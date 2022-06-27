2 день

Немецкий аэродром и Каменные грибы

(12 км — пешком налегке. Набор высоты 750 метров)

Мы отправимся в радиальный выход без рюкзаков до поляны «Каменных грибов», которая расположилась на высоте 3 250 м.

Отсюда уже во всей красе открывается легендарный кавказский гигант Эльбрус.

«Каменные грибы» представляют собой довольно причудливый результат эрозии.

На каменных основаниях лежат плоские «шляпки» вулканического происхождения, которые по своей структуре тверже и плотнее, тем самым менее поддающиеся эрозии.

По дороге к поляне мы пройдем через немецкий аэродром — довольно большое и ровное плато. Во времена Великой Отечественной войны здесь совершали посадку фашистские самолеты.