1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
3.5 часа
Трансфер с экскурсией: аэропорт Минеральные Воды - Пятигорск
Откройте для себя красоты Кавказа с комфортным трансфером и увлекательной экскурсией уже в день прилета
Начало: По договоренности
«Трансфер осуществляется на внедорожнике Great Wall Hover h3 New 2014 года»
17 июня в 06:00
19 июня в 06:00
89998 100₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Джип-тур на Бермамыт: уникальные панорамы Эльбруса и гора Кольцо
Откройте захватывающие пейзажи Эльбруса и тайны Приэльбрусья в комфортном путешествии на джипе
Начало: По согласованию в любом городе КМВ
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
На внедорожнике - в Чегемо-Башильский заповедник
Индивидуальная экскурсия по Кабардино-Балкарии: водопад Абай Су, серпантины, заброшенная турбаза Чегем и нарзанные источники
Начало: У вашего отеля
«Поездка проходит на автомобиле УАЗ Патриот»
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Плато Канжол и озера Шадхурей: уникальная экскурсия из Минеральных Вод
Познайте загадки плато Канжол и озер Шадхурей, исследуя их красоту и историю в комфортной экскурсии
Начало: По согласованию
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
19 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия на Джипе к Эльбрусу: горные вершины и целебные источники
Откройте величие Кавказа в джип-путешествии к Эльбрусу с посещением уникальных природных достопримечательностей
Начало: У места вашего проживания в любом городе КМВ
«В путешествие отправимся на комфортном внедорожнике «УАЗ Патриот»»
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
14 часов
Внедорожный Чегем. Индивидуальный тур в край ледников и заснеженных гор
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
20 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Трансфер с экскурсией: Минеральные Воды - Домбай, джип-тур
Индивидуальный трансфер из аэропорта Минеральные Воды в Домбай с уникальным джип-туром по живописным местам
Начало: В аэропорту Минеральные Воды
Сегодня в 11:00
Завтра в 06:00
20 500₽ за всё до 6 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
13 часов
Эксклюзивный джип-тур в Домбай: Шоанинский храм и Тебердинский заповедник
Приглашаем в увлекательное путешествие по Кавказским горам с посещением уникальных и живописных мест
Начало: По вашему адресу
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
2500018 750₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина8 мая 2024Спасибо огромное Николаю за такое невероятное путешествие на Чегем, к водопаду Абая! Мы увидели величественную гору Тихтенген, попили настоящий целебный нарзан. Провели прекрасный день, получив массу прекрасных впечатлений!!! Спасибо!
- ДДавлиева13 апреля 2024Остались весьма довольны экскурсией, очень удобный формат: были ограничены во времени и за короткий срок получили представление о Пятигорске и
- ЕЕвгений17 октября 2023Спасибо огромное Кириллу за увлекательный рассказ и прекрасное путешествие по КМВ!
- ИИгорь13 октября 2023Отличная экскурсия! Договаривались с Кириллом на обширную экскурсию Пятигорск-Кисловодск-Железноводск, но из-за перемены рейса на самолет, пришлось сократить и посмотреть только Пятигорск. Кирилл - пунктуальный, вежливый человек и интересный рассказчик! Забрал с отеля, покатал, показал, рассказал и доставил в аэропорт. рекомендую!
- аандрей13 сентября 2023Вадим прекрасный рассказчик с обширными знаниями в геологии. Съездил с удовольствием
- ННаталья19 августа 2023Прекрасная организация тура! Интересные рассказы гида Вадима, получали исчерпывающие ответы на все свои вопросы! Красивые локации на протяжении всего тура! Получили массу эмоций и впечатлений!
- ННадежда24 июля 2023Всё прошло отлично. Спасибо большое Андрею
- ИИгорь17 июля 2023Просто замечательно. Спасибо Вадиму за отличную поездку. Буду рекомендовать друзьям и знакомым.
- ММарина27 июня 2023На Бермамыт было не проехать из-за дождей, изменили направление на Джилы Су. Гид Георгий супер водитель, с первых минут стало ясно,
- ААлександра4 июня 2023Экскурсия нам очень понравилась! Вид прекрасный! Рекомендую всем)))
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Джиппинг»
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