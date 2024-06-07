🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 83 отзыва Золотое кольцо Кавказа: путешествие по 5 городам за один день Погрузитесь в атмосферу Кавказа, посетив за один день Пятигорск, Минеральные Воды, Железноводск, Ессентуки и Кисловодск Начало: По договоренности 12 999 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 30 отзывов Экскурсия Эльбрус из Минеральных Вод: восхождение на седого великана Встреча с легендой Кавказа: Эльбрус ждет вас. Подъем на канатной дороге, кавказская кухня и чай у озера Гижгит Начало: По договоренности в регионе КМВ 16 000 ₽ за всё до 2 чел.

Индивидуальная 4.5 часа 29 отзывов Экскурсия на гору Змейка: треккинг среди легенд и красот Кавказа Покорите вершину Змейки, исследуйте древние легенды и насладитесь неповторимыми пейзажами Кавказских гор Начало: на конечной остановке маршруток 6 и 6А от 4 499 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 19 отзывов Большое путешествие по Домбаю: от Минеральных Вод до сердца Кавказа Исследуйте величественный Домбай: от горных вершин до культурных сокровищ Северного Кавказа в одной экскурсии 18 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 11 часов 36 отзывов Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит: незабываемое приключение Вас ждет незабываемое путешествие к подножию Эльбруса, где вас ожидают величественные пейзажи, чистейшие озера и глубокие традиции местных жителей от 16 800 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 13 часов 1 отзыв Путешествие в сердце Кавказа: Приэльбрусье и его тайны Завораживающая экскурсия в Приэльбрусье: поляна Эммануэля, водопады и закат с видом на Эльбрус Начало: От вашего адреса проживания 35000 31 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 1 отзыв Впечатляющее путешествие через Чегемское и Баксанское ущелья с перевалом Актопрак Погрузитесь в красоту Кавказа с экскурсией, где каждый поворот дороги открывает новые захватывающие виды и уникальные природные явления 5 000 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 4 отзыва Плато Бермамыт: путешествие к каменным великанам из Минеральных Вод Исследуйте загадочное плато Бермамыт, где скалы возвышаются как древние великаны, и вкусите легенды Кавказа 15 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине 🛣 Джиппинг 10% скидка Индивидуальная 3.5 часа 6 отзывов Трансфер с экскурсией: аэропорт Минеральные Воды - Пятигорск Откройте для себя красоты Кавказа с комфортным трансфером и увлекательной экскурсией уже в день прилета Начало: По договоренности 8999 8 100 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 11 отзывов Джилы-Су, водопады и поляна Эммануэля: приключение в Минеральных Водах Погрузитесь в мир природных чудес Джилы-Су. Вас ждут водопады, каменные грибы, поляна Эммануэля и дружелюбные суслики Начало: В Железноводске или Минеральных водах 16 500 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 3 отзыва Трансфер с экскурсией: аэропорт Минеральные Воды - Кисловодск - Железноводск Путешествие с комфортом и культурной программой: от аэропорта до Кисловодска с экскурсией в Железноводск Начало: В аэропорту Минеральные воды 7 800 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 8 отзывов Самые яркие места Кабардино-Балкарии: путешествие из Минеральных Вод Проведите незабываемый день в Кабардино-Балкарии, наслаждаясь красотой горных вершин и богатой историей Начало: У вашего отеля 21 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🛣 Джиппинг Индивидуальная 8 часов 7 отзывов Джип-тур на