Индивидуальные экскурсии в Минеральных Водах с личным гидом

Найдено 57 экскурсий в категории «Индивидуальные» в Минеральных Водах, цены от 2 400 ₽, скидки до 40%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Минеральных Вод)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
83 отзыва
Золотое кольцо Кавказа: путешествие по 5 городам за один день
Погрузитесь в атмосферу Кавказа, посетив за один день Пятигорск, Минеральные Воды, Железноводск, Ессентуки и Кисловодск
Начало: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
12 999 за всё до 6 чел.
Путешествие из Минеральных Вод к Эльбрусу - седому великану Кавказа
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
30 отзывов
Экскурсия Эльбрус из Минеральных Вод: восхождение на седого великана
Встреча с легендой Кавказа: Эльбрус ждет вас. Подъем на канатной дороге, кавказская кухня и чай у озера Гижгит
Начало: По договоренности в регионе КМВ
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
16 000 за всё до 2 чел.
Треккинг на гору Змейка
Индивидуальная
4.5 часа
29 отзывов
Экскурсия на гору Змейка: треккинг среди легенд и красот Кавказа
Покорите вершину Змейки, исследуйте древние легенды и насладитесь неповторимыми пейзажами Кавказских гор
Начало: на конечной остановке маршруток 6 и 6А
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 4 499 за всё до 8 чел.
Большое путешествие по Домбаю
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
19 отзывов
Большое путешествие по Домбаю: от Минеральных Вод до сердца Кавказа
Исследуйте величественный Домбай: от горных вершин до культурных сокровищ Северного Кавказа в одной экскурсии
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000 за всё до 7 чел.
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
36 отзывов
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит: незабываемое приключение
Вас ждет незабываемое путешествие к подножию Эльбруса, где вас ожидают величественные пейзажи, чистейшие озера и глубокие традиции местных жителей
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
от 16 800 за всё до 7 чел.
Нестандартная поездка в Приэльбрусье из Минеральных вод. Горы в сердце, а сердце - в горах
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Путешествие в сердце Кавказа: Приэльбрусье и его тайны
Завораживающая экскурсия в Приэльбрусье: поляна Эммануэля, водопады и закат с видом на Эльбрус
Начало: От вашего адреса проживания
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
3500031 500 за всё до 4 чел.
В Чегемское и Баксанское ущелья через перевал Актопрак
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Впечатляющее путешествие через Чегемское и Баксанское ущелья с перевалом Актопрак
Погрузитесь в красоту Кавказа с экскурсией, где каждый поворот дороги открывает новые захватывающие виды и уникальные природные явления
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
5 000 за человека
Плато Бермамыт - путешествие в «Край каменных великанов» из Минеральных Вод
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
4 отзыва
Плато Бермамыт: путешествие к каменным великанам из Минеральных Вод
Исследуйте загадочное плато Бермамыт, где скалы возвышаются как древние великаны, и вкусите легенды Кавказа
11 июня в 08:00
21 июня в 08:00
15 000 за всё до 7 чел.
Трансфер «Аэропорт Минеральные Воды - Пятигорск» + экскурсия
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Индивидуальная
3.5 часа
6 отзывов
Трансфер с экскурсией: аэропорт Минеральные Воды - Пятигорск
Откройте для себя красоты Кавказа с комфортным трансфером и увлекательной экскурсией уже в день прилета
Начало: По договоренности
17 июня в 06:00
19 июня в 06:00
89998 100 за всё до 4 чел.
Джилы-Су, водопады, поляна Эммануэля и, конечно, суслики
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
11 отзывов
Джилы-Су, водопады и поляна Эммануэля: приключение в Минеральных Водах
Погрузитесь в мир природных чудес Джилы-Су. Вас ждут водопады, каменные грибы, поляна Эммануэля и дружелюбные суслики
Начало: В Железноводске или Минеральных водах
Сегодня в 10:00
Завтра в 06:00
16 500 за всё до 7 чел.
Трансфер из аэропорта в Кисловодск + экскурсия по Железноводску
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Трансфер с экскурсией: аэропорт Минеральные Воды - Кисловодск - Железноводск
Путешествие с комфортом и культурной программой: от аэропорта до Кисловодска с экскурсией в Железноводск
Начало: В аэропорту Минеральные воды
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
7 800 за всё до 4 чел.
