11 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Ледяная поляна Азау и озеро Гижгит: путешествие из Минеральных Вод
Проведите день, погружаясь в красоты Приэльбрусья: от величественного Эльбруса до сказочного озера Гижгит
Начало: У места вашего проживани
4 окт в 08:00
7 окт в 08:00
15 500₽ за всё до 7 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
Захватывающие виды перевала Гум-Баши, магия древнего Шоанинского храма и расслабление в термальных источниках ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Начало: В любом удобном для вас месте
«Аромат разнотравья летом и заснеженные луга зимой придают этому месту неповторимую изюминку»
3 окт в 06:00
4 окт в 06:00
20 000₽ за всё до 3 чел.
13 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Всё Чегемское ущелье за один день
Из Минеральных вод - к ущельям, перевалам, горным хребтам и водопадам
«Зимой они превращаются в массивную голубую ледяную стену»
Завтра в 06:00
30 сен в 06:00
от 25 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна20 октября 2023Ездили на экскурсию 20.10.2023 с водителем Денисом, очень интересная, информативная и комфортная поездка. Денис прекрасный собеседник, манера езды очень комфортная, салон автомобиля очень чистый. Многочасовая поездка получилась очень легкой, безумно интересной и незабываемой. Однозначно рекомендуем данный маршрут и данного водителя!
- ИИрина16 марта 2023Я выбрала повторно эту экскурсию с Олегом спустя год, потому что мне она особенно запомнилась. Решила сделать себе подарок в
- ЛЛариса24 ноября 2022На 23.10.2022еще до поездки из Иркутска, заказала экскурсию на троих: перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за один день
- ссветлана19 августа 2022К сожалению, из-за задержки нашего рейса, мы успели только на шесть часов из запланированных девяти нашей экскурсии. Поэтому все пошло
- ММария23 июня 2022Новогодняя сказка в ДомбаеВсе было нормально
- ЕЕкатерина20 июня 2022Новогодняя сказка в ДомбаеДобрый день! хочется отдельное спасибо сказать организатору за наш индивидуАльный тур! водитель и гид Сайпа,спасибо! все посмотрели, прониклись в атмосферу
- ММихаил16 июня 2022Новогодняя сказка в ДомбаеОрганизация понравилось, информация поддавалась заранее, гид был веселый и заряженный на эмоции. Трансфер был организован отлично, особых нареканий нет. Из минусов:
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Зимние»
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