Домбай и его окрестности. Треккинговый тур

Тропа здоровья - так можно назвать это активно-оздоровительный трекинговый тур

5
3 отзыва
Тропа здоровья – так можно назвать это активно-оздоровительный трекинговый тур.

В одном туре вы совершите пешие походы в ущелья Аманауз, Домбай-Ульген и Алибек, горный треккинг к Чучхурским, Суфруджинским и Алибекскому водопадам, на Турье и Бадукские озера, канатный подъем на гору Мусса-Ачитара, экскурсы в историю на кладбище альпинистов и к средневековым аланским храмам на горах Сенты и Шоана. Начните лето с водопадов, горных ущелей, озер, храмов и других необычных мест этого региона.
Домбай и его окрестности. Треккинговый тур
Домбай и его окрестности. Треккинговый тур
Домбай и его окрестности. Треккинговый тур
Домбай и его окрестности. Треккинговый тур
Домбай и его окрестности. Треккинговый тур
Домбай и его окрестности. Треккинговый тур
Домбай и его окрестности. Треккинговый тур
Домбай и его окрестности. Треккинговый тур
Домбай и его окрестности. Треккинговый тур
Домбай и его окрестности. Треккинговый тур
Домбай и его окрестности. Треккинговый тур
Домбай и его окрестности. Треккинговый тур
Домбай и его окрестности. Треккинговый тур
Домбай и его окрестности. Треккинговый тур
Домбай и его окрестности. Треккинговый тур
Домбай и его окрестности. Треккинговый тур
Домбай и его окрестности. Треккинговый тур
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Что вас ожидает 🤩

Знаменитый курорт Домбай
Знаменитый курорт Домбай
Отправимся в самое «сердце гор»
Волшебные виды
Волшебные виды
Увидим панораму гор Главного Кавказского хребта с высоты более 3000 метров
Восхитительная природа Кавказа
Восхитительная природа Кавказа
Пройдем по живописным каньонам и поднимемся к высокогорным водопадам и озерам
Спортивный отдых
Спортивный отдых
Каждый день будем ходить в горный треккинг (не слишком сложный)
Отдых от трудовых будней
Отдых от трудовых будней
Получим заряд бодрости, здоровья, молодости на целый год вперед

Программа тура по дням

1 день

Минеральные Воды, Домбай

Организован трансфер в день заезда. Если туристы прилетают в разное время, то трансфер организовывается на каждую небольшую группу в течение дня. Максимальное время ожидания трансфера 2 часа.

Самый популярный активный пеший тур на Северном Кавказе, путешествие по территории Домбая в Карачаево-Черкесии начинается со встречи в Минеральных Водах.

Домбай – всемирно известный курорт, но вам он откроется по-новому.

Вы не просто посетите уникальный заповедник, но проникните в само «сердце гор».

Вы пройдетесь по горным тропам к огромным бурным водопадам и красивейшим высокогорным озерам, увидите живописные ущелья и каньоны, панорамы массивов гор с ледниками, будто пронзающими небо, совершите путешествие во времени и погрузитесь в мир древнего Кавказа.

В первый вечер в Домбае отведайте блюда национальной кухни, и вы сразу поймете, что такое подлинное кавказское гостеприимство.

Проживание: гостиница 3*, поселок Домбай.
Питание: ужин в гостинице.

Групповой трансфер с 9:00 до 19:00, рекомендуемое время прибытия до 15:00.

Минеральные Воды, ДомбайМинеральные Воды, ДомбайМинеральные Воды, ДомбайМинеральные Воды, Домбай
2 день

Ущелье Домбай-Ульген, Чучхурские водопады

Первым в активном треккинг туре на Кавказе станет пеший поход протяженностью 4-5 км при перепаде высот 400 м по широкому ущелью Домбай-Ульген или Убитый Зубр, через темнохвойный лес и субальпийские луга.

Треккинг идет через невероятно красивую Русскую поляну, окруженную пиками Домбая, к трехкаскадным величественным водопадам.

Их мощные потоки с грохотом низвергаются в каньон, а вокруг – водяные облака и радуга.