Самые яркие места Кабардино-Балкарии из Минеральных Вод
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
8 отзывов
Самые яркие места Кабардино-Балкарии: путешествие из Минеральных Вод
Проведите незабываемый день в Кабардино-Балкарии, наслаждаясь красотой горных вершин и богатой историей
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
21 000 за всё до 4 чел.
Джип-тур из Минеральных Вод на Бермамыт - к лучшим видам Эльбруса
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
Джип-тур на Бермамыт: уникальные панорамы Эльбруса и гора Кольцо
Откройте захватывающие пейзажи Эльбруса и тайны Приэльбрусья в комфортном путешествии на джипе
Начало: По согласованию в любом городе КМВ
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
18 000 за всё до 4 чел.
В Домбай по незабываемому маршруту
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
4 отзыва
Экскурсия в Домбай: незабываемое приключение в сердце Кавказа
Откройте мир кавказских гор с эксклюзивной экскурсией в Домбай, полной впечатлений и красоты
Начало: В Железноводске или Минеральных водах
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
17 900 за всё до 7 чел.
На внедорожнике - в Чегемо-Башильский заповедник
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
10 часов
17 отзывов
На внедорожнике - в Чегемо-Башильский заповедник
Индивидуальная экскурсия по Кабардино-Балкарии: водопад Абай Су, серпантины, заброшенная турбаза Чегем и нарзанные источники
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
16 000 за всё до 4 чел.
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
Захватывающие виды перевала Гум-Баши, магия древнего Шоанинского храма и расслабление в термальных источниках ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Начало: В любом удобном для вас месте
19 июня в 06:00
28 июня в 06:00
20 000 за всё до 3 чел.
Домбай: люди, горы, история (из Минеральных Вод)
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
10 отзывов
Домбай из Минеральных Вод: путешествие сквозь века и природу
Исследуйте величие Домбая: от древних времен до современности, наслаждаясь непревзойденными пейзажами и культурным наследием
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
17 000 за всё до 4 чел.
Плато Канжол, озера Шадхурей - из Минеральных Вод
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Плато Канжол и озера Шадхурей: уникальная экскурсия из Минеральных Вод
Познайте загадки плато Канжол и озер Шадхурей, исследуя их красоту и историю в комфортной экскурсии
Начало: По согласованию
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
19 000 за всё до 4 чел.
Джип-путешествие из Минеральных Вод к склону Эльбруса: горы, водопады и нарзаны Джилы-су
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Экскурсия на Джипе к Эльбрусу: горные вершины и целебные источники
Откройте величие Кавказа в джип-путешествии к Эльбрусу с посещением уникальных природных достопримечательностей
Начало: У места вашего проживания в любом городе КМВ
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
18 000 за всё до 2 чел.
Главное в Архызе: поездка из Минеральных Вод
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
11 отзывов
Главное в Архызе: уникальная поездка из Минеральных Вод
Погрузитесь в великолепие Кавказа: от перевала Гумбаши до древних храмов и гастрономических удовольствий
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000 за всё до 4 чел.
Урочище Джилы-су: магия Северного Приэльбрусья из Минеральных Вод
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
3 отзыва
Урочище Джилы-су: магия Северного Приэльбрусья из Минеральных Вод
Вас ждет путешествие в урочище Джилы-су, где мифы оживают среди величественных гор и целебных источников
Начало: По договоренности с туристом
11 июня в 08:00
21 июня в 08:00
15 000 за всё до 7 чел.
Ледяная поляна Азау и озеро Гижгит из Минеральных Вод
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
Ледяная поляна Азау и озеро Гижгит: путешествие из Минеральных Вод
Проведите день, погружаясь в красоты Приэльбрусья: от величественного Эльбруса до сказочного озера Гижгит
Начало: У места вашего проживани
11 июня в 08:00
21 июня в 08:00
15 500 за всё до 7 чел.
