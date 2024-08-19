Активный отдых в Минеральных Водах

Найдено 3 экскурсии в категории «Активный отдых» в Минеральных Водах, цены от 4800 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Треккинг на гору Змейка
33 отзыва
4.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсия на гору Змейка: треккинг среди легенд и красот Кавказа
Покорите вершину Змейки, исследуйте древние легенды и насладитесь неповторимыми пейзажами Кавказских гор
Начало: На конечной остановке маршруток 6 и 6А
Завтра в 08:00
3 фев в 08:00
от 6000 за всё до 3 чел.
Тур к водопадам Джилы-Су
На автобусе
37 отзывов
12 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Экскурсия к водопадам Джилы-Су: великолепие природы и древние легенды
Приглашаем вас на захватывающее путешествие к водопадам Джилы-Су, где вас ждут удивительные природные красоты и тайны древности
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
5300 за человека
Тур в горы Домбая
Пешая
38 отзывов
14 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Путешествие в Домбай: Перевал Гумбаши и Шоанинский храм
Откройте для себя величие Кавказских гор с экскурсией в Домбай, включающей посещение исторических мест
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Завтра в 07:00
3 фев в 07:00
4800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    19 августа 2024
    Треккинг на гору Змейка
    Спасибо Олегу за подъем на гору Змейка. Было очень интересно, Олег хороший гид и собеседник. В день нашего подъёма был
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    туман, который рассеился, когда мы совершили подъем на самый верх к кресту. Идти было не сложно, но есть не большой участок, где придётся совершить прям настоящее скалолазание, но благодаря Олегу его поддержке и чётким указаниям это было не сложно. На обратном пути посетили источник, который освящён, попили и набрали с собой воды. Рекомендую всем, кто гостит в МинВодах, подняться на гору Змейка.

  • И
    Ирина
    11 августа 2024
    Треккинг на гору Змейка
    Нам очень понравился Олег как проводник. Он заранее нам рассказал как одеться, что с собой взять, как оказалось, это важно.
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    Восход на Змейку был увлекательным. Узнали и историю горы, особенности породы и местности. Попробовали алычу, терн, яблоки, дикие груши и даже мушмулу. Ну и, естественно, красивые фото на память.

    Нам очень понравился Олег как проводник. Он заранее нам рассказал как одеться, что с собой взятьНам очень понравился Олег как проводник. Он заранее нам рассказал как одеться, что с собой взять
  • Е
    Елена
    31 июля 2024
    Треккинг на гору Змейка
    Спасибо гиду Олегу за увлекательную экскурсию и интересные истории и факты про гору Змейка! Благодаря Олегу и его советам мы (двое
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    взрослых и ребёнок 13 лет) поднялись к кресту на вершину горы Змейка (спасибо добрым людям, которые сделали трос на заключительном этапе подъема), на обратном пути нашего трекинга обнаружили эффектные дорожки, сложенные из камней. Если у вас тоже есть желание посмотреть на город с высоты птичьего полёта (орел летал недалеко) и испытать новые ощущения, тогда вам сюда… Договаривайтесь с гидом, рекомендуем! Обратите внимание, одежда и обувь должны быть походными, как в горы…

    Спасибо гиду Олегу за увлекательную экскурсию и интересные истории и факты про гору Змейка!Спасибо гиду Олегу за увлекательную экскурсию и интересные истории и факты про гору Змейка!Спасибо гиду Олегу за увлекательную экскурсию и интересные истории и факты про гору Змейка!Спасибо гиду Олегу за увлекательную экскурсию и интересные истории и факты про гору Змейка!Спасибо гиду Олегу за увлекательную экскурсию и интересные истории и факты про гору Змейка!Спасибо гиду Олегу за увлекательную экскурсию и интересные истории и факты про гору Змейка!Спасибо гиду Олегу за увлекательную экскурсию и интересные истории и факты про гору Змейка!Спасибо гиду Олегу за увлекательную экскурсию и интересные истории и факты про гору Змейка!Спасибо гиду Олегу за увлекательную экскурсию и интересные истории и факты про гору Змейка!

Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Активный отдых»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Минеральных Водах
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Треккинг на гору Змейка
  2. Тур к водопадам Джилы-Су
  3. Тур в горы Домбая
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Эльбрус
  2. Гижгит
  3. Приэльбрусье
  4. Плато Бермамыт
  5. Самое главное
  6. Джилы-су
  7. Чегемские водопады
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Перевал Актопрак
  10. Парк Цветник
Сколько стоит экскурсия по Минеральным Водам в феврале 2025
Сейчас в Минеральных Водах в категории "Активный отдых" можно забронировать 3 экскурсии от 4800 до 6000. Туристы уже оставили гидам 108 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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