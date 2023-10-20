Экскурсии подходящие для зимних прогулок по Минеральным Водам

Найдено 3 экскурсии в категории «Зимние» в Минеральных Водах, цены от 15 500 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Ледяная поляна Азау и озеро Гижгит из Минеральных Вод
На машине
1 отзыв
11 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Ледяная поляна Азау и озеро Гижгит: путешествие из Минеральных Вод
Проведите день, погружаясь в красоты Приэльбрусья: от величественного Эльбруса до сказочного озера Гижгит
Начало: У места вашего проживани
4 окт в 08:00
7 окт в 08:00
15 500 за всё до 7 чел.
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
На машине
4 отзыва
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
Захватывающие виды перевала Гум-Баши, магия древнего Шоанинского храма и расслабление в термальных источниках ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Начало: В любом удобном для вас месте
«Аромат разнотравья летом и заснеженные луга зимой придают этому месту неповторимую изюминку»
3 окт в 06:00
4 окт в 06:00
20 000 за всё до 3 чел.
Всё Чегемское ущелье за один день
На машине
13 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Всё Чегемское ущелье за один день
Из Минеральных вод - к ущельям, перевалам, горным хребтам и водопадам
«Зимой они превращаются в массивную голубую ледяную стену»
Завтра в 06:00
30 сен в 06:00
от 25 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    20 октября 2023
    Ледяная поляна Азау и озеро Гижгит из Минеральных Вод
    Ездили на экскурсию 20.10.2023 с водителем Денисом, очень интересная, информативная и комфортная поездка. Денис прекрасный собеседник, манера езды очень комфортная, салон автомобиля очень чистый. Многочасовая поездка получилась очень легкой, безумно интересной и незабываемой. Однозначно рекомендуем данный маршрут и данного водителя!
  • И
    Ирина
    16 марта 2023
    Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
    Я выбрала повторно эту экскурсию с Олегом спустя год, потому что мне она особенно запомнилась. Решила сделать себе подарок в
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    день рождения. В этот раз экскурсия была ещё лучше и интереснее. В конце экскурсии Олег спонтанно организовал пикник с шашками и печеной картошкой в горах. Спасибо ему огромное. Это был мой самый лучший день рождения.

  • Л
    Лариса
    24 ноября 2022
    Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
    На 23.10.2022еще до поездки из Иркутска, заказала экскурсию на троих: перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за один день
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    (сюрприз для сестры-в этот день она отмечала день рождения). С некоторыми волнениями ждали день экскурсии,т. к. погода по прибытию на Кавказские минеральные воды нас не баловала, было пасмурно, временами дождливо. Но перед выходными погода всё таки подарила нам подарок: было солнечно, по летнему тепло. В назначенный день нас забрали в семь утра прямо от санатория, в котором мы отдыхали. И прямо с этого момента начались начались наши приятные впечатления: водитель Олег- приятный, общительный молодой человек, всю дорогу рассказывал нам о местах где проезжали или останавливались, ни разу не ограничил нас во времени на остановках! Машина- чистенькая, комфортная, просто класс люкс,что немаловажно при длительных путешествиях (а проехали мы не меньше 300км). Экскурсия: дорога к перевалу -виды завораживающие! такое количество осенних красок на фоне уже побелевших вершин Кавказского хребта! Шоанинский храм! Это вообще какое-то чудо природы и трудолюбивых рук человека! Место силы! (Никак не хотелось уезжать). По дороге Олег делал небольшие остановки: по выпить чаю из горных трав с мёдом у гостеприимного хозяина,то напиться холодненького нарзана бьющего прямо из-под земли, то полюбоваться "сырными" горами или горой "кольцо", отведать осетинских пирогов в придорожном, по-домашнему уютном кафе. По дороге, между делом, приобретали разные вкусности на подарки для семьи. В конце экскурсии нас ждало полуторачасовое купание в термальных источниках! Прекрасный день! Море впечатлений и фотографий! Спасибо, команда Трипстер!

  • с
    светлана
    19 августа 2022
    Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
    К сожалению, из-за задержки нашего рейса, мы успели только на шесть часов из запланированных девяти нашей экскурсии. Поэтому все пошло
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    не по плану. Но наш гид Олег подстроился под наши обстоятельства, встретил и приложил максимум усилий, чтобы мы остались довольны. И правда, это время было максимально насыщено и интересно! Большое спасибо! В итоге мы получили скидку и от гида и от компании, в целом нам все очень понравилось

  • М
    Мария
    23 июня 2022
    Новогодняя сказка в Домбае
    Все было нормально
  • Е
    Екатерина
    20 июня 2022
    Новогодняя сказка в Домбае
    Добрый день! хочется отдельное спасибо сказать организатору за наш индивидуАльный тур! водитель и гид Сайпа,спасибо! все посмотрели, прониклись в атмосферу
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    Дагестана полностью! танцы и традиционные блюда в горах просто не реально вкусно,честно сказать точно такие же блюда в Дербенте уже не такие вкусные, как в Гунибе! нужно обязательно попробовать выпечку у бабушек на улице в старом городе Дербента у подножья крепости, это отдельный шедевр! Всем кто привык к завтракам в отеле,как везде не расчитывайте,только каша,возможен омлет или яичница, ни сыра ни колбасы вы не увидите! блинчики,чай,кофе растворимый! вообщем отдых позитивный за 4 дня мы отдохнули отлично)))спасибо ещё раз!

  • М
    Михаил
    16 июня 2022
    Новогодняя сказка в Домбае
    Организация понравилось, информация поддавалась заранее, гид был веселый и заряженный на эмоции. Трансфер был организован отлично, особых нареканий нет. Из минусов:
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    гид порой пытается прокатить группу по всем маршрутам и магазинам, что иногда может нервировать. Мы понимаем, что эти точки вкл в маршрут, но иногда очень хочется скорее приехать в отель, принять душ и пойти на пляж, потому что завтра тебе очень рано вставать на еще одну экскурсию

Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Зимние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Минеральных Водах
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Ледяная поляна Азау и озеро Гижгит из Минеральных Вод
  2. Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
  3. Всё Чегемское ущелье за один день
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Эльбрус
  2. Джилы-су
  3. Гижгит
  4. Плато Бермамыт
  5. Приэльбрусье
  6. Самое главное
  7. Чегемские водопады
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Гора Змейка
  10. Парк Цветник
Сколько стоит экскурсия по Минеральным Водам в сентябре 2024
Сейчас в Минеральных Водах в категории "Зимние" можно забронировать 3 экскурсии от 15 500 до 25 000. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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