3 в 1: трансфер в Пятигорск из аэропорта, обед и обзорная экскурсия
🚗 На машине
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Трансфер из аэропорта Минеральные Воды в Пятигорск с обедом и экскурсией
Приезжайте в Пятигорск с комфортом: встреча в аэропорту, вкусный обед и захватывающая экскурсия по городу
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
10 500 за всё до 4 чел.
Трансфер из Минеральных Вод в Архыз, Домбай или Эльбрус
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Комфортный трансфер из Минеральных Вод в Архыз, Домбай, Эльбрус
Встречу вас в аэропорту или на вокзале, помогу с багажом и обеспечу комфортную поездку. Наслаждайтесь горными пейзажами по пути к вашему отелю
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 500 за всё до 4 чел.
Тур в горы Приэльбрусья и к озеру Гижгит
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Тур в горы Приэльбрусья и к озеру Гижгит
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
20 000 за всё до 6 чел.
Из Минеральных вод в Домбай, величие гор
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Восхитительное путешествие из Минеральных Вод в Домбай: от горных вершин до древних храмов
Проведите незабываемый день, наслаждаясь красотами Карачаево-Черкессии и величием Кавказских гор
Начало: В любом удобном для Вас месте
Расписание: Смотрите свободные даты.
19 июня в 09:00
27 июня в 09:00
19 500 за всё до 4 чел.
Пять городов Кавказских Минеральных Вод - однодневная экскурсия
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
14 отзывов
Путешествие по пяти городам Кавказских Минеральных Вод за один день
Погрузитесь в мир кавказских традиций, вкусите местные блюда и насладитесь неповторимыми пейзажами
Начало: По договоренности
Расписание: Чт., пт., сб., вс. Летом — ежедневно.
15 июня в 09:00
1180011 210 за всё до 4 чел.
Детальный однодневный тур по КМВ с обзором пяти городов-курортов
скидка
5%
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Детальный однодневный тур по КМВ: обзор пяти городов-курортов
Погрузитесь в удивительный мир Кавказских Минеральных Вод с экскурсией, охватывающей пять городов-курортов и их сокровища
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
1290012 255 за всё до 5 чел.
Внедорожный Чегем. Индивидуальный тур в край ледников и заснеженных гор
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
14 часов
1 отзыв
Внедорожный Чегем. Индивидуальный тур в край ледников и заснеженных гор
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
20 000 за всё до 5 чел.
Кавказские Минеральные Воды - история и современность
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Кавказские Минеральные Воды - история и современность
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
14 000 за всё до 4 чел.
Трансфер из аэропорта Минеральные Воды в Домбай + джип-тур
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
8 часов
Трансфер с экскурсией: Минеральные Воды - Домбай, джип-тур
Индивидуальный трансфер из аэропорта Минеральные Воды в Домбай с уникальным джип-туром по живописным местам
Начало: В аэропорту Минеральные Воды
Сегодня в 11:00
Завтра в 06:00
20 500 за всё до 6 чел.
Джип-тур в Домбай из Минвод
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
25%
Индивидуальная
13 часов
Эксклюзивный джип-тур в Домбай: Шоанинский храм и Тебердинский заповедник
Приглашаем в увлекательное путешествие по Кавказским горам с посещением уникальных и живописных мест
Начало: По вашему адресу
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
2500018 750 за всё до 4 чел.
Тур в горы: Кальян на Языке Тролля
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
Тур в горы: Кальян на Языке Тролля
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
26 000 за всё до 5 чел.
Индивидуальный трансфер из Минвод в Домбай
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальный трансфер из Минвод в Домбай: удобство для каждого
Комфортный трансфер из Минвод в Домбай: путешествие с удобством и заботой о каждом пассажире
Начало: По вашему адресу
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
7 000 за всё до 4 чел.
Пять лучших мест Кабардино-Балкарии за один день
Индивидуальная
14 часов
Пять лучших мест Кабардино-Балкарии за один день
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
18 000 за всё до 5 чел.
Горная Ингушетия: в краю легенд и башен
Индивидуальная
14 часов
Горная Ингушетия: путешествие по земле башен и легенд
Погрузитесь в мир древних башен, храмов и захватывающих пейзажей Кавказа, отправившись в уникальное путешествие из Минеральных Вод
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Расписание: ежедневно с 06:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
22 000 за всё до 5 чел.
