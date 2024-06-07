1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Золотое кольцо Кавказа: путешествие по 5 городам за один день
Погрузитесь в атмосферу Кавказа, посетив за один день Пятигорск, Минеральные Воды, Железноводск, Ессентуки и Кисловодск
Начало: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
12 999₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия Эльбрус из Минеральных Вод: восхождение на седого великана
Встреча с легендой Кавказа: Эльбрус ждет вас. Подъем на канатной дороге, кавказская кухня и чай у озера Гижгит
Начало: По договоренности в регионе КМВ
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
16 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Экскурсия на гору Змейка: треккинг среди легенд и красот Кавказа
Покорите вершину Змейки, исследуйте древние легенды и насладитесь неповторимыми пейзажами Кавказских гор
Начало: на конечной остановке маршруток 6 и 6А
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 4 499₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
12 часов
Большое путешествие по Домбаю: от Минеральных Вод до сердца Кавказа
Исследуйте величественный Домбай: от горных вершин до культурных сокровищ Северного Кавказа в одной экскурсии
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
11 часов
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит: незабываемое приключение
Вас ждет незабываемое путешествие к подножию Эльбруса, где вас ожидают величественные пейзажи, чистейшие озера и глубокие традиции местных жителей
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
от 16 800₽ за всё до 7 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
Путешествие в сердце Кавказа: Приэльбрусье и его тайны
Завораживающая экскурсия в Приэльбрусье: поляна Эммануэля, водопады и закат с видом на Эльбрус
Начало: От вашего адреса проживания
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
3500031 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Впечатляющее путешествие через Чегемское и Баксанское ущелья с перевалом Актопрак
Погрузитесь в красоту Кавказа с экскурсией, где каждый поворот дороги открывает новые захватывающие виды и уникальные природные явления
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
5 000₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Плато Бермамыт: путешествие к каменным великанам из Минеральных Вод
Исследуйте загадочное плато Бермамыт, где скалы возвышаются как древние великаны, и вкусите легенды Кавказа
11 июня в 08:00
21 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 7 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3.5 часа
Трансфер с экскурсией: аэропорт Минеральные Воды - Пятигорск
Откройте для себя красоты Кавказа с комфортным трансфером и увлекательной экскурсией уже в день прилета
Начало: По договоренности
17 июня в 06:00
19 июня в 06:00
89998 100₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Джилы-Су, водопады и поляна Эммануэля: приключение в Минеральных Водах
Погрузитесь в мир природных чудес Джилы-Су. Вас ждут водопады, каменные грибы, поляна Эммануэля и дружелюбные суслики
Начало: В Железноводске или Минеральных водах
Сегодня в 10:00
Завтра в 06:00
16 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Трансфер с экскурсией: аэропорт Минеральные Воды - Кисловодск - Железноводск
Путешествие с комфортом и культурной программой: от аэропорта до Кисловодска с экскурсией в Железноводск
Начало: В аэропорту Минеральные воды
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
7 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Самые яркие места Кабардино-Балкарии: путешествие из Минеральных Вод
Проведите незабываемый день в Кабардино-Балкарии, наслаждаясь красотой горных вершин и богатой историей
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
21 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Джип-тур на Бермамыт: уникальные панорамы Эльбруса и гора Кольцо
Откройте захватывающие пейзажи Эльбруса и тайны Приэльбрусья в комфортном путешествии на джипе
Начало: По согласованию в любом городе КМВ
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Экскурсия в Домбай: незабываемое приключение в сердце Кавказа
Откройте мир кавказских гор с эксклюзивной экскурсией в Домбай, полной впечатлений и красоты
Начало: В Железноводске или Минеральных водах
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
17 900₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
10 часов
На внедорожнике - в Чегемо-Башильский заповедник
Индивидуальная экскурсия по Кабардино-Балкарии: водопад Абай Су, серпантины, заброшенная турбаза Чегем и нарзанные источники
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
Захватывающие виды перевала Гум-Баши, магия древнего Шоанинского храма и расслабление в термальных источниках ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Начало: В любом удобном для вас месте
19 июня в 06:00
28 июня в 06:00
20 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Домбай из Минеральных Вод: путешествие сквозь века и природу