Горы, ели, пихты, травы, цветы – все это сливается в единой гармонии форм, цветов и ароматов, небо поражает бездонной синевой и чарующе-плавным парением орлов.

Этот пеший поход на Северном Кавказе – тренировочный, поэтому вы не только насладитесь природой, но и славно отдохнете.

Проживание: гостиница 3*, поселок Домбай.
Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.

Ущелье Домбай-Ульген, Чучхурские водопадыУщелье Домбай-Ульген, Чучхурские водопадыУщелье Домбай-Ульген, Чучхурские водопадыУщелье Домбай-Ульген, Чучхурские водопады
3 день

Ущелье Аманауз, Суфруджинский водопад

Путешествие на Кавказе продолжается.

Ущелье, по которому вы совершите пеший поход 8 км с перепадом высот 500-600 м, называется жутковато – Аманауз или Злая пасть.

Там, где река сужается и мощным потоком прорезает глубокий каньон, образуется водоворот Чертова мельница – вода в нем мятется, кружится, пенится и падает в пропасть грота!

Треккинг тур в Домбае ведет к Зубу Суфруджу высотой 3781 м или горе альпинистов с ледником на вершине.

Отсюда с высот 250 и 70 м срываются два каскада водопадов, образуя единый оглушительно ревущий поток.

Скорость и мощь течения таковы, что вода несется в каньон с огромными камнями, и это зрелище завораживает, от него захватывает дух, ведь это настоящая водная стихия.

Проживание: гостиница 3*, поселок Домбай.
Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.

Ущелье Аманауз, Суфруджинский водопадУщелье Аманауз, Суфруджинский водопадУщелье Аманауз, Суфруджинский водопадУщелье Аманауз, Суфруджинский водопад
4 день

Ущелье Алибек, Алибекский ледник, Турье озеро

Красота ущелья Алибек поражает воображение даже самых искушенных путешественников.

В активном пешем туре по Карачаево-Черкесии вы увидите пихты огромного размера – им несколько сот лет, а на кладбище альпинистов – могилы с памятниками покорителям вершин Домбая.

Совершив треккинг протяженностью 7-8 км при перепаде высот 600 м к Алибекскому ледниковому водопаду, вы полюбуетесь «бараньими лбами» – так зовутся камни, с которых падает вода.

Площадь ледника Аибек огромна – почти 1000 га.

Рядом – Турье озеро, позванное так, потому что к нему на водопой приходят туры и серны.

Бирюза воды ослепительна, а панорама высочайших вершин Эрцог, Белала-Кая, Сулахат поистине грандиозна.

Проживание: гостиница 3*, поселок Домбай.
Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.

5 день

Канатный подъем, гора Мусса-Ачитара

Активный пеший треккинг тур на Северном Кавказе предоставляет вам день отдыха.

Вас ожидает подъем на высоту более 3000 м на знаменитую панорамную площадку горы Мусса-Ачитара.

Виды действительно потрясающие, поэтические, вдохновляющие.

Бесконечная цепь горных хребтов, нити синих рек в глубоких ущельях, зеленые острова соседствуют со снежными, как будто в путешествии по Кавказу вы попали сразу в лето и зиму, как в любимой всеми сказке «Двенадцать месяцев».

Солнце высвечивает две головы Эльбруса, а в неясную погоду прямо под вашими ногами плывет-волнуется беспредельное море из мраморных и белых облаков.

Ваши фотосессии будут не просто уникальными – они будут гениальными!

Проживание: гостиница 3*, поселок Домбай.
Питание: завтрак и ужин в гостинице.

Канатный подъем, гора Мусса-АчитараКанатный подъем, гора Мусса-АчитараКанатный подъем, гора Мусса-АчитараКанатный подъем, гора Мусса-Ачитара
6 день

Реки Бадук и Хаджибей, Бадукские озера

Настоящее приключение на Кавказе ждет вас сегодня – это автопробег 13 км, треккинг на высоту 2000 м, пеший поход 5 км, перепад высот 600 м.

