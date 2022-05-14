Начало: Минеральные Воды, аэропорт / Пятигорск, станция «Лермонтовская» или автовокзал. По предварительному согласованию возможен выезд из аэропорта Нальчика. Билеты можно покупать с прилётом до 8:00

Завершение: Пятигорск или аэропорт Минеральных Вод, по предварительному согласованию - в аэропорту Нальчика. Обратные билеты можно покупать с вылетом после 20:00