Древний город Галиат - кавказский Мачу-Пикчу из Минеральных Вод
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Галиат - жемчужина Кавказа: индивидуальная экскурсия из Минеральных Вод
Погрузитесь в атмосферу древности, посетив Галиат - кавказский аналог Мачу-Пикчу, и окунитесь в мир природы и истории
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
25 000 за всё до 5 чел.
Из Минеральных вод в сказочный Домбай - в мини-группе
Индивидуальная
10 часов
Из Минеральных Вод в Домбай: приключение по красотам Карачаево-Черкесии
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по живописным местам Карачаево-Черкесии, где каждый шаг открывает новые виды
Начало: Минеральные воды
Расписание: каждый день в 07:00
Завтра в 06:45
10 июня в 06:45
26 000 за всё до 6 чел.
Сказка Кавказа: озеро Гижгит, Эльбрус и Поляна Нарзанов
Индивидуальная
10 часов
Сказка Кавказа: Эльбрус, озеро Гижгит и Поляна Нарзанов
Приглашаем вас в увлекательное путешествие к подножию Эльбруса, загадочному озеру Гижгит и целебной Поляне Нарзанов
Начало: Минеральные воды
Расписание: каждый день в 07:00
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
26 000 за всё до 6 чел.
Путешествие в русскую Исландию - на плато Бермамыт
Индивидуальная
9 часов
Путешествие в русскую Исландию - на плато Бермамыт: красоты Кавказа
Готовы ли вы к восхождению на высоту 2500 метров, где вас ждут невероятные панорамы и чистый воздух? Плато Бермамыт откроет перед вами величие Кавказа
Начало: Минеральные воды
Расписание: каждый день в 07:00
Завтра в 06:45
10 июня в 06:45
26 000 за всё до 6 чел.
Северное Приэльбрусье - Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое
Индивидуальная
9 часов
Северное Приэльбрусье: Джилы-Су и плато Шаджатмаз - экскурсия мечты
Откройте для себя чудеса Северного Приэльбрусья: от теплых минеральных источников до величественного Эльбруса и живописных водопадов
Начало: Минеральные воды
Расписание: каждый день в 07:00
Завтра в 06:45
10 июня в 06:45
26 000 за всё до 6 чел.
Язык Тролля: великолепное путешествие по Верхней Балкарии
Индивидуальная
12 часов
Язык Тролля: великолепное путешествие по Верхней Балкарии
Приключение начинается! Вас ждут водопады, озёра, дикие яки и термальные источники в сердце Балкарии
Начало: Минеральные воды
Расписание: каждый день в 07:00
Завтра в 06:45
10 июня в 06:45
27 500 за всё до 6 чел.
В гости к сусликам Джилы-Су из Минеральных Вод
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
В гости к сусликам Джилы-Су: уникальное приключение из Минеральных Вод
Откройте для себя красоту Кавказа и встретьтесь лицом к лицу с его милыми обитателями - горными сусликами, в незабываемой экскурсии из Минеральных Вод
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
17 000 за всё до 4 чел.
Кавказская сказка: Кисловодск, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия
скидка
5%
Индивидуальная
11 часов
Кавказская сказка: Кисловодск, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: Ежедневно по запросу. Рекомендуемое время выезда — 7:00, 8:00.
Завтра в 07:00
15 июня в 07:00
1560014 820 за всё до 4 чел.
Трансфер Архыз, Домбай, Азау, Терскол, Теберда, Чегет
Индивидуальная
3 часа
Трансфер из Минеральных Вод в Архыз, Домбай, Азау, Терскол, Теберда, Чегет
Выберите комфортный трансфер до горнолыжных курортов Северного Кавказа. Встреча в аэропорту, безопасная поездка
Начало: Аэропорт Минеральные Воды
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
9 000 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    7 июня 2024
    Большое путешествие по Домбаю
    Спасибо огромное Карену за интересную экскурсию на Домбай. Много различных локаций. Море исторических фактов от Карена и великолепие природы Кавказа сделали поездку незабываемой. Очень комфортабельный автомобиль. Все пожелания были учтены. Рекомендуем всем.