По тропе через хвойный лес, место слияния рек Бадук и Хаджибей, через пихтарник и криволесье, где снежные сугробы лежат до разгара лета, вы дойдете до троицы Бадукских озер.

Это высокогорные моренные водоемы, сказочные зеркала с изумрудной и лазурной водой среди каменного хаоса, горных хребтов и остроконечных пихт.

Большое озеро так и манит искупаться – так не отказывайте себе в этом невероятном удовольствии – вода прозрачная, чистая, бодрящая.

Для любителей лесных ягод – по берегам растут черника, брусника, смородина.

Проживание: гостиница 3*, поселок Домбай.
Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.

Реки Бадук и Хаджибей, Бадукские озераРеки Бадук и Хаджибей, Бадукские озераРеки Бадук и Хаджибей, Бадукские озераРеки Бадук и Хаджибей, Бадукские озера
7 день

Горы Сенты и Шоана, Сентинский и Шоанинский храмы

Хотите приобщиться к древней аланской христианской культуре?

Путешествие на Северном Кавказе предоставляет вам эту возможность, — в авто-экскурсии протяженностью 55 км с перепадом высот 400 м вы посетите византийские храмы X в. Сентинский храм на Святой горе с фрагментами фресок входит в десятку лучших памятников архитектуры России, рядом с ним стоит каменная «костница» — мавзолей.

На краю скалы Шоана или Святилище высится собор Георгия Победоносца, вокруг — дышащие вечным покоем умиротворяющие панорамы Кавказского хребта и остроконечные скалы, напоминающие нартских богатырей.

Культурно-исторические памятники идеально вписываются в горные ландшафты Кавказа!

Проживание: гостиница 3*, поселок Домбай.
Питание: завтрак и ужин в гостинице.

8 день

Домбай - Минеральные воды

«Снежные флаги разлук вывесил старый Домбай», – так о прощании с любимым Домбаем писал Визбор.

В финале активного пешего треккинг тура на Северном Кавказе вы успеете пройтись по местным рынкам и купить самобытные сувениры и подарки.

Ностальгия по горам Кавказа – это удел не только Юрия Визбора, и вас она однажды «накроет» с головой.

Питание: завтрак в гостинице.

Групповой трансфер в 11:00, ориентировочное время прибытия в 15:00 в г. Минеральные Воды.

Проживание

Проживание в гостинице в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствами.

Доплата за одноместное размещение – 8 000 руб. за весь период тура.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер Минеральные Воды – Домбай и обратный
  • Проживание в гостинице в 2-3-х местных номерах со всеми удобствами
  • Питание: завтраки + ужины + 4 дня сухой паек на маршрутах
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Транспортное обслуживание на маршруте
  • Экологический сбор заповедников
  • Услуги по оформлению пограничных пропусков
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты ждо г.
  • Индивидуальный трансфер
  • Экскурсии, не включенные в программу тура
  • Входные билеты в объекты культуры и отдыха вне программы тура
  • Одноместное размещение – 8000 руб. за весь период тура
  • Подъем по канатной дороге
  • Обеды на маршрутах в 5 и 7 день
Место начала и завершения?
г. Минеральные воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Треккинговые ботинки с протектором, либо кроссовки типа «Salomon Speed Cross» (кроссовки для бега без протектора категорически не подходят). Обувь обязательно должна быть разношенной, не новой.
  • Рюкзак 25-30 литров для походов.
  • Треккинговые палки (у кого нет, можно взять лыжные).
  • Дождевик, лучше не одноразовый, или мембранная куртка.
  • Ветровку.
  • Шорты спортивные.
  • Футболку синтетическую для бега/занятий спортом для походов.
  • Спортивные брюки синтетические, можно тайтсы или леггинсы. Одежда для походов не должна быть Х/Б, она должна быстро сохнуть и быть удобной.
  • Солнцезащитные очки и крем. Солнце в горах очень активно.
  • Головной убор от солнца: кепку / панаму / бандану
  • Иметь одежду на 0°C для подъема по канатной дороге на гору Мусса-Ачитара.
  • Одежду по сезону.
  • личную аптечку и средство от укусов насекомых (при необходимости)

Залог успешного и приятного прохождения маршрутов программы — это правильно подобранная обувь и одежда!