Бермамыт: уникальные панорамы Эльбруса и гора Кольцо Откройте захватывающие пейзажи Эльбруса и тайны Приэльбрусья в комфортном путешествии на джипе Начало: По согласованию в любом городе КМВ 18 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 4 отзыва Экскурсия в Домбай: незабываемое приключение в сердце Кавказа Откройте мир кавказских гор с эксклюзивной экскурсией в Домбай, полной впечатлений и красоты Начало: В Железноводске или Минеральных водах 17 900 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине 🛣 Джиппинг Индивидуальная 10 часов 17 отзывов На внедорожнике - в Чегемо-Башильский заповедник Индивидуальная экскурсия по Кабардино-Балкарии: водопад Абай Су, серпантины, заброшенная турбаза Чегем и нарзанные источники Начало: У вашего отеля 16 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 4 отзыва Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день Захватывающие виды перевала Гум-Баши, магия древнего Шоанинского храма и расслабление в термальных источниках ждут вас на этой индивидуальной экскурсии Начало: В любом удобном для вас месте 20 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 10 отзывов Домбай из Минеральных Вод: путешествие сквозь века и природу Исследуйте величие Домбая: от древних времен до современности, наслаждаясь непревзойденными пейзажами и культурным наследием 17 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🛣 Джиппинг Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Плато Канжол и озера Шадхурей: уникальная экскурсия из Минеральных Вод Познайте загадки плато Канжол и озер Шадхурей, исследуя их красоту и историю в комфортной экскурсии Начало: По согласованию 19 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🛣 Джиппинг Индивидуальная 8 часов 6 отзывов Экскурсия на Джипе к Эльбрусу: горные вершины и целебные источники Откройте величие Кавказа в джип-путешествии к Эльбрусу с посещением уникальных природных достопримечательностей Начало: У места вашего проживания в любом городе КМВ 18 000 ₽ за всё до 2 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 11 отзывов Главное в Архызе: уникальная поездка из Минеральных Вод Погрузитесь в великолепие Кавказа: от перевала Гумбаши до древних храмов и гастрономических удовольствий 18 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 3 отзыва Урочище Джилы-су: магия Северного Приэльбрусья из Минеральных Вод Вас ждет путешествие в урочище Джилы-су, где мифы оживают среди величественных гор и целебных источников Начало: По договоренности с туристом 15 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 11 часов 1 отзыв Ледяная поляна Азау и озеро Гижгит: путешествие из Минеральных Вод Проведите день, погружаясь в красоты Приэльбрусья: от величественного Эльбруса до сказочного озера Гижгит Начало: У места вашего проживани 15 500 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине 🛫 Полеты на самолетах Индивидуальная 5 часов 2 отзыва Трансфер из аэропорта Минеральные Воды в Пятигорск с обедом и экскурсией Приезжайте в Пятигорск с комфортом: встреча в аэропорту, вкусный обед и захватывающая экскурсия по городу 10 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Комфортный трансфер из Минеральных Вод в Архыз, Домбай, Эльбрус Встречу вас в аэропорту или на вокзале, помогу с багажом и обеспечу комфортную поездку. Наслаждайтесь горными пейзажами по пути к вашему отелю Начало: По договорённости 6 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Индивидуальная 12 часов 2 отзыва Тур в горы Приэльбрусья и к озеру Гижгит Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ) Расписание: Ежедневно 20 000 ₽ за всё до 6 чел.