Исследуйте величие Домбая: от древних времен до современности, наслаждаясь непревзойденными пейзажами и культурным наследием
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Плато Канжол и озера Шадхурей: уникальная экскурсия из Минеральных Вод
Познайте загадки плато Канжол и озер Шадхурей, исследуя их красоту и историю в комфортной экскурсии
Начало: По согласованию
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
19 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия на Джипе к Эльбрусу: горные вершины и целебные источники
Откройте величие Кавказа в джип-путешествии к Эльбрусу с посещением уникальных природных достопримечательностей
Начало: У места вашего проживания в любом городе КМВ
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
12 часов
Главное в Архызе: уникальная поездка из Минеральных Вод
Погрузитесь в великолепие Кавказа: от перевала Гумбаши до древних храмов и гастрономических удовольствий
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Урочище Джилы-су: магия Северного Приэльбрусья из Минеральных Вод
Вас ждет путешествие в урочище Джилы-су, где мифы оживают среди величественных гор и целебных источников
Начало: По договоренности с туристом
11 июня в 08:00
21 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
11 часов
Ледяная поляна Азау и озеро Гижгит: путешествие из Минеральных Вод
Проведите день, погружаясь в красоты Приэльбрусья: от величественного Эльбруса до сказочного озера Гижгит
Начало: У места вашего проживани
11 июня в 08:00
21 июня в 08:00
15 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
5 часов
Трансфер из аэропорта Минеральные Воды в Пятигорск с обедом и экскурсией
Приезжайте в Пятигорск с комфортом: встреча в аэропорту, вкусный обед и захватывающая экскурсия по городу
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
10 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Комфортный трансфер из Минеральных Вод в Архыз, Домбай, Эльбрус
Встречу вас в аэропорту или на вокзале, помогу с багажом и обеспечу комфортную поездку. Наслаждайтесь горными пейзажами по пути к вашему отелю
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Тур в горы Приэльбрусья и к озеру Гижгит
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
20 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Восхитительное путешествие из Минеральных Вод в Домбай: от горных вершин до древних храмов
Проведите незабываемый день, наслаждаясь красотами Карачаево-Черкессии и величием Кавказских гор
Начало: В любом удобном для Вас месте
Расписание: Смотрите свободные даты.
19 июня в 09:00
27 июня в 09:00
19 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по пяти городам Кавказских Минеральных Вод за один день
Погрузитесь в мир кавказских традиций, вкусите местные блюда и насладитесь неповторимыми пейзажами
Начало: По договоренности
Расписание: Чт., пт., сб., вс. Летом — ежедневно.
15 июня в 09:00
1180011 210₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
9 часов
Детальный однодневный тур по КМВ: обзор пяти городов-курортов
Погрузитесь в удивительный мир Кавказских Минеральных Вод с экскурсией, охватывающей пять городов-курортов и их сокровища
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
1290012 255₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
14 часов
Внедорожный Чегем. Индивидуальный тур в край ледников и заснеженных гор
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
20 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Кавказские Минеральные Воды - история и современность
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Трансфер с экскурсией: Минеральные Воды - Домбай, джип-тур
Индивидуальный трансфер из аэропорта Минеральные Воды в Домбай с уникальным джип-туром по живописным местам
Начало: В аэропорту Минеральные Воды
Сегодня в 11:00
Завтра в 06:00
20 500₽ за всё до 6 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
13 часов
Эксклюзивный джип-тур в Домбай: Шоанинский храм и Тебердинский заповедник
Приглашаем в увлекательное путешествие по Кавказским горам с посещением уникальных и живописных мест
Начало: По вашему адресу
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
2500018 750₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Тур в горы: Кальян на Языке Тролля
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
26 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальный трансфер из Минвод в Домбай: удобство для каждого
Комфортный трансфер из Минвод в Домбай: путешествие с удобством и заботой о каждом пассажире
Начало: По вашему адресу
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
14 часов
Пять лучших мест Кабардино-Балкарии за один день
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
18 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
14 часов
Горная Ингушетия: путешествие по земле башен и легенд
Погрузитесь в мир древних башен, храмов и захватывающих пейзажей Кавказа, отправившись в уникальное путешествие из Минеральных Вод
