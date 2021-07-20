Мы встретим Вас в аэропорту или на ж/д вокзале в г. Минеральные Воды с 9:00 до 19:00, рекомендуемое время прибытия до 15:00.
Вы не прогадали, выбрав именно эту программу, — именно в ней гармонично соединились тренировки, обучение верховой езде, прогулки верхом и полноценные конные походы, джиппинг и культурно-исторические экскурсии на Кавказе, подъем по канатной дороге на знаменитую гору Домбая, рыбалка на форелевом озере и релаксация в горячих источниках минеральных вод!
И, конечно, проживание и питание в условиях горной экофермы!
Навыки, умения, знания, эмоции, впечатления, — все это вы получите в максимально возможном объеме в вашем приключении на Северном Кавказе!
Проживание: Aydin_EL.
Питание: ужин на экоферме.
Сегодня ранний завтрак в 8:00 и через час — инструктаж по ТБ и правилам работы с лошадью, выездка лошадей.
Гиды-инструкторы должны понять, каков уровень каждого из вас, ведь индивидуальный подход – это залог вашего успеха!
Конная база – самое подходящее место для начальных этапов обучения!
Вы научитесь лихо вскакивать на лошадь и верно держать осанку, а затем совершите конную прогулку по ущелью реки Мара, которое удивит великолепием и разнообразием природы.
Завтра вас ожидает первый конный поход – будьте готовы к новым ощущениям!
Проживание: Aydin_EL.
Питание: завтрак и ужин на экоферме, обед на маршруте.
Итак, в конном туре на Кавказе в Карачаево-Черкесии стартует первый самостоятельный выезд на лошадях!
Вам предстоит закрепить навыки верховой езды, освоить виды конного шага.
Стройный караван на красивых выносливых лошадях отправляется на конную прогулку вдоль ущелья реки к Сырным пещерам и водопаду.
Обед на водопаде.
Завтра – перерыв в конном туре, легкий день экскурсий в Карачаево-Черкесии!
Проживание: Aydin_EL.
Питание: завтрак и ужин на экоферме, обед на маршруте.
Вступает в свои права экскурсионный тур на Северном Кавказе!
Вы посетите обзорную площадку горы Мусса-Ачитара в Домбае.
Канатный подъемник доставит вас на высоту, с которой открываются самые грандиозные и масштабные виды массивов всего Главного Кавказского хребта.
Вам продемонстрируют свои красоты вершины гор Белалакая, Инэ, Домбай-Ульген , ущелья Алибек и Аманауз и гигант Эльбрус с двумя головами-вершинами!
Рыбалка на Форелевом хозяйстве – это праздник для любого туриста по желанию!
Проживание: Aydin_EL.
Питание: завтрак и ужин на экоферме, а вот сегодняшний обед мы не включили в стоимость тура, потому что практически все гости в этот день не упускают шанса полакомится местной кухней на свой выбор.
Прогулка верхом не только не перегружает организм, но и дарит возможность увидеть горы во всем богатстве красок и форм, надышаться вволю воздухом с ароматами альпийских трав.
Вы подниметесь к живописной площадке.
Сегодня в конном путешествии на Северном Кавказе – день самых лучших, самых крутых фотосессий в вашей жизни!
Проживание: Aydin_EL.
Питание: завтрак и ужин на экоферме, обед на маршруте.
В этом верховом походе в конном туре по Северному Кавказу вы подниметесь на гору Калеж.
Знакомство с древнейшим городом Хумара – это путешествие на машине времени!
Сегодня под горой Белой оставим лошадей и гида на ночевку, а сами на автомобиле вернемся на базу.
Если кто-то из вас захочет остаться и вернуться верхом, то по индивидуальной договоренности с гидом может добавить приключений в свое путешествие!
Проживание: Aydin_EL.
Питание: завтрак и ужин на экоферме, обед на маршруте.
Сегодня наш путь лежит к Нижнеархызскому древнеаланскому городищу.
Когда-то здесь, на торговом пути, находился большой город, но на Кавказ пришла беда в виде завоевателя Тамерлана и город был разрушен.
До наших же дней сохранились несколько храмов, в которых до сих пор проходят службы.
Затем отправимся в один из комплексов источников минеральной воды.
История и купание в бассейнах с исцеляющей водой – это драгоценные дары тура на Кавказе, поэтому постарайтесь отдохнуть «на всю катушку»!
Проживание: Aydin_EL.
Питание: завтрак и ужин на экоферме, обед на маршруте.
До трансфера в Минеральные Воды у вас есть время для приобретения сборов трав и горного меда, сувениров и подарков.
Был ли этот тур первым конным путешествием в вашей жизни или вы уже совершали экскурсии верхом — в любом случае, время в краю гор и плато, рек и ущелий, в компании отлично обученных лошадей точно не пропало даром!
Питание: завтрак на Aydin_EL.
Трансфер в аэропорт или ж/д вокзал в г. Минеральные Воды в 11:00,, ориентировочное время прибытия — 15:00.
Тур предусматривает проживание на эко-ферме Aydin El в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствами.
Доплата за одноместное размещение – 6 000 руб. за весь период тура.
Дополнительные сведения об условиях проживания узнавайте во время бронирования тура.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас.
Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Место и время сбора группы: г. Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал, суббота. Встреча с 9:00 до 19:00, трансфер: эко-ферма ущелье Верхняя Мара (ориентировочно 3 — 4 часа).
Место и время завершения тура: эко-ферма ущелье Верхняя Мара, суббота, трансфер в г. Минеральные Воды. Рекомендованное время вылета — после 17:00 часов.
Да, допустим вес до 120 кг (если ваш вес больше, то все индивидуально обсуждается с организатором тура).