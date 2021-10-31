Организован трансфер в день заезда. Если туристы прилетают в разное время, то трансфер организовывается на каждую небольшую группу в течение дня. Максимальное время ожидания трансфера 2 часа.
Самый популярный активный пеший тур на Северном Кавказе, путешествие по территории Домбая в Карачаево-Черкесии начинается со встречи в Минеральных Водах.
Домбай – всемирно известный курорт, но вам он откроется по-новому.
Вы не просто посетите уникальный заповедник, но проникните в само «сердце гор».
Вы пройдетесь по горным тропам к огромным бурным водопадам и красивейшим высокогорным озерам, увидите живописные ущелья и каньоны, панорамы массивов гор с ледниками, будто пронзающими небо, совершите путешествие во времени и погрузитесь в мир древнего Кавказа.
В первый вечер в Домбае отведайте блюда национальной кухни, и вы сразу поймете, что такое подлинное кавказское гостеприимство.
Проживание: гостиница 3*, поселок Домбай.
Питание: ужин в гостинице.
Групповой трансфер с 9:00 до 19:00, рекомендуемое время прибытия до 15:00.
Первым в активном треккинг туре на Кавказе станет пеший поход протяженностью 4-5 км при перепаде высот 400 м по широкому ущелью Домбай-Ульген или Убитый Зубр, через темнохвойный лес и субальпийские луга.
Треккинг идет через невероятно красивую Русскую поляну, окруженную пиками Домбая, к трехкаскадным величественным водопадам.
Их мощные потоки с грохотом низвергаются в каньон, а вокруг – водяные облака и радуга.
Горы, ели, пихты, травы, цветы – все это сливается в единой гармонии форм, цветов и ароматов, небо поражает бездонной синевой и чарующе-плавным парением орлов.
Этот пеший поход на Северном Кавказе – тренировочный, поэтому вы не только насладитесь природой, но и славно отдохнете.
Проживание: гостиница 3*, поселок Домбай.
Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.
Путешествие на Кавказе продолжается.
Ущелье, по которому вы совершите пеший поход 8 км с перепадом высот 500-600 м, называется жутковато – Аманауз или Злая пасть.
Там, где река сужается и мощным потоком прорезает глубокий каньон, образуется водоворот Чертова мельница – вода в нем мятется, кружится, пенится и падает в пропасть грота!
Треккинг тур в Домбае ведет к Зубу Суфруджу высотой 3781 м или горе альпинистов с ледником на вершине.
Отсюда с высот 250 и 70 м срываются два каскада водопадов, образуя единый оглушительно ревущий поток.
Скорость и мощь течения таковы, что вода несется в каньон с огромными камнями, и это зрелище завораживает, от него захватывает дух, ведь это настоящая водная стихия.
Проживание: гостиница 3*, поселок Домбай.
Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.
Красота ущелья Алибек поражает воображение даже самых искушенных путешественников.
В активном пешем туре по Карачаево-Черкесии вы увидите пихты огромного размера – им несколько сот лет, а на кладбище альпинистов – могилы с памятниками покорителям вершин Домбая.
Совершив треккинг протяженностью 7-8 км при перепаде высот 600 м к Алибекскому ледниковому водопаду, вы полюбуетесь «бараньими лбами» – так зовутся камни, с которых падает вода.
Площадь ледника Аибек огромна – почти 1000 га.
Рядом – Турье озеро, позванное так, потому что к нему на водопой приходят туры и серны.
Бирюза воды ослепительна, а панорама высочайших вершин Эрцог, Белала-Кая, Сулахат поистине грандиозна.
Проживание: гостиница 3*, поселок Домбай.
Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.
Активный пеший треккинг тур на Северном Кавказе предоставляет вам день отдыха.
Вас ожидает подъем на высоту более 3000 м на знаменитую панорамную площадку горы Мусса-Ачитара.
Виды действительно потрясающие, поэтические, вдохновляющие.