Индивидуальная 12 часов 1 отзыв Восхитительное путешествие из Минеральных Вод в Домбай: от горных вершин до древних храмов Проведите незабываемый день, наслаждаясь красотами Карачаево-Черкессии и величием Кавказских гор Начало: В любом удобном для Вас месте Расписание: Смотрите свободные даты. 19 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 5% скидка Индивидуальная 8 часов 14 отзывов Путешествие по пяти городам Кавказских Минеральных Вод за один день Погрузитесь в мир кавказских традиций, вкусите местные блюда и насладитесь неповторимыми пейзажами Начало: По договоренности Расписание: Чт., пт., сб., вс. Летом — ежедневно. 11800 11 210 ₽ за всё до 4 чел.

5% скидка Индивидуальная 9 часов 4 отзыва Детальный однодневный тур по КМВ: обзор пяти городов-курортов Погрузитесь в удивительный мир Кавказских Минеральных Вод с экскурсией, охватывающей пять городов-курортов и их сокровища Начало: По договоренности Расписание: По договоренности 12900 12 255 ₽ за всё до 5 чел.

🛣 Джиппинг Индивидуальная 14 часов 1 отзыв Внедорожный Чегем. Индивидуальный тур в край ледников и заснеженных гор Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория 20 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 7 часов 3 отзыва Кавказские Минеральные Воды - история и современность Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория 14 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🛣 Джиппинг Индивидуальная 8 часов Трансфер с экскурсией: Минеральные Воды - Домбай, джип-тур Индивидуальный трансфер из аэропорта Минеральные Воды в Домбай с уникальным джип-туром по живописным местам Начало: В аэропорту Минеральные Воды 20 500 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине 🛣 Джиппинг 25% скидка Индивидуальная 13 часов Эксклюзивный джип-тур в Домбай: Шоанинский храм и Тебердинский заповедник Приглашаем в увлекательное путешествие по Кавказским горам с посещением уникальных и живописных мест Начало: По вашему адресу 25000 18 750 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Индивидуальная 8 часов Тур в горы: Кальян на Языке Тролля Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ) Расписание: Ежедневно 26 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа Индивидуальный трансфер из Минвод в Домбай: удобство для каждого Комфортный трансфер из Минвод в Домбай: путешествие с удобством и заботой о каждом пассажире Начало: По вашему адресу 7 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 14 часов Пять лучших мест Кабардино-Балкарии за один день Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория 18 000 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 14 часов Горная Ингушетия: путешествие по земле башен и легенд Погрузитесь в мир древних башен, храмов и захватывающих пейзажей Кавказа, отправившись в уникальное путешествие из Минеральных Вод Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория Расписание: ежедневно с 06:00 22 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов Галиат - жемчужина Кавказа: индивидуальная экскурсия из Минеральных Вод Погрузитесь в атмосферу древности, посетив Галиат - кавказский аналог Мачу-Пикчу, и окунитесь в мир природы и истории 25 000 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 10 часов Из Минеральных Вод в Домбай: приключение по красотам Карачаево-Черкесии Приглашаем вас в увлекательное путешествие по живописным местам Карачаево-Черкесии, где каждый шаг открывает новые виды Начало: Минеральные воды Расписание: каждый день в 07:00 26 000 ₽ за всё до 6 чел.

Индивидуальная 10 часов Сказка Кавказа: Эльбрус, озеро Гижгит и Поляна Нарзанов Приглашаем вас в увлекательное путешествие к подножию Эльбруса, загадочному озеру Гижгит и целебной Поляне Нарзанов Начало: Минеральные воды Расписание: каждый день в 07:00 26 000 ₽ за всё до 6 чел.

Индивидуальная 9 часов Путешествие в русскую Исландию - на плато Бермамыт: красоты Кавказа Готовы ли вы к восхождению на высоту 2500 метров, где вас ждут невероятные панорамы и чистый воздух? Плато Бермамыт откроет перед вами величие Кавказа Начало: Минеральные воды Расписание: каждый день в 07:00 26 000 ₽ за всё до 6 чел.

Индивидуальная 9 часов Северное Приэльбрусье: Джилы-Су и плато Шаджатмаз - экскурсия мечты Откройте для себя чудеса Северного Приэльбрусья: от теплых минеральных источников до величественного Эльбруса и живописных водопадов Начало: Минеральные воды Расписание: каждый день в 07:00 26 000 ₽ за всё до 6 чел.

Индивидуальная 12 часов Язык Тролля: великолепное путешествие по Верхней Балкарии Приключение начинается! Вас ждут водопады, озёра, дикие яки и термальные источники в сердце Балкарии Начало: Минеральные воды Расписание: каждый день в 07:00 27 500 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов В гости к сусликам Джилы-Су: уникальное приключение из Минеральных Вод Откройте для себя красоту Кавказа и встретьтесь лицом к лицу с его милыми обитателями - горными сусликами, в незабываемой экскурсии из Минеральных Вод 17 000 ₽ за всё до 4 чел.

5% скидка Индивидуальная 11 часов Кавказская сказка: Кисловодск, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия Начало: По договоренности с гидом Расписание: Ежедневно по запросу. Рекомендуемое время выезда — 7:00, 8:00. 15600 14 820 ₽ за всё до 4 чел.