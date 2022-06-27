Поход по Приэльбрусью

Экскурсионный тур «Поход по Приэльбрусью» на 8 дней

5
3 отзыва
Поход по Приэльбрусью
Поход по Приэльбрусью
Поход по Приэльбрусью
Поход по Приэльбрусью
Поход по Приэльбрусью
Поход по Приэльбрусью
Поход по Приэльбрусью
Поход по Приэльбрусью
Поход по Приэльбрусью
Поход по Приэльбрусью
Поход по Приэльбрусью
Поход по Приэльбрусью
Поход по Приэльбрусью
Поход по Приэльбрусью
Поход по Приэльбрусью
Поход по Приэльбрусью
Ближайшие даты:
5
июл

Что вас ожидает 🤩

Вид на Эльбрус
Вид на Эльбрус
Пройдешь одним из самых живописных маршрутов Приэльбрусья с севера на юг, огибая склоны самого Эльбруса
Приэльбрусье
Приэльбрусье
Увидишь водопад высотой с 12-ти этажный дом
Энергия Кавказа
Энергия Кавказа
Попробуешь настоящий нарзан прямо из-под земли

Описание

Приглашаем тебя отправиться в настоящий поход по живописному Кавказу.

Нитка маршрута: Минводы — Джилы-Су — поляна Эмануэля — перевал Каракайский Северный — перевал Кыртыкауш — перевал Сылтран — Верхний Баксан — Терскол — Эльбрус — Минводы.

Программа тура по дням

1 день

Минеральные воды - Джилы-Су - Поляна Эмануэля

(140 км — авто, 4 км — пешком с рюкзаками. Набор высоты 200 метров)

Встреча участников в международном аэропорту в 10:00 или ж/д вокзале в 10:30 города Минеральные воды. Переезд на микроавтобусе до источников Джилы-Су. В пути сделаем остановку в кафе на обед.

Распределение продуктов питания и общественного снаряжения.

Поставим лагерь на поляне Эмануэля и прогуляемся до эпичного водопада Султан, высотой с 12-ти этажный дом.

2 день

Немецкий аэродром и Каменные грибы

(12 км — пешком налегке. Набор высоты 750 метров)

Мы отправимся в радиальный выход без рюкзаков до поляны «Каменных грибов», которая расположилась на высоте 3 250 м.

Отсюда уже во всей красе открывается легендарный кавказский гигант Эльбрус.

«Каменные грибы» представляют собой довольно причудливый результат эрозии.

На каменных основаниях лежат плоские «шляпки» вулканического происхождения, которые по своей структуре тверже и плотнее, тем самым менее поддающиеся эрозии.

По дороге к поляне мы пройдем через немецкий аэродром — довольно большое и ровное плато. Во времена Великой Отечественной войны здесь совершали посадку фашистские самолеты.

3 день

Перевал Каракайский Северный - 2 880 метров

(12 км — пешком с рюкзаком. Набор высоты 600 метров)

Спустимся обратно к источникам Джилы-Су. От туда начнем подъем на некатегорийный перевал Каракайский Северный.

Набор высоты 600 метров. Сбросим 200 метров высоты до нашей стоянке.

Ночевка в палатках на берегу ручья.

4 день

Перевал Кыртыкауш - 3240 метров

(14 км — пешком с рюкзаком. Набор высоты 650 метров)

Продолжаем набор высоты. Подходим к перевалу Кыртыкауш.

Набор высоты составит 650 метров.

Сегодня мы всю дорогу будем наблюдать грандиозные панорамы Кавказских гор. Спуск к реке Кыртык.

Ночевка на высоте 2 600 метров.

5 день

Перевал Сылтран и озеро Сылтран Кель

(10 км — пешком с рюкзаком. Набор высоты 900 метров)

Сегодня нам предстоит не только переход до жемчужины нашего маршрута, но и ночевка там. Непревзойденной красоты высокогорное озеро Сылтрын Кель расположилось на высоте 3 200 метров.

Мы наберем 900 метров высоты до перевала Сылтран 3 440 метров и сбросим 200 метров.

Палатки поставим прямо на берегу озера.

Великолепный по красоте вечер и рассвет нам обеспечены.

6 день

Озеро Сылтран Кель - Верхний Баксан - Терскол

(12 км — пешком, 25 км — авто. Спуск 1 600 метров)

Рюкзаки уже совсем без продуктов и практически налегке мы спустимся в поселок Верхний Баксан, откуда мы переедем в поселок Терскол и разместимся в гостинице.

Вечером как следует отмоемся и сходим в кафе на ужин и испробуем самые вкусные блюда, о которых мы мечтали в походе.

7 день

Эльбрус и сувенирный рынок

Побывать в Приэльбрусье и не побывать на склонах самой высокой горы в России и Европе? Нет, это не про нас.

