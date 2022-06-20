Встреча группы в аэропорту.
Прилет до 13:00.
Гид с табличкой название тура «Новый год в Домбае».
Посадка в автобус.
Переезд в Пятигорск.
Обед в городском кафе.
Обзорная экскурсия по Пятигорску.
Пятигорск — старинный город в регионе.
Вы прогуляетесь по великолепному парку «Цветник», насладитесь видом с беседки Эолова Арфа и увидите знаменитое подземное озеро Провал.
Пятигорск – город, который видел множество исторических событий и великих людей, таких как Л.Н.Толстой, С.Есенин, А.С.Пушкин.
Но самым важным, несомненно, является Михаил Лермонтов, знаменитый русский поэт, который жил и умер здесь.
Во время экскурсии Вы узнаете о жизни Лермонтова и посетите места, связанные с его пребыванием в Пятигорске.
За доп. плату вы можете подняться по канатной дороге на гору Машук.
Высота откроет великолепный вид на город, горы и, если повезет, увидите Эльбрус.
Переезд в Домбай.
Размещение на турбазе «Горные Вершины» 2*.
Свободное время.
Завтрак в отеле.
Экскурсия по пос. Домбай, знакомство с инфраструктурой.
За доп плату: поднятие на гору Мусса-Ачитара по канатной дороге.
Поздний обед.
За доп. плату новогодний банкет в кафе на базе отдыха «Горные вершины».
Поздний завтрак.
Встреча с гидом в холле отеля.
Джипинг и прогулка рассчитаны на 6-7 часов.
Чтобы разнообразить пешую прогулку, группа воспользуется автомобилями УАЗ, которые добавят острых ощущений в копилку впечатлений.
Вам предстоит прогулка до небольшого, но живописного Алибекского водопада.
По пути вы остановитесь у кладбища альпинистов, где нашли покой отважные покорители Домбайских вершин.
Возвращение в гостиницу.
Ужин.
Завтрак в гостинице.
Экскурсия в Тебердинский заповедник: насладимся речкой Уллу-Мурджу, попробуем воду из самой чистой реки в России.
Сделаем классные фото на фоне озера Кара-гель.
Посетим Тебердинский зоопарк.
Поздний обед.
Свободное время.
Завтрак.
Сбор группы с вещами.
Переезд на экскурсию «Медовые водопады».
Посещение Чайного домика.
Обед за доп плату.
Проводы группы с вылетом после 19:00.
Тур предусматривает проживание база отдыха "Горные вершины" 2* с удобствами.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».