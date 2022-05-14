На джипах по Кабардино-Балкарии

Увидеть Эльбрус, сварить кофе у водопада, проводить закат на горном перевале

Авторский тур
Как посетить 2 плато, 3 водопада, 4 озера и 5 перевалов за одни выходные? В путешествии на джипах! Мы посмотрим на балкарский Стоунхендж, побываем в парапланерной школе, пообедаем у озера и исследуем «город мёртвых».

Будем любоваться панорамами зелёных холмов и гор и есть вкусную национальную еду.

Вы зарядитесь адреналином и наберётесь впечатлений.

И никакого асфальта!
На джипах по Кабардино-Балкарии
На джипах по Кабардино-Балкарии
На джипах по Кабардино-Балкарии
На джипах по Кабардино-Балкарии
На джипах по Кабардино-Балкарии
На джипах по Кабардино-Балкарии
На джипах по Кабардино-Балкарии
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 7 лет.

Вам понадобятся: рюкзак, тёплый свитер/флисовая куртка, тёплые носки, удобная обувь, полотенце, солнечные очки, термос (0,4 л и более).

По погодным условиям маршрут первого дня может быть скорректирован.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Минеральные Воды, аэропорт / Пятигорск, станция «Лермонтовская» или автовокзал. По предварительному согласованию возможен выезд из аэропорта Нальчика. Билеты можно покупать с прилётом до 8:00
Завершение: Пятигорск или аэропорт Минеральных Вод, по предварительному согласованию - в аэропорту Нальчика. Обратные билеты можно покупать с вылетом после 20:00
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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