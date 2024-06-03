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Авторский тур
4 дня
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Весь Кавказ за 4 дня: Архыз, Домбай, Эльбрус и окрестности Кисловодска
Насладиться видами снежных вершин и вдохновиться красотой гор
Начало: Аэропорт Минеральные Воды или ж. - д вокзал. Возмо...
13 июня в 10:00
27 июня в 10:00
35 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Самые большие курорты Кавказа за три дня: Эльбрус, Домбай и Архыз
Увидеть огромные телескопы в обсерватории Архыза и встретить закат в горах Домбая
Начало: Аэропорт Минеральные Воды или другое место по дого...
13 июня в 10:00
27 июня в 10:00
27 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Выходные на высоте: Джилы-Су, Архыз и Домбай за 3 дня
Побывать в «Сырной пещере», полюбоваться древним храмом 10 века и увидеть Эльбрус
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, ж. - д. вокзал или ваш о...
14 июня в 07:00
21 июня в 07:00
26 655₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Трип по городам КМВ и ночная экскурсия в обсерваторию
Попробовать разные сорта минеральной воды, расслабиться в термах и увидеть Эльбрус
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, до 13:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3400030 600₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Автотур по Кабардино-Балкарии: туда, где нет асфальта
Побывать на Эльбрусе, полюбоваться водопадами и проводить закат на горном перевале
Начало: Аэропорт Минеральных Вод/автовокзал в Пятигорске, ...
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
39 000₽ за человека
скидка
15%
Авторский тур
3 дня
Без соцсетей и новостей: 3 дня в долине реки Махар
Пожить в окружении гор, насладиться нетронутой природой и романтикой вечеров у костра
Начало: Минеральные Воды, аэропорт/Пятигорск, станция «Лер...
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
2700022 950₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Верхом по Карачаево-Черкесии
Почувствовать себя джигитом и отдохнуть в окружении природы
Начало: Минеральные Воды, аэропорт или ж. - д. вокзал, 13:...
14 июня в 13:00
21 июня в 13:00
34 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Гастрономическое приключение на Кавказе: шашлыки в горах и пикник на плато Бермамыт
Попробовать настоящий кавказский шашлык и научиться разбираться в сортах вина на винодельне
Начало: Аэропорт Минеральные Воды, до 12:00
13 июня в 10:00
18 июля в 10:00
59 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Топовые места Кавказа: закат на Бермамыте, фантастические виды Джилы-Су и Чегемское ущелье
Наблюдать за звёздами, встречать рассвет в горах и ловить отражения в чистейших озёрах
Начало: Аэропорт Минеральные Воды, рано утром Кисловодск, ...
28 июня в 10:00
5 июля в 10:00
25 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Поход по горам Архыза
Переночевать у высокогорного озера Семицветное и покорить перевал Айюлю
Начало: Встретим вас в г. Минеральные Воды и привезём в Ар...
12 июля в 06:00
2 авг в 06:00
12 000₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
4 города Кавказских Минеральных Вод и Домбай
Познакомиться с главными достопримечательностями, продегустировать местное вино, полюбоваться горами
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, утро
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
3300029 700₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Все в Домбай на Первомай. Экскурсионный тур
Начало: г. Минеральные Воды
27 апр в 10:00
8 мая в 10:00
52 800₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Конный тур «Выходные в седле» на Кавказе
Начало: г. Минеральные Воды
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
34 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Горизонты Домбая. Пеший тур
Начало: г. Минеральные Воды
20 июня в 10:00
11 июля в 10:00
от 33 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Бермамыт и регион КМВ. Тур на выходные
Начало: Г. Пятигорск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 16 450₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Кавказские Минеральные Воды и Карачаево-Черкесия
Начало: Минеральные Воды
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 22 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Кавказские выходные. Экскурсионный тур осенью
Начало: Минеральные Воды
12 сен в 10:00
17 окт в 10:00
20 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Лаго-Наки и Гуамское ущелье
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
21 июня в 10:00
12 июля в 10:00
15 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Три счастливых осенних дня на Кавказе. Экскурсионный тур
Начало: Минеральные Воды
13 сен в 10:00
18 окт в 10:00
15 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Зимние Кавказские Минеральные Воды и Карачаево-Черкесия
Начало: Минеральные Воды
8 дек в 10:00
23 дек в 10:00
от 20 810₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Осенний Лаго-Наки и Гуамское ущелье
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
6 сен в 10:00
11 окт в 10:00
15 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Горнолыжный уикенд в Приэльбрусье
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
11 янв в 10:00
18 янв в 10:00
от 25 400₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Города Кавказских Минеральных Вод и Архыз
Насладиться видами заснеженных вершин, погулять по курортам и искупаться в термальных источниках
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, утро
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
3150028 350₽ за человека
Авторский тур
3 дня
На внедорожниках по авторскому маршруту Домбай - Джилы-Су
Подняться на высоту более 3000 метров, попробовать нарзан и погулять по плато
Начало: Аэропорт Минеральные Воды, до 10:30
21 июня в 08:00
3 июля в 08:00
45 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Я гуляю по Домбаю. 4 дня в горах
Прокатиться по канатной дороге, побывать в заповедных местах и увидеть «летающую тарелку»
Начало: В аэропорту г. Минеральные Воды в 12:30. Прилететь...
