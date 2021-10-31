1 день

Минеральные Воды, Домбай

Организован трансфер в день заезда. Если туристы прилетают в разное время, то трансфер организовывается на каждую небольшую группу в течение дня. Максимальное время ожидания трансфера 2 часа.

Самый популярный активный пеший тур на Северном Кавказе, путешествие по территории Домбая в Карачаево-Черкесии начинается со встречи в Минеральных Водах.

Домбай – всемирно известный курорт, но вам он откроется по-новому.

Вы не просто посетите уникальный заповедник, но проникните в само «сердце гор».

Вы пройдетесь по горным тропам к огромным бурным водопадам и красивейшим высокогорным озерам, увидите живописные ущелья и каньоны, панорамы массивов гор с ледниками, будто пронзающими небо, совершите путешествие во времени и погрузитесь в мир древнего Кавказа.

В первый вечер в Домбае отведайте блюда национальной кухни, и вы сразу поймете, что такое подлинное кавказское гостеприимство.

Проживание: гостиница 3*, поселок Домбай.

Питание: ужин в гостинице.

Групповой трансфер с 9:00 до 19:00, рекомендуемое время прибытия до 15:00.