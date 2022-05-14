Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 7 лет.
Вам понадобятся: рюкзак, тёплый свитер/флисовая куртка, тёплые носки, удобная обувь, полотенце, солнечные очки, термос (0,4 л и более).
По погодным условиям маршрут первого дня может быть скорректирован.
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Минеральные Воды, аэропорт / Пятигорск, станция «Лермонтовская» или автовокзал. По предварительному согласованию возможен выезд из аэропорта Нальчика. Билеты можно покупать с прилётом до 8:00
Завершение: Пятигорск или аэропорт Минеральных Вод, по предварительному согласованию - в аэропорту Нальчика. Обратные билеты можно покупать с вылетом после 20:00
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
Антон — ваш гид в Минеральных Водах
Привет, я Антон. Могу показать лучший вид на этот город и отвезти в горы. Учился в Москве у Владимира Вяткина, затем в Петербурге на факультете фотокорреспондентов им. Гальперина.
Сейчас живу и работаю на Северном Кавказе, занимаюсь фотожурналистикой и туризмом. Вожу людей в горы, снимаю фоторепортажи про людей по всему Кавказу. Область интересов в фотографии и туризме: история и культура малочисленных народов Кавказа, их традиции и образ жизни. В поисках древних обычаев, праздников, ремёсел.