1 ноя в 12:30
28 100₽ за человека
Авторский тур
4 дня
На авто по Домбаю и Кабардино-Балкарии
Проехать по живописным горным локациям, увидеть Эльбрус и полюбоваться зеркалом озёр
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, в течение дня
13 июня в 08:00
4 июля в 08:00
51 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
По живописным местам Карачаево-Черкесии и день на озере Хурла-Кёль
Переночевать в палатке на берегу, побывать в заповедниках и полюбоваться горными ущельями
Начало: Кисловодск/Пятигорск/Минеральные Воды, точные мест...
20 июня в 10:00
1 авг в 10:00
28 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Выходные в Архызе: на джипах к Софийским водопадам и Дуккинским озёрам
Активно отдохнуть в горах Карачево-Черкесии, увидеть главные достопримечательности и обсерваторию
Начало: Армавир/Ставрополь/Минеральные Воды, 8:00 и Красно...
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
33 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Экспресс-перезагрузка в Архызе: пятизвёздочный отель, SPA-комплекс и экскурсии
Увидеть Софийские водопады, обновиться в банях и бассейнах и продегустировать хычины
Начало: Армавир/Ставрополь/Минеральные Воды, 9:00-10:00 и ...
5 июля в 08:00
12 июля в 08:00
56 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Лермонтовские места, величественный Эльбрус и «кавказская Тоскана»
Расслабиться в горячих термах, попробовать кавказскую кухню и минеральную воду прямо из источников
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, выход у терминала прилёт...
20 сен в 12:30
3 янв в 12:30
22 800₽ за человека
Авторский тур
3 дня
На лошадях по горам Карачаево-Черкесии: выходные с конными прогулками и дегустациями
Вдоволь накататься верхом, насладиться кавказской кухней и вечерами у костра
Начало: аэропорт или ж. - д. вокзал Минеральных Вод, до 12...
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
25 000₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
В Грузию из Минеральных Вод: Кахетия, Тбилиси и Мцхета
Погулять по столице Грузии и насладиться романтичной атмосферой в Сигнахи
Начало: Забираем из городов: Лермонтов, Кисловодск, Ессент...
20 июня в 22:00
27 июня в 22:00
2433321 900₽ за человека
скидка
25%
Авторский тур
4 дня
Выдыхаем! Перезагрузка в лагере у горной реки
Пожить вдали от цивилизации, прокатиться по бездорожью и искупаться в реках, озёрах и водопадах
Начало: Минеральные Воды (аэропорт) / Пятигорск (ст. «Лерм...
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
3900029 250₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Горы, облака, релакс: путешествие с треккингами и восхождениями
Подняться на Эльбрус, отдохнуть в термальном источнике и увидеть яков
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, 9:50
3 авг в 10:00
35 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССветлана3 июня 2024Благодарю за насыщенный тур организатора, также гида Радмира за интересную подачу информации, юмор и душевность)) Однозначно рекомендую данный тур, он очень
- ССтанислава29 мая 2024Огромное спасибо фирме за то, что не отменили наш тур, хотя нас было всего двое, так как группа не набралась!
- ССветлана23 мая 2024Все здорово, отлажено, всем рекомендую!
- ААнастасия22 мая 2024Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!
- ССергей19 мая 2024Все прошло хорошо, спасибо гиду Вячеславу. Все четко по времени, машина хороша. Организация маршрута на хорошем уровне. Единственно, я бы первый день поменял вместо Архыза свозил бы туристов на какой-нибудь природный маршрут, например Джиил-су, плато Канжоол или Бермамыт.
- ССоловьева16 мая 2024Замечательные организаторы. Душевные.
- ЯЯна16 мая 2024Нам настолько понравилась организация, что теперь только с принимающей стороной будем в туры ездить. Все ясно, понятно, до тура все объяснили, рассказали, во время тура, если возникали вопросы – быстро решались!
- ССтас14 мая 2024познавательно динамично вкусно подобраны классные отели спасибо
- ММарина13 мая 2024Прекрасный тур, незабываемые локации!!! Мы полностью погрузились в красоты Кавказа, познакомились с местными традициями, поели вкусную Кавказскую еду приготовленную местными хозяйками. Спасибо огромное Антону за замечательную поездку!!! Всем рекомендую обязательно!
- ГГалина12 мая 2024Я была с дочерью-подростком. И молодая пара. Понравилось абсолютно всё!!! Программа выполнена на 200%. У нас был гид Мурат. Огромная
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «3-дневные туры»
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