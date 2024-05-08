Покататься на джипах в Минеральных Водах

Найдено 8 экскурсий в категории «Джиппинг» в Минеральных Водах, цены от 8 100 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Трансфер «Аэропорт Минеральные Воды - Пятигорск» + экскурсия
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Индивидуальная
3.5 часа
6 отзывов
Трансфер с экскурсией: аэропорт Минеральные Воды - Пятигорск
Откройте для себя красоты Кавказа с комфортным трансфером и увлекательной экскурсией уже в день прилета
Начало: По договоренности
«Трансфер осуществляется на внедорожнике Great Wall Hover h3 New 2014 года»
17 июня в 06:00
19 июня в 06:00
89998 100 за всё до 4 чел.
Джип-тур из Минеральных Вод на Бермамыт - к лучшим видам Эльбруса
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
Джип-тур на Бермамыт: уникальные панорамы Эльбруса и гора Кольцо
Откройте захватывающие пейзажи Эльбруса и тайны Приэльбрусья в комфортном путешествии на джипе
Начало: По согласованию в любом городе КМВ
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
18 000 за всё до 4 чел.
На внедорожнике - в Чегемо-Башильский заповедник
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
10 часов
17 отзывов
На внедорожнике - в Чегемо-Башильский заповедник
Индивидуальная экскурсия по Кабардино-Балкарии: водопад Абай Су, серпантины, заброшенная турбаза Чегем и нарзанные источники
Начало: У вашего отеля
«Поездка проходит на автомобиле УАЗ Патриот»
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
16 000 за всё до 4 чел.
Плато Канжол, озера Шадхурей - из Минеральных Вод
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Плато Канжол и озера Шадхурей: уникальная экскурсия из Минеральных Вод
Познайте загадки плато Канжол и озер Шадхурей, исследуя их красоту и историю в комфортной экскурсии
Начало: По согласованию
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
19 000 за всё до 4 чел.
Джип-путешествие из Минеральных Вод к склону Эльбруса: горы, водопады и нарзаны Джилы-су
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Экскурсия на Джипе к Эльбрусу: горные вершины и целебные источники
Откройте величие Кавказа в джип-путешествии к Эльбрусу с посещением уникальных природных достопримечательностей
Начало: У места вашего проживания в любом городе КМВ
«В путешествие отправимся на комфортном внедорожнике «УАЗ Патриот»»
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
18 000 за всё до 2 чел.
Внедорожный Чегем. Индивидуальный тур в край ледников и заснеженных гор
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
14 часов
1 отзыв
Внедорожный Чегем. Индивидуальный тур в край ледников и заснеженных гор
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
20 000 за всё до 5 чел.
Трансфер из аэропорта Минеральные Воды в Домбай + джип-тур
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
8 часов
Трансфер с экскурсией: Минеральные Воды - Домбай, джип-тур
Индивидуальный трансфер из аэропорта Минеральные Воды в Домбай с уникальным джип-туром по живописным местам
Начало: В аэропорту Минеральные Воды
Сегодня в 11:00
Завтра в 06:00
20 500 за всё до 6 чел.
Джип-тур в Домбай из Минвод
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
25%
Индивидуальная
13 часов
Эксклюзивный джип-тур в Домбай: Шоанинский храм и Тебердинский заповедник
Приглашаем в увлекательное путешествие по Кавказским горам с посещением уникальных и живописных мест
Начало: По вашему адресу
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
2500018 750 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Джиппинг»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Минеральных Водах
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Трансфер «Аэропорт Минеральные Воды - Пятигорск» + экскурсия
  2. Джип-тур из Минеральных Вод на Бермамыт - к лучшим видам Эльбруса
  3. На внедорожнике - в Чегемо-Башильский заповедник
  4. Плато Канжол, озера Шадхурей - из Минеральных Вод
  5. Джип-путешествие из Минеральных Вод к склону Эльбруса: горы, водопады и нарзаны Джилы-су
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Джилы-су
  3. Гижгит
  4. Самое главное
  5. Плато Бермамыт
  6. Приэльбрусье
  7. Перевал Гум-Баши
  8. Чегемские водопады
  9. Парк Цветник
  10. Грот Дианы
Сколько стоит экскурсия по Минеральным Водам в июне 2024
Сейчас в Минеральных Водах в категории "Джиппинг" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 8 100 до 20 500 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 39 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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