Сегодня мы поднимемся на канатной дороге до станции Мир на высоте 3 500 и насладимся потрясающими видами Эльбруса и Большого Кавказского хребта.

После обеда спустимся обратно в Терскол и посетим большой сувенирный рынок на Чегетской поляне. Ночевка в гостинице.

8 день

Нарзаны и отъезд домой

Прощание с великолепным Приэльбрусьем. Отъезд в г. Минеральные воды на микроавтобусе.

По пути заедем на поляну нарзанов, где попробуем и наберем с собой настоящий нарзан, бьющий прямо из земли.

Рекомендуем брать билеты домой на вечер после 18:00 крайнего дня.

Вы вполне можете задержаться в Терсколе на 1-2 дня, чтобы погулять и насладится этим чудесным местом в большем объеме. До новых встреч!

Проживание

Тур предусматривает размещение во время активной части маршрута в 3-4-х местных палатках, по завершении активной части — 2 ночи в гостинице в Терсколе (2-3-х местные номера с удобствами).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер Минеральные воды — Джилы-Су, Терскол — Минеральные воды
  • Проживание в гостинице в Терсколе (2 ночи)
  • Питание на активной части маршрута (горячие завтраки и ужины, обеды с перекусами, готовим совместно)завтраки при проживании в гостинице (2 раза)
  • Инструкторское сопровождение
  • Групповое снаряжение (палатки 3-4-х местные, котлы, газовые горелки и баллоны, средства связи и навигации)
  • Групповая аптечка
  • Пропуск в национальный парк Приэльбрусье
  • Регистрация группы в МЧС
  • Подъем и спуск по канатной дороге на Эльбрус
  • Фирменная футболка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральные воды и обратно
  • Питание в дороге и в п. Терскол
  • Индивидуальное снаряжение (спальник, коврик, сидушка, трекинговые палки)
  • Страховка от н/счаевые гиду
Место начала и завершения?
Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

«Не бывает плохой погоды — бывает плохо подобранная экипировка»

Личное снаряжение должно весить не больше 10 кг. Помните, что в рюкзаке еще должна остаться пустой примерно 1/3 объема для общественного снаряжения (около 5-6 кг на человека).

Снаряжение:

  • рюкзак 70-80 л с жесткой спинкой и поясной системой;
  • накидка на рюкзак от дождя;
  • маленький компактный рюкзак (подойдет небольшой мешок с лямками);
  • коврик туристический;
  • спальный мешок (температура комфорта 0 -5);
  • треккинговые палки;
  • хоба (пенозад, сидушка туристическая).

Одежда и обувь:

  • ботинки трекинговые высокие с фиксацией голеностопа;
  • гамаши («фонарики»);
  • сандалии спортивные;
  • куртка штормовка (непродуваемая, она же может и влагозащитной, лучше мембрана 10000/10000)
  • штаны ветрозащитные (непродуваемые);
  • пуховик (теплая куртка);
  • кофта флисовая;
  • термобельё (нательное белье);
  • футболка либо рубашка с длинным рукавом;
  • -1-2 футболки;
  • штаны ходовые легкие, можно ещё шорты;
  • панама, шапка флисовая, перчатки х/б;
  • перчатки флисовые;
  • носки треккинговые 2-3 пары, теплые носки;
  • нижнее бельё.

Что ещё взять:

  • посуда (тарелка, кружка, ложка, нож не керамические, спички в гермоупаковке);
  • средства личной гигиены (всё в маленьких тюбиках и упаковках. зубная паста и щётка, маленькое мыло, шампунь в разовых пакетиках, туалетная бумага, средства гигиены для женщин, бритвенный станок, мочалка, влажные салфетки.);
  • аптечка личная, в случае хронических заболеваний + 1 эластичный бинт, 2 стерильных бинта, перекись водорода, пластырь рулонный на тканевой основе (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора);
  • очки солнцезащитные непропускающие ультрафиолет (минимум 3 кат.);
  • фонарь налобный + комплект запасных батареек;
  • крем от загара (spf начиная от 50-60);
  • помада гигиеническая с spf;
  • термос 0,7 -1 л;
  • индивидуальная бутылка для воды 1 л или гидратор.

Документы:

  • паспорт;
  • медицинский полис;
  • деньги на дополнительные расходы (кафе, сувениры и пр.).

Дополнительно:

  • полиэтиленовые или другие плотные непромокаемые мешки для сохранения вещей в сухости.
  • можно взять, но это лишний груз:
  • фотоаппарат, видеокамера;
  • зарядные устройства.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.

По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
27 июня 2022
Всё хорошо продумано, очень доброжелательные гиды Анна и Алексей.
А
6 июня 2022
Респект, удачи во всем. Спасибо!!!
Л
6 мая 2022
Комфортное размещение, удобный трансфер, вкусная еда, внимательное отношение.

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