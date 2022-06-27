Приглашаем тебя отправиться в настоящий поход по живописному Кавказу.
Нитка маршрута: Минводы — Джилы-Су — поляна Эмануэля — перевал Каракайский Северный — перевал Кыртыкауш — перевал Сылтран — Верхний Баксан — Терскол — Эльбрус — Минводы.
(140 км — авто, 4 км — пешком с рюкзаками. Набор высоты 200 метров)
Встреча участников в международном аэропорту в 10:00 или ж/д вокзале в 10:30 города Минеральные воды. Переезд на микроавтобусе до источников Джилы-Су. В пути сделаем остановку в кафе на обед.
Распределение продуктов питания и общественного снаряжения.
Поставим лагерь на поляне Эмануэля и прогуляемся до эпичного водопада Султан, высотой с 12-ти этажный дом.
(12 км — пешком налегке. Набор высоты 750 метров)
Мы отправимся в радиальный выход без рюкзаков до поляны «Каменных грибов», которая расположилась на высоте 3 250 м.
Отсюда уже во всей красе открывается легендарный кавказский гигант Эльбрус.
«Каменные грибы» представляют собой довольно причудливый результат эрозии.
На каменных основаниях лежат плоские «шляпки» вулканического происхождения, которые по своей структуре тверже и плотнее, тем самым менее поддающиеся эрозии.
По дороге к поляне мы пройдем через немецкий аэродром — довольно большое и ровное плато. Во времена Великой Отечественной войны здесь совершали посадку фашистские самолеты.
(12 км — пешком с рюкзаком. Набор высоты 600 метров)
Спустимся обратно к источникам Джилы-Су. От туда начнем подъем на некатегорийный перевал Каракайский Северный.
Набор высоты 600 метров. Сбросим 200 метров высоты до нашей стоянке.
Ночевка в палатках на берегу ручья.
(14 км — пешком с рюкзаком. Набор высоты 650 метров)
Продолжаем набор высоты. Подходим к перевалу Кыртыкауш.
Набор высоты составит 650 метров.
Сегодня мы всю дорогу будем наблюдать грандиозные панорамы Кавказских гор. Спуск к реке Кыртык.
Ночевка на высоте 2 600 метров.
(10 км — пешком с рюкзаком. Набор высоты 900 метров)
Сегодня нам предстоит не только переход до жемчужины нашего маршрута, но и ночевка там. Непревзойденной красоты высокогорное озеро Сылтрын Кель расположилось на высоте 3 200 метров.
Мы наберем 900 метров высоты до перевала Сылтран 3 440 метров и сбросим 200 метров.
Палатки поставим прямо на берегу озера.
Великолепный по красоте вечер и рассвет нам обеспечены.
(12 км — пешком, 25 км — авто. Спуск 1 600 метров)
Рюкзаки уже совсем без продуктов и практически налегке мы спустимся в поселок Верхний Баксан, откуда мы переедем в поселок Терскол и разместимся в гостинице.
Вечером как следует отмоемся и сходим в кафе на ужин и испробуем самые вкусные блюда, о которых мы мечтали в походе.
Побывать в Приэльбрусье и не побывать на склонах самой высокой горы в России и Европе? Нет, это не про нас.
Сегодня мы поднимемся на канатной дороге до станции Мир на высоте 3 500 и насладимся потрясающими видами Эльбруса и Большого Кавказского хребта.
После обеда спустимся обратно в Терскол и посетим большой сувенирный рынок на Чегетской поляне. Ночевка в гостинице.
Прощание с великолепным Приэльбрусьем. Отъезд в г. Минеральные воды на микроавтобусе.
По пути заедем на поляну нарзанов, где попробуем и наберем с собой настоящий нарзан, бьющий прямо из земли.
Рекомендуем брать билеты домой на вечер после 18:00 крайнего дня.
Вы вполне можете задержаться в Терсколе на 1-2 дня, чтобы погулять и насладится этим чудесным местом в большем объеме. До новых встреч!
Тур предусматривает размещение во время активной части маршрута в 3-4-х местных палатках, по завершении активной части — 2 ночи в гостинице в Терсколе (2-3-х местные номера с удобствами).
«Не бывает плохой погоды — бывает плохо подобранная экипировка»
Личное снаряжение должно весить не больше 10 кг. Помните, что в рюкзаке еще должна остаться пустой примерно 1/3 объема для общественного снаряжения (около 5-6 кг на человека).
Снаряжение:
Одежда и обувь:
Что ещё взять:
Документы:
Дополнительно:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.
По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».