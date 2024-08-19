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туман, который рассеился, когда мы совершили подъем на самый верх к кресту. Идти было не сложно, но есть не большой участок, где придётся совершить прям настоящее скалолазание, но благодаря Олегу его поддержке и чётким указаниям это было не сложно. На обратном пути посетили источник, который освящён, попили и набрали с собой воды. Рекомендую всем, кто гостит в МинВодах, подняться на гору Змейка.