  • С
    Сергей
    29 мая 2024
    Джилы-Су, водопады, поляна Эммануэля и, конечно, суслики
    Спасибо большое, нашему гиду/водителю Сергею! Сергей, настоящий профессионал своего дела, отличная, интересная и насыщенная программа, которая в полной мере смогла
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    познакомить нас с красотами региона. Водопады, суслики, горы и Альпаки, успели посмотреть все! Очень советую бронировать тур/экскурсию именно у Сергея, так как человек, действительно профилонил своего дела!

    Спасибо большое, нашему гиду/водителю Сергею! Сергей, настоящий профессионал своего дела, отличная, интересная и насыщенная программа, котораяСпасибо большое, нашему гиду/водителю Сергею! Сергей, настоящий профессионал своего дела, отличная, интересная и насыщенная программа, котораяСпасибо большое, нашему гиду/водителю Сергею! Сергей, настоящий профессионал своего дела, отличная, интересная и насыщенная программа, котораяСпасибо большое, нашему гиду/водителю Сергею! Сергей, настоящий профессионал своего дела, отличная, интересная и насыщенная программа, котораяСпасибо большое, нашему гиду/водителю Сергею! Сергей, настоящий профессионал своего дела, отличная, интересная и насыщенная программа, котораяСпасибо большое, нашему гиду/водителю Сергею! Сергей, настоящий профессионал своего дела, отличная, интересная и насыщенная программа, котораяСпасибо большое, нашему гиду/водителю Сергею! Сергей, настоящий профессионал своего дела, отличная, интересная и насыщенная программа, котораяСпасибо большое, нашему гиду/водителю Сергею! Сергей, настоящий профессионал своего дела, отличная, интересная и насыщенная программа, которая
  • О
    Олеся
    27 мая 2024
    Путешествие из Минеральных Вод к Эльбрусу - седому великану Кавказа
    Грамотно и качественно, индивидуальный подход, гибкий маршрут, без лишних временных затрат. Готовы продолжить и дальнейшие экскурсии с Вадимом! Приятный и пунктуальный Гид - знаток своего дела! Спасибо!!!
  • Н
    Надежда
    27 мая 2024
    Главное в Архызе: поездка из Минеральных Вод
    25 мая ездили в Архыз семьей (6 человек). Людмила все прекрасно организовала, заранее мы договорились об автомобиле на нашу большую
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    компанию- в итоге ездили на комфортабельном авто Тойота Прада - быстрая, безопасная, шустрая:) у нас был прекрасный гид Тауби - веселый, гостеприимный, все рассказал, вкусные места показал, красивые кадры сделал! Спасибо большое за организацию нашего маршрута и незабываемого путешествия: мы увозим домой яркие фото и воспоминания на всю жизнь. А маршрут - красота! Перевал, архыз…. Рекомендую!

    25 мая ездили в Архыз семьей (6 человек). Людмила все прекрасно организовала, заранее мы договорились об25 мая ездили в Архыз семьей (6 человек). Людмила все прекрасно организовала, заранее мы договорились об25 мая ездили в Архыз семьей (6 человек). Людмила все прекрасно организовала, заранее мы договорились об25 мая ездили в Архыз семьей (6 человек). Людмила все прекрасно организовала, заранее мы договорились об25 мая ездили в Архыз семьей (6 человек). Людмила все прекрасно организовала, заранее мы договорились об
  • А
    Андрей
    22 мая 2024
    Путешествие из Минеральных Вод к Эльбрусу - седому великану Кавказа
    Хорошая экскурсия, забрали у отеля. С погодой вообще повезло. Рекомендую.
    Хорошая экскурсия, забрали у отеля. С погодой вообще повезло. Рекомендую
  • А
    Александр
    22 мая 2024
    Нестандартная поездка в Приэльбрусье из Минеральных вод. Горы в сердце, а сердце - в горах
    Отличная поездка, отличный маршрут. За один день совместили две предлагаемые другими гидами экскурсии. Природа внесла свои коррективы и мы застали
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    все времена года, поездка стала более атмосферней. Единственное разочарование не увидели Эльбрус ближе. Семён отлично знает местность и историю этих мест. Маршрут помимо красивых видов сопровождался интересными историями и разговорами. На поляну Эммануэля не попали из-за снега но компенсировали заездом на ферму альпак.

