипах к Софийским водопадам и Дуккинским озёрам
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
3 дня
Выходные в Архызе: на джипах к Софийским водопадам и Дуккинским озёрам
Активно отдохнуть в горах Карачево-Черкесии, увидеть главные достопримечательности и обсерваторию
Начало: Армавир/Ставрополь/Минеральные Воды, 8:00 и Красно...
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
33 000 за человека
Экспресс-перезагрузка в Архызе: пятизвёздочный отель, SPA-комплекс и экскурсии
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Экспресс-перезагрузка в Архызе: пятизвёздочный отель, SPA-комплекс и экскурсии
Увидеть Софийские водопады, обновиться в банях и бассейнах и продегустировать хычины
Начало: Армавир/Ставрополь/Минеральные Воды, 9:00-10:00 и ...
5 июля в 08:00
12 июля в 08:00
56 000 за человека
Лермонтовские места, величественный Эльбрус и «кавказская Тоскана»
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Лермонтовские места, величественный Эльбрус и «кавказская Тоскана»
Расслабиться в горячих термах, попробовать кавказскую кухню и минеральную воду прямо из источников
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, выход у терминала прилёт...
20 сен в 12:30
3 янв в 12:30
22 800 за человека
На лошадях по горам Карачаево-Черкесии: выходные с конными прогулками и дегустациями
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
3 дня
На лошадях по горам Карачаево-Черкесии: выходные с конными прогулками и дегустациями
Вдоволь накататься верхом, насладиться кавказской кухней и вечерами у костра
Начало: аэропорт или ж. - д. вокзал Минеральных Вод, до 12...
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
25 000 за человека
В Грузию из Минеральных Вод: Кахетия, Тбилиси и Мцхета
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
В Грузию из Минеральных Вод: Кахетия, Тбилиси и Мцхета
Погулять по столице Грузии и насладиться романтичной атмосферой в Сигнахи
Начало: Забираем из городов: Лермонтов, Кисловодск, Ессент...
20 июня в 22:00
27 июня в 22:00
2433321 900 за человека
Выдыхаем! Перезагрузка в лагере у горной реки
🚗 На машине
скидка
25%
Авторский тур
4 дня
Выдыхаем! Перезагрузка в лагере у горной реки
Пожить вдали от цивилизации, прокатиться по бездорожью и искупаться в реках, озёрах и водопадах
Начало: Минеральные Воды (аэропорт) / Пятигорск (ст. «Лерм...
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
3900029 250 за человека
Горы, облака, релакс: путешествие с треккингами и восхождениями
Авторский тур
4 дня
Горы, облака, релакс: путешествие с треккингами и восхождениями
Подняться на Эльбрус, отдохнуть в термальном источнике и увидеть яков
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, 9:50
3 авг в 10:00
35 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Светлана
    3 июня 2024
    Самые большие курорты Кавказа за три дня: Эльбрус, Домбай и Архыз
    Благодарю за насыщенный тур организатора, также гида Радмира за интересную подачу информации, юмор и душевность)) Однозначно рекомендую данный тур, он очень
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    насыщен и интересен. Было много различных интересных локаций. На Кавказ хочется возвращаться снова и снова!! Так как покоряет радушие и гостеприимство местных жителей. Да и на Кавказе очень много красивых локаций. Все-таки природа и горы лечат душу.