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Оформление пограничного пропуска

Тур проходит на территории Тебердинского заповедника. На всех маршрутах в Тебердинском заповеднике стоят КПП, туристы не посещают приграничную зону, но находятся на охраняемой территории. Гражданам РФ можно оформить пропуск на месте, но лучше заранее, направив копию паспорта своему менеджеру для своевременного оформления, не позднее, чем за неделю до тура. Иностранным гражданам пропуска оформляются только при подаче документов не позднее, чем за 30 дней до тура.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Где происходит начало и окончание тура?

Место и время сбора группы: г. Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал, суббота встреча с 9:00 до 19:00, трансфер в пос. Домбай (ориентировочно 3 — 4 часа). Если туристы прилетают в разное время, то трансфер организовывается на каждую небольшую группу в течение дня. Максимальное время ожидания трансфера 2 часа.

Место и время завершения тура: пос. Домбай, суббота, 11:00 трансфер в г. Минеральные Воды. Рекомендованное время вылета — после 17:00 часов.

Можно ли взять в аренду треккинговые палки?

Да, можно, но прокат будет стоить как покупка новых палок практически, поэтому всегда рекомендуем брать свои.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
31 окт 2021
Начну с того, что Домбай - это безумно красиво, если вы любите горы. Особенно в октябре - побывала в золотой сказке с заснеженными вершинами.
Да, треккинг по горам нужно совершать, если вы физически к этому готовы: пройти километров 12 с перепадами высот 500-600 метров. Да, конечно, я уставала и была самой медленной в отряде - но, спасибо большое понимающему гиду Замиру, который делал остановки через каждые 30 м подъёма, чтобы можно было отдышаться.
Все маршруты очень живописные - эти скалы, пихтовые леса, красивый осенний подлесок, водопады, реки, озёра… Думаю, можно попробовать посмотреть фото в интернете, поскольку я далека от прозы, чтобы описать эту красоту словами. В небе неспешно парят орлы, встречаются местные горные птицы - оляпка, стенолаз, на Бадукских озерах выпрашивали еду ласки. Местами все ещё попадались малина и брусника.
Погода была разные - и солнечные дни, когда максимально расчехлялись и шли в термобелье и штанах, и проливной дождь весь день (вымокли до нитки), но это осень в горах, её суровость и очарование.
Ещё раз хочу поблагодарить гида Замира за понимание, а также за интересные рассказы, безопасность на маршруте, ответы на все наши вопросы и заботу о каждом члене группы.
Автобус на поездку к храмам приехал вовремя, водитель очень вежливый. В регионе, конечно, стоит отметить несколько пренебрежительное отношение к ПДД - сплошная разметка и скоростные ограничения, видимо, не особо кого-то волнуют.
Отдельно стоит отметить очень вкусную еду, комфорт и дружелюбие от хозяина в отеле "Голдстар". Было очень приятно проживать там и общаться с такими радушными и открытыми людьми. Кормили вкусно, разнообразно (особенно супы - это просто сказка) и о-очень обильно. Даже после долгого треккинга влезало далеко не всё:)
О
12 окт 2021
Большое спасибо менеджерам тура за внимательное отношение ко всем просьбам и пожеланиям, нашему гиду Замиру за создание комфортной и дружеской обстановки на маршрутах, хозяину отеля "GOLD STAR" за кавказское гостеприимство и девочкам с ресторана за вкусные завтраки и ужины! Все было супер!
А
24 окт 2019
Отдых очень понравился, как и инструктор Азнаур. И работа Вашего офиса) Набрались сил и впечатлений и придумываем маршруты для следующих поездок. Вместе с тем, отправляясь впервые в треккинговый тур, конечно, оказались не готовы к трудностям) попасться перед глазами) лестницам через обрывы) Со страхами справились, хоть и не без небольших травм. Друзьям однозначно будем рекомендовать Большую страну)

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