    Отличная поездка, отличный маршрут. За один день совместили две предлагаемые другими гидами экскурсии. Природа внесла своиОтличная поездка, отличный маршрут. За один день совместили две предлагаемые другими гидами экскурсии. Природа внесла своиОтличная поездка, отличный маршрут. За один день совместили две предлагаемые другими гидами экскурсии. Природа внесла своиОтличная поездка, отличный маршрут. За один день совместили две предлагаемые другими гидами экскурсии. Природа внесла своиОтличная поездка, отличный маршрут. За один день совместили две предлагаемые другими гидами экскурсии. Природа внесла своиОтличная поездка, отличный маршрут. За один день совместили две предлагаемые другими гидами экскурсии. Природа внесла своиОтличная поездка, отличный маршрут. За один день совместили две предлагаемые другими гидами экскурсии. Природа внесла своиОтличная поездка, отличный маршрут. За один день совместили две предлагаемые другими гидами экскурсии. Природа внесла своиОтличная поездка, отличный маршрут. За один день совместили две предлагаемые другими гидами экскурсии. Природа внесла своиОтличная поездка, отличный маршрут. За один день совместили две предлагаемые другими гидами экскурсии. Природа внесла свои
  • Е
    Елена
    20 мая 2024
    Пять городов Кавказских Минеральных Вод - однодневная экскурсия
    Отличная экскурсия!! Когда мало времени, а увидеть хочется максимум - это просто находка!) море информации, море красивых мест, море эмоций!) Аркадий - прекраснейший гид по городам КМВ! Очень довольны))
  • Ю
    Юля
    19 мая 2024
    Треккинг на гору Змейка
    В начале мая мы ходили в поход на гору Змейка. Как это было здорово! Олег всё показал, рассказал. Перекусили на вершине с красивым видом. Было очень интересно слушать, многое узнали. Очень познавательно. Рекомендуем Олега.
  • А
    Анна
    16 мая 2024
    Главное в Архызе: поездка из Минеральных Вод
    Выражаем огромную благодарность всем организаторам нашего невероятного путешествия в Архыз - Людмиле и нашему гиду, проводнику, водителю - Николаю! Погода была
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    разная, как положено в горах- то солнце, то дождь, то холодный ветер и снег! И это все вместе с прекрасной природой, потрясающими видами подарило нам такую наполненность радостью и счастьем! Спасибо большое всей команде! И до новых встреч! 🤗

    Выражаем огромную благодарность всем организаторам нашего невероятного путешествия в Архыз - Людмиле и нашему гиду, проводнику, водителю - Николаю!Выражаем огромную благодарность всем организаторам нашего невероятного путешествия в Архыз - Людмиле и нашему гиду, проводнику, водителю - Николаю!Выражаем огромную благодарность всем организаторам нашего невероятного путешествия в Архыз - Людмиле и нашему гиду, проводнику, водителю - Николаю!Выражаем огромную благодарность всем организаторам нашего невероятного путешествия в Архыз - Людмиле и нашему гиду, проводнику, водителю - Николаю!Выражаем огромную благодарность всем организаторам нашего невероятного путешествия в Архыз - Людмиле и нашему гиду, проводнику, водителю - Николаю!
  • А
    Анна
    13 мая 2024
    Треккинг на гору Змейка
    Это был наш первый поход в горы и дождь не омрачил экскурсии! Спасибо огромное Олегу, все было прекрасно!
    Это был наш первый поход в горы и дождь не омрачил экскурсии! Спасибо огромное Олегу, все было прекрасно!Это был наш первый поход в горы и дождь не омрачил экскурсии! Спасибо огромное Олегу, все было прекрасно!Это был наш первый поход в горы и дождь не омрачил экскурсии! Спасибо огромное Олегу, все было прекрасно!Это был наш первый поход в горы и дождь не омрачил экскурсии! Спасибо огромное Олегу, все было прекрасно!

Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Индивидуальные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
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Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Джилы-су
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  4. Самое главное
  5. Плато Бермамыт
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  7. Перевал Гум-Баши
  8. Чегемские водопады
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Сколько стоит экскурсия по Минеральным Водам в июне 2024
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