    Благодарю за насыщенный тур организатора, также гида Радмира за интересную подачу информации, юмор и душевность))Благодарю за насыщенный тур организатора, также гида Радмира за интересную подачу информации, юмор и душевность))Благодарю за насыщенный тур организатора, также гида Радмира за интересную подачу информации, юмор и душевность))Благодарю за насыщенный тур организатора, также гида Радмира за интересную подачу информации, юмор и душевность))Благодарю за насыщенный тур организатора, также гида Радмира за интересную подачу информации, юмор и душевность))Благодарю за насыщенный тур организатора, также гида Радмира за интересную подачу информации, юмор и душевность))Благодарю за насыщенный тур организатора, также гида Радмира за интересную подачу информации, юмор и душевность))Благодарю за насыщенный тур организатора, также гида Радмира за интересную подачу информации, юмор и душевность))Благодарю за насыщенный тур организатора, также гида Радмира за интересную подачу информации, юмор и душевность))Благодарю за насыщенный тур организатора, также гида Радмира за интересную подачу информации, юмор и душевность))
  • С
    Станислава
    29 мая 2024
    Все в Домбай на Первомай. Экскурсионный тур
    Огромное спасибо фирме за то, что не отменили наш тур, хотя нас было всего двое, так как группа не набралась!
  • С
    Светлана
    23 мая 2024
    Три счастливых осенних дня на Кавказе. Экскурсионный тур
    Все здорово, отлажено, всем рекомендую!
    Все здорово, отлажено, всем рекомендую!Все здорово, отлажено, всем рекомендую!Все здорово, отлажено, всем рекомендую!Все здорово, отлажено, всем рекомендую!
  • А
    Анастасия
    22 мая 2024
    Бермамыт и регион КМВ. Тур на выходные
    Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!
    Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!
  • С
    Сергей
    19 мая 2024
    Самые большие курорты Кавказа за три дня: Эльбрус, Домбай и Архыз
    Все прошло хорошо, спасибо гиду Вячеславу. Все четко по времени, машина хороша. Организация маршрута на хорошем уровне. Единственно, я бы первый день поменял вместо Архыза свозил бы туристов на какой-нибудь природный маршрут, например Джиил-су, плато Канжоол или Бермамыт.
  • С
    Соловьева
    16 мая 2024
    Три счастливых осенних дня на Кавказе. Экскурсионный тур
    Замечательные организаторы. Душевные.
    Замечательные организаторы. ДушевныеЗамечательные организаторы. ДушевныеЗамечательные организаторы. ДушевныеЗамечательные организаторы. ДушевныеЗамечательные организаторы. Душевные
  • Я
    Яна
    16 мая 2024
    Три счастливых осенних дня на Кавказе. Экскурсионный тур
    Нам настолько понравилась организация, что теперь только с принимающей стороной будем в туры ездить. Все ясно, понятно, до тура все объяснили, рассказали, во время тура, если возникали вопросы – быстро решались!
    Нам настолько понравилась организация, что теперь только с принимающей стороной будем в туры ездить. Все ясноНам настолько понравилась организация, что теперь только с принимающей стороной будем в туры ездить. Все ясноНам настолько понравилась организация, что теперь только с принимающей стороной будем в туры ездить. Все ясноНам настолько понравилась организация, что теперь только с принимающей стороной будем в туры ездить. Все ясно
  • С
    Стас
    14 мая 2024
    Весь Кавказ за 4 дня: Архыз, Домбай, Эльбрус и окрестности Кисловодска
    познавательно динамично вкусно подобраны классные отели спасибо
  • М
    Марина
    13 мая 2024
    Автотур по Кабардино-Балкарии: туда, где нет асфальта
    Прекрасный тур, незабываемые локации!!! Мы полностью погрузились в красоты Кавказа, познакомились с местными традициями, поели вкусную Кавказскую еду приготовленную местными хозяйками. Спасибо огромное Антону за замечательную поездку!!! Всем рекомендую обязательно!
  • Г
    Галина
    12 мая 2024
    Самые большие курорты Кавказа за три дня: Эльбрус, Домбай и Архыз
    Я была с дочерью-подростком. И молодая пара. Понравилось абсолютно всё!!! Программа выполнена на 200%. У нас был гид Мурат. Огромная
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    благодарность ему за наш отдых!!! Благодаря Мурату у нас получился лучший индивидуальный тур! Помимо основных локаций Архыз, Домбай, Эльбрус, включённых в программу он показал нам такие места, которые впечатлили нас даже больше, чем основная часть. Было очень интересно, динамично, насыщенно! Эмоций, воспоминаний и шикарных фото осталось море. В следующий раз поедем на любую экскурсию именно с Муратом! Рекомендую всем!!! Ещё пару важных слов без лишних восхищенных эмоций. Так как я была с ребёнком для меня было важно не только наполнение тура, но также безопасность и комфорт. Это тоже было предоставлено на 100%. И аккуратное вождение, и размещение и даже просто человеческая помощь всё было на высшем уровне! Мы с дочкой благодарны от всей души за эти незабываемые несколько дней!

    Я была с дочерью-подростком. И молодая пара. Понравилось абсолютно всё!!! Программа выполнена на 200%. У насЯ была с дочерью-подростком. И молодая пара. Понравилось абсолютно всё!!! Программа выполнена на 200%. У насЯ была с дочерью-подростком. И молодая пара. Понравилось абсолютно всё!!! Программа выполнена на 200%. У насЯ была с дочерью-подростком. И молодая пара. Понравилось абсолютно всё!!! Программа выполнена на 200%. У насЯ была с дочерью-подростком. И молодая пара. Понравилось абсолютно всё!!! Программа выполнена на 200%. У насЯ была с дочерью-подростком. И молодая пара. Понравилось абсолютно всё!!! Программа выполнена на 200%. У насЯ была с дочерью-подростком. И молодая пара. Понравилось абсолютно всё!!! Программа выполнена на 200%. У насЯ была с дочерью-подростком. И молодая пара. Понравилось абсолютно всё!!! Программа выполнена на 200%. У насЯ была с дочерью-подростком. И молодая пара. Понравилось абсолютно всё!!! Программа выполнена на 200%. У нас

Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «3-дневные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Минеральных Водах
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 34
  1. Весь Кавказ за 4 дня: Архыз, Домбай, Эльбрус и окрестности Кисловодска
  2. Самые большие курорты Кавказа за три дня: Эльбрус, Домбай и Архыз
  3. Выходные на высоте: Джилы-Су, Архыз и Домбай за 3 дня
  4. Трип по городам КМВ и ночная экскурсия в обсерваторию
  5. Автотур по Кабардино-Балкарии: туда, где нет асфальта
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Приэльбрусье
  3. Джилы-су
  4. Плато Бермамыт
  5. Чегемские водопады
  6. Уллу-Тау
  7. Даргавс
  8. Машук
  9. Лаго-Наки
  10. Парк Цветник
Сколько стоит тур в Минеральных Водах в июне 2024
Сейчас в Минеральных Водах в категории "3-дневные туры" можно забронировать 34 тура от 12 000 до 59 000 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 150 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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