Бесконечная цепь горных хребтов, нити синих рек в глубоких ущельях, зеленые острова соседствуют со снежными, как будто в путешествии по Кавказу вы попали сразу в лето и зиму, как в любимой всеми сказке «Двенадцать месяцев».
Солнце высвечивает две головы Эльбруса, а в неясную погоду прямо под вашими ногами плывет-волнуется беспредельное море из мраморных и белых облаков.
Ваши фотосессии будут не просто уникальными – они будут гениальными!
Проживание: гостиница 3*, поселок Домбай.
Питание: завтрак и ужин в гостинице.
Настоящее приключение на Кавказе ждет вас сегодня – это автопробег 13 км, треккинг на высоту 2000 м, пеший поход 5 км, перепад высот 600 м.
По тропе через хвойный лес, место слияния рек Бадук и Хаджибей, через пихтарник и криволесье, где снежные сугробы лежат до разгара лета, вы дойдете до троицы Бадукских озер.
Это высокогорные моренные водоемы, сказочные зеркала с изумрудной и лазурной водой среди каменного хаоса, горных хребтов и остроконечных пихт.
Большое озеро так и манит искупаться – так не отказывайте себе в этом невероятном удовольствии – вода прозрачная, чистая, бодрящая.
Для любителей лесных ягод – по берегам растут черника, брусника, смородина.
Проживание: гостиница 3*, поселок Домбай.
Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.
Хотите приобщиться к древней аланской христианской культуре?
Путешествие на Северном Кавказе предоставляет вам эту возможность, — в авто-экскурсии протяженностью 55 км с перепадом высот 400 м вы посетите византийские храмы X в. Сентинский храм на Святой горе с фрагментами фресок входит в десятку лучших памятников архитектуры России, рядом с ним стоит каменная «костница» — мавзолей.
На краю скалы Шоана или Святилище высится собор Георгия Победоносца, вокруг — дышащие вечным покоем умиротворяющие панорамы Кавказского хребта и остроконечные скалы, напоминающие нартских богатырей.
Культурно-исторические памятники идеально вписываются в горные ландшафты Кавказа!
Проживание: гостиница 3*, поселок Домбай.
Питание: завтрак и ужин в гостинице.
«Снежные флаги разлук вывесил старый Домбай», – так о прощании с любимым Домбаем писал Визбор.
В финале активного пешего треккинг тура на Северном Кавказе вы успеете пройтись по местным рынкам и купить самобытные сувениры и подарки.
Ностальгия по горам Кавказа – это удел не только Юрия Визбора, и вас она однажды «накроет» с головой.
Питание: завтрак в гостинице.
Групповой трансфер в 11:00, ориентировочное время прибытия в 15:00 в г. Минеральные Воды.
Проживание в гостинице в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствами.
Доплата за одноместное размещение – 8 000 руб. за весь период тура.
Залог успешного и приятного прохождения маршрутов программы — это правильно подобранная обувь и одежда!
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Тур проходит на территории Тебердинского заповедника. На всех маршрутах в Тебердинском заповеднике стоят КПП, туристы не посещают приграничную зону, но находятся на охраняемой территории. Гражданам РФ можно оформить пропуск на месте, но лучше заранее, направив копию паспорта своему менеджеру для своевременного оформления, не позднее, чем за неделю до тура. Иностранным гражданам пропуска оформляются только при подаче документов не позднее, чем за 30 дней до тура.
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Место и время сбора группы: г. Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал, суббота встреча с 9:00 до 19:00, трансфер в пос. Домбай (ориентировочно 3 — 4 часа). Если туристы прилетают в разное время, то трансфер организовывается на каждую небольшую группу в течение дня. Максимальное время ожидания трансфера 2 часа.
Место и время завершения тура: пос. Домбай, суббота, 11:00 трансфер в г. Минеральные Воды. Рекомендованное время вылета — после 17:00 часов.
Да, можно, но прокат будет стоить как покупка новых палок практически, поэтому всегда рекомендуем брать свои.