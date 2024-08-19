4.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсия на гору Змейка: треккинг среди легенд и красот Кавказа
Покорите вершину Змейки, исследуйте древние легенды и насладитесь неповторимыми пейзажами Кавказских гор
Начало: На конечной остановке маршруток 6 и 6А
Завтра в 08:00
3 фев в 08:00
от 6000₽ за всё до 3 чел.
12 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Экскурсия к водопадам Джилы-Су: великолепие природы и древние легенды
Приглашаем вас на захватывающее путешествие к водопадам Джилы-Су, где вас ждут удивительные природные красоты и тайны древности
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
5300₽ за человека
14 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Путешествие в Домбай: Перевал Гумбаши и Шоанинский храм
Откройте для себя величие Кавказских гор с экскурсией в Домбай, включающей посещение исторических мест
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Завтра в 07:00
3 фев в 07:00
4800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина19 августа 2024Спасибо Олегу за подъем на гору Змейка. Было очень интересно, Олег хороший гид и собеседник. В день нашего подъёма был
- ИИрина11 августа 2024Нам очень понравился Олег как проводник. Он заранее нам рассказал как одеться, что с собой взять, как оказалось, это важно.
- ЕЕлена31 июля 2024Спасибо гиду Олегу за увлекательную экскурсию и интересные истории и факты про гору Змейка! Благодаря Олегу и его советам мы (двое
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Активный отдых»
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