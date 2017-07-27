На авто по Домбаю и Кабардино-Балкарии

Начать год с поездки по живописным горным локациям, увидеть Эльбрус и полюбоваться зеркалом озёр

Предлагаем альтернативу просмотру новогодних фильмов и доеданию салатов в длинные январские каникулы — едем смотреть свой фильм! Декорациями к нему послужат заснеженные горные вершины, устремлённые в небо, живописные перевалы с вьющимися лентами дорог, прозрачный лёд озёр гипнотизирующих оттенков и исторические постройки. А вместо салатов вас ждут аппетитные и сытные блюда кавказской кухни. Напишите свой сценарий для старта 2023!
На авто по Домбаю и Кабардино-Балкарии
На авто по Домбаю и Кабардино-Балкарии
На авто по Домбаю и Кабардино-Балкарии
На авто по Домбаю и Кабардино-Балкарии
На авто по Домбаю и Кабардино-Балкарии
На авто по Домбаю и Кабардино-Балкарии
На авто по Домбаю и Кабардино-Балкарии
Ближайшие даты:
2
янв
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми с 6 лет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, в течение дня
Завершение: Минеральные Воды, аэропорт, после 21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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