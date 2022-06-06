Самый активный пеший треккинг тур на Северном Кавказе! В одном туре вы совершите: «канатный» подъем на Эльбрус и пешие походы на пик Терскол с водопадом Девичьи косы и пик Чегет с озером Донгуз Орун-Кель, горный треккинг в ущелье Ирик, к высокогорному озеру Сылтран-Кель и к водопаду Когутай.

Программа тура по дням

1 день Минеральные Воды – Эльбрус – поляна Азау

Транспортные ворота Кавказа, Минеральные Воды – место нашей встречи и начало активного пешего треккинг тура по Кабардино-Балкарии. Первый пункт вашего путешествия на Кавказе — поляна Азау на высоте 2300 м над уровнем моря, на Великой горе, исполинском стратовулкане Эльбрусе. В любой сезон это место поражает своими красотами. Ущелье, поросшее густыми зелеными лесами, бурная горная речка, острова снега почти до конца весны, летом – ковер разнотравья и многоцветья, поляны с ягодами, — все это сразу порадует вас и подготовит к активному треккинг туру по Приэльбрусью, в котором, кроме заряда бодрости и здоровья, вы получите еще и чудесные уникальные фото! Горы и каньоны, озера и водопады уже ждут вас! Проживание: гостиница 3*, поляна Азау.

Питание: ужин в гостинице. Групповой трансфер из аэропорта или ж/д вокзала г. Минеральные Воды к месту размещения с 9:00 до 19:00, рекомендуемое время прибытия до 15:00.

2 день Комплекс канатных дорог Эльбрус, станция «Мир»

Первый день пешего тура на Кавказе – легкий, экскурсионный. Вы подниметесь на канатном подъемнике на станцию «Мир» на высоту 3450 м и осмотрите панорамные картины вершин Большого Кавказского хребта и Эльбруса. Эти виды кажутся нереальными, принесенными с других планет! Веб-камеры постоянно транслируют фото и видео вершин Приэльбрусья, но вы сами убедитесь, что в тысячу раз интереснее своими глазами увидеть фантастическую красоту! К вашим услугам – кафе с выпечкой, чаем и кофе и даже бодрящим глинтвейном. Если захотите, можно подняться на станцию «Гара-Баши» на высоту 3850 м и прокатиться на снегоходах. А на ратраках можно добраться даже до высоты 4100 м! Проживание: гостиница 3*, поляна Азау.

Питание: завтрак и ужин в гостинице.

3 день Водопад Девичьи косы

Сегодня – первый настоящий горный треккинг в активном путешествии вокруг Эльбруса! Протяженность похода – 10 км при перепаде высот – 1000 м. Сначала в пешем походе по Северному Кавказу вы встретите красивейший горный водопад Девичьи косы. Широкие струи воды создают своеобразную завесу над гротом, и вы можете легко проникнуть в пещеру! Чем выше подъем, тем больше открывает свои красоты Баксанское ущелье, демонстрируя великолепие горных вершин. Проживание: гостиница 3*, поляна Азау.

Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.

4 день Ущелье реки Ирик

Ущелье реки Ирик считается одним из самых красивых в Приэльбрусье. Но, чтобы насладиться его красотами, придётся постараться – первые 2 км нашего маршрута нас ждёт набор высоты в почти 700 м от посёлка Эльбрус, мимо Песчаных замков. Зато остальные 5 км пути мы будем наслаждаться прекрасными видами – открывшейся во всей красе Восточной вершиной Эльбруса, рекой Ирик, плавно текущей внизу в ущелье, ароматным сосновым лесом, по которому так приятно пройти в летний зной. И, самое интересное нас ждёт в конце маршрута – небольшой, но симпатичный водопад, уютная поляна, на которой мы сделаем привал и погуляем по окрестностям. На этой полянке живут суслики, которые забавно стоят столбиком, и, при виде человека, с громким свистом скрываются в своих норках. Но, если их угостить чем-нибудь вкусным, то они выбегут из норки за угощением. Весь обратный путь мы будем видеть белоснежный остроконечный массив Шхельды в ущелье Адыл-Суу. На обратной дороге, перед спуском в посёлок, можно немного свернуть с тропы и выпить холодного, бодрящего и очень вкусного нарзана. Протяжённость маршрута 15 км, набор высоты 800 м. Проживание: гостиница 3*, поляна Азау.

Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.

5 день Пик Чегет. Озеро Донгуз-Орун-Кель

Сегодня вы опять станете покорителями вершин. В путешествии по Кавказу вас ждет подъем по канатной дороге на пик Чегет. Высота его 3769 м, но максимум подъема — 3050 м. Канатка первой очереди идет к кафе «Ай» на высоте 2750 м, вторая очередь поднимает еще на 250 м. Здесь бывали Высоцкий и Визбор, а теперь побываете и вы! Эльбрус предстает в самом классическом из всех вариантов, — великолепно видны две его головы-вершины! Рядом блистает ледник Семерка, под ним переливается цветами от изумрудной зелени до охры вода озера Донгуз-Орун-Кель. Пеший поход — всего 2 км, перепад высот — 200 м на спуске к озеру. В пешем туре на Кавказе вы вновь будете потрясены девственностью природы и к тому же отлично отдохнете у высокогорного озера! Проживание: гостиница 3*, поляна Азау.

Питание: завтрак и ужин в гостинице.

6 день Озеро Гижгит, перевал Актопрак, парадром Чегем

Озеро Гижгит, его второе название – Былымское озеро. Расположилось оно в Кабардино-Балкарии, в окрестностях Эльбруса, рядом с селением Былым. Этот водоем привлекает своей красотой многих туристов. Еще бы – оказаться в таком солнечном месте, окруженном горами и цветами, – мечта любого путешественника. Дальше мы направляемся к не менее интересному месту – перевалу Актопрак и его глиняным замкам. Легенды гласят, что около 70 лет назад, через тоннели, созданные природой, от перевала Актопрак до Былыма перегоняли скот. Внизу ущелья, словно искусный художник, река Чегем, вытачивает потрясающие пейзажи, пробуждающие радость, восторг и изумление. Дополняют картину Чегемские водопады, то срывающиеся мощным потоком, то льющиеся прямо из скалы, то капающие с мягких моховых подушек. Проживание: гостиница 3*, поляна Азау.

Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.

7 день Водопад Терскол

Вы уже совершали поход в верховья Терскольского ущелья. Но теперь, на развилке, мы выберем правую тропинку и начнем восхождение. Терскол переводится как – «неправильное» ущелье, а неправильное оно потому, что никуда не ведет. Ущелье заканчивается огромным ледником, свисающим со скал, дальше ледника – хода нет. Зато здесь есть водопад – мощной струей он срывается со скал, наполняя все вокруг шумом и обдавая камни и цветы влагой. А позади – великие горы! Обернитесь и полюбуйтесь – на фоне альпийских лугов возвышаются белоснежные вершины – Донгуз-Орун с «Семеркой» на боку, Накра в ледовой кепке… Воздух наполнен запахами трав и цветов… Ради этого стоило лезть в гору! Согласны? Проживание: гостиница 3*, поляна Азау.

Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.

8 день Поляна Азау, Минеральные Воды, отъезд