День первый. Встреча в аэропорту, Трансфер. Мы на месте. Радостно заселившись с помощью Альбины в номера, оборудованные в лучших европейских традициях, и напившись чая от уважаемой Абидат в уютном кафе, мы, под руководством Дин-Ислама, отправились пешим строем изучать окрестности. Попутно нашли брошенного щенка, им и пополнили местную фауну. Мы забирались на высокие горки, спускались к нарзанному источнику, бегали за конями, радовались отдыху. Нас встретили как родных.

День второй. После сытного завтрака, который превысил наши возможности, мы приступили к знакомству с инструкторами. Засёдланные кони внимательно изучали нас. Спокойный Аслан и весёлый Дин-Ислам распределили коней, забросили нетренированных нас в сёдла и началась проверка умений и возможностей. Мы не разочаровали наших командиров. И поэтому ездили, пока не закончились силы (с перерывом на обед, разумеется). А потом был обильный ужин. Все радовались нашей радостью.

День третий. Традиционно обильный завтрак дал нам сил, а прибывший Расул погрузил всех в машину и путешествие началось. Карачаевск, Шоанинский храм, мемориал жертвам депортации произвели неизгладимое впечатление. Расул - очень эрудированный и заботливый гид, всей душой любящий историю своего народа. А ещё он подарил нам арбуз, который мы ели большой компанией на базе, а правильнее сказать, дома. После того, как немного спала жара, Аслан и Дин-Ислам усадили нас в сёдла и мы устремились изучать новые места и навещать уже исследованные. Затейливые лесные дороги, Сырные пещеры, минеральный источник – мы посетили всё. А вкусный обильный ужин был хорошим завершением насыщенного дня. И ещё хочется отметить водителя Аслана, аккуратного и опытного.

День четвёртый. Привычно вкусный завтрак, большая сумка с едой в дорогу, и нас забирает Эдуард. В рюкзаках теплая одежда, в душе – ожидание и предвкушение. За увлекательной беседой дорога пролетела незаметно и вдруг, в просвете между деревьями… горы. Домбай, канатная дорога, высота и снега. Величие и наши восторженные, не побоюсь этого слова, вопли. Эдуард заботливо направлял наше внимание, рассказывая интереснейшие факты. И да, удача была на нашей стороне, мы увидели всё, кроме Эльбруса, его закрывали тучки, которые постепенно приближались…. Кстати, Эльбрус ещё покажется нам, но об этом чуть позже. Спуск с высоты был эпичным, но мы оказались под крышей до дождя. Вниз ехали в закрытой кабинке и ликовали, несмотря на ухудшение погоды. А потом был Тебердинский заповедник, водопад и пикник у озера Туманное. Мы смотрели на юную форель, форель смотрела на нас, и сэндвичи были великолепны. Потом мы вернулись домой, нас ждал чудесный ужин. А теперь мы сидим на открытой террасе и перебираем фотографии. Глаза видят, но даже не верится, что всё это было сегодня с нами. Чуть позже нас пригласили на вечернюю дойку коров, с которыми ловко справлялся Мурадин, добрый и толковый парень. А его отец, Валерий, рассказал нам много интересного. И Дин-Ислам, как обычно, шутил и веселил всю нашу компанию. А звёзды здесь низко-низко, только руку протяни…

День пятый. После вкуснейшего завтрака предстоял большой выезд. Иногда лучше вовремя оценить свои возможности и сделать выбор. Некоторые дезертировали, а отважные отправилась в путь. Белая гора ждала своих героев. Вторая часть команды, вдоволь наездившись на ближней лужайке, предприняла пеший выход до Нижней Мары. В это время всадники, преодолевая крутые подъёмы и спуски, постепенно приближались к высоте, завораживающей взоры и воображение. По пути состоялся привал в домике для усталых путников. Люди и кони передохнули, подкрепились. Потом был путь наверх, и от открывшихся просторов захватывало дух. Смотреть на птиц сверху – ещё один подарок. Аслан и Дин-Ислам провели всадников трудными тропами и никого не потеряли. Тем временем, изучив Нижнюю Мару, вдоволь наговорившись с местным жителем, перегладив добрых собак, вернулись остальные. Чудесный парень Науруз, пяти лет, развлекал всех беседой, рассудительной и содержательной. И вот команда снова вместе. Внезапно организованный кружок «Острые ножи в умелых руках», истребив каремат, модифицировал сёдла. А потом был роскошный ужин с блюдами национальной кухни. И дыни из Карачаевска все оценили. Вечереет, мы снова идём зрителями на вечернюю дойку.

День шестой. После завтрака с блинами и кашей, пятеро смелых выдвинулись в путь. Ведомые Асланом и Дин-Исламом, мы начали длинный подъём. Дорога до Хумаринского Городища верхом настолько долгая, что её делят на две части. Бодрые кони преодолевали трудности пути, а не менее бодрые мы смотрели вокруг и понимали, что нам нужны камеры на головы, ибо выбрать, куда смотреть и что снимать, просто невозможно. Непередаваемые словами пейзажи. Высота, ветер, стелящиеся, как волны, высокие травы. Воздух, который можно пить. И Эльбрус, смотрящий нам вслед. Он показался весь. И радовались человечки- муравьи на склоне горы, незаметные рядом с его величием. Несколько привалов в домиках на высоте, поддержали наши силы. Колени обрели прежнюю форму, и путь продолжился. 25 км, если верить трекерам, а мы им верим. Согласно стратегического плана, наши выносливые кони остались на ночь в Хумаре, опекаемые Асланом и его друзьями. А нас отвез домой, к сытному ужину, Магомед на быстрой машине. Завтра предстоит ранняя заброска в Хумару и мы поднимемся к Городищу, древнему и загадочному.

День седьмой. Ещё одна жемчужина в ожерелье. После завтрака с национальным блюдом из сыра, мы погрузились в первую машину. Валерий довез нас и передал Эдуарду, который привёз нас в Хумару, где уже ждал Аслан и кони. Подъём на Городище осуществлялся двумя путями: всадники верхом (что очевидно), а Эдуард и Владислав - на машине. И пока кони везли нас, мобильная группа поднялась пешим порядком на Городище и цитадель. Эдуард, как непосредственный участник археологических экспедиций, сначала рассказал и показал всё Владиславу, а потом сел в седло и провёл увлекательную экскурсию конной группе. Искренняя заинтересованность и любовь к истории – это ценнейшее качество Эдуарда. После спуска с Городища мы пересели в машину, а Аслан и Дин-Ислам повели до дома всех лошадей. Это было сделано, чтобы мы успели посетить термальные источники, место отдохновения усталых путников. Эдуард передал нас Магомеду и мы устремились. Источники великолепны и мини-зоопарк по соседству тоже хорош. Везде нас встречали родственники и знакомые наших гидов и водителей. Радость узнавания и общения теперь с нами навсегда. День длится, и так не хочется, чтобы он заканчивался.

День восьмой, внезапный. Он всегда настаёт неожиданно. Утренний пир, сборы с мыслью: не может быть. Фото на память. Надо ехать домой, но мы здесь уже дома. Огромное спасибо всем: мудрому Умару, вдохновителю и создателю этого чуда. Альбине, нежной хранительнице уюта и мастерице вкусных завтраков, обедов и ужинов. Маленькому, но такому рассудительному Наурузу, за дивные беседы. Валерию, интересному рассказчику и отцу замечательных сыновей и дочек. Мурадину и Абдуллаху, за вечера, наполненные новыми впечатлениями. Расулу и Эдуарду за то, что щедро делились с нами знаниями. И конечно же нашим проводникам в конный мир, спокойному и уверенному Аслану и шутнику Дин-Исламу, спасибо что поверили в нас и провели дорогами приключений и преодоления, были добры и снисходительны к нашим слабостям. Спасибо всем умелым водителям, всем людям, встретившимся нам в этом чудесном месте. Будьте здоровы и счастливы. А мы обязательно вернёмся. Ольга, Катя, Наталья, Владислав, Ирина. (Москва, Сыктывкар)