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Расписание: ежедневно с 06:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
22 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Галиат - жемчужина Кавказа: индивидуальная экскурсия из Минеральных Вод
Погрузитесь в атмосферу древности, посетив Галиат - кавказский аналог Мачу-Пикчу, и окунитесь в мир природы и истории
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
25 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Минеральных Вод в Домбай: приключение по красотам Карачаево-Черкесии
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по живописным местам Карачаево-Черкесии, где каждый шаг открывает новые виды
Начало: Минеральные воды
Расписание: каждый день в 07:00
Завтра в 06:45
10 июня в 06:45
26 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Сказка Кавказа: Эльбрус, озеро Гижгит и Поляна Нарзанов
Приглашаем вас в увлекательное путешествие к подножию Эльбруса, загадочному озеру Гижгит и целебной Поляне Нарзанов
Начало: Минеральные воды
Расписание: каждый день в 07:00
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
26 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Путешествие в русскую Исландию - на плато Бермамыт: красоты Кавказа
Готовы ли вы к восхождению на высоту 2500 метров, где вас ждут невероятные панорамы и чистый воздух? Плато Бермамыт откроет перед вами величие Кавказа
Начало: Минеральные воды
Расписание: каждый день в 07:00
Завтра в 06:45
10 июня в 06:45
26 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Северное Приэльбрусье: Джилы-Су и плато Шаджатмаз - экскурсия мечты
Откройте для себя чудеса Северного Приэльбрусья: от теплых минеральных источников до величественного Эльбруса и живописных водопадов
Начало: Минеральные воды
Расписание: каждый день в 07:00
Завтра в 06:45
10 июня в 06:45
26 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Язык Тролля: великолепное путешествие по Верхней Балкарии
Приключение начинается! Вас ждут водопады, озёра, дикие яки и термальные источники в сердце Балкарии
Начало: Минеральные воды
Расписание: каждый день в 07:00
Завтра в 06:45
10 июня в 06:45
27 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
В гости к сусликам Джилы-Су: уникальное приключение из Минеральных Вод
Откройте для себя красоту Кавказа и встретьтесь лицом к лицу с его милыми обитателями - горными сусликами, в незабываемой экскурсии из Минеральных Вод
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
11 часов
Кавказская сказка: Кисловодск, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: Ежедневно по запросу. Рекомендуемое время выезда — 7:00, 8:00.
Завтра в 07:00
15 июня в 07:00
1560014 820₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Трансфер из Минеральных Вод в Архыз, Домбай, Азау, Терскол, Теберда, Чегет
Выберите комфортный трансфер до горнолыжных курортов Северного Кавказа. Встреча в аэропорту, безопасная поездка
Начало: Аэропорт Минеральные Воды
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
9 000₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья7 июня 2024Спасибо огромное Карену за интересную экскурсию на Домбай. Много различных локаций. Море исторических фактов от Карена и великолепие природы Кавказа сделали поездку незабываемой. Очень комфортабельный автомобиль. Все пожелания были учтены. Рекомендуем всем.
- ССергей29 мая 2024Спасибо большое, нашему гиду/водителю Сергею! Сергей, настоящий профессионал своего дела, отличная, интересная и насыщенная программа, которая в полной мере смогла
- ООлеся27 мая 2024Грамотно и качественно, индивидуальный подход, гибкий маршрут, без лишних временных затрат. Готовы продолжить и дальнейшие экскурсии с Вадимом! Приятный и пунктуальный Гид - знаток своего дела! Спасибо!!!
- ННадежда27 мая 202425 мая ездили в Архыз семьей (6 человек). Людмила все прекрасно организовала, заранее мы договорились об автомобиле на нашу большую
- ААндрей22 мая 2024Хорошая экскурсия, забрали у отеля. С погодой вообще повезло. Рекомендую.
- ААлександр22 мая 2024Отличная поездка, отличный маршрут. За один день совместили две предлагаемые другими гидами экскурсии. Природа внесла свои коррективы и мы застали
- ЕЕлена20 мая 2024Отличная экскурсия!! Когда мало времени, а увидеть хочется максимум - это просто находка!) море информации, море красивых мест, море эмоций!) Аркадий - прекраснейший гид по городам КМВ! Очень довольны))
- ЮЮля19 мая 2024В начале мая мы ходили в поход на гору Змейка. Как это было здорово! Олег всё показал, рассказал. Перекусили на вершине с красивым видом. Было очень интересно слушать, многое узнали. Очень познавательно. Рекомендуем Олега.
- ААнна16 мая 2024Выражаем огромную благодарность всем организаторам нашего невероятного путешествия в Архыз - Людмиле и нашему гиду, проводнику, водителю - Николаю! Погода была
- ААнна13 мая 2024Это был наш первый поход в горы и дождь не омрачил экскурсии! Спасибо огромное Олегу, все было прекрасно!
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Индивидуальные»
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