Домбай и Теберда: конные прогулки, треккинг и термальные источники

Великолепие горных курортов Домбай и Теберда, биосферного заповедника

5
3 отзыва
Великолепие горных курортов Домбай и Теберда, биосферного заповедника и водопадов, горы Мусса-Ачитара и Мухинского ущелья, термальных источников и древнего аланского храма покорится новичкам и знатокам верховой езды в этом туре. Помимо этого, вас ждут оздоровительный треккинг и развлекательная экскурсионная программа.
Домбай и Теберда: конные прогулки, треккинг и термальные источники
Домбай и Теберда: конные прогулки, треккинг и термальные источники
Домбай и Теберда: конные прогулки, треккинг и термальные источники
Домбай и Теберда: конные прогулки, треккинг и термальные источники
Домбай и Теберда: конные прогулки, треккинг и термальные источники
Домбай и Теберда: конные прогулки, треккинг и термальные источники
Домбай и Теберда: конные прогулки, треккинг и термальные источники
Домбай и Теберда: конные прогулки, треккинг и термальные источники
Домбай и Теберда: конные прогулки, треккинг и термальные источники
Домбай и Теберда: конные прогулки, треккинг и термальные источники
Домбай и Теберда: конные прогулки, треккинг и термальные источники
Домбай и Теберда: конные прогулки, треккинг и термальные источники
Домбай и Теберда: конные прогулки, треккинг и термальные источники
Домбай и Теберда: конные прогулки, треккинг и термальные источники
Ближайшие даты:
25
июн
02
июл
09
июл
16
июл
23
июл
30
июл
06
авг
Ещё
даты

Что вас ожидает 🤩

Конная прогулка
Конная прогулка
Получим навыки верховой езды на лошадях и удовольствие от общения с животными
Лучшие виды на кавказские горы
Лучшие виды на кавказские горы
Увидим цепь гор Главного Кавказского хребта с высоты более 3000 метров
Красота и сила природы
Красота и сила природы
Получим прилив сил и здоровья от природных целебных минеральных источников и пребывания в экологически чистой зоне
Гастрономическое удовольствие
Гастрономическое удовольствие
Попробуем изумительно вкусные блюда кавказской кухни из эко-продуктов
Активный отдых
Активный отдых
Совместим тренировки с увлекательными познавательными экскурсиями

Программа тура по дням

1 день
Минеральные Воды, экоферма в Маринском ущелье

Мы встретим Вас в аэропорту или на ж/д вокзале в г. Минеральные Воды с 9:00 до 19:00, рекомендуемое время прибытия до 15:00.

Вы не прогадали, выбрав именно эту программу, — именно в ней гармонично соединились тренировки, обучение верховой езде, прогулки верхом и полноценные конные походы, джиппинг и культурно-исторические экскурсии на Кавказе, подъем по канатной дороге на знаменитую гору Домбая, рыбалка на форелевом озере и релаксация в горячих источниках минеральных вод!

И, конечно, проживание и питание в условиях горной экофермы!

Навыки, умения, знания, эмоции, впечатления, — все это вы получите в максимально возможном объеме в вашем приключении на Северном Кавказе!

Проживание: Aydin_EL.
Питание: ужин на экоферме.

2 день
Обучение верховой езде. Конная прогулка по ущелью реки Верхняя Мара

Сегодня ранний завтрак в 8:00 и через час — инструктаж по ТБ и правилам работы с лошадью, выездка лошадей.

Гиды-инструкторы должны понять, каков уровень каждого из вас, ведь индивидуальный подход – это залог вашего успеха!

Конная база – самое подходящее место для начальных этапов обучения!

Вы научитесь лихо вскакивать на лошадь и верно держать осанку, а затем совершите конную прогулку по ущелью реки Мара, которое удивит великолепием и разнообразием природы.

Завтра вас ожидает первый конный поход – будьте готовы к новым ощущениям!

Проживание: Aydin_EL.
Питание: завтрак и ужин на экоферме, обед на маршруте.

3 день
Обучение верховой езде. Конная прогулка вдоль ущелья реки до Сырных пещер и водопада

Итак, в конном туре на Кавказе в Карачаево-Черкесии стартует первый самостоятельный выезд на лошадях!

Вам предстоит закрепить навыки верховой езды, освоить виды конного шага.

Стройный караван на красивых выносливых лошадях отправляется на конную прогулку вдоль ущелья реки к Сырным пещерам и водопаду.

Обед на водопаде.

Завтра – перерыв в конном туре, легкий день экскурсий в Карачаево-Черкесии!

Проживание: Aydin_EL.
Питание: завтрак и ужин на экоферме, обед на маршруте.

4 день
Домбай. Канатный подъемник. Гора Мусса-Ачитара. Рыбалка на Форелевом хозяйстве

Вступает в свои права экскурсионный тур на Северном Кавказе!

Вы посетите обзорную площадку горы Мусса-Ачитара в Домбае.

Канатный подъемник доставит вас на высоту, с которой открываются самые грандиозные и масштабные виды массивов всего Главного Кавказского хребта.

Вам продемонстрируют свои красоты вершины гор Белалакая, Инэ, Домбай-Ульген , ущелья Алибек и Аманауз и гигант Эльбрус с двумя головами-вершинами!

Рыбалка на Форелевом хозяйстве – это праздник для любого туриста по желанию!

Проживание: Aydin_EL.
Питание: завтрак и ужин на экоферме, а вот сегодняшний обед мы не включили в стоимость тура, потому что практически все гости в этот день не упускают шанса полакомится местной кухней на свой выбор.

5 день
Выезд на смотровую площадку к &quot;Одинокой сосне&quot;

Прогулка верхом не только не перегружает организм, но и дарит возможность увидеть горы во всем богатстве красок и форм, надышаться вволю воздухом с ароматами альпийских трав.

Вы подниметесь к живописной площадке.

Сегодня в конном путешествии на Северном Кавказе – день самых лучших, самых крутых фотосессий в вашей жизни!

Проживание: Aydin_EL.
Питание: завтрак и ужин на экоферме, обед на маршруте.

6 день
Верховой поход к Хумаринскому городищу

В этом верховом походе в конном туре по Северному Кавказу вы подниметесь на гору Калеж.

Знакомство с древнейшим городом Хумара – это путешествие на машине времени!

Сегодня под горой Белой оставим лошадей и гида на ночевку, а сами на автомобиле вернемся на базу.

Если кто-то из вас захочет остаться и вернуться верхом, то по индивидуальной договоренности с гидом может добавить приключений в свое путешествие!

Проживание: Aydin_EL.
Питание: завтрак и ужин на экоферме, обед на маршруте.

7 день
Нижнеархызское городище. Термальные источники

Сегодня наш путь лежит к Нижнеархызскому древнеаланскому городищу.

Когда-то здесь, на торговом пути, находился большой город, но на Кавказ пришла беда в виде завоевателя Тамерлана и город был разрушен.

До наших же дней сохранились несколько храмов, в которых до сих пор проходят службы.

Затем отправимся в один из комплексов источников минеральной воды.

История и купание в бассейнах с исцеляющей водой – это драгоценные дары тура на Кавказе, поэтому постарайтесь отдохнуть «на всю катушку»!

Проживание: Aydin_EL.
Питание: завтрак и ужин на экоферме, обед на маршруте.

8 день
Мара. Минеральные Воды

До трансфера в Минеральные Воды у вас есть время для приобретения сборов трав и горного меда, сувениров и подарков. 

Был ли этот тур первым конным путешествием в вашей жизни или вы уже совершали экскурсии верхом — в любом случае, время в краю гор и плато, рек и ущелий, в компании отлично обученных лошадей точно не пропало даром!

Питание: завтрак на Aydin_EL.
Трансфер в аэропорт или ж/д вокзал в г. Минеральные Воды в 11:00,, ориентировочное время прибытия — 15:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание на эко-ферме Aydin El в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствами.

Доплата за одноместное размещение – 6 000 руб. за весь период тура.

Дополнительные сведения об условиях проживания узнавайте во время бронирования тура.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер Минеральные Воды – экоферма и обратный
  • Проживание на эко-ферме в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствами
  • Питание: завтраки + ужины + сухой паек на маршрутах
  • Услуги гида-экскурсовода и инструктора по верховой езде
  • Транспортное обслуживание на маршруте
  • Прокат лошадей
  • Медицинская аптечка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • Индивидуальный трансфер
  • Экскурсии, не включенные в программу тура
  • Входные билеты в объекты культуры и отдыха вне программы тура
  • Одноместное размещение – 6 000 руб. за весь период тура
  • Подъем по канатной дороге
  • Все входные билеты
  • Обеды в 4 и 7 день на Домбае и в Архызе
Место начала и завершения?
г. Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • обувь с рифленой подошвой для удобства передвижения на лошади и по грунту;
  • ветрозащитную непромокаемую куртку с капюшоном (не очень яркую, не шуршащую);
  • брюки свободные, хлопчатобумажные, без внутренних швов (джинсы неудобны и растирают кожу);
  • спортивный костюм;
  • теплую куртку;
  • треккинговый рюкзак и «сидушку»;
  • плащ-дождевик;
  • емкость для воды;
  • солнцезащитные очки и крем, эластичный бинт;
  • средство от укусов насекомых и личную аптечку (при необходимости);
  • купальники, одежду для фотосессий.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас.

Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Где происходит начало и окончание тура?

Место и время сбора группы: г. Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал, суббота. Встреча с 9:00 до 19:00, трансфер: эко-ферма ущелье Верхняя Мара (ориентировочно 3 — 4 часа).

Место и время завершения тура: эко-ферма ущелье Верхняя Мара, суббота, трансфер в г. Минеральные Воды. Рекомендованное время вылета — после 17:00 часов.

Есть ли ограничения по весу участника для конной прогулки?

Да, допустим вес до 120 кг (если ваш вес больше, то все индивидуально обсуждается с организатором тура).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
20 июля 2021
День первый. Встреча в аэропорту, Трансфер. Мы на месте. Радостно заселившись с помощью Альбины в номера, оборудованные в лучших европейских традициях, и напившись чая от уважаемой Абидат в уютном кафе, мы, под руководством Дин-Ислама, отправились пешим строем изучать окрестности. Попутно нашли брошенного щенка, им и пополнили местную фауну. Мы забирались на высокие горки, спускались к нарзанному источнику, бегали за конями, радовались отдыху. Нас встретили как родных.
День второй. После сытного завтрака, который превысил наши возможности, мы приступили к знакомству с инструкторами. Засёдланные кони внимательно изучали нас. Спокойный Аслан и весёлый Дин-Ислам распределили коней, забросили нетренированных нас в сёдла и началась проверка умений и возможностей. Мы не разочаровали наших командиров. И поэтому ездили, пока не закончились силы (с перерывом на обед, разумеется). А потом был обильный ужин. Все радовались нашей радостью.
День третий. Традиционно обильный завтрак дал нам сил, а прибывший Расул погрузил всех в машину и путешествие началось. Карачаевск, Шоанинский храм, мемориал жертвам депортации произвели неизгладимое впечатление. Расул - очень эрудированный и заботливый гид, всей душой любящий историю своего народа. А ещё он подарил нам арбуз, который мы ели большой компанией на базе, а правильнее сказать, дома. После того, как немного спала жара, Аслан и Дин-Ислам усадили нас в сёдла и мы устремились изучать новые места и навещать уже исследованные. Затейливые лесные дороги, Сырные пещеры, минеральный источник – мы посетили всё. А вкусный обильный ужин был хорошим завершением насыщенного дня. И ещё хочется отметить водителя Аслана, аккуратного и опытного.
День четвёртый. Привычно вкусный завтрак, большая сумка с едой в дорогу, и нас забирает Эдуард. В рюкзаках теплая одежда, в душе – ожидание и предвкушение. За увлекательной беседой дорога пролетела незаметно и вдруг, в просвете между деревьями… горы. Домбай, канатная дорога, высота и снега. Величие и наши восторженные, не побоюсь этого слова, вопли. Эдуард заботливо направлял наше внимание, рассказывая интереснейшие факты. И да, удача была на нашей стороне, мы увидели всё, кроме Эльбруса, его закрывали тучки, которые постепенно приближались…. Кстати, Эльбрус ещё покажется нам, но об этом чуть позже. Спуск с высоты был эпичным, но мы оказались под крышей до дождя. Вниз ехали в закрытой кабинке и ликовали, несмотря на ухудшение погоды. А потом был Тебердинский заповедник, водопад и пикник у озера Туманное. Мы смотрели на юную форель, форель смотрела на нас, и сэндвичи были великолепны. Потом мы вернулись домой, нас ждал чудесный ужин. А теперь мы сидим на открытой террасе и перебираем фотографии. Глаза видят, но даже не верится, что всё это было сегодня с нами. Чуть позже нас пригласили на вечернюю дойку коров, с которыми ловко справлялся Мурадин, добрый и толковый парень. А его отец, Валерий, рассказал нам много интересного. И Дин-Ислам, как обычно, шутил и веселил всю нашу компанию. А звёзды здесь низко-низко, только руку протяни…
День пятый. После вкуснейшего завтрака предстоял большой выезд. Иногда лучше вовремя оценить свои возможности и сделать выбор. Некоторые дезертировали, а отважные отправилась в путь. Белая гора ждала своих героев. Вторая часть команды, вдоволь наездившись на ближней лужайке, предприняла пеший выход до Нижней Мары. В это время всадники, преодолевая крутые подъёмы и спуски, постепенно приближались к высоте, завораживающей взоры и воображение. По пути состоялся привал в домике для усталых путников. Люди и кони передохнули, подкрепились. Потом был путь наверх, и от открывшихся просторов захватывало дух. Смотреть на птиц сверху – ещё один подарок. Аслан и Дин-Ислам провели всадников трудными тропами и никого не потеряли. Тем временем, изучив Нижнюю Мару, вдоволь наговорившись с местным жителем, перегладив добрых собак, вернулись остальные. Чудесный парень Науруз, пяти лет, развлекал всех беседой, рассудительной и содержательной. И вот команда снова вместе. Внезапно организованный кружок «Острые ножи в умелых руках», истребив каремат, модифицировал сёдла. А потом был роскошный ужин с блюдами национальной кухни. И дыни из Карачаевска все оценили. Вечереет, мы снова идём зрителями на вечернюю дойку.
День шестой. После завтрака с блинами и кашей, пятеро смелых выдвинулись в путь. Ведомые Асланом и Дин-Исламом, мы начали длинный подъём. Дорога до Хумаринского Городища верхом настолько долгая, что её делят на две части. Бодрые кони преодолевали трудности пути, а не менее бодрые мы смотрели вокруг и понимали, что нам нужны камеры на головы, ибо выбрать, куда смотреть и что снимать, просто невозможно. Непередаваемые словами пейзажи. Высота, ветер, стелящиеся, как волны, высокие травы. Воздух, который можно пить. И Эльбрус, смотрящий нам вслед. Он показался весь. И радовались человечки- муравьи на склоне горы, незаметные рядом с его величием. Несколько привалов в домиках на высоте, поддержали наши силы. Колени обрели прежнюю форму, и путь продолжился. 25 км, если верить трекерам, а мы им верим. Согласно стратегического плана, наши выносливые кони остались на ночь в Хумаре, опекаемые Асланом и его друзьями. А нас отвез домой, к сытному ужину, Магомед на быстрой машине. Завтра предстоит ранняя заброска в Хумару и мы поднимемся к Городищу, древнему и загадочному.
День седьмой. Ещё одна жемчужина в ожерелье. После завтрака с национальным блюдом из сыра, мы погрузились в первую машину. Валерий довез нас и передал Эдуарду, который привёз нас в Хумару, где уже ждал Аслан и кони. Подъём на Городище осуществлялся двумя путями: всадники верхом (что очевидно), а Эдуард и Владислав - на машине. И пока кони везли нас, мобильная группа поднялась пешим порядком на Городище и цитадель. Эдуард, как непосредственный участник археологических экспедиций, сначала рассказал и показал всё Владиславу, а потом сел в седло и провёл увлекательную экскурсию конной группе. Искренняя заинтересованность и любовь к истории – это ценнейшее качество Эдуарда. После спуска с Городища мы пересели в машину, а Аслан и Дин-Ислам повели до дома всех лошадей. Это было сделано, чтобы мы успели посетить термальные источники, место отдохновения усталых путников. Эдуард передал нас Магомеду и мы устремились. Источники великолепны и мини-зоопарк по соседству тоже хорош. Везде нас встречали родственники и знакомые наших гидов и водителей. Радость узнавания и общения теперь с нами навсегда. День длится, и так не хочется, чтобы он заканчивался.
День восьмой, внезапный. Он всегда настаёт неожиданно. Утренний пир, сборы с мыслью: не может быть. Фото на память. Надо ехать домой, но мы здесь уже дома. Огромное спасибо всем: мудрому Умару, вдохновителю и создателю этого чуда. Альбине, нежной хранительнице уюта и мастерице вкусных завтраков, обедов и ужинов. Маленькому, но такому рассудительному Наурузу, за дивные беседы. Валерию, интересному рассказчику и отцу замечательных сыновей и дочек. Мурадину и Абдуллаху, за вечера, наполненные новыми впечатлениями. Расулу и Эдуарду за то, что щедро делились с нами знаниями. И конечно же нашим проводникам в конный мир, спокойному и уверенному Аслану и шутнику Дин-Исламу, спасибо что поверили в нас и провели дорогами приключений и преодоления, были добры и снисходительны к нашим слабостям. Спасибо всем умелым водителям, всем людям, встретившимся нам в этом чудесном месте. Будьте здоровы и счастливы. А мы обязательно вернёмся. Ольга, Катя, Наталья, Владислав, Ирина. (Москва, Сыктывкар)
Л
25 июня 2021
Я хочу выразить благодарность всем организаторам тура. Прекрасные инструкторы, обаятельные гиды, искусные повара окружали нас с сыном в этом туре. Мы получили массу положительных эмоций, море человеческого тепла и заботы от персонала экодеревни. Красота природы КЧР покорила нас. Лошади не могут оставить равнодушными никого!!! Рекомендую данный тур всем друзьям и знакомым. Надеюсь повторить путешествие.
Ю
10 июня 2021
Посетили конный тур «Эко-тропами Теберды». Заезд был 29 мая 2021г. Погода очень порадовала, хоть и были в прогнозе дожди и холодно, но по факту ни разу не попали под дождь, и жарило солнце. Сам тур очень понравился! Всё очень интересно и красиво, наши гиды - Расул и Эдик - самые лучшие! Интересно рассказывают, веселят, на маршрутах на них можно положиться. Отдельное спасибо Эдику - поддерживал и страховал на сложных переходах на склонах, харизматичный и умный гид!) И конечно же хочу поблагодарить нашего главного конного инструктора - Расула! Спасибо за обучение верховой езде и красивые маршруты! Всё было на высшем уровне!!!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Минеральных Вод

🐴Конные прогулки🐼Животные🏆Активный отдых🧳Экскурсионные туры🐴Конные туры🍀Природа и пейзажи🧖SPAЗаповедники🥾Треккинг и походыТермальные источники

Похожие туры в Минеральных Водах

МЕГАтур Архыз и Домбай. 10 дней треккинга
10 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
до 14 чел.
Организатор экскурсии Восход
Восход
Нет отзывов
МЕГАтур Архыз и Домбай. 10 дней треккинга
Домбай покоряет туристов с первого взгляда своими ледниками, снежными вершинами, прогулками по пихтовым лесам
10 июля
52 500 за 1 человека
Самые большие курорты Кавказа за три дня: Эльбрус, Домбай и Архыз
2 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 16 чел.
Организатор экскурсии Алий
Алий
Нет отзывов
Самые большие курорты Кавказа за три дня: Эльбрус, Домбай и Архыз
Увидеть огромные телескопы в обсерватории Архыза и встретить закат в горах Домбая
28 июня
12 июля
19 июля
26 июля
20 000 за 1 человека
7 дней треккинга к горе желаний Уллу-Тау
7 дней
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 14 чел.
Организатор экскурсии Восход
Восход
Нет отзывов
7 дней треккинга к горе желаний Уллу-Тау
Вас ждет купание в Серебряном источнике, прогулка к подножию Мать-горы Кавказа, загадывание желаний - будем строить
28 июня
5 июля
12 июля
19 июля
27 900 за 1 человека
Треккинг в Домбае на 7 дней. Комфорт-тур с гостиницей
7 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
до 14 чел.
Организатор экскурсии Восход
Восход
Нет отзывов
Треккинг в Домбае на 7 дней. Комфорт-тур с гостиницей
Вы увидите Главный Кавказский хребет! Покупаетесь в горных озерах, покатаетесь на канатной дороге. Поедем высоко, прямо
3 июля
10 июля
17 июля
24 июля
35 800 за 1 человека
Горнолыжный тур в Архыз и Домбай 7 дней
7 дней
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 14 чел.
Организатор экскурсии Восход
Восход
Нет отзывов
Горнолыжный тур в Архыз и Домбай 7 дней
в этом туре мы посетим сразу два горнолыжных курорта Западного Кавказа - Домбай и Архыз. Какой же из них лучше
34 000 за 1 человека
Горячие источники Джилы-Су 7 дней. Горный лагерь с палатками
7 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
до 14 чел.
Организатор экскурсии Восход
Восход
Нет отзывов
Горячие источники Джилы-Су 7 дней. Горный лагерь с палатками
Вас ждет проживание в палатках с видом Эльбрус, купание в нарзанных ваннах, прогулка по водопадам с красивыми именами
17 июля
24 000 за 1 человека
Треккинг на гору Змейка
4.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 8 чел.
Организатор экскурсии Олег
Олег
5
3 отзыва
Треккинг на гору Змейка
Активная прогулка к одной из самых красивых и загадочных вершин Минеральных Вод
26 июня
28 июня
29 июня
30 июня
от 2 000 за всё до 8 чел.
Прогулки по окрестностям Эльбруса
3 дня
🚶 Пешая
Авторский тур
до 6 чел.
Организатор экскурсии Angelina
Angelina
Нет отзывов
Прогулки по окрестностям Эльбруса
Пройти по ущелью, полюбоваться водопадом и покорить горные вершины
28 июня
2 июля
6 июля
10 июля
45 000 за 1 человека
Горный лагерь в Архызе и Софийские озера 7 дней
7 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
до 14 чел.
Организатор экскурсии Восход
Восход
Нет отзывов
Горный лагерь в Архызе и Софийские озера 7 дней
Вас ждут прогулки по альпийским лугам, горы Главного Кавказского Хребта, горные озёра с льдинами. Софийские водопады
3 июля
10 июля
17 июля
24 июля
24 400 за 1 человека
Весь Кавказ за 4 дня: Архыз, Домбай, Эльбрус и Чегемское ущелье
3 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 16 чел.
Организатор экскурсии Алий
Алий
Нет отзывов
Весь Кавказ за 4 дня: Архыз, Домбай, Эльбрус и Чегемское ущелье
Покататься на канатных дорогах в горах и насладиться видами снежных вершин
28 июня
5 июля
12 июля
19 июля
25 000 за 1 человека
Треккинг в Безенги 7 дней. Комфорт-тур с гостиницей
7 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
до 14 чел.
Организатор экскурсии Восход
Восход
Нет отзывов
Треккинг в Безенги 7 дней. Комфорт-тур с гостиницей
Вас ждут прогулки по настоящему леднику, игривые водопады, суслики. Голубое озеро глубиной 279 метров! Купание
10 июля
17 июля
42 000 за 1 человека
Домбай: экскурсии и походы по заповедным местам
6 дней
🚗 На машине
Авторский тур
до 18 чел.
Организатор экскурсии Анна
Анна
Нет отзывов
Домбай: экскурсии и походы по заповедным местам
Исходить горный край вдоль и поперёк и проникнуться красотой нетронутой природы
3 июля
10 июля
17 июля
24 июля
50 715 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Минеральных Водах. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Минеральных Водах
Забронировать
ХОРОШО
